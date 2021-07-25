Новий начальник управління Дежржпродспоживслужби Одещини Пудрик встановив "прайс" для аграріїв, - журналіст Плинський
За фітосанітарні сертифікати Дежржпродспоживслужби в Одеській області з аграріїв збирають по 1 долару США з тонни експортного зерна.
Про це журналіст Євген Плинський пише у своєму фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Це занадто багато! І по 0.25% від інвойсу - теж багато! Ви прочитали короткі новини перших днів роботи Дениса Пудрика на посаді начальника ДПСС (Дежржпродспоживслужби. - Ред.) Одеської області", - пише журналіст.
Він розповів, який стосунок до митниці має Дежржпродспоживслужба: "Без їхнього фітосанітарного контролю нічого не потрапить у країну і не вийде з порту. Все заради захисту споживача!"
Плинський заявляє, що "основна годівниця" інспекторів - експорт зернових і видача фітосанітарного сертифіката, без якого вантаж із порту не випустять.
"А сертифікат робити ду-у-уже довго, і не факт, що в зерні не знайдуть "фузаріоз", "головню" або якийсь ще грибок або заразу, поховавши вашу партію. Прискорити видачу сертифіката та убезпечити себе від виявлення у зерні того, чого там немає, можна за прайсом - $1 з тонни або 0.25% від ціни інвойсу. Прайс, кажуть, встановив особисто Пудрик. І аграрії платять, бо треба працювати", - повідомив журналіст.
Він закликав аграріїв відкрито розповісти про свавілля з фітосанітарним контролем і вимагання Дежржпродспоживслужби.
Реку бабла..
Х шо поменяется...
Так... Просто цікаво....
Таки Пусик впопупуредників та наступників влаштовує...
ПР=БПП = ЗЕ..????
Круговарот лайна??
доест всё
до последней зернинки
после чего и хлебушек
будет по доллару за буханку
Глянь на ценники.
да очередь - твоя
свинорылый жулик.
👿
с него бы вышел не таможник, а не хреновый пельмэнь
Что было при Яныке, когда таможней керував Калетник это отдельная песня.
Але побачив, що тутешній піпл хаває, переважно, "Сватів", а не "Твін Пікс"...