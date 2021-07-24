Чекаємо рішення суду Австрії, - Кент про екстрадицію Фірташа в США
Сполучені Штати очікують рішення австрійського суду у справі про екстрадицію українського бізнесмена Дмитра Фірташа, оскільки "Австрія є країною з верховенством права, і процедури".
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив в інтерв'ю Радіо Свобода тимчасовий повірений у справах США, заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент.
"Ми розпочали цей процес, на жаль, більш ніж сім років тому. І донині ми чекаємо. Кожна людина в Австрії має право на апеляцію. Чекаємо на остаточне рішення судової системи Австрії", – сказав американський дипломат.
Законодавці Конгресу вимагають від Білого дому збільшити зусилля для екстрадиції українського олігарха Дмитра Фірташа з Австрії до США. У листі, оприлюдненому двопартійною групою членів Палати представників від 22 червня, конгресмени висловили припущення, що Фірташ корумпував австрійську судову систему.
У листі на ім’я державного секретаря Ентоні Блінкена та генерального прокурора Мерріка Гарленда депутати-демократи Марсі Каптур і Майк Квіґлі, а також республіканці Брайан Фіцпатрік та Енді Гарріс – зазначили, що Австрія, на їхню думку, затягує відповіді на запит США.
Цей лист є розвитком тривалої і політично забарвленої справи, пов’язаної з Фірташем, який збагатився під час торгівлі природним газом між Росією та Україною в 1990-х і 2000-х роках.
У 2014 році американська прокуратура звинуватила його у хабарництві. З того часу олігарх протидіє спробам США домогтися його екстрадиції з Австрії, де він живе більшу частину часу.
Міністерство юстиції Австрії наразі не відповіло на звернення Радіо Свобода поштою та телефоном із проханням прокоментувати листа. Не вдалося також негайно зв’язатися з американськими юристами Фірташа для коментарів.
США звинувачують Фірташа та ще п’ятьох людей у змові у 2006-2010 роках з метою виплати не менше 18,5 мільйона доларів хабаря індійським чиновникам для придбання титанової шахти в Індії. Український магнат нібито мав намір продати частину продукції американському аерокосмічному гіганту Boeing.
Йому висунули обвинувачення в червні 2013 року, а потім заарештували у Відні на прохання США в березні 2014 року – менше ніж через два тижні після втечі президента України Віктора Януковича з Києва внаслідок Революції гідності.
Верховний суд Австрії у червні 2019 року підтримав екстрадицію Фірташа, але суд нижчої інстанції зупинив дію цього рішення, щоб дати Фірташу можливість надати нові докази, які можуть дати підстави для перегляду справи.
Раніше цього року представник австрійського суду сказав Радіо Свобода, що пандемія не дозволила команді правників Фірташа приїхати в Україну для збору нових доказів, включаючи опитування людей.
Фірташ, якого звинуватили у зв’язках з організованими злочинними групами в Росії та в інших регіонах, заробив свої статки на тісних зв’язках з Кремлем.
Магнат імпортував російський природний газ за цінами, нижчими від ринкових, і заробив мільярди доларів, перепродаючи його Україні за значно вищими цінами.
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов 18 червня повідомив, що РНБО вирішила запровадити максимальний комплект санкцій проти російського бізнесмена Павла Фукса і українського бізнесмена Дмитра Фірташа.
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Об этом сообщает Reuters в своем расследовании, передает https://censor.net/ со ссылкой на http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/11/26/7045511/#_blank Украинскую правду .
Это позволило оффшорным компаниям Фирташа, зарегистрированным на Кипре, заработать более $3 миллиардов. Также подконтрольный друзьям Путина "Газпромбанк" выдал украинскому бизнесмену кредитную линию на сумму до $11 миллиардов.(!!!!!!!!!!!!!!!!!)
В соответствии с российскими таможенными документами, которыми располагает агенство, Газпром продал Дмитрию Фирташу более 20 миллиардов кубометров газа по цене значительно ниже рыночной в течение последних четырех лет. Это примерно в четыре раза больше, чем ранее заявлялось российским правительством.
Фирташ покупал газ по цене $249 за 1000 кубометров, в то время как НАК "Нафтогаз" покупал его по $412.
Украинские таможенные документы и корпоративные заявки показывают, что компании Фирташа на Кипре и в Швейцарии перепродавали этот газ его химическим заводам в Украине за $430 за тысячу кубометров.
Цены и объемы позволяют предположить, что две оффшорные компании олигарха на этих сделках заработали около $3,7 миллиарда в течение двух лет. Источник: https://censor.net/n313712
1. Почему Фирташ еще до сих пор живой. Ведь понятно, что все эти действия кооперативом "Озеро" во главе с Йухлом проводились в интересах какого-то крысеныша Фирташа минимально - главные "сливки" снимались кооператорами.
2. Почему и в этих действиях прямо разрушающих экономику Украины при "недогляде" нескольких перзидентах соевое и прочее быдло не обвинило ЮТ. Ведь только она всегда "крадет наш газ".
І навіщо нам такі "європейські цінності"?...