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Німеччина зможе ліцензувати роботу "Північного потоку-2", - Кент

Німеччина зможе ліцензувати роботу

Таку думку висловив заступник помічника державного секретаря із питань Європи та Євразії Джордж Кент, який очолив місію США в Україні на період відпустки тимчасово повіреної Крістін Квін.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Суспільному.

"Країна, в руках якої зараз є важелі, - це Німеччина. Адже саме німецькі органи влади будуть або не будуть ліцензувати роботу "Північного потоку-2", - сказав Кент.

Тимчасово повірений запевнив, що США твердо підтримують безпеку України і намагаються не дозволити Росії використовувати енергетику як зброю проти України та інших європейських країн.

Читайте також: Договір США і Німеччини щодо "Північного потоку-2" ставить під сумнів доцільність візиту Зеленського до Вашингтона, - "слуга народу" Яременко

"Канцлерка Меркель сказала, що Німеччина зобов'язується підтримати Україну як транзитну країну. Для того, щоб це відбулося, Росія, "Газпром" мають погодитися підписати продовження транзитної угоди. Тому це критичний фактор: газ має продовжувати надходити через Україну, ми не можемо дозволити Росії перетворити газ на зброю", - додав Кент.

Він вважає, що є механізми, які Україна, працюючи зі своїми союзниками, може застосувати, щоб залучити Єврокомісію, що має регуляторну владу, а також німецький уряд до протидії "Північному потоку-2".

Читайте також: Угода США і ФРН щодо "Північного потоку - 2" не усуває глибоко вкорінені розбіжності навколо газопроводу в Європі, - Financial Times

Автор: 

Німеччина (7496) Північний потік (2473) Кент Джордж (49)


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Топ коментарі
+15
_При байдене дядя Сэм стал Сэмми, горничной кремлёвского людоеда. Байден ублюдок, открывший врата для Третьей Всемирной свом поощрением фашистской расии.
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24.07.2021 19:19 Відповісти
+14
Американцы уже себя не утруждают правдоподобной ложью, а просто чешут всякую ахинею. Типа дикари и так схавают.
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24.07.2021 19:48 Відповісти
+12
СП-2 уже свершилось наше правительство его блокаду просто прострало как политически так и морально а возможно и намерено.Так достаточно ныть надо развивать в срочном порядке добычу своего газа и наполнять трубу более дешевым газои из за близости к ЕС.
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24.07.2021 19:17 Відповісти
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"iдiть у сраку" (c) - з зеленого цитатника.
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24.07.2021 19:13 Відповісти
Хто б сумнівався....
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24.07.2021 19:15 Відповісти
мася, ты новенький тут а ну представся....
1. крым чей?
2. ***** ли путин?
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24.07.2021 19:19 Відповісти
Домовлятися з Байденом,чи з Меркель (після їхніго останнього "фінта"), то все одно, що домовлятися з Путіним про вивід російських військ з Криму...
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24.07.2021 20:05 Відповісти
Що ти пропонуєш? Йти у смердючу росію?
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24.07.2021 22:34 Відповісти
тебе и подобным, пока еще границу на московию не закрыли... собирай ото ******** по тихой грусти, и на вокзал какой топай..
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24.07.2021 23:19 Відповісти
СП-2 уже свершилось наше правительство его блокаду просто прострало как политически так и морально а возможно и намерено.Так достаточно ныть надо развивать в срочном порядке добычу своего газа и наполнять трубу более дешевым газои из за близости к ЕС.
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24.07.2021 19:17 Відповісти
_При байдене дядя Сэм стал Сэмми, горничной кремлёвского людоеда. Байден ублюдок, открывший врата для Третьей Всемирной свом поощрением фашистской расии.
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24.07.2021 19:19 Відповісти
перекрасся в рыжее, белку на башке заведи - и ты он!
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24.07.2021 19:24 Відповісти
Да откуда у Вас такая концентрация на третьей мировой? С чего бы ей начаться то?
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24.07.2021 21:03 Відповісти
Не забивай себе голову чересчур сложными для тебя вопросами, это не твоё.
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24.07.2021 21:07 Відповісти
Ну раз тебе ответить нечего, то зачем посты пишешь?
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24.07.2021 22:07 Відповісти
Яка, у дупу, війна? Кого з ким?
Штати та срана європа домовляються з ******, навіть натяка на війну немає.
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24.07.2021 22:38 Відповісти
_Изучай как начиналась Вторая Всемирная. Читай и думай пока не поймёшь ответ на свой дурацкий вопрос.
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24.07.2021 22:48 Відповісти
У подібному стилі будеш казати своїм друзякам за дешевим пивом у генделику.
Я історієй захоплююся понад 30 років. І, як я бачу, тобі немає чого заперечити.
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24.07.2021 22:52 Відповісти
Думай, написал же. Ду-май.
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24.07.2021 22:54 Відповісти
мне лучше когда в Киеве киевляне - не немцы и не кацапы.
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24.07.2021 19:36 Відповісти
имею - немцы, идите в сраку!
когда мы говорим об Украине.... как тебе такое предложение?
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24.07.2021 19:52 Відповісти
Ты сказал -- мы услышали! ...говори рассказывай -- доставай показывай...*)
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24.07.2021 19:54 Відповісти
возможен конечно вариант 2 и вы в Украину как в 41м.
но ето фантастика, а если нет - то притесь,
там и разберемся кому кацапский пердеж нужнее.....
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24.07.2021 19:59 Відповісти
возражаю.
пyсть вс таки будет украинский....
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24.07.2021 20:14 Відповісти
ну от - модер опять все сламал - я почти шо вывел, еще шаг и оно на берегу,
но тут зачем то пришел модер...
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24.07.2021 20:30 Відповісти
ты опять всех переиграл, просто модер, понял это раньше тебя)))
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24.07.2021 20:49 Відповісти
Да Германия когда надо перекроет винтель....
или я не так понял...
ха ха ха
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24.07.2021 19:25 Відповісти
или вообще не откроет,не лицензирует...естественно после стимуляции со стороны сша
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24.07.2021 19:28 Відповісти
Американцы уже себя не утруждают правдоподобной ложью, а просто чешут всякую ахинею. Типа дикари и так схавают.
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24.07.2021 19:48 Відповісти
Кєнт, харе голову морочити. Ми вже зрозуміли, що козак байда - маріонетка куйла.
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24.07.2021 21:29 Відповісти
Таки добудуть... при порохє таково нєбьіло
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24.07.2021 19:55 Відповісти
При Порошенко такого не було.
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24.07.2021 20:01 Відповісти
та да бананы на каштанах росли, птичье молоко коровы давали, а поросят гулливерами кормили
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24.07.2021 21:19 Відповісти
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24.07.2021 21:22 Відповісти
Пока мы препирались по поводу СП-2, Вьетнам обошел Украину по производству стали. Вдумайтесь - ВЬЕТНАМ ! Надо своей экономикой заниматься.
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24.07.2021 20:01 Відповісти
Это типа в Советском Говне летом 1926 года принят Секретный документ,...,согласно которому весь Генералитет будущего Вермахта готовить в Липецке летчиков Геринга,танкистов Вермахта на танкодроме "КАМА" в Казани,типа Михаэль Витман,а оружие массового поражения тренировали на полигоне неприметного Волжского городка Вольск,прямо на берегу реки Волга применяли Химическое оружие...Гниды позорные...
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24.07.2021 20:12 Відповісти
главное чтобы топки паровозов кизяком не топили, а то захочешь под паровоз прилечь а он тебя даже как следует переехать не сможет)))
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24.07.2021 21:25 Відповісти
а остальные чем? газ то для всех становится роскошью
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26.07.2021 00:00 Відповісти
у алмании историческая любовь с терораССеей. вместе женятся, вместе в войнушку играют.
скоро будет не германия, а шариатское государство алмания.
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24.07.2021 21:14 Відповісти
старый алкаш шредер крепко сидит на игле газпрома и свою зарплату получает от беспутина-***** антихриста люциферовича и мэээээркель впору кокошник носить, он ей к лицу.
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24.07.2021 21:19 Відповісти
Угода про "Північний потік-2": Німеччина та США зрадили не нас, а наші фантазії.

Яка мета Німеччини та США
Це ми самі собі з якогось дива нафантазували, що американські санкції в 2020 році проти російського "Північного потоку-2" були з метою захисту інтересів України запроваджені. Тоді як американці просто намагалися у такий спосіб витіснити росіян з європейського газового ринку, щоб їхнє місце самим там зайняти.
І Німеччина не тому взялася бути посередником у залагоджені нашого "конфлікту з Росією", що так в Берліна душа боліла за Україну. Ні, не тому, високі матеріїї тут нідочого - лише чистий прагматизм. Лідер Європи не хотів мати біля себе іще одну "гарячу точку", Німеччині не потрібен був новий геморой з новими біженцями, щоби не тільки їх з Африки та Близького Сходу приймати, але ще й зі Східної Європи.
А ще, як не крути, але таки жадала собі Європа безперебійних поставок російського газу, які були би точно зірвані, якщо б в тій україно-російській війна згоріла б та от українська ГТС, яка нам в спадок від СРСР дісталася, і яку нам просто нікуди пристосувати, окрім як дозволяти Росії нею Європі газ качати.
Так от вона правда життя, такі от справжні мотиви вчинків і Сполучених Штатів, і Німеччини. І винуватити когось, що вони вчиняли не так, як нам хотілось і мріялось - це якось, погодьтеся, дуже по дитячому.
А це ми ж не учора дізналися про плани Путіна побудувати газову трубу в обхід України, ми не учора дізналися про його бажання не платити нам грошей за транзит, про намір Путіна позбавити український бюджет цих прибутків, про його мрію зробити Україну іще біднішою та беззахиснішою. Ми не вчора про це дізналися, і не позавчора, і не рік тому, і навіть не 5…
Ми давно про це знали, але нам чомусь мріялося, що ці наші проблеми розв'яже за нас хтось інший, що хтось інший в наших інтересах ті всі плани Путіна зірве.
Але, направду, кому окрім нас може бути цікавим щось вчиняти в інтересах України? Дурних немає, це треба усвідомити, змиритися з цим, не рвати душу порожніми розмірковуваннями, що нас, мовляв, зрадили, що з нами нечесно вчинили - бо не було такого. Вчинили, як їм було цікаво, вигідно і доцільно їхнім планам, а не нашим з вами фантазіям та мріям.

То ж США й Німеччина просто вчергове нас повернули до реальності, до усвідомлення, що ніхто крім нас самих боронити Україну не буде, нікому іншому це і не потрібно і не цікаво. Це зрада? Ні! Це лише сувора правда життя.
Автор: https://24tv.ua/***********************/ Артем Овдієнко
https://24tv.ua/pivnichniy-potik-2-nimechchina-ssha-novini-rosiyi-i-ukrayini_n1694873
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24.07.2021 21:49 Відповісти
Покупая газ у кремля, Германия снабжает агрессора деньгами.
Меркель за должность в наблюдательном совете "Газпрома" предала свою страну -
сделала главным спонсором мирового агрессора.
Меркель этническая еврейка и помогает еврею-путину строить новую диктатуру -
восстанавливать разрушенный Советский Союз.
Бывших агентов штази не бывает, как и кагебистов.
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24.07.2021 22:24 Відповісти
Ну так перекройте транзит - а вам кто не даёт ?
Вам предлагалось покупать газ на границе с Россией - не захотели.
А теперь тошно им.
Прекратить дипотношения означает практически объявить войну -
какой ты смелый, когда нет с Россией общей границы.
Да путин всех купил: вашего Шрёдера-поззорника, и вашу Меркель -
она что, не доедала, заче ей деньги в её возрасте ?
Теперь её могила будет оплёвана немцами за этот позор.
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25.07.2021 14:14 Відповісти
Временно поверенный заверил, что США твердо поддерживают безопасность Украины и стараются не позволить России использовать энергетику как оружие против Украины и других европейских стран.- именно поэтому американские 3,14стаболы,для поддержки безопасности Украины разрешили достраивать рашистский газовый поток .фрицы.подельники рашиста должны его побыстрячку лиензировать дабы для безопасности Украины десятки лярдов баксов за газ поступало в карман рашистского оккупанта Украины (очередное твердое американское ********* Украины и ее народа как и в случае с уничтожением украинского ЯО
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24.07.2021 22:29 Відповісти
А цього форумні бідонобіли ще не записали у =великого і справжнього українця=, в компанію до їнього "козака" і Блінкена ?
Бо сектанти дуже ******* усяких імпортних болванчиків записувати у =щирі українці= (напр. мордатого апатрида), при цьому оббльовуючи своїх і відмовляючись від них.
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24.07.2021 23:26 Відповісти
Рейтинг Байдена стремительно падает. По данным Gallup, он упал на 6 процентов всего за один месяц и впервые упал ниже 50 процентов поддержки.
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24.07.2021 23:57 Відповісти
Это вообще ни о чем не говорит. И вообще, Трампа надо повесить за.... шею только за то, что пропустил нашествие covid-а.
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25.07.2021 14:23 Відповісти
"Страна, в руках которой сейчас есть рычаги, - это Германия. Ведь именно немецкие органы власти будут либо не будут лицензировать работу "Северного потока-2", - сказал Пилат Понтийский и вымыл руки.https://censor.net/ru/n3279017
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25.07.2021 00:00 Відповісти
Доппи зды рычаги. Германия может стать хабом, а может стать и изгоем вместе с Россией.
Поставщиков газа хватает, предложение на рынке увеличивается, цена падает.
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25.07.2021 02:00 Відповісти
Німеччина зможе ліцензувати роботу "Північного потоку-2", - Кент - Цензор.НЕТ 1064
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25.07.2021 00:20 Відповісти
А при чём эмблема "Квартала-95" к Украине ?
Трубопровод давал 2 млдрд., а только на таможне теряется в полтора раза больше -
порядка 3 миллиардов долларов.
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25.07.2021 02:03 Відповісти
Если Меркель займёт место в наблюдательном совете "Газпрома",
то против неё можно открывать дело о коррупции в свете её решений в пользу России.
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25.07.2021 02:40 Відповісти
Байден расхлебывает "достижения" великого борцуна за величие Америки Трампа.
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25.07.2021 14:16 Відповісти
Как умудрился Американский народ выбрать этого рыжего спекулянта я не пойму.
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25.07.2021 14:19 Відповісти
 
 