4 761 156

Сенат Франції підтримав посилення обмежень для нещеплених проти коронавірусу громадян

Сенат Франції підтримав запропонований урядом законопроєкт про посилення заходів щодо боротьби з пандемією коронавірусу. Зокрема, нові правила передбачають обов'язкову вакцинацію медичних працівників, а також посилення обмежень для нещеплених громадян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.

Під час голосування у верхній палаті французького парламенту в ніч на неділю, 25 липня, документ підтримали 199 сенаторів, 123 проголосували "проти". Тим часом щодо  низки змін в порівнянні з первісним варіантом проєкту закону Сенату і нижньої палати парламенту - Національних зборів - ще належить узгодити його остаточний текст, щоб прийти до компромісу. Очікується, що це відбудеться 25 липня, повідомляє AFP.

На  день  раніше понад 160 тисяч французів вийшли на вулиці десятків міст країни з протестами проти посилення карантинних заходів, зокрема розширення дії так званих "санітарних пропусків", які необхідні нещепленим проти коронавірусу жителям Франції. Згідно з цими правилами, для них відвідування ресторанів і посадка на поїзди далекого прямування дозволені тільки за наявності негативного тесту на коронавірус.

В кінотеатрах, театрах і музеях Франції подібні обмеження діють уже з 21 липня: вхід дозволяється тільки щепленим, людям, які перехворіли COVID-19 або пред'явили негативний тест.

Посилені правила будуть діяти за режиму надзвичайного стану, у Франції він був продовжений до кінця жовтня. Від обов'язкового тестування будуть звільнені неповнолітні. Крім того, наявність "санітарних пропусків" не буде обов'язковим для відвідування терас ресторанів.

вакцина (4419) карантин (18172) Франція (3164) обмеження (253) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Топ коментарі
+18
Объясните мне тупому, почему я к примеру могу иметь сифилис, хламидиоз, герпес, гепатит, туберкулез и проказу, и я МОГУ кушать в ресторанах и заходить в другие заведения, а вот если у меня нет укола от вируса - то я НЕ могу.!?
показати весь коментар
25.07.2021 12:59 Відповісти
+12
ласкаво просимо у тоталітарне майбутнє.
показати весь коментар
25.07.2021 12:28 Відповісти
+12
Ничего не напоминает?

* Все предприятия должны предоставить список своих сотрудников , которые входят в категорию Х.
* Сотрудники из категории Х должны быть уволены.
* Но поскольку увольнение неконституционно , то просто отстранены от работы с несохранением зарплаты.
* Для Х Запрещается посещение ресторанов и общепитов (Все общественные заведения должны закрыться в 20.00)
* Х запрещается заниматься спортом и отдыхать в парках, площадях и т.д.
* Категории Х запрещается езда на общественном транспорте.
* Категории Х запрещается посещение театров, кино и концертов.
* Категории Х запрещается работать в государственных учреждениях, в больницах, образовательных организациях (школах и университетах), в турбизнесе, в гостиничном бизнесе , а также во всех сферах связанных с общественными услугами.
Это буквально распоряжения нацистских властей относительно евреев Голландии во время оккупации 1940-1945 гг
(Б.А.Куркин "Нейтралы Европы и Франция во Второй Мировой Войне" , с. 130-132)
показати весь коментар
25.07.2021 12:56 Відповісти
Да то кацап!
показати весь коментар
25.07.2021 14:53 Відповісти
Приколы уже есть
https://www.nbcnews.com/news/us-news/man-who-made-fun-vaccination-efforts-social-media-dies-covid-n1274922 Мужчина, который высмеивал вакцинацию против Covid-19, умер на этой неделе в больнице Лос-Анджелеса после заражения вирусом. Стивену Хармону было 34 года.
показати весь коментар
25.07.2021 14:30 Відповісти
😀 Ага...верим...
Особенно верим источнику вот с такой новостью..

Невакцинированный снежный барс в зоопарке Сан-Диего подхватил Covid-19
https://www.nbcnews.com/news/us-news/unvaccinated-snow-leopard-san-diego-zoo-catches-covid-19-n1274945

😀
А источник этой новости...тот же самый..что и твой прл Стивена Хармону...😀
показати весь коментар
25.07.2021 14:39 Відповісти
😂
показати весь коментар
25.07.2021 14:52 Відповісти
Ну, антиваксеры, по ограниченности кругозора, могут и не знать, что многие животные, напр. хорьки, норки, кошки, тигры, барсы и др. тоже заражаются вирусом SARS-CoV-2.
При этом
https://hromadske.ua/ru/posts/v-ssha-zhivotnyh-v-zooparkah-nachali-eksperimentalno-vakcinirovat-protiv-koronavirusa-kto-uzhe-ispytal-preparat В США животных в зоопарках начали массово вакцинировать против коронавируса.
показати весь коментар
25.07.2021 15:09 Відповісти
Ну после снежного барса...весь остальной бред от вас уже даже не смешОн..
Как вы там говорили...может в цирк вам..а?? Номер наверняка будет иметь успех..😀
показати весь коментар
25.07.2021 15:14 Відповісти
То есть то, что кошки и тигры заражаются SARS-CoV-2 этому верите, а то, что снежный барс - нет. То есть, по-Вашему, разница между представителями семейства кошачьих больше, чем между кошачьими и хорьками (семейство куньих)? Офигеть!
показати весь коментар
25.07.2021 15:26 Відповісти
Как подтверждено "заражение вирусом"? фальшивым тестом?
показати весь коментар
25.07.2021 14:54 Відповісти
Тесты ПЦР и ИФА неоднократно валидировались. И только дремучие антиваксеры об этом не знают.
показати весь коментар
25.07.2021 15:12 Відповісти
Кем валидировались?) Продавшимися, как и ты. за 30 серебрянников выродками?)
показати весь коментар
25.07.2021 15:13 Відповісти
Валидировались учеными и врачами.
показати весь коментар
25.07.2021 15:27 Відповісти
А здыхают от Спутника причем массово.
показати весь коментар
25.07.2021 13:57 Відповісти
От всех вакцин массово сдыхают. Здесь нет принципиальной разницы.
показати весь коментар
25.07.2021 14:57 Відповісти
показати весь коментар
25.07.2021 13:59 Відповісти
Все что нужно знать о стране 404.
показати весь коментар
25.07.2021 14:00 Відповісти
Есть ли среди заболевших в последнее время вакцинированные?Есть. Точной статистики на этот счет не публикуется, но "народные отчеты" в группах соцсетей, где свое состояние мониторят те, кто вакцинировался "Спутником", показывают, что сообщения о подтвержденных случаях ковида после полностью завершенной вакцинации начали поступать с апреля - тогда же, когда "дельта"-вариант принялся вытеснять другие штаммы.
показати весь коментар
25.07.2021 14:11 Відповісти
Задрал ты кацап уже своим спутником...мы в Украине живем...у нас того спутника нет..
И сколько там сдохло или еще сдохнет кацапав лично мне не интересно..
показати весь коментар
25.07.2021 14:17 Відповісти
дятел, ты, видимо, подзабыл, что дельта поперла из Индии
показати весь коментар
25.07.2021 14:56 Відповісти
Комменти про вакцину, без шапочки з фольги, читати смертельно небезпечно 🤔 Рептилоїди атакують! 5дж! Чіпізація! Ахтунг!
показати весь коментар
25.07.2021 14:19 Відповісти
До чого тут чипізаці? Йдеться про руйнацію імунної системи невідомою бурдою.
показати весь коментар
25.07.2021 14:45 Відповісти
Ми фсі умрьом, ааааа!!! Імунна система убіта, ааааа!!
показати весь коментар
25.07.2021 15:03 Відповісти
типовий раб дебіловізору
показати весь коментар
25.07.2021 14:55 Відповісти
Ну вам, Вільним, нас непонять 🤣
показати весь коментар
25.07.2021 15:04 Відповісти
Як раз ви - зрозумілі, як одноклітинні інфузорії.
показати весь коментар
25.07.2021 15:11 Відповісти
Супер, згадайте про мене, не розумного, на своє 224 річчя.
показати весь коментар
25.07.2021 15:14 Відповісти
Не гарантую. А от вже восени, під час сезону ГРВІ, списки вакцинованих треба буде перевірити. Цікаво, скільки з вас живих лишиться, коли імунітет вимкнуто.
показати весь коментар
25.07.2021 15:18 Відповісти
Скажу вам, по секрету, багато вакцинованих помре до зими.....як і невакцинованих.... так люди помирають. Можете вести собі статистику і тішитись. Мені насрати, ми вакцинувались вже давно і проблем 0. І слухати-читати таку маячню мені смішно. Знаю багато таких принципових антипрививочників, котрі говорили що поїдуть з Франції, як їх примусять вакцинуватись і які зараз бігають і шукають де щеплять і скільки це вартує
показати весь коментар
25.07.2021 15:33 Відповісти
Ну якщо слова винахідна мРНК-технології, яка використовується, у вакцинах від ковіду - для Вас маячня, то що ж)

"Знаю багато таких принципових антипрививочників, котрі говорили що поїдуть з Франції, як їх примусять вакцинуватись і які зараз бігають і шукають де щеплять і скільки це вартує"

Гарна казочка
показати весь коментар
25.07.2021 15:44 Відповісти
То що, мені тепер битись голою об стіну, бо ви мені не вірите? Та після весни 2019 мені наплювати на думку оточуючих. Мені говорили люди що Порох їх обікрав, і що прийде Вова і ми зажівьом. Тепер ніхто не пише що помилявся. Так буде і з вами. Рік, два, три пройде і ніхто з вас не напише що помилявся. Бо якщо помиляюсь я, то написати вам не зможу, з об'єктивних причин. Моя імунна система повіситься 🤣
показати весь коментар
25.07.2021 15:55 Відповісти
Амінь.
показати весь коментар
25.07.2021 16:03 Відповісти
Люди помирають? Невже ти це згадав? А чому ж з "пандемії" (яка не є навіть епідемією за своїми показниками) таку трагедію роблять?
показати весь коментар
25.07.2021 15:46 Відповісти
Прям не знаю. Але "знаючі" люди кажуть, що це все бізнес на масках. Стопятсоттрильйонний бізнес
показати весь коментар
25.07.2021 16:07 Відповісти
Якби тільки на масках. Розумію твою іронію, але ж ти такий обмежений, що навіть в рейтинг Форбс не заглянеш, звідки стане навіть дебілу очевидно, скільки мільярдів зароблено світовими олігархами від час пандемії. Це в той час, коли для усіх інших криза та закриття бізнесів.
І тим більше ти не поцікавишся, хто такий Шваб і не прочитаєш його книгу "Ковід-19 і Велике Перезавантаження".
Одноклітинним аби було лайно, в якому можна порпатися. Порпайся далі.
показати весь коментар
25.07.2021 16:12 Відповісти
Ви праві, все це я робити не буду....амінь, як ви сказали, амінь
показати весь коментар
25.07.2021 16:15 Відповісти
Через рік населення планети розділиться на вакцинованих і здорових. Вакциновані, при підтримці урядів почнуть переслідувати здорових і... Далі, "мама нє гарюй"
показати весь коментар
25.07.2021 15:21 Відповісти
К слову о том, как Человечество можно посадить на иглу:
ОБЪЯСНЕНИЯ ВИРУСОЛОГОВ НА ПРИВИВКУ COVID-19. Сама по себе прививка не страшна, а страшны последствия поведения иммунной системы после привития. Дело в том, что прививка берет всю борьбу с вирусом на себя, и иммунитет как-бы расслаблен. Он усыпает. И поэтому, когда вирус мутирует, нужно опять прививаться. ТО ЕСТЬ вас посадят,,,, на иглу,,,, как наркомана. Есть прививка, организм живёт. Нет прививки, то любой вирус вас уничтожит. А прививка действует от шести до девяти месяцев. Именно от вируса разновидностей сезонного гриппа. Вам каждый опасный сезон, когда произошла очередная вспышка нужно бежать и прививаться по новой. Ваша имунка всю ответственность и борьбу за вашу жизнь перебросила на плечи прививки. Вот где ловушка. И сейчас вам сделают 2 прививки бесплатно. А вот через год, когда вспыхнет новый вирус, а он вспыхнет непременно. Так как каждый год весной и осенью вирусы гриппа возобновятся и мутируют.
Вот тогда то вы должны будете выложить свои деньги , что бы привиться снова, иначе вы или погибните или почти умрёте. Вся эта кампания и была на это рассчитана с прицелом на будущие два годика. Так вот, как говорят эти специалисты, все компании, которые выпускают прививки очень разбогатеют, так как вы любые деньги будете выкладывать, что-бы не умереть. Вот и весь фокус. В 2021 году всех привьют бесплатно. А вот в 2022 говорят, что население здорово сократиться. Так как или денег не будет заплатить, или прививку не достать. А уж вирус нам подкинут, не сомневайтесь. Получается, что вам искусственно сделают... синдром приобретенного иммуна дефицита... Подумайте над этим.
показати весь коментар
25.07.2021 19:43 Відповісти
Вот тут все спорят вакцинироваться-невакцинироваться. Но никто не задаётся вопросом:" А лекарство де?". Вакцин набодяжили кучу, всех обяжут вакцинироваться, а лекарства как не было так и нет. Даже экспериментального.
показати весь коментар
25.07.2021 20:06 Відповісти
???
Не все так однозначно.
Навпаки, через масові демонтрації, Сенат зібрався сьогодні. О 20:45 за місцевим часом.
Будуть голосувати за проект закону щодо аусвайсів.
Введення аусвайсу відкладено на 15.09., неповнолітні позбавлені цієї мітки, також його не вимагатимуть на терасах та інших відкритих зонах. Це праві протиснули.
показати весь коментар
25.07.2021 21:30 Відповісти
