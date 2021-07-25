Сенат Франції підтримав посилення обмежень для нещеплених проти коронавірусу громадян
Сенат Франції підтримав запропонований урядом законопроєкт про посилення заходів щодо боротьби з пандемією коронавірусу. Зокрема, нові правила передбачають обов'язкову вакцинацію медичних працівників, а також посилення обмежень для нещеплених громадян.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.
Під час голосування у верхній палаті французького парламенту в ніч на неділю, 25 липня, документ підтримали 199 сенаторів, 123 проголосували "проти". Тим часом щодо низки змін в порівнянні з первісним варіантом проєкту закону Сенату і нижньої палати парламенту - Національних зборів - ще належить узгодити його остаточний текст, щоб прийти до компромісу. Очікується, що це відбудеться 25 липня, повідомляє AFP.
На день раніше понад 160 тисяч французів вийшли на вулиці десятків міст країни з протестами проти посилення карантинних заходів, зокрема розширення дії так званих "санітарних пропусків", які необхідні нещепленим проти коронавірусу жителям Франції. Згідно з цими правилами, для них відвідування ресторанів і посадка на поїзди далекого прямування дозволені тільки за наявності негативного тесту на коронавірус.
В кінотеатрах, театрах і музеях Франції подібні обмеження діють уже з 21 липня: вхід дозволяється тільки щепленим, людям, які перехворіли COVID-19 або пред'явили негативний тест.
Посилені правила будуть діяти за режиму надзвичайного стану, у Франції він був продовжений до кінця жовтня. Від обов'язкового тестування будуть звільнені неповнолітні. Крім того, наявність "санітарних пропусків" не буде обов'язковим для відвідування терас ресторанів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.nbcnews.com/news/us-news/man-who-made-fun-vaccination-efforts-social-media-dies-covid-n1274922 Мужчина, который высмеивал вакцинацию против Covid-19, умер на этой неделе в больнице Лос-Анджелеса после заражения вирусом. Стивену Хармону было 34 года.
Особенно верим источнику вот с такой новостью..
Невакцинированный снежный барс в зоопарке Сан-Диего подхватил Covid-19
https://www.nbcnews.com/news/us-news/unvaccinated-snow-leopard-san-diego-zoo-catches-covid-19-n1274945
😀
А источник этой новости...тот же самый..что и твой прл Стивена Хармону...😀
При этом
https://hromadske.ua/ru/posts/v-ssha-zhivotnyh-v-zooparkah-nachali-eksperimentalno-vakcinirovat-protiv-koronavirusa-kto-uzhe-ispytal-preparat В США животных в зоопарках начали массово вакцинировать против коронавируса.
Как вы там говорили...может в цирк вам..а?? Номер наверняка будет иметь успех..😀
И сколько там сдохло или еще сдохнет кацапав лично мне не интересно..
"Знаю багато таких принципових антипрививочників, котрі говорили що поїдуть з Франції, як їх примусять вакцинуватись і які зараз бігають і шукають де щеплять і скільки це вартує"
Гарна казочка
І тим більше ти не поцікавишся, хто такий Шваб і не прочитаєш його книгу "Ковід-19 і Велике Перезавантаження".
Одноклітинним аби було лайно, в якому можна порпатися. Порпайся далі.
ОБЪЯСНЕНИЯ ВИРУСОЛОГОВ НА ПРИВИВКУ COVID-19. Сама по себе прививка не страшна, а страшны последствия поведения иммунной системы после привития. Дело в том, что прививка берет всю борьбу с вирусом на себя, и иммунитет как-бы расслаблен. Он усыпает. И поэтому, когда вирус мутирует, нужно опять прививаться. ТО ЕСТЬ вас посадят,,,, на иглу,,,, как наркомана. Есть прививка, организм живёт. Нет прививки, то любой вирус вас уничтожит. А прививка действует от шести до девяти месяцев. Именно от вируса разновидностей сезонного гриппа. Вам каждый опасный сезон, когда произошла очередная вспышка нужно бежать и прививаться по новой. Ваша имунка всю ответственность и борьбу за вашу жизнь перебросила на плечи прививки. Вот где ловушка. И сейчас вам сделают 2 прививки бесплатно. А вот через год, когда вспыхнет новый вирус, а он вспыхнет непременно. Так как каждый год весной и осенью вирусы гриппа возобновятся и мутируют.
Вот тогда то вы должны будете выложить свои деньги , что бы привиться снова, иначе вы или погибните или почти умрёте. Вся эта кампания и была на это рассчитана с прицелом на будущие два годика. Так вот, как говорят эти специалисты, все компании, которые выпускают прививки очень разбогатеют, так как вы любые деньги будете выкладывать, что-бы не умереть. Вот и весь фокус. В 2021 году всех привьют бесплатно. А вот в 2022 говорят, что население здорово сократиться. Так как или денег не будет заплатить, или прививку не достать. А уж вирус нам подкинут, не сомневайтесь. Получается, что вам искусственно сделают... синдром приобретенного иммуна дефицита... Подумайте над этим.
Не все так однозначно.
Навпаки, через масові демонтрації, Сенат зібрався сьогодні. О 20:45 за місцевим часом.
Будуть голосувати за проект закону щодо аусвайсів.
Введення аусвайсу відкладено на 15.09., неповнолітні позбавлені цієї мітки, також його не вимагатимуть на терасах та інших відкритих зонах. Це праві протиснули.