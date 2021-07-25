РУС
4 761 156

Сенат Франции поддержал усиление ограничений для непривитых от коронавируса граждан

Сенат Франции поддержал предложенный правительством законопроект об усилении мер по борьбе с пандемией коронавируса. В частности, новые правила предусматривают обязательную вакцинацию медицинских работников, а также усиление ограничений для непривитых граждан.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.

Во время голосования в верхней палате французского парламента в ночь на воскресенье, 25 июля, документ поддержали 199 сенаторов, 123 проголосовали "против". Между тем по ряду изменений по сравнению с первоначальным вариантом проекта закона Сената и нижней палаты парламента - Национальному собранию - еще предстоит согласовать его окончательный текст, чтобы прийти к компромиссу. Ожидается, что это произойдет 25 июля, сообщает AFP.

Днем ранее более 160 тысяч французов вышли на улицы десятков городов страны с протестами против усиления карантинных мероприятий, в частности расширения действия так называемых "санитарных пропусков", которые необходимы непривитым от коронавируса жителям Франции. Согласно этим правилам, для них посещение ресторанов и посадка на поезда дальнего следования разрешены только при наличии отрицательного теста на коронавирус.

В кинотеатрах, театрах и музеях Франции подобные ограничения действуют уже с 21 июля: вход разрешается только привитым, людям, которые переболели COVID-19 или предъявили отрицательный тест.

Ужесточенные правила будут действовать при режиме чрезвычайного положения, во Франции он был продлен до конца октября. От обязательного тестирования будут освобождены несовершеннолетние. Кроме того, наличие "санитарных пропусков" не будет обязательным для посещения террас ресторанов.

вакцина (3815) карантин (16729) Франция (3595) ограничение (123) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
+18
Объясните мне тупому, почему я к примеру могу иметь сифилис, хламидиоз, герпес, гепатит, туберкулез и проказу, и я МОГУ кушать в ресторанах и заходить в другие заведения, а вот если у меня нет укола от вируса - то я НЕ могу.!?
25.07.2021 12:59 Ответить
+12
ласкаво просимо у тоталітарне майбутнє.
25.07.2021 12:28 Ответить
+12
Ничего не напоминает?

* Все предприятия должны предоставить список своих сотрудников , которые входят в категорию Х.
* Сотрудники из категории Х должны быть уволены.
* Но поскольку увольнение неконституционно , то просто отстранены от работы с несохранением зарплаты.
* Для Х Запрещается посещение ресторанов и общепитов (Все общественные заведения должны закрыться в 20.00)
* Х запрещается заниматься спортом и отдыхать в парках, площадях и т.д.
* Категории Х запрещается езда на общественном транспорте.
* Категории Х запрещается посещение театров, кино и концертов.
* Категории Х запрещается работать в государственных учреждениях, в больницах, образовательных организациях (школах и университетах), в турбизнесе, в гостиничном бизнесе , а также во всех сферах связанных с общественными услугами.
Это буквально распоряжения нацистских властей относительно евреев Голландии во время оккупации 1940-1945 гг
(Б.А.Куркин "Нейтралы Европы и Франция во Второй Мировой Войне" , с. 130-132)
25.07.2021 12:56 Ответить
Да то кацап!
25.07.2021 14:53 Ответить
Приколы уже есть
https://www.nbcnews.com/news/us-news/man-who-made-fun-vaccination-efforts-social-media-dies-covid-n1274922 Мужчина, который высмеивал вакцинацию против Covid-19, умер на этой неделе в больнице Лос-Анджелеса после заражения вирусом. Стивену Хармону было 34 года.
25.07.2021 14:30 Ответить
😀 Ага...верим...
Особенно верим источнику вот с такой новостью..

Невакцинированный снежный барс в зоопарке Сан-Диего подхватил Covid-19
https://www.nbcnews.com/news/us-news/unvaccinated-snow-leopard-san-diego-zoo-catches-covid-19-n1274945

😀
А источник этой новости...тот же самый..что и твой прл Стивена Хармону...😀
25.07.2021 14:39 Ответить
😂
25.07.2021 14:52 Ответить
Ну, антиваксеры, по ограниченности кругозора, могут и не знать, что многие животные, напр. хорьки, норки, кошки, тигры, барсы и др. тоже заражаются вирусом SARS-CoV-2.
При этом
https://hromadske.ua/ru/posts/v-ssha-zhivotnyh-v-zooparkah-nachali-eksperimentalno-vakcinirovat-protiv-koronavirusa-kto-uzhe-ispytal-preparat В США животных в зоопарках начали массово вакцинировать против коронавируса.
25.07.2021 15:09 Ответить
Ну после снежного барса...весь остальной бред от вас уже даже не смешОн..
Как вы там говорили...может в цирк вам..а?? Номер наверняка будет иметь успех..😀
25.07.2021 15:14 Ответить
То есть то, что кошки и тигры заражаются SARS-CoV-2 этому верите, а то, что снежный барс - нет. То есть, по-Вашему, разница между представителями семейства кошачьих больше, чем между кошачьими и хорьками (семейство куньих)? Офигеть!
25.07.2021 15:26 Ответить
Как подтверждено "заражение вирусом"? фальшивым тестом?
25.07.2021 14:54 Ответить
Тесты ПЦР и ИФА неоднократно валидировались. И только дремучие антиваксеры об этом не знают.
показать весь комментарий
25.07.2021 15:12 Ответить
Кем валидировались?) Продавшимися, как и ты. за 30 серебрянников выродками?)
25.07.2021 15:13 Ответить
Валидировались учеными и врачами.
25.07.2021 15:27 Ответить
А здыхают от Спутника причем массово.
25.07.2021 13:57 Ответить
От всех вакцин массово сдыхают. Здесь нет принципиальной разницы.
25.07.2021 14:57 Ответить
Сенат Франції підтримав посилення обмежень для нещеплених проти коронавірусу громадян - Цензор.НЕТ 4478
25.07.2021 13:59 Ответить
Все что нужно знать о стране 404.
25.07.2021 14:00 Ответить
Есть ли среди заболевших в последнее время вакцинированные?Есть. Точной статистики на этот счет не публикуется, но "народные отчеты" в группах соцсетей, где свое состояние мониторят те, кто вакцинировался "Спутником", показывают, что сообщения о подтвержденных случаях ковида после полностью завершенной вакцинации начали поступать с апреля - тогда же, когда "дельта"-вариант принялся вытеснять другие штаммы.
25.07.2021 14:11 Ответить
Задрал ты кацап уже своим спутником...мы в Украине живем...у нас того спутника нет..
И сколько там сдохло или еще сдохнет кацапав лично мне не интересно..
25.07.2021 14:17 Ответить
дятел, ты, видимо, подзабыл, что дельта поперла из Индии
25.07.2021 14:56 Ответить
Комменти про вакцину, без шапочки з фольги, читати смертельно небезпечно 🤔 Рептилоїди атакують! 5дж! Чіпізація! Ахтунг!
25.07.2021 14:19 Ответить
До чого тут чипізаці? Йдеться про руйнацію імунної системи невідомою бурдою.
25.07.2021 14:45 Ответить
Ми фсі умрьом, ааааа!!! Імунна система убіта, ааааа!!
25.07.2021 15:03 Ответить
типовий раб дебіловізору
25.07.2021 14:55 Ответить
Ну вам, Вільним, нас непонять 🤣
25.07.2021 15:04 Ответить
Як раз ви - зрозумілі, як одноклітинні інфузорії.
25.07.2021 15:11 Ответить
Супер, згадайте про мене, не розумного, на своє 224 річчя.
25.07.2021 15:14 Ответить
Не гарантую. А от вже восени, під час сезону ГРВІ, списки вакцинованих треба буде перевірити. Цікаво, скільки з вас живих лишиться, коли імунітет вимкнуто.
25.07.2021 15:18 Ответить
Скажу вам, по секрету, багато вакцинованих помре до зими.....як і невакцинованих.... так люди помирають. Можете вести собі статистику і тішитись. Мені насрати, ми вакцинувались вже давно і проблем 0. І слухати-читати таку маячню мені смішно. Знаю багато таких принципових антипрививочників, котрі говорили що поїдуть з Франції, як їх примусять вакцинуватись і які зараз бігають і шукають де щеплять і скільки це вартує
25.07.2021 15:33 Ответить
Ну якщо слова винахідна мРНК-технології, яка використовується, у вакцинах від ковіду - для Вас маячня, то що ж)

"Знаю багато таких принципових антипрививочників, котрі говорили що поїдуть з Франції, як їх примусять вакцинуватись і які зараз бігають і шукають де щеплять і скільки це вартує"

Гарна казочка
25.07.2021 15:44 Ответить
То що, мені тепер битись голою об стіну, бо ви мені не вірите? Та після весни 2019 мені наплювати на думку оточуючих. Мені говорили люди що Порох їх обікрав, і що прийде Вова і ми зажівьом. Тепер ніхто не пише що помилявся. Так буде і з вами. Рік, два, три пройде і ніхто з вас не напише що помилявся. Бо якщо помиляюсь я, то написати вам не зможу, з об'єктивних причин. Моя імунна система повіситься 🤣
25.07.2021 15:55 Ответить
Амінь.
25.07.2021 16:03 Ответить
Люди помирають? Невже ти це згадав? А чому ж з "пандемії" (яка не є навіть епідемією за своїми показниками) таку трагедію роблять?
25.07.2021 15:46 Ответить
Прям не знаю. Але "знаючі" люди кажуть, що це все бізнес на масках. Стопятсоттрильйонний бізнес
25.07.2021 16:07 Ответить
Якби тільки на масках. Розумію твою іронію, але ж ти такий обмежений, що навіть в рейтинг Форбс не заглянеш, звідки стане навіть дебілу очевидно, скільки мільярдів зароблено світовими олігархами від час пандемії. Це в той час, коли для усіх інших криза та закриття бізнесів.
І тим більше ти не поцікавишся, хто такий Шваб і не прочитаєш його книгу "Ковід-19 і Велике Перезавантаження".
Одноклітинним аби було лайно, в якому можна порпатися. Порпайся далі.
25.07.2021 16:12 Ответить
Ви праві, все це я робити не буду....амінь, як ви сказали, амінь
25.07.2021 16:15 Ответить
Через рік населення планети розділиться на вакцинованих і здорових. Вакциновані, при підтримці урядів почнуть переслідувати здорових і... Далі, "мама нє гарюй"
25.07.2021 15:21 Ответить
К слову о том, как Человечество можно посадить на иглу:
ОБЪЯСНЕНИЯ ВИРУСОЛОГОВ НА ПРИВИВКУ COVID-19. Сама по себе прививка не страшна, а страшны последствия поведения иммунной системы после привития. Дело в том, что прививка берет всю борьбу с вирусом на себя, и иммунитет как-бы расслаблен. Он усыпает. И поэтому, когда вирус мутирует, нужно опять прививаться. ТО ЕСТЬ вас посадят,,,, на иглу,,,, как наркомана. Есть прививка, организм живёт. Нет прививки, то любой вирус вас уничтожит. А прививка действует от шести до девяти месяцев. Именно от вируса разновидностей сезонного гриппа. Вам каждый опасный сезон, когда произошла очередная вспышка нужно бежать и прививаться по новой. Ваша имунка всю ответственность и борьбу за вашу жизнь перебросила на плечи прививки. Вот где ловушка. И сейчас вам сделают 2 прививки бесплатно. А вот через год, когда вспыхнет новый вирус, а он вспыхнет непременно. Так как каждый год весной и осенью вирусы гриппа возобновятся и мутируют.
Вот тогда то вы должны будете выложить свои деньги , что бы привиться снова, иначе вы или погибните или почти умрёте. Вся эта кампания и была на это рассчитана с прицелом на будущие два годика. Так вот, как говорят эти специалисты, все компании, которые выпускают прививки очень разбогатеют, так как вы любые деньги будете выкладывать, что-бы не умереть. Вот и весь фокус. В 2021 году всех привьют бесплатно. А вот в 2022 говорят, что население здорово сократиться. Так как или денег не будет заплатить, или прививку не достать. А уж вирус нам подкинут, не сомневайтесь. Получается, что вам искусственно сделают... синдром приобретенного иммуна дефицита... Подумайте над этим.
25.07.2021 19:43 Ответить
Вот тут все спорят вакцинироваться-невакцинироваться. Но никто не задаётся вопросом:" А лекарство де?". Вакцин набодяжили кучу, всех обяжут вакцинироваться, а лекарства как не было так и нет. Даже экспериментального.
25.07.2021 20:06 Ответить
???
Не все так однозначно.
Навпаки, через масові демонтрації, Сенат зібрався сьогодні. О 20:45 за місцевим часом.
Будуть голосувати за проект закону щодо аусвайсів.
Введення аусвайсу відкладено на 15.09., неповнолітні позбавлені цієї мітки, також його не вимагатимуть на терасах та інших відкритих зонах. Це праві протиснули.
25.07.2021 21:30 Ответить
