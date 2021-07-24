Німеччина зможе ліцензувати роботу "Північного потоку-2", - Кент

Таку думку висловив заступник помічника державного секретаря із питань Європи та Євразії Джордж Кент, який очолив місію США в Україні на період відпустки тимчасово повіреної Крістін Квін.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Суспільному.

"Країна, в руках якої зараз є важелі, - це Німеччина. Адже саме німецькі органи влади будуть або не будуть ліцензувати роботу "Північного потоку-2", - сказав Кент.

Тимчасово повірений запевнив, що США твердо підтримують безпеку України і намагаються не дозволити Росії використовувати енергетику як зброю проти України та інших європейських країн.

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"Канцлерка Меркель сказала, що Німеччина зобов'язується підтримати Україну як транзитну країну. Для того, щоб це відбулося, Росія, "Газпром" мають погодитися підписати продовження транзитної угоди. Тому це критичний фактор: газ має продовжувати надходити через Україну, ми не можемо дозволити Росії перетворити газ на зброю", - додав Кент.

Він вважає, що є механізми, які Україна, працюючи зі своїми союзниками, може застосувати, щоб залучити Єврокомісію, що має регуляторну владу, а також німецький уряд до протидії "Північному потоку-2".

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