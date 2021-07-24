Ждем решения суда Австрии, - Кент об экстрадиции Фирташа в США
Соединенные Штаты ожидают решения австрийского суда по делу экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, поскольку "Австрия является страной с верховенством права, и процедуры".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью Радио Свобода временный поверенный в делах США, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.
"Мы начали этот процесс, к сожалению, более чем семь лет назад. И по сей день мы ждем. Каждый человек в Австрии имеет право на апелляцию. Ждем окончательного решения судебной системы Австрии", - сказал американский дипломат.
Законодатели Конгресса требуют от Белого дома увеличить усилия для экстрадиции украинского олигарха Дмитрия Фирташа из Австрии в США. В письме, обнародованном двухпартийной группой членов Палаты представителей 22 июня, конгрессмены выразили предположение, что Фирташ коррумпировал австрийскую судебную систему.
В письме на имя государственного секретаря Энтони Блинкена и генерального прокурора Меррика Гарленда депутаты-демократы Марси Каптур и Майк Квигли, а также республиканцы Брайан Фицпатрик и Энди Харрис - отметили, что Австрия, по их мнению, затягивает ответа на запрос США.
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США обвиняют Фирташа и еще пять человек в сговоре в 2006-2010 годах с целью выплаты не менее 18,5 миллиона долларов взятки индийским чиновникам для приобретения титановой шахты в Индии. Украинский магнат якобы намеревался продать часть продукции американскому аэрокосмическому гиганту Boeing.
Ему предъявили обвинение в июне 2013 года, а затем арестовали в Вене по просьбе США в марте 2014 года - меньше чем через две недели после побега президента Украины Виктора Януковича из Киева в результате Революции достоинства.
Верховный суд Австрии в июне 2019 поддержал экстрадицию Фирташа, но суд низшей инстанции приостановил действие этого решения, чтобы дать Фирташу возможность предоставить новые доказательства, которые могут дать основания для пересмотра дела.
Ранее в этом году представитель австрийского суда сказал, что пандемия не позволила команде юристов Фирташа приехать в Украину для сбора новых доказательств, включая опросы людей.
Фирташ, которого обвинили в связях с организованными преступными группами в России и в других регионах, заработал свое состояние на тесных связях с Кремлем.
Магнат импортировал российский природный газ по ценам ниже рыночных, и заработал миллиарды долларов, перепродавая его Украине по значительно более высоким ценам.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 18 июня сообщил, что СНБО решил ввести максимальный комплект санкций против российского бизнесмена Павла Фукса и украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.
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Об этом сообщает Reuters в своем расследовании, передает https://censor.net/ со ссылкой на http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/11/26/7045511/#_blank Украинскую правду .
Это позволило оффшорным компаниям Фирташа, зарегистрированным на Кипре, заработать более $3 миллиардов. Также подконтрольный друзьям Путина "Газпромбанк" выдал украинскому бизнесмену кредитную линию на сумму до $11 миллиардов.(!!!!!!!!!!!!!!!!!)
В соответствии с российскими таможенными документами, которыми располагает агенство, Газпром продал Дмитрию Фирташу более 20 миллиардов кубометров газа по цене значительно ниже рыночной в течение последних четырех лет. Это примерно в четыре раза больше, чем ранее заявлялось российским правительством.
Фирташ покупал газ по цене $249 за 1000 кубометров, в то время как НАК "Нафтогаз" покупал его по $412.
Украинские таможенные документы и корпоративные заявки показывают, что компании Фирташа на Кипре и в Швейцарии перепродавали этот газ его химическим заводам в Украине за $430 за тысячу кубометров.
Цены и объемы позволяют предположить, что две оффшорные компании олигарха на этих сделках заработали около $3,7 миллиарда в течение двух лет. Источник: https://censor.net/n313712
1. Почему Фирташ еще до сих пор живой. Ведь понятно, что все эти действия кооперативом "Озеро" во главе с Йухлом проводились в интересах какого-то крысеныша Фирташа минимально - главные "сливки" снимались кооператорами.
2. Почему и в этих действиях прямо разрушающих экономику Украины при "недогляде" нескольких перзидентах соевое и прочее быдло не обвинило ЮТ. Ведь только она всегда "крадет наш газ".
І навіщо нам такі "європейські цінності"?...