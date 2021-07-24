РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6331 посетитель онлайн
Новости
4 421 39

Ждем решения суда Австрии, - Кент об экстрадиции Фирташа в США

Ждем решения суда Австрии, - Кент об экстрадиции Фирташа в США

Соединенные Штаты ожидают решения австрийского суда по делу экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, поскольку "Австрия является страной с верховенством права, и процедуры".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью Радио Свобода временный поверенный в делах США, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.

"Мы начали этот процесс, к сожалению, более чем семь лет назад. И по сей день мы ждем. Каждый человек в Австрии имеет право на апелляцию. Ждем окончательного решения судебной системы Австрии", - сказал американский дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США о Фирташе: Мы ждем его экстрадиции из Австрии

Законодатели Конгресса требуют от Белого дома увеличить усилия для экстрадиции украинского олигарха Дмитрия Фирташа из Австрии в США. В письме, обнародованном двухпартийной группой членов Палаты представителей 22 июня, конгрессмены выразили предположение, что Фирташ коррумпировал австрийскую судебную систему.

В письме на имя государственного секретаря Энтони Блинкена и генерального прокурора Меррика Гарленда депутаты-демократы Марси Каптур и Майк Квигли, а также республиканцы Брайан Фицпатрик и Энди Харрис - отметили, что Австрия, по их мнению, затягивает ответа на запрос США.

Читайте также: Данилов анонсировал обнародование информации по заблокированным счетам Фирташа

США обвиняют Фирташа и еще пять человек в сговоре в 2006-2010 годах с целью выплаты не менее 18,5 миллиона долларов взятки индийским чиновникам для приобретения титановой шахты в Индии. Украинский магнат якобы намеревался продать часть продукции американскому аэрокосмическому гиганту Boeing.

Ему предъявили обвинение в июне 2013 года, а затем арестовали в Вене по просьбе США в марте 2014 года - меньше чем через две недели после побега президента Украины Виктора Януковича из Киева в результате Революции достоинства.

Верховный суд Австрии в июне 2019 поддержал экстрадицию Фирташа, но суд низшей инстанции приостановил действие этого решения, чтобы дать Фирташу возможность предоставить новые доказательства, которые могут дать основания для пересмотра дела.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фирташ "категорически отрицает" обвинения СНБО, - адвокат Дэвис

Ранее в этом году представитель австрийского суда сказал, что пандемия не позволила команде юристов Фирташа приехать в Украину для сбора новых доказательств, включая опросы людей.

Фирташ, которого обвинили в связях с организованными преступными группами в России и в других регионах, заработал свое состояние на тесных связях с Кремлем.

Магнат импортировал российский природный газ по ценам ниже рыночных, и заработал миллиарды долларов, перепродавая его Украине по значительно более высоким ценам.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 18 июня сообщил, что СНБО решил ввести максимальный комплект санкций против российского бизнесмена Павла Фукса и украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Читайте также: В австрийском суде отрицают, что Фирташ "купил" затягивание рассмотрения своей экстрадиции в США

Фирташ Дмитрий (1057) Кент Джордж (50)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+13
Верхушка австрии как и германии куплена путиным.
показать весь комментарий
24.07.2021 14:40 Ответить
+8
Вот ответ ждунам:
Ждем решения суда Австрии, - Кент об экстрадиции Фирташа в США - Цензор.НЕТ 1871
показать весь комментарий
24.07.2021 14:46 Ответить
+6
И вод:
Ждем решения суда Австрии, - Кент об экстрадиции Фирташа в США - Цензор.НЕТ 4536
показать весь комментарий
24.07.2021 14:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Верхушка австрии как и германии куплена путиным.
показать весь комментарий
24.07.2021 14:40 Ответить
Да кто угодно - фирташ, куйло или кто-то, главное бабла побольше. 7 лет экстрадировать признак затягивания и не за "просто так".
показать весь комментарий
24.07.2021 14:51 Ответить
Він туди відрядив Фірташа.
показать весь комментарий
24.07.2021 16:54 Ответить
"Ждем решения суда Австрии, - Кент об экстрадиции Фирташа в США". Одни симулируют настойчивость экстрадировать, а другие как бы законность. Вот такой бизнес - мировой рынок, мировой аукцион коррупционеров - ставки растут. "Сатана там правит бал!" (с) Нет политической воли, как говорят? Только голый интерес!
показать весь комментарий
24.07.2021 14:44 Ответить
Если Фирташа все таки экстрадируют и посадят, кто же его заводами будет управлять. Или пустят с молотка.
показать весь комментарий
24.07.2021 14:45 Ответить
Наймут опытного менеджера типо тебя.
Резюме уже отправил?
показать весь комментарий
24.07.2021 14:53 Ответить
Какой менеджер, могут Фирташа посадить с полной конфискацией. И он станет никто.
показать весь комментарий
24.07.2021 14:56 Ответить
У Горлівці ж справляються без Фірташа.)
показать весь комментарий
24.07.2021 16:56 Ответить
Вот ответ ждунам:
Ждем решения суда Австрии, - Кент об экстрадиции Фирташа в США - Цензор.НЕТ 1871
показать весь комментарий
24.07.2021 14:46 Ответить
И вод:
Ждем решения суда Австрии, - Кент об экстрадиции Фирташа в США - Цензор.НЕТ 4536
показать весь комментарий
24.07.2021 14:47 Ответить
танец кощея и бабы яги...
показать весь комментарий
24.07.2021 15:22 Ответить
Да, танец людоедов.
показать весь комментарий
24.07.2021 15:23 Ответить
Это страшидлище, с которым танцевал *****, уже в упавленни государственного бизнеса Кацапии занимает какую-то крупную должность типа как Шрьодер.
показать весь комментарий
24.07.2021 16:24 Ответить
Уменьшится или исчезнит его влияние внутри Украины.
показать весь комментарий
24.07.2021 14:53 Ответить
Ждем решения суда Австрии, - Кент об экстрадиции Фирташа в США - Цензор.НЕТ 2341
показать весь комментарий
24.07.2021 15:35 Ответить
Это какраз очень прагматичный и правильный подход.
показать весь комментарий
24.07.2021 16:59 Ответить
ждун ...
показать весь комментарий
24.07.2021 14:51 Ответить
Традиции Австро-Венгерской империи никуда не исчезли.
показать весь комментарий
24.07.2021 14:55 Ответить
... " импортировал газ из па-раши по цене ниже рыночных " , а за какие такие благие деяния с ним так великодушно поступали ??? или за что расщитывались по сути взяткой , чем он люб так оказался ??
показать весь комментарий
24.07.2021 15:03 Ответить
Коли вам Беню видати ?
Назвіть дату !
показать весь комментарий
24.07.2021 15:17 Ответить
а чукча в чуме ждет рассвета..
)(уйло не даст разрешения
показать весь комментарий
24.07.2021 15:18 Ответить
Питання цікаве, адже Фірташу належить більшість українських газових операторів, яким пересічний споживач платить за, так звану, доставку газу. До кого перейде власність цих структур, у разі його ув'язнення за рішенням американського Суду?
показать весь комментарий
24.07.2021 15:21 Ответить
Може зелені сподіваються, що їм фірташеві авуари перепадуть, поки їх не поперли?)
показать весь комментарий
24.07.2021 16:07 Ответить
лазаренко, каломойша, фирташ... претенденты на американское гражданство... ну и пусть, мы только рады.
показать весь комментарий
24.07.2021 15:25 Ответить
Списали Фирташу 50 млрд гр - есть ему чем покупать суд Австрии 😀😀😀
показать весь комментарий
24.07.2021 16:10 Ответить
Короче « борьба с олигархами» фирташем и Беней продолжается
показать весь комментарий
24.07.2021 16:11 Ответить
Так ведь не просто списали. Все равно это бабло в бюджет надо положить. И возьмут его из наших налогов.
показать весь комментарий
24.07.2021 16:57 Ответить
Благодаря поддержке президента России Владимира Путина украинский олигарх Дмитрий Фирташ смог приобрести по льготной цене более 20 миллиардов кубометров газа и получить кредитов на более $11 миллиардов.
Об этом сообщает Reuters в своем расследовании, передает https://censor.net/ со ссылкой на http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/11/26/7045511/#_blank Украинскую правду .
Это позволило оффшорным компаниям Фирташа, зарегистрированным на Кипре, заработать более $3 миллиардов. Также подконтрольный друзьям Путина "Газпромбанк" выдал украинскому бизнесмену кредитную линию на сумму до $11 миллиардов.(!!!!!!!!!!!!!!!!!)
В соответствии с российскими таможенными документами, которыми располагает агенство, Газпром продал Дмитрию Фирташу более 20 миллиардов кубометров газа по цене значительно ниже рыночной в течение последних четырех лет. Это примерно в четыре раза больше, чем ранее заявлялось российским правительством.
Фирташ покупал газ по цене $249 за 1000 кубометров, в то время как НАК "Нафтогаз" покупал его по $412.
Украинские таможенные документы и корпоративные заявки показывают, что компании Фирташа на Кипре и в Швейцарии перепродавали этот газ его химическим заводам в Украине за $430 за тысячу кубометров.
Цены и объемы позволяют предположить, что две оффшорные компании олигарха на этих сделках заработали около $3,7 миллиарда в течение двух лет. Источник: https://censor.net/n313712
показать весь комментарий
24.07.2021 16:12 Ответить
Удивляюсь только двум вещам:
1. Почему Фирташ еще до сих пор живой. Ведь понятно, что все эти действия кооперативом "Озеро" во главе с Йухлом проводились в интересах какого-то крысеныша Фирташа минимально - главные "сливки" снимались кооператорами.
2. Почему и в этих действиях прямо разрушающих экономику Украины при "недогляде" нескольких перзидентах соевое и прочее быдло не обвинило ЮТ. Ведь только она всегда "крадет наш газ".
показать весь комментарий
24.07.2021 16:20 Ответить
А тем временем ЗЕлюпа в рамках борьбы с олигархами долги Фирташа повесил на население Украины.
показать весь комментарий
24.07.2021 16:56 Ответить
Над верховенством права есть верховенство кредитных билетов, и Австрия не исключение.
показать весь комментарий
24.07.2021 16:56 Ответить
Так звану "судову владу" Австрії, яка протягом 7 років не в змозі реалізувати правозастосовну функцію, неможливо назвати владою, а тим-більше - ефективною!
І навіщо нам такі "європейські цінності"?...
показать весь комментарий
24.07.2021 17:09 Ответить
Пора за ахметку браться,а фэбээровцы никак не могут разобраться с какой то мелкой сошкой фирташем.
показать весь комментарий
24.07.2021 17:13 Ответить
долго ждать придется... Курц тоже надеется в газпром попасть....
показать весь комментарий
24.07.2021 17:40 Ответить
Підла почвара фірташ щодня платить австріякам,щоб відтермінувати екстрадицію до США,грошима вкраденими в народу України.
показать весь комментарий
24.07.2021 19:23 Ответить
газового козачка до Америки хороша справа
показать весь комментарий
25.07.2021 00:36 Ответить
Странно,Беня обокрал США,отмывал деньги в ТЫСЯЧИ раз больше и его так не хотят сильно,как Фирташа( у Бени миллиарды!!!! отмыты в США только приватовские) Фирташ не умно поступил,надо прятаться в Украине. А Ахметов взял деньги у ЕС поэтому может жить спокойно ВЕЗДЕ ибо кто обьявит санкции СОБСТВЕННЫМ деньгам? И Фирташу надо взять в долг у ЕС и НИКУДА он не поедет. Мне,не понятно почему клюют Фирташа. Опасней Ахметова и Бени для Украины нет. Один привел Рашу в СВОИ области,другой защитил СВОИ области,но суть уродства этих джентельменов не меняется. Фирташ не коллаборант. Он нНЕ выводил своих рабочих на "пукин введи"( Ахметов ВЫВОДИЛ),он не создавал армии бандосов,типа харьковского Оплота,который благополучно существует до сих пор( а его бандосы воюют в денеэрии). Он ведёт бизнес и естественно где то конкурирует( очень НЕ удачно с США).Откровенный бред и БРЕХНЯ про завышение цен на газ,которым торговал монстр,построенный украинскими чиновниками. Пока он он был цены на газ были ДО СТА ДОЛЛАРОВ ,пришли честные "принцессы" с Ехануровыми и цена "не значительно"( в два раза поднялась,затем в три) и предприятия химии тупо вышли из рынка и ЗДОХЛИ. Осталась только химия миниральных удобрений и металлургия. Но и химию пытаются убить.Когда будет что то типа следующей пандемии и НИЧЕГО не завезешь в страну что жрать будете господа,удобрения это ж необходимая часть аграрного бандустана( 50% в структуре сельхозпроизводство это приговор,в развитых странах 5-10%) Мне интересно почему РАЗВИТЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ Израиль не является примером. Условия там ХУЖЕ( Иран,Палестина,Турция...,) Они воюют с 1948 года. Но почему то развивают ВСЕ отрасли,не надеясь что купят со стороны. Китай 20 лет супсидирует СУПЕРУБЫТОЧНЫЕ предприятия( которые по логике надо было остановить. И США остановили у себя. И теперь пользуются китайской элементной базой в военке. Ха,Ха,Ха ) Воюя с Китаем ( в торговле) у США уже есть зависимость по многим позициям именно из- за тупого отношения к своей экономике( примеров масса начиная с утраты возможности строительства атомных реакторов...) У нас ,под боком,две страны с дешевым газом и пример Польши. Раша,Белорусь закилают нас удобрениями,мы их удобрения хотим? Польша производит свои ЗАКРЫВ свой рынок для дешевых ЧУЖИХ. По ИДИОТСКОЙ логике давайте не брать( по европейским правилам,через "трубу" проданную например,30%США,30%ЕС и 40% оставить у себя) дешевый рашинский газ,а брать "патаму что сельхозпроизводители записчат " дешевые УДОБРЕНИЯ.Правла логика у наших сограждан на высшем уровне. Не разработать механизм как стать европейским газовым хабом и торговать рашинским газом в прибыль,а типа брать его же на тридцать процентов дороже но по европейским правилам. Идиотизм? Надо УБИТЬ свою химию минеральных удобрений и сесть на иглу рашинских( в правление ПеПо 70%-90%!!!!!! удобрений были из раши при ура патриотизме)! Идиотизм? И Фирташа нужно убить США ,а Украине его бизнес НУЖЕН ибо он в Украине. Ура "поцриотов" не тянет блевать от Бойко в ПАРЛАМЕНТЕ,не тянуло от Медведчука- "народного депутата" и рыго банды,окопавшейся во власти,которые в Московию ездят как домой. Но всех беспокоит дядя НЕ ВЛИЯЮЩИЙ на процессы в Украине,сидящий в заключении под ВСЕМИ ВОЗМОЖНЫМИ санкциями. Нас должно беспокоить что бы НАШИ предприятия( правами пользования на которые имеет Фирташ) РАБОТАЛИ и не так как ОПЗ( стоит по три месяца и погода),который 20 лет не могут поделить. Начнут делить- получим площадки с металлоломом. А оно нам надо?
показать весь комментарий
25.07.2021 07:47 Ответить
 
 