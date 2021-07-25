Сенат Франции поддержал усиление ограничений для непривитых от коронавируса граждан
Сенат Франции поддержал предложенный правительством законопроект об усилении мер по борьбе с пандемией коронавируса. В частности, новые правила предусматривают обязательную вакцинацию медицинских работников, а также усиление ограничений для непривитых граждан.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.
Во время голосования в верхней палате французского парламента в ночь на воскресенье, 25 июля, документ поддержали 199 сенаторов, 123 проголосовали "против". Между тем по ряду изменений по сравнению с первоначальным вариантом проекта закона Сената и нижней палаты парламента - Национальному собранию - еще предстоит согласовать его окончательный текст, чтобы прийти к компромиссу. Ожидается, что это произойдет 25 июля, сообщает AFP.
Днем ранее более 160 тысяч французов вышли на улицы десятков городов страны с протестами против усиления карантинных мероприятий, в частности расширения действия так называемых "санитарных пропусков", которые необходимы непривитым от коронавируса жителям Франции. Согласно этим правилам, для них посещение ресторанов и посадка на поезда дальнего следования разрешены только при наличии отрицательного теста на коронавирус.
В кинотеатрах, театрах и музеях Франции подобные ограничения действуют уже с 21 июля: вход разрешается только привитым, людям, которые переболели COVID-19 или предъявили отрицательный тест.
Ужесточенные правила будут действовать при режиме чрезвычайного положения, во Франции он был продлен до конца октября. От обязательного тестирования будут освобождены несовершеннолетние. Кроме того, наличие "санитарных пропусков" не будет обязательным для посещения террас ресторанов.
https://www.nbcnews.com/news/us-news/man-who-made-fun-vaccination-efforts-social-media-dies-covid-n1274922 Мужчина, который высмеивал вакцинацию против Covid-19, умер на этой неделе в больнице Лос-Анджелеса после заражения вирусом. Стивену Хармону было 34 года.
Особенно верим источнику вот с такой новостью..
Невакцинированный снежный барс в зоопарке Сан-Диего подхватил Covid-19
https://www.nbcnews.com/news/us-news/unvaccinated-snow-leopard-san-diego-zoo-catches-covid-19-n1274945
😀
А источник этой новости...тот же самый..что и твой прл Стивена Хармону...😀
При этом
https://hromadske.ua/ru/posts/v-ssha-zhivotnyh-v-zooparkah-nachali-eksperimentalno-vakcinirovat-protiv-koronavirusa-kto-uzhe-ispytal-preparat В США животных в зоопарках начали массово вакцинировать против коронавируса.
Как вы там говорили...может в цирк вам..а?? Номер наверняка будет иметь успех..😀
И сколько там сдохло или еще сдохнет кацапав лично мне не интересно..
"Знаю багато таких принципових антипрививочників, котрі говорили що поїдуть з Франції, як їх примусять вакцинуватись і які зараз бігають і шукають де щеплять і скільки це вартує"
Гарна казочка
І тим більше ти не поцікавишся, хто такий Шваб і не прочитаєш його книгу "Ковід-19 і Велике Перезавантаження".
Одноклітинним аби було лайно, в якому можна порпатися. Порпайся далі.
ОБЪЯСНЕНИЯ ВИРУСОЛОГОВ НА ПРИВИВКУ COVID-19. Сама по себе прививка не страшна, а страшны последствия поведения иммунной системы после привития. Дело в том, что прививка берет всю борьбу с вирусом на себя, и иммунитет как-бы расслаблен. Он усыпает. И поэтому, когда вирус мутирует, нужно опять прививаться. ТО ЕСТЬ вас посадят,,,, на иглу,,,, как наркомана. Есть прививка, организм живёт. Нет прививки, то любой вирус вас уничтожит. А прививка действует от шести до девяти месяцев. Именно от вируса разновидностей сезонного гриппа. Вам каждый опасный сезон, когда произошла очередная вспышка нужно бежать и прививаться по новой. Ваша имунка всю ответственность и борьбу за вашу жизнь перебросила на плечи прививки. Вот где ловушка. И сейчас вам сделают 2 прививки бесплатно. А вот через год, когда вспыхнет новый вирус, а он вспыхнет непременно. Так как каждый год весной и осенью вирусы гриппа возобновятся и мутируют.
Вот тогда то вы должны будете выложить свои деньги , что бы привиться снова, иначе вы или погибните или почти умрёте. Вся эта кампания и была на это рассчитана с прицелом на будущие два годика. Так вот, как говорят эти специалисты, все компании, которые выпускают прививки очень разбогатеют, так как вы любые деньги будете выкладывать, что-бы не умереть. Вот и весь фокус. В 2021 году всех привьют бесплатно. А вот в 2022 говорят, что население здорово сократиться. Так как или денег не будет заплатить, или прививку не достать. А уж вирус нам подкинут, не сомневайтесь. Получается, что вам искусственно сделают... синдром приобретенного иммуна дефицита... Подумайте над этим.
Не все так однозначно.
Навпаки, через масові демонтрації, Сенат зібрався сьогодні. О 20:45 за місцевим часом.
Будуть голосувати за проект закону щодо аусвайсів.
Введення аусвайсу відкладено на 15.09., неповнолітні позбавлені цієї мітки, також його не вимагатимуть на терасах та інших відкритих зонах. Це праві протиснули.