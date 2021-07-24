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Новости
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Германия сможет лицензировать работу "Северного потока-2", - Кент

Германия сможет лицензировать работу

Такое мнение заместитель помощника Государственного секретаря по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент, который возглавил миссию США в Украине на период отпуска временно поверенной Кристин Куинн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Суспільному.

"Страна, в руках которой сейчас есть рычаги, - это Германия. Ведь именно немецкие органы власти будут либо не будут лицензировать работу "Северного потока-2", - сказал Кент.

Временно поверенный заверил, что США твердо поддерживают безопасность Украины и стараются не позволить России использовать энергетику как оружие против Украины и других европейских стран.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Договор США и Германии по "Северному потоку-2" ставит под сомнение целесообразность визита Зеленского в Вашингтон, - "слуга народа" Яременко

"Канцлер Меркель сказала, что Германия обязуется поддержать Украину как транзитную страну. Для того, чтобы это произошло, Россия, Газпром должны согласиться подписать продолжение транзитного соглашения. Поэтому это критический фактор: газ должен продолжать идти через Украину, мы не можем позволить России превратить газ в оружие", - добавил Кент.

Он считает, что механизмы, которые Украина, работая со своими союзниками, может применить, чтобы привлечь Еврокомиссию, что имеет регуляторную власть, а также немецкое правительство к противодействию "Северному потоку-2".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Соглашение США и ФРГ по "Северному потоку - 2" не устраняет глубоко укоренившиеся разногласия вокруг газопровода в Европе, - Financial Times

Германия (7082) Северный поток (1458) Кент Джордж (50)


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Топ комментарии
+15
_При байдене дядя Сэм стал Сэмми, горничной кремлёвского людоеда. Байден ублюдок, открывший врата для Третьей Всемирной свом поощрением фашистской расии.
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24.07.2021 19:19 Ответить
+14
Американцы уже себя не утруждают правдоподобной ложью, а просто чешут всякую ахинею. Типа дикари и так схавают.
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24.07.2021 19:48 Ответить
+12
СП-2 уже свершилось наше правительство его блокаду просто прострало как политически так и морально а возможно и намерено.Так достаточно ныть надо развивать в срочном порядке добычу своего газа и наполнять трубу более дешевым газои из за близости к ЕС.
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24.07.2021 19:17 Ответить
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"iдiть у сраку" (c) - з зеленого цитатника.
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24.07.2021 19:13 Ответить
Хто б сумнівався....
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24.07.2021 19:15 Ответить
мася, ты новенький тут а ну представся....
1. крым чей?
2. ***** ли путин?
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24.07.2021 19:19 Ответить
Домовлятися з Байденом,чи з Меркель (після їхніго останнього "фінта"), то все одно, що домовлятися з Путіним про вивід російських військ з Криму...
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24.07.2021 20:05 Ответить
Що ти пропонуєш? Йти у смердючу росію?
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24.07.2021 22:34 Ответить
тебе и подобным, пока еще границу на московию не закрыли... собирай ото ******** по тихой грусти, и на вокзал какой топай..
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24.07.2021 23:19 Ответить
СП-2 уже свершилось наше правительство его блокаду просто прострало как политически так и морально а возможно и намерено.Так достаточно ныть надо развивать в срочном порядке добычу своего газа и наполнять трубу более дешевым газои из за близости к ЕС.
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24.07.2021 19:17 Ответить
_При байдене дядя Сэм стал Сэмми, горничной кремлёвского людоеда. Байден ублюдок, открывший врата для Третьей Всемирной свом поощрением фашистской расии.
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24.07.2021 19:19 Ответить
перекрасся в рыжее, белку на башке заведи - и ты он!
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24.07.2021 19:24 Ответить
Да откуда у Вас такая концентрация на третьей мировой? С чего бы ей начаться то?
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24.07.2021 21:03 Ответить
Не забивай себе голову чересчур сложными для тебя вопросами, это не твоё.
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24.07.2021 21:07 Ответить
Ну раз тебе ответить нечего, то зачем посты пишешь?
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24.07.2021 22:07 Ответить
Яка, у дупу, війна? Кого з ким?
Штати та срана європа домовляються з ******, навіть натяка на війну немає.
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24.07.2021 22:38 Ответить
_Изучай как начиналась Вторая Всемирная. Читай и думай пока не поймёшь ответ на свой дурацкий вопрос.
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24.07.2021 22:48 Ответить
У подібному стилі будеш казати своїм друзякам за дешевим пивом у генделику.
Я історієй захоплююся понад 30 років. І, як я бачу, тобі немає чого заперечити.
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24.07.2021 22:52 Ответить
Думай, написал же. Ду-май.
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24.07.2021 22:54 Ответить
мне лучше когда в Киеве киевляне - не немцы и не кацапы.
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24.07.2021 19:36 Ответить
имею - немцы, идите в сраку!
когда мы говорим об Украине.... как тебе такое предложение?
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24.07.2021 19:52 Ответить
Ты сказал -- мы услышали! ...говори рассказывай -- доставай показывай...*)
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24.07.2021 19:54 Ответить
возможен конечно вариант 2 и вы в Украину как в 41м.
но ето фантастика, а если нет - то притесь,
там и разберемся кому кацапский пердеж нужнее.....
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24.07.2021 19:59 Ответить
возражаю.
пyсть вс таки будет украинский....
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24.07.2021 20:14 Ответить
ну от - модер опять все сламал - я почти шо вывел, еще шаг и оно на берегу,
но тут зачем то пришел модер...
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24.07.2021 20:30 Ответить
ты опять всех переиграл, просто модер, понял это раньше тебя)))
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24.07.2021 20:49 Ответить
Да Германия когда надо перекроет винтель....
или я не так понял...
ха ха ха
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24.07.2021 19:25 Ответить
или вообще не откроет,не лицензирует...естественно после стимуляции со стороны сша
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24.07.2021 19:28 Ответить
Американцы уже себя не утруждают правдоподобной ложью, а просто чешут всякую ахинею. Типа дикари и так схавают.
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24.07.2021 19:48 Ответить
Кєнт, харе голову морочити. Ми вже зрозуміли, що козак байда - маріонетка куйла.
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24.07.2021 21:29 Ответить
Таки добудуть... при порохє таково нєбьіло
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24.07.2021 19:55 Ответить
При Порошенко такого не було.
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24.07.2021 20:01 Ответить
та да бананы на каштанах росли, птичье молоко коровы давали, а поросят гулливерами кормили
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24.07.2021 21:19 Ответить
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24.07.2021 21:22 Ответить
Пока мы препирались по поводу СП-2, Вьетнам обошел Украину по производству стали. Вдумайтесь - ВЬЕТНАМ ! Надо своей экономикой заниматься.
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24.07.2021 20:01 Ответить
Это типа в Советском Говне летом 1926 года принят Секретный документ,...,согласно которому весь Генералитет будущего Вермахта готовить в Липецке летчиков Геринга,танкистов Вермахта на танкодроме "КАМА" в Казани,типа Михаэль Витман,а оружие массового поражения тренировали на полигоне неприметного Волжского городка Вольск,прямо на берегу реки Волга применяли Химическое оружие...Гниды позорные...
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24.07.2021 20:12 Ответить
главное чтобы топки паровозов кизяком не топили, а то захочешь под паровоз прилечь а он тебя даже как следует переехать не сможет)))
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24.07.2021 21:25 Ответить
а остальные чем? газ то для всех становится роскошью
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26.07.2021 00:00 Ответить
у алмании историческая любовь с терораССеей. вместе женятся, вместе в войнушку играют.
скоро будет не германия, а шариатское государство алмания.
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24.07.2021 21:14 Ответить
старый алкаш шредер крепко сидит на игле газпрома и свою зарплату получает от беспутина-***** антихриста люциферовича и мэээээркель впору кокошник носить, он ей к лицу.
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24.07.2021 21:19 Ответить
Угода про "Північний потік-2": Німеччина та США зрадили не нас, а наші фантазії.

Яка мета Німеччини та США
Це ми самі собі з якогось дива нафантазували, що американські санкції в 2020 році проти російського "Північного потоку-2" були з метою захисту інтересів України запроваджені. Тоді як американці просто намагалися у такий спосіб витіснити росіян з європейського газового ринку, щоб їхнє місце самим там зайняти.
І Німеччина не тому взялася бути посередником у залагоджені нашого "конфлікту з Росією", що так в Берліна душа боліла за Україну. Ні, не тому, високі матеріїї тут нідочого - лише чистий прагматизм. Лідер Європи не хотів мати біля себе іще одну "гарячу точку", Німеччині не потрібен був новий геморой з новими біженцями, щоби не тільки їх з Африки та Близького Сходу приймати, але ще й зі Східної Європи.
А ще, як не крути, але таки жадала собі Європа безперебійних поставок російського газу, які були би точно зірвані, якщо б в тій україно-російській війна згоріла б та от українська ГТС, яка нам в спадок від СРСР дісталася, і яку нам просто нікуди пристосувати, окрім як дозволяти Росії нею Європі газ качати.
Так от вона правда життя, такі от справжні мотиви вчинків і Сполучених Штатів, і Німеччини. І винуватити когось, що вони вчиняли не так, як нам хотілось і мріялось - це якось, погодьтеся, дуже по дитячому.
А це ми ж не учора дізналися про плани Путіна побудувати газову трубу в обхід України, ми не учора дізналися про його бажання не платити нам грошей за транзит, про намір Путіна позбавити український бюджет цих прибутків, про його мрію зробити Україну іще біднішою та беззахиснішою. Ми не вчора про це дізналися, і не позавчора, і не рік тому, і навіть не 5…
Ми давно про це знали, але нам чомусь мріялося, що ці наші проблеми розв'яже за нас хтось інший, що хтось інший в наших інтересах ті всі плани Путіна зірве.
Але, направду, кому окрім нас може бути цікавим щось вчиняти в інтересах України? Дурних немає, це треба усвідомити, змиритися з цим, не рвати душу порожніми розмірковуваннями, що нас, мовляв, зрадили, що з нами нечесно вчинили - бо не було такого. Вчинили, як їм було цікаво, вигідно і доцільно їхнім планам, а не нашим з вами фантазіям та мріям.

То ж США й Німеччина просто вчергове нас повернули до реальності, до усвідомлення, що ніхто крім нас самих боронити Україну не буде, нікому іншому це і не потрібно і не цікаво. Це зрада? Ні! Це лише сувора правда життя.
Автор: https://24tv.ua/***********************/ Артем Овдієнко
https://24tv.ua/pivnichniy-potik-2-nimechchina-ssha-novini-rosiyi-i-ukrayini_n1694873
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24.07.2021 21:49 Ответить
Покупая газ у кремля, Германия снабжает агрессора деньгами.
Меркель за должность в наблюдательном совете "Газпрома" предала свою страну -
сделала главным спонсором мирового агрессора.
Меркель этническая еврейка и помогает еврею-путину строить новую диктатуру -
восстанавливать разрушенный Советский Союз.
Бывших агентов штази не бывает, как и кагебистов.
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24.07.2021 22:24 Ответить
Ну так перекройте транзит - а вам кто не даёт ?
Вам предлагалось покупать газ на границе с Россией - не захотели.
А теперь тошно им.
Прекратить дипотношения означает практически объявить войну -
какой ты смелый, когда нет с Россией общей границы.
Да путин всех купил: вашего Шрёдера-поззорника, и вашу Меркель -
она что, не доедала, заче ей деньги в её возрасте ?
Теперь её могила будет оплёвана немцами за этот позор.
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25.07.2021 14:14 Ответить
Временно поверенный заверил, что США твердо поддерживают безопасность Украины и стараются не позволить России использовать энергетику как оружие против Украины и других европейских стран.- именно поэтому американские 3,14стаболы,для поддержки безопасности Украины разрешили достраивать рашистский газовый поток .фрицы.подельники рашиста должны его побыстрячку лиензировать дабы для безопасности Украины десятки лярдов баксов за газ поступало в карман рашистского оккупанта Украины (очередное твердое американское ********* Украины и ее народа как и в случае с уничтожением украинского ЯО
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24.07.2021 22:29 Ответить
А цього форумні бідонобіли ще не записали у =великого і справжнього українця=, в компанію до їнього "козака" і Блінкена ?
Бо сектанти дуже ******* усяких імпортних болванчиків записувати у =щирі українці= (напр. мордатого апатрида), при цьому оббльовуючи своїх і відмовляючись від них.
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24.07.2021 23:26 Ответить
Рейтинг Байдена стремительно падает. По данным Gallup, он упал на 6 процентов всего за один месяц и впервые упал ниже 50 процентов поддержки.
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24.07.2021 23:57 Ответить
Это вообще ни о чем не говорит. И вообще, Трампа надо повесить за.... шею только за то, что пропустил нашествие covid-а.
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25.07.2021 14:23 Ответить
"Страна, в руках которой сейчас есть рычаги, - это Германия. Ведь именно немецкие органы власти будут либо не будут лицензировать работу "Северного потока-2", - сказал Пилат Понтийский и вымыл руки.https://censor.net/ru/n3279017
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25.07.2021 00:00 Ответить
Доппи зды рычаги. Германия может стать хабом, а может стать и изгоем вместе с Россией.
Поставщиков газа хватает, предложение на рынке увеличивается, цена падает.
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25.07.2021 02:00 Ответить
Німеччина зможе ліцензувати роботу "Північного потоку-2", - Кент - Цензор.НЕТ 1064
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25.07.2021 00:20 Ответить
А при чём эмблема "Квартала-95" к Украине ?
Трубопровод давал 2 млдрд., а только на таможне теряется в полтора раза больше -
порядка 3 миллиардов долларов.
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25.07.2021 02:03 Ответить
Если Меркель займёт место в наблюдательном совете "Газпрома",
то против неё можно открывать дело о коррупции в свете её решений в пользу России.
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25.07.2021 02:40 Ответить
Байден расхлебывает "достижения" великого борцуна за величие Америки Трампа.
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25.07.2021 14:16 Ответить
Как умудрился Американский народ выбрать этого рыжего спекулянта я не пойму.
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25.07.2021 14:19 Ответить
 
 