Германия сможет лицензировать работу "Северного потока-2", - Кент

Такое мнение заместитель помощника Государственного секретаря по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент, который возглавил миссию США в Украине на период отпуска временно поверенной Кристин Куинн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Суспільному.

"Страна, в руках которой сейчас есть рычаги, - это Германия. Ведь именно немецкие органы власти будут либо не будут лицензировать работу "Северного потока-2", - сказал Кент.

Временно поверенный заверил, что США твердо поддерживают безопасность Украины и стараются не позволить России использовать энергетику как оружие против Украины и других европейских стран.

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"Канцлер Меркель сказала, что Германия обязуется поддержать Украину как транзитную страну. Для того, чтобы это произошло, Россия, Газпром должны согласиться подписать продолжение транзитного соглашения. Поэтому это критический фактор: газ должен продолжать идти через Украину, мы не можем позволить России превратить газ в оружие", - добавил Кент.

Он считает, что механизмы, которые Украина, работая со своими союзниками, может применить, чтобы привлечь Еврокомиссию, что имеет регуляторную власть, а также немецкое правительство к противодействию "Северному потоку-2".

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