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Совбез ООН отклонил предложение России по Боснии и Герцеговине

Совбез ООН отклонил предложение России по Боснии и Герцеговине

Совет безопасности ООН 23 июля отклонил резолюцию об отмене должности Верховного международного представителя по Боснии и Герцеговине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Резолюцию подали Россия и Китай, и их же представители оказались единственными, кто за нее проголосовал, остальные воздержались. Документ нуждался в поддержке по крайней мере девяти из 15 членов Совбеза.

Резолюция предусматривала лишение полномочий верховного представителя, обосновывая это тем, что в нем якобы "больше нет необходимости, учитывая прогресс, которого достигли боснийские партии". Также, согласно ей, сама должность, образованная в 1997 году, должна быть отменена через год.

Накануне голосования западные дипломаты обвинили РФ в попытке подорвать Офис Верховного представителя и позиции Кристиана Шмидта - немецкого политика, который должен занять эту должность со следующего месяца.

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Шмидт был назначен следующим высоким представителем в мае Наблюдательным советом Совета по выполнению мира - международным органом из 10 членов, который руководит мирным процессом в Боснии и Герцеговине. Россия, давно добивалась отмены этой должности, была единственным членом Наблюдательного совета, который выступил против назначения.

1 августа бывший министр сельского хозяйства Германии должен заменить на посту австрийского дипломата Валентина Инцко, который занимает ее более 10 лет.

Также читайте: "Ты заврался, Путин!" - командир миротворческого батальона Мовчанюк напомнил Путину, как украинцы спасли город Жепа от резни союзниками России по образцу Сребреницы

Автор: 

Босния (80) россия (96231) Совбез ООН (1123)


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Топ комментарии
+4
проституток не знаю , а ось комсомолку Анжелу і команду штазі так .
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23.07.2021 20:30 Ответить
+3
агов німчура вас вже кацапи підривають ! а ви їх в партнери берете !
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23.07.2021 20:24 Ответить
+3
В поселке Бетманово на Донбассе внезапно взорвался УАЗ с рюсскими баранами...наверное БОЯРыШНИК гахнул...
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23.07.2021 20:39 Ответить
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Пісня про ляща.

https://twitter.com/A70V2/status/1414259016608460800
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23.07.2021 20:23 Ответить
агов німчура вас вже кацапи підривають ! а ви їх в партнери берете !
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23.07.2021 20:24 Ответить
у німців теж є різні проститутки
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23.07.2021 20:26 Ответить
проституток не знаю , а ось комсомолку Анжелу і команду штазі так .
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23.07.2021 20:30 Ответить
вони вже оцінили чесного, бідного австрійського художника , учасника 1 світової , в якого навіть квартири не було жив в в'язниці ... згідно 34 статі Конституції України , я можу оцінювати всіх в тому числі і тебе !
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23.07.2021 21:50 Ответить
не менше чесний Шредер вже який рiк на побiгеньках в кацапо-ординському газпрьомi...
i не менш чесна комсомолка-гедеерiвка анжелка меркель(ндр, хто не знає- то таке нiмецьке ОРДЛО було-) ) незабаром там буде...

Рада безпеки ООН відхилила пропозицію Росії щодо Боснії і Герцеговини - Цензор.НЕТ 1440

Рада безпеки ООН відхилила пропозицію Росії щодо Боснії і Герцеговини - Цензор.НЕТ 2008
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24.07.2021 22:17 Ответить
а між іншим в німеччині проституція легалізована.
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23.07.2021 20:59 Ответить
ну а чим руководство легально і займається. ще є штазі шалави - прості німці, які готові виконати любе завдання штазі.
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23.07.2021 21:03 Ответить
"Резолюцию подали Россия и Китай"
Наш враг и друг нашего врага.
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23.07.2021 20:25 Ответить
да ну! наш друг (Китай, по Арахамії) і ворог у квадраті (Парашка)
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23.07.2021 20:27 Ответить
вірніше "другая старана"
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23.07.2021 20:28 Ответить
Не только Арахамия, там очередь из шлюшек:

Рада безпеки ООН відхилила пропозицію Росії щодо Боснії і Герцеговини - Цензор.НЕТ 7172
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23.07.2021 20:33 Ответить
вону можно понять и простить- спонсоры на старости лет разбежались а аппетиты не старушечьи....
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23.07.2021 21:20 Ответить
В поселке Бетманово на Донбассе внезапно взорвался УАЗ с рюсскими баранами...наверное БОЯРыШНИК гахнул...
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23.07.2021 20:39 Ответить
а шо маняха по етому поводу?
как она? - беспокоюсь, помылась ли?
та она с детства грязнухой была.
може бачок сливной шо?
ну та тупая дура до послезавтра не отдуплится....
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23.07.2021 20:41 Ответить
В городе Сралинград,типа бывший Волгоград,произошла перестрелка между жителями западного и восточного берега реки Волга...,в одном орудует банда из Донецка,типа бывшего города Сралино,во второй банде замечены граждане города Сралинграда...
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23.07.2021 20:46 Ответить
... будем болеть за Донецких
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23.07.2021 21:39 Ответить
А нужно за обоих, чтобы быстрее друг друга перестреляли.
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23.07.2021 22:40 Ответить
Орків геть звідти. Потвори.
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23.07.2021 20:52 Ответить
 
 