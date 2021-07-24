Ждем решения суда Австрии, - Кент об экстрадиции Фирташа в США

Соединенные Штаты ожидают решения австрийского суда по делу экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, поскольку "Австрия является страной с верховенством права, и процедуры".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью Радио Свобода временный поверенный в делах США, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.

"Мы начали этот процесс, к сожалению, более чем семь лет назад. И по сей день мы ждем. Каждый человек в Австрии имеет право на апелляцию. Ждем окончательного решения судебной системы Австрии", - сказал американский дипломат.

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Законодатели Конгресса требуют от Белого дома увеличить усилия для экстрадиции украинского олигарха Дмитрия Фирташа из Австрии в США. В письме, обнародованном двухпартийной группой членов Палаты представителей 22 июня, конгрессмены выразили предположение, что Фирташ коррумпировал австрийскую судебную систему.

В письме на имя государственного секретаря Энтони Блинкена и генерального прокурора Меррика Гарленда депутаты-демократы Марси Каптур и Майк Квигли, а также республиканцы Брайан Фицпатрик и Энди Харрис - отметили, что Австрия, по их мнению, затягивает ответа на запрос США.

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США обвиняют Фирташа и еще пять человек в сговоре в 2006-2010 годах с целью выплаты не менее 18,5 миллиона долларов взятки индийским чиновникам для приобретения титановой шахты в Индии. Украинский магнат якобы намеревался продать часть продукции американскому аэрокосмическому гиганту Boeing.

Ему предъявили обвинение в июне 2013 года, а затем арестовали в Вене по просьбе США в марте 2014 года - меньше чем через две недели после побега президента Украины Виктора Януковича из Киева в результате Революции достоинства.

Верховный суд Австрии в июне 2019 поддержал экстрадицию Фирташа, но суд низшей инстанции приостановил действие этого решения, чтобы дать Фирташу возможность предоставить новые доказательства, которые могут дать основания для пересмотра дела.

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Ранее в этом году представитель австрийского суда сказал, что пандемия не позволила команде юристов Фирташа приехать в Украину для сбора новых доказательств, включая опросы людей.

Фирташ, которого обвинили в связях с организованными преступными группами в России и в других регионах, заработал свое состояние на тесных связях с Кремлем.

Магнат импортировал российский природный газ по ценам ниже рыночных, и заработал миллиарды долларов, перепродавая его Украине по значительно более высоким ценам.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 18 июня сообщил, что СНБО решил ввести максимальный комплект санкций против российского бизнесмена Павла Фукса и украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

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