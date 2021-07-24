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Новини
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Чекаємо рішення суду Австрії, - Кент про екстрадицію Фірташа в США

Чекаємо рішення суду Австрії, - Кент про екстрадицію Фірташа в США

Сполучені Штати очікують рішення австрійського суду у справі про екстрадицію українського бізнесмена Дмитра Фірташа, оскільки "Австрія є країною з верховенством права, і процедури".

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив в інтерв'ю Радіо Свобода тимчасовий повірений у справах США, заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент.

"Ми розпочали цей процес, на жаль, більш ніж сім років тому. І донині ми чекаємо. Кожна людина в Австрії має право на апеляцію. Чекаємо на остаточне рішення судової системи Австрії", – сказав американський дипломат.

Законодавці Конгресу вимагають від Білого дому збільшити зусилля для екстрадиції українського олігарха Дмитра Фірташа з Австрії до США. У листі, оприлюдненому двопартійною групою членів Палати представників від 22 червня, конгресмени висловили припущення, що Фірташ корумпував австрійську судову систему.

У листі на ім’я державного секретаря Ентоні Блінкена та генерального прокурора Мерріка Гарленда депутати-демократи Марсі Каптур і Майк Квіґлі, а також республіканці Брайан Фіцпатрік та Енді Гарріс – зазначили, що Австрія, на їхню думку, затягує відповіді на запит США.

Цей лист є розвитком тривалої і політично забарвленої справи, пов’язаної з Фірташем, який збагатився під час торгівлі природним газом між Росією та Україною в 1990-х і 2000-х роках.

У 2014 році американська прокуратура звинуватила його у хабарництві. З того часу олігарх протидіє спробам США домогтися його екстрадиції з Австрії, де він живе більшу частину часу.

Міністерство юстиції Австрії наразі не відповіло на звернення Радіо Свобода поштою та телефоном із проханням прокоментувати листа. Не вдалося також негайно зв’язатися з американськими юристами Фірташа для коментарів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данілов пояснив, чому підприємства Фірташа продовжують роботу попри санкції: Людей викинути на вулицю, чи як?

США звинувачують Фірташа та ще п’ятьох людей у змові у 2006-2010 роках з метою виплати не менше 18,5 мільйона доларів хабаря індійським чиновникам для придбання титанової шахти в Індії. Український магнат нібито мав намір продати частину продукції американському аерокосмічному гіганту Boeing.

Йому висунули обвинувачення в червні 2013 року, а потім заарештували у Відні на прохання США в березні 2014 року – менше ніж через два тижні після втечі президента України Віктора Януковича з Києва внаслідок Революції гідності.

Верховний суд Австрії у червні 2019 року підтримав екстрадицію Фірташа, але суд нижчої інстанції зупинив дію цього рішення, щоб дати Фірташу можливість надати нові докази, які можуть дати підстави для перегляду справи.

Раніше цього року представник австрійського суду сказав Радіо Свобода, що пандемія не дозволила команді правників Фірташа приїхати в Україну для збору нових доказів, включаючи опитування людей.

Фірташ, якого звинуватили у зв’язках з організованими злочинними групами в Росії та в інших регіонах, заробив свої статки на тісних зв’язках з Кремлем.

Магнат імпортував російський природний газ за цінами, нижчими від ринкових, і заробив мільярди доларів, перепродаючи його Україні за значно вищими цінами.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов 18 червня повідомив, що РНБО вирішила запровадити максимальний комплект санкцій проти російського бізнесмена Павла Фукса і українського бізнесмена Дмитра Фірташа.

Також читайте: Данілов про можливість закриття "Інтера": "Розберемося зі структурою власності, тоді подивимося"

Фірташ Дмитро (895) Кент Джордж (49)


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Топ коментарі
+13
Верхушка австрии как и германии куплена путиным.
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24.07.2021 14:40 Відповісти
+8
Вот ответ ждунам:
Ждем решения суда Австрии, - Кент об экстрадиции Фирташа в США - Цензор.НЕТ 1871
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24.07.2021 14:46 Відповісти
+6
И вод:
Ждем решения суда Австрии, - Кент об экстрадиции Фирташа в США - Цензор.НЕТ 4536
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24.07.2021 14:47 Відповісти
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Верхушка австрии как и германии куплена путиным.
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24.07.2021 14:40 Відповісти
Да кто угодно - фирташ, куйло или кто-то, главное бабла побольше. 7 лет экстрадировать признак затягивания и не за "просто так".
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24.07.2021 14:51 Відповісти
Він туди відрядив Фірташа.
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24.07.2021 16:54 Відповісти
"Ждем решения суда Австрии, - Кент об экстрадиции Фирташа в США". Одни симулируют настойчивость экстрадировать, а другие как бы законность. Вот такой бизнес - мировой рынок, мировой аукцион коррупционеров - ставки растут. "Сатана там правит бал!" (с) Нет политической воли, как говорят? Только голый интерес!
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24.07.2021 14:44 Відповісти
Если Фирташа все таки экстрадируют и посадят, кто же его заводами будет управлять. Или пустят с молотка.
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24.07.2021 14:45 Відповісти
Наймут опытного менеджера типо тебя.
Резюме уже отправил?
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24.07.2021 14:53 Відповісти
Какой менеджер, могут Фирташа посадить с полной конфискацией. И он станет никто.
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24.07.2021 14:56 Відповісти
У Горлівці ж справляються без Фірташа.)
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24.07.2021 16:56 Відповісти
Вот ответ ждунам:
Ждем решения суда Австрии, - Кент об экстрадиции Фирташа в США - Цензор.НЕТ 1871
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24.07.2021 14:46 Відповісти
И вод:
Ждем решения суда Австрии, - Кент об экстрадиции Фирташа в США - Цензор.НЕТ 4536
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24.07.2021 14:47 Відповісти
танец кощея и бабы яги...
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24.07.2021 15:22 Відповісти
Да, танец людоедов.
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24.07.2021 15:23 Відповісти
Это страшидлище, с которым танцевал *****, уже в упавленни государственного бизнеса Кацапии занимает какую-то крупную должность типа как Шрьодер.
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24.07.2021 16:24 Відповісти
Уменьшится или исчезнит его влияние внутри Украины.
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24.07.2021 14:53 Відповісти
Ждем решения суда Австрии, - Кент об экстрадиции Фирташа в США - Цензор.НЕТ 2341
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24.07.2021 15:35 Відповісти
Это какраз очень прагматичный и правильный подход.
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24.07.2021 16:59 Відповісти
ждун ...
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24.07.2021 14:51 Відповісти
Традиции Австро-Венгерской империи никуда не исчезли.
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24.07.2021 14:55 Відповісти
... " импортировал газ из па-раши по цене ниже рыночных " , а за какие такие благие деяния с ним так великодушно поступали ??? или за что расщитывались по сути взяткой , чем он люб так оказался ??
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24.07.2021 15:03 Відповісти
Коли вам Беню видати ?
Назвіть дату !
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24.07.2021 15:17 Відповісти
а чукча в чуме ждет рассвета..
)(уйло не даст разрешения
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24.07.2021 15:18 Відповісти
Питання цікаве, адже Фірташу належить більшість українських газових операторів, яким пересічний споживач платить за, так звану, доставку газу. До кого перейде власність цих структур, у разі його ув'язнення за рішенням американського Суду?
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24.07.2021 15:21 Відповісти
Може зелені сподіваються, що їм фірташеві авуари перепадуть, поки їх не поперли?)
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24.07.2021 16:07 Відповісти
лазаренко, каломойша, фирташ... претенденты на американское гражданство... ну и пусть, мы только рады.
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24.07.2021 15:25 Відповісти
Списали Фирташу 50 млрд гр - есть ему чем покупать суд Австрии 😀😀😀
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24.07.2021 16:10 Відповісти
Короче « борьба с олигархами» фирташем и Беней продолжается
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24.07.2021 16:11 Відповісти
Так ведь не просто списали. Все равно это бабло в бюджет надо положить. И возьмут его из наших налогов.
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24.07.2021 16:57 Відповісти
Благодаря поддержке президента России Владимира Путина украинский олигарх Дмитрий Фирташ смог приобрести по льготной цене более 20 миллиардов кубометров газа и получить кредитов на более $11 миллиардов.
Об этом сообщает Reuters в своем расследовании, передает https://censor.net/ со ссылкой на http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/11/26/7045511/#_blank Украинскую правду .
Это позволило оффшорным компаниям Фирташа, зарегистрированным на Кипре, заработать более $3 миллиардов. Также подконтрольный друзьям Путина "Газпромбанк" выдал украинскому бизнесмену кредитную линию на сумму до $11 миллиардов.(!!!!!!!!!!!!!!!!!)
В соответствии с российскими таможенными документами, которыми располагает агенство, Газпром продал Дмитрию Фирташу более 20 миллиардов кубометров газа по цене значительно ниже рыночной в течение последних четырех лет. Это примерно в четыре раза больше, чем ранее заявлялось российским правительством.
Фирташ покупал газ по цене $249 за 1000 кубометров, в то время как НАК "Нафтогаз" покупал его по $412.
Украинские таможенные документы и корпоративные заявки показывают, что компании Фирташа на Кипре и в Швейцарии перепродавали этот газ его химическим заводам в Украине за $430 за тысячу кубометров.
Цены и объемы позволяют предположить, что две оффшорные компании олигарха на этих сделках заработали около $3,7 миллиарда в течение двух лет. Источник: https://censor.net/n313712
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24.07.2021 16:12 Відповісти
Удивляюсь только двум вещам:
1. Почему Фирташ еще до сих пор живой. Ведь понятно, что все эти действия кооперативом "Озеро" во главе с Йухлом проводились в интересах какого-то крысеныша Фирташа минимально - главные "сливки" снимались кооператорами.
2. Почему и в этих действиях прямо разрушающих экономику Украины при "недогляде" нескольких перзидентах соевое и прочее быдло не обвинило ЮТ. Ведь только она всегда "крадет наш газ".
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24.07.2021 16:20 Відповісти
А тем временем ЗЕлюпа в рамках борьбы с олигархами долги Фирташа повесил на население Украины.
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24.07.2021 16:56 Відповісти
Над верховенством права есть верховенство кредитных билетов, и Австрия не исключение.
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24.07.2021 16:56 Відповісти
Так звану "судову владу" Австрії, яка протягом 7 років не в змозі реалізувати правозастосовну функцію, неможливо назвати владою, а тим-більше - ефективною!
І навіщо нам такі "європейські цінності"?...
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24.07.2021 17:09 Відповісти
Пора за ахметку браться,а фэбээровцы никак не могут разобраться с какой то мелкой сошкой фирташем.
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24.07.2021 17:13 Відповісти
долго ждать придется... Курц тоже надеется в газпром попасть....
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24.07.2021 17:40 Відповісти
Підла почвара фірташ щодня платить австріякам,щоб відтермінувати екстрадицію до США,грошима вкраденими в народу України.
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24.07.2021 19:23 Відповісти
газового козачка до Америки хороша справа
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25.07.2021 00:36 Відповісти
Странно,Беня обокрал США,отмывал деньги в ТЫСЯЧИ раз больше и его так не хотят сильно,как Фирташа( у Бени миллиарды!!!! отмыты в США только приватовские) Фирташ не умно поступил,надо прятаться в Украине. А Ахметов взял деньги у ЕС поэтому может жить спокойно ВЕЗДЕ ибо кто обьявит санкции СОБСТВЕННЫМ деньгам? И Фирташу надо взять в долг у ЕС и НИКУДА он не поедет. Мне,не понятно почему клюют Фирташа. Опасней Ахметова и Бени для Украины нет. Один привел Рашу в СВОИ области,другой защитил СВОИ области,но суть уродства этих джентельменов не меняется. Фирташ не коллаборант. Он нНЕ выводил своих рабочих на "пукин введи"( Ахметов ВЫВОДИЛ),он не создавал армии бандосов,типа харьковского Оплота,который благополучно существует до сих пор( а его бандосы воюют в денеэрии). Он ведёт бизнес и естественно где то конкурирует( очень НЕ удачно с США).Откровенный бред и БРЕХНЯ про завышение цен на газ,которым торговал монстр,построенный украинскими чиновниками. Пока он он был цены на газ были ДО СТА ДОЛЛАРОВ ,пришли честные "принцессы" с Ехануровыми и цена "не значительно"( в два раза поднялась,затем в три) и предприятия химии тупо вышли из рынка и ЗДОХЛИ. Осталась только химия миниральных удобрений и металлургия. Но и химию пытаются убить.Когда будет что то типа следующей пандемии и НИЧЕГО не завезешь в страну что жрать будете господа,удобрения это ж необходимая часть аграрного бандустана( 50% в структуре сельхозпроизводство это приговор,в развитых странах 5-10%) Мне интересно почему РАЗВИТЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ Израиль не является примером. Условия там ХУЖЕ( Иран,Палестина,Турция...,) Они воюют с 1948 года. Но почему то развивают ВСЕ отрасли,не надеясь что купят со стороны. Китай 20 лет супсидирует СУПЕРУБЫТОЧНЫЕ предприятия( которые по логике надо было остановить. И США остановили у себя. И теперь пользуются китайской элементной базой в военке. Ха,Ха,Ха ) Воюя с Китаем ( в торговле) у США уже есть зависимость по многим позициям именно из- за тупого отношения к своей экономике( примеров масса начиная с утраты возможности строительства атомных реакторов...) У нас ,под боком,две страны с дешевым газом и пример Польши. Раша,Белорусь закилают нас удобрениями,мы их удобрения хотим? Польша производит свои ЗАКРЫВ свой рынок для дешевых ЧУЖИХ. По ИДИОТСКОЙ логике давайте не брать( по европейским правилам,через "трубу" проданную например,30%США,30%ЕС и 40% оставить у себя) дешевый рашинский газ,а брать "патаму что сельхозпроизводители записчат " дешевые УДОБРЕНИЯ.Правла логика у наших сограждан на высшем уровне. Не разработать механизм как стать европейским газовым хабом и торговать рашинским газом в прибыль,а типа брать его же на тридцать процентов дороже но по европейским правилам. Идиотизм? Надо УБИТЬ свою химию минеральных удобрений и сесть на иглу рашинских( в правление ПеПо 70%-90%!!!!!! удобрений были из раши при ура патриотизме)! Идиотизм? И Фирташа нужно убить США ,а Украине его бизнес НУЖЕН ибо он в Украине. Ура "поцриотов" не тянет блевать от Бойко в ПАРЛАМЕНТЕ,не тянуло от Медведчука- "народного депутата" и рыго банды,окопавшейся во власти,которые в Московию ездят как домой. Но всех беспокоит дядя НЕ ВЛИЯЮЩИЙ на процессы в Украине,сидящий в заключении под ВСЕМИ ВОЗМОЖНЫМИ санкциями. Нас должно беспокоить что бы НАШИ предприятия( правами пользования на которые имеет Фирташ) РАБОТАЛИ и не так как ОПЗ( стоит по три месяца и погода),который 20 лет не могут поделить. Начнут делить- получим площадки с металлоломом. А оно нам надо?
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25.07.2021 07:47 Відповісти
 
 