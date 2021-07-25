Сенат Франции поддержал усиление ограничений для непривитых от коронавируса граждан

Сенат Франции поддержал предложенный правительством законопроект об усилении мер по борьбе с пандемией коронавируса. В частности, новые правила предусматривают обязательную вакцинацию медицинских работников, а также усиление ограничений для непривитых граждан.

Во время голосования в верхней палате французского парламента в ночь на воскресенье, 25 июля, документ поддержали 199 сенаторов, 123 проголосовали "против". Между тем по ряду изменений по сравнению с первоначальным вариантом проекта закона Сената и нижней палаты парламента - Национальному собранию - еще предстоит согласовать его окончательный текст, чтобы прийти к компромиссу. Ожидается, что это произойдет 25 июля, сообщает AFP.

Днем ранее более 160 тысяч французов вышли на улицы десятков городов страны с протестами против усиления карантинных мероприятий, в частности расширения действия так называемых "санитарных пропусков", которые необходимы непривитым от коронавируса жителям Франции. Согласно этим правилам, для них посещение ресторанов и посадка на поезда дальнего следования разрешены только при наличии отрицательного теста на коронавирус.

В кинотеатрах, театрах и музеях Франции подобные ограничения действуют уже с 21 июля: вход разрешается только привитым, людям, которые переболели COVID-19 или предъявили отрицательный тест.

Ужесточенные правила будут действовать при режиме чрезвычайного положения, во Франции он был продлен до конца октября. От обязательного тестирования будут освобождены несовершеннолетние. Кроме того, наличие "санитарных пропусков" не будет обязательным для посещения террас ресторанов.