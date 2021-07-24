Германия сможет лицензировать работу "Северного потока-2", - Кент
Такое мнение заместитель помощника Государственного секретаря по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент, который возглавил миссию США в Украине на период отпуска временно поверенной Кристин Куинн.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Суспільному.
"Страна, в руках которой сейчас есть рычаги, - это Германия. Ведь именно немецкие органы власти будут либо не будут лицензировать работу "Северного потока-2", - сказал Кент.
Временно поверенный заверил, что США твердо поддерживают безопасность Украины и стараются не позволить России использовать энергетику как оружие против Украины и других европейских стран.
"Канцлер Меркель сказала, что Германия обязуется поддержать Украину как транзитную страну. Для того, чтобы это произошло, Россия, Газпром должны согласиться подписать продолжение транзитного соглашения. Поэтому это критический фактор: газ должен продолжать идти через Украину, мы не можем позволить России превратить газ в оружие", - добавил Кент.
Он считает, что механизмы, которые Украина, работая со своими союзниками, может применить, чтобы привлечь Еврокомиссию, что имеет регуляторную власть, а также немецкое правительство к противодействию "Северному потоку-2".
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1. крым чей?
2. ***** ли путин?
Штати та срана європа домовляються з ******, навіть натяка на війну немає.
Я історієй захоплююся понад 30 років. І, як я бачу, тобі немає чого заперечити.
когда мы говорим об Украине.... как тебе такое предложение?
но ето фантастика, а если нет - то притесь,
там и разберемся кому кацапский пердеж нужнее.....
пyсть вс таки будет украинский....
но тут зачем то пришел модер...
или я не так понял...
ха ха ха
скоро будет не германия, а шариатское государство алмания.
Яка мета Німеччини та США
Це ми самі собі з якогось дива нафантазували, що американські санкції в 2020 році проти російського "Північного потоку-2" були з метою захисту інтересів України запроваджені. Тоді як американці просто намагалися у такий спосіб витіснити росіян з європейського газового ринку, щоб їхнє місце самим там зайняти.
І Німеччина не тому взялася бути посередником у залагоджені нашого "конфлікту з Росією", що так в Берліна душа боліла за Україну. Ні, не тому, високі матеріїї тут нідочого - лише чистий прагматизм. Лідер Європи не хотів мати біля себе іще одну "гарячу точку", Німеччині не потрібен був новий геморой з новими біженцями, щоби не тільки їх з Африки та Близького Сходу приймати, але ще й зі Східної Європи.
А ще, як не крути, але таки жадала собі Європа безперебійних поставок російського газу, які були би точно зірвані, якщо б в тій україно-російській війна згоріла б та от українська ГТС, яка нам в спадок від СРСР дісталася, і яку нам просто нікуди пристосувати, окрім як дозволяти Росії нею Європі газ качати.
Так от вона правда життя, такі от справжні мотиви вчинків і Сполучених Штатів, і Німеччини. І винуватити когось, що вони вчиняли не так, як нам хотілось і мріялось - це якось, погодьтеся, дуже по дитячому.
А це ми ж не учора дізналися про плани Путіна побудувати газову трубу в обхід України, ми не учора дізналися про його бажання не платити нам грошей за транзит, про намір Путіна позбавити український бюджет цих прибутків, про його мрію зробити Україну іще біднішою та беззахиснішою. Ми не вчора про це дізналися, і не позавчора, і не рік тому, і навіть не 5…
Ми давно про це знали, але нам чомусь мріялося, що ці наші проблеми розв'яже за нас хтось інший, що хтось інший в наших інтересах ті всі плани Путіна зірве.
Але, направду, кому окрім нас може бути цікавим щось вчиняти в інтересах України? Дурних немає, це треба усвідомити, змиритися з цим, не рвати душу порожніми розмірковуваннями, що нас, мовляв, зрадили, що з нами нечесно вчинили - бо не було такого. Вчинили, як їм було цікаво, вигідно і доцільно їхнім планам, а не нашим з вами фантазіям та мріям.
То ж США й Німеччина просто вчергове нас повернули до реальності, до усвідомлення, що ніхто крім нас самих боронити Україну не буде, нікому іншому це і не потрібно і не цікаво. Це зрада? Ні! Це лише сувора правда життя.
Автор: https://24tv.ua/***********************/ Артем Овдієнко
https://24tv.ua/pivnichniy-potik-2-nimechchina-ssha-novini-rosiyi-i-ukrayini_n1694873
Меркель за должность в наблюдательном совете "Газпрома" предала свою страну -
сделала главным спонсором мирового агрессора.
Меркель этническая еврейка и помогает еврею-путину строить новую диктатуру -
восстанавливать разрушенный Советский Союз.
Бывших агентов штази не бывает, как и кагебистов.
Вам предлагалось покупать газ на границе с Россией - не захотели.
А теперь тошно им.
Прекратить дипотношения означает практически объявить войну -
какой ты смелый, когда нет с Россией общей границы.
Да путин всех купил: вашего Шрёдера-поззорника, и вашу Меркель -
она что, не доедала, заче ей деньги в её возрасте ?
Теперь её могила будет оплёвана немцами за этот позор.
Бо сектанти дуже ******* усяких імпортних болванчиків записувати у =щирі українці= (напр. мордатого апатрида), при цьому оббльовуючи своїх і відмовляючись від них.
Поставщиков газа хватает, предложение на рынке увеличивается, цена падает.
Трубопровод давал 2 млдрд., а только на таможне теряется в полтора раза больше -
порядка 3 миллиардов долларов.
то против неё можно открывать дело о коррупции в свете её решений в пользу России.