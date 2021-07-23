Совбез ООН отклонил предложение России по Боснии и Герцеговине

Совет безопасности ООН 23 июля отклонил резолюцию об отмене должности Верховного международного представителя по Боснии и Герцеговине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Резолюцию подали Россия и Китай, и их же представители оказались единственными, кто за нее проголосовал, остальные воздержались. Документ нуждался в поддержке по крайней мере девяти из 15 членов Совбеза.

Резолюция предусматривала лишение полномочий верховного представителя, обосновывая это тем, что в нем якобы "больше нет необходимости, учитывая прогресс, которого достигли боснийские партии". Также, согласно ей, сама должность, образованная в 1997 году, должна быть отменена через год.

Накануне голосования западные дипломаты обвинили РФ в попытке подорвать Офис Верховного представителя и позиции Кристиана Шмидта - немецкого политика, который должен занять эту должность со следующего месяца.

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Шмидт был назначен следующим высоким представителем в мае Наблюдательным советом Совета по выполнению мира - международным органом из 10 членов, который руководит мирным процессом в Боснии и Герцеговине. Россия, давно добивалась отмены этой должности, была единственным членом Наблюдательного совета, который выступил против назначения.

1 августа бывший министр сельского хозяйства Германии должен заменить на посту австрийского дипломата Валентина Инцко, который занимает ее более 10 лет.

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