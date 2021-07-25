Сенат Франції підтримав посилення обмежень для нещеплених проти коронавірусу громадян

Сенат Франції підтримав запропонований урядом законопроєкт про посилення заходів щодо боротьби з пандемією коронавірусу. Зокрема, нові правила передбачають обов'язкову вакцинацію медичних працівників, а також посилення обмежень для нещеплених громадян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.

Під час голосування у верхній палаті французького парламенту в ніч на неділю, 25 липня, документ підтримали 199 сенаторів, 123 проголосували "проти". Тим часом щодо низки змін в порівнянні з первісним варіантом проєкту закону Сенату і нижньої палати парламенту - Національних зборів - ще належить узгодити його остаточний текст, щоб прийти до компромісу. Очікується, що це відбудеться 25 липня, повідомляє AFP.

На день раніше понад 160 тисяч французів вийшли на вулиці десятків міст країни з протестами проти посилення карантинних заходів, зокрема розширення дії так званих "санітарних пропусків", які необхідні нещепленим проти коронавірусу жителям Франції. Згідно з цими правилами, для них відвідування ресторанів і посадка на поїзди далекого прямування дозволені тільки за наявності негативного тесту на коронавірус.

В кінотеатрах, театрах і музеях Франції подібні обмеження діють уже з 21 липня: вхід дозволяється тільки щепленим, людям, які перехворіли COVID-19 або пред'явили негативний тест.

Посилені правила будуть діяти за режиму надзвичайного стану, у Франції він був продовжений до кінця жовтня. Від обов'язкового тестування будуть звільнені неповнолітні. Крім того, наявність "санітарних пропусків" не буде обов'язковим для відвідування терас ресторанів.