17 482 71

Новий начальник управління Дежржпродспоживслужби Одещини Пудрик встановив "прайс" для аграріїв, - журналіст Плинський

Новий начальник управління Дежржпродспоживслужби Одещини Пудрик встановив "прайс" для аграріїв, - журналіст Плинський

За фітосанітарні сертифікати Дежржпродспоживслужби в Одеській області з аграріїв збирають по 1 долару США з тонни експортного зерна.

Про це журналіст Євген Плинський пише у своєму фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Це занадто багато! І по 0.25% від інвойсу - теж багато! Ви прочитали короткі новини перших днів роботи Дениса Пудрика на посаді начальника ДПСС (Дежржпродспоживслужби. - Ред.) Одеської області", - пише журналіст.

Він розповів, який стосунок до митниці має Дежржпродспоживслужба: "Без їхнього фітосанітарного контролю нічого не потрапить у країну і не вийде з порту. Все заради захисту споживача!"

Дивіться також: Чиновник Держпродспоживслужби, який "дозволяв" ресторанам Одещини працювати під час карантину, постане перед судом, - ДБР. ФОТОрепортаж

Плинський заявляє, що "основна годівниця" інспекторів - експорт зернових і видача фітосанітарного сертифіката, без якого вантаж із порту не випустять.

"А сертифікат робити ду-у-уже довго, і не факт, що в зерні не знайдуть "фузаріоз", "головню" або якийсь ще грибок або заразу, поховавши вашу партію. ​​Прискорити видачу сертифіката та убезпечити себе від  виявлення у зерні того, чого там немає, можна за прайсом - $1 з тонни або 0.25% від ціни інвойсу. Прайс, кажуть, встановив особисто Пудрик. І аграрії платять, бо треба працювати", - повідомив журналіст.

Він закликав аграріїв відкрито розповісти про свавілля з фітосанітарним контролем і вимагання Дежржпродспоживслужби.

Читайте також: Скандальний ексмитник Пудрик виграв конкурс на посаду глави Держпродспоживслужби Одещини, вже бачу, як цей тип захищає права споживачів, - Саакашвілі. ДОКУМЕНТ

хабар (4789) Одеська область (3490) Держпродспоживслужба1 (586) Плінський Євген (44)
Топ коментарі
+42
Плинский - " Новый начальник управления Госпродпотребслужбы Одесчины Пудрик установил "прайс" для аграриев...."
**************************************************************************
25.07.2021 22:21 Відповісти
+41
"Миші" Зеленського нам обходяться вже дорожче страусів Януковича (с)

25.07.2021 22:22 Відповісти
+35
25.07.2021 22:21 Відповісти
25.07.2021 22:21 Відповісти
В Одесі панує мафія! Української влади немає! Губернатор Гриневецький поставив свого зятя головою райради Б.Дністровського району щоб дерибанити заповідні Дністровська плавні! Всім насипати на українські закони, всі рублять бабло!
25.07.2021 23:21 Відповісти
КОРРУПЦИЯ....
25.07.2021 23:43 Відповісти
Классовая диктатура бюрократического класса, наемного государственного менеджмента, это когда бюрократия сама себе пишет законы, сама их исполняет и сама по ним судит.
26.07.2021 10:12 Відповісти
Інвестняні вони такі... і "слуги" господарям обходились завжди дорого!
26.07.2021 13:08 Відповісти
https://pep.org.ua/uk/person/52487
26.07.2021 07:18 Відповісти
Було б дивно, якби в Одесі було якось інакше.
25.07.2021 22:13 Відповісти
Особливо, після таких призначень.
25.07.2021 22:15 Відповісти
А якби призначили не Пудрика а Шмудрика, - було б інакше?
25.07.2021 22:17 Відповісти
Не знаю, що було б аби, але абсолютно очевидно, що саме це і мало статися, після призначення бездонної прірви-пудрика.
25.07.2021 22:26 Відповісти
Якби в годину призначення претендент бува у вишиванці, то було би зовсім по-іншому! Ось так.
25.07.2021 22:27 Відповісти
Я так думаю, що у разі призначення тебе на цю посаду, ти б неодмінно знизив плату за фітосанитарні сертификати для експортерів нашого зерна зерновими олігархами України до нульового рівня. ( за такі поблажки тобі обовязково б "подякували" експортери) Але все це ти б робив під патріотиченими гаслами.
25.07.2021 23:13 Відповісти
25.07.2021 22:14 Відповісти
25.07.2021 22:25 Відповісти
Такого кабана не кожна гіляка витримає...
25.07.2021 23:06 Відповісти
Смерека имеет достаточно прочную древесину.
26.07.2021 08:56 Відповісти
навіть одеський балкон?
26.07.2021 10:35 Відповісти
Так цього найчеснішого здається викрали в Молдові,кажуть і ноти якісь дипломатичні були.
26.07.2021 06:46 Відповісти
Цим фото все сказано!
26.07.2021 12:03 Відповісти
ТЮ на "підтяжку" волонтерить. Бо вона ж біднесенька, як церковна миша...
25.07.2021 22:14 Відповісти
И Щуку бросили в реку©
Реку бабла..
25.07.2021 22:19 Відповісти
****** це той клоун, який складається з муж і сина?
25.07.2021 22:19 Відповісти
Смешно....
Х шо поменяется...
25.07.2021 22:19 Відповісти
наверное сертификаты Зе-леного цвета
25.07.2021 22:20 Відповісти
Плинский - " Новый начальник управления Госпродпотребслужбы Одесчины Пудрик установил "прайс" для аграриев...."
**************************************************************************
25.07.2021 22:21 Відповісти
Ну при чем тут Зеленский?😁😁😁😁😁😁
25.07.2021 22:22 Відповісти
Вот и я о том же, "хуже не будет", "какая разница"😁😁😁😁
25.07.2021 23:04 Відповісти
"Миші" Зеленського нам обходяться вже дорожче страусів Януковича (с)

25.07.2021 22:22 Відповісти
Цікаво, а тих мишей, що з'їли вагони зерна з держрезерву вже знайшли? Чи це саме вони роззявили рота на решту?
Так... Просто цікаво....
25.07.2021 22:24 Відповісти
25.07.2021 22:24 Відповісти
Это были Свинарчуки)))))
25.07.2021 23:06 Відповісти
одни реальный урожай скрывают- другие их нагибают и в хвост и в гриву ... круговая порука ёпт...
25.07.2021 22:24 Відповісти
Если не в теме, лучше молчи. Какой нахрен "скрывать урожай", если речь идет об экспорте?!
26.07.2021 09:03 Відповісти
Ойц!!
Таки Пусик впопупуредників та наступників влаштовує...
ПР=БПП = ЗЕ..????
Круговарот лайна??
25.07.2021 22:25 Відповісти
Країна вічного Пудрика, куди Осел дивиться?
25.07.2021 22:26 Відповісти
На відкрати.
25.07.2021 22:28 Відповісти
В кубышку, в которую пудрики насыпают.
26.07.2021 09:04 Відповісти
судя по репе цей пудрик
доест всё
до последней зернинки
после чего и хлебушек
будет по доллару за буханку
25.07.2021 22:30 Відповісти
Тей випадок- Хєр прогодуєш.🤣
25.07.2021 22:35 Відповісти
тю, так УЖЕ по долару за буханку.
Глянь на ценники.
25.07.2021 23:11 Відповісти
глянул бы я
да очередь - твоя
25.07.2021 23:23 Відповісти
так хлебушек уже по долару и даже больше
26.07.2021 07:43 Відповісти
Прайс официальный. О.25% при переводе денег снимают. 1$ с тоны, которая вывозится по $240. Журналист огласил желание бедных зернотрейдеров. Фитосертификат это гарантия качества твоего зерна и используется для экспорта.
25.07.2021 22:35 Відповісти
физиогномика не врёт.
свинорылый жулик.
25.07.2021 22:37 Відповісти
Приходилось сталкиваться фитосанитарной службой с начала 90-х (правда это не в Одессе, но это не имеет значения). Тогда вся областная служба помещалась в 3-х комнатах и состояла из нескольких пожилых женщин. Тогда карантинный сертификат на экспорт нескольких вагонов зерна они делали максимум за три дня, в благодарность я приносил своему инспектору шоколадку. И всё! Но позже, поняв какая это жила, к ней присосались специалисты посерьёзнее - через Кабмин запустили несколько крючкотворных "положений по усилению контроля в целях защиты потребителей..." (они это отлично умеют), в управлении сделали евроремонт, заняли весь этаж, бабушек-инспекторов заменили бравые молодые парни типа Рубрика (только они тогда были более стройными), свои расценки установили соответственные, и пошло-поехало. И длиться это уже много лет и конца не видно... ((
25.07.2021 22:37 Відповісти
Поздравляю идиотов73%, вы сделали себя вместе!
25.07.2021 22:44 Відповісти
Коли воно вже лусне??!!!
👿
25.07.2021 22:44 Відповісти
Честнейший человек!!!
25.07.2021 22:50 Відповісти
Пудрик зять Куніцина, який вжожив в ОП. Тому пудрики всім і керують...
25.07.2021 22:52 Відповісти
Це ж Зеліни новиє літса.
25.07.2021 23:05 Відповісти
Если есть служба от которой зависит ваш бизнес - вам обязательно предложат платить или идти на хэ,по другому не будет,просто раньше ставки были божеские,но после каждых новых выборов поборы растут.
25.07.2021 23:19 Відповісти
а если цього пудрыка-сына булочника - припудрыть мукою
с него бы вышел не таможник, а не хреновый пельмэнь
25.07.2021 23:27 Відповісти
этого Кудрика только за одну рожу сажать можноНовий начальник управління Дежржпродспоживслужби Одещини Пудрик встановив "прайс" для аграріїв, - журналіст Плинський - Цензор.НЕТ 1935
25.07.2021 23:39 Відповісти
«Весельчак»🤫
26.07.2021 01:40 Відповісти
Глядя на эту благородную честную морду вспомнил выражение-"так вот они ЗАКРОМА Родины".
26.07.2021 09:12 Відповісти
Подобные пудрики в огне не горят и в воде не тонут. То на таможне пристроят свою огроменную рожу как жопу,то в госпотребслужбе. То ещё где-то на потоке. И кругом воруют. Роблять це разом,хуле.
25.07.2021 23:48 Відповісти
А уже где-то в конце нулевых годов (ещё до Яныка) хотели перед Новым годом завезти из Турции немного апельсин-********. Пошли с директором к нашим Пудрикам, и нам ответили так - вот номер телефона в Киеве, звоните и договаривайтесь, если договоритесь, мы примем от вам заявление на выдачу разрешительного фитосертификата для пропуска ******** через границу. Директор позвонил, ему назвали цифру... и он порвал этот контракт и больше к этой теме не возвращался.
Что было при Яныке, когда таможней керував Калетник это отдельная песня.
26.07.2021 00:03 Відповісти
надо чтобы был большой общественный резонанс в каждом из таких случаев, если все будут молча заносить деньги то свиньи типа этих пудриков будут вечно упиваться своей безнаказанностью и вседозволенностью возле корыта. Хотя мне кажется что в нашей стране уже только суд Линча сможет как то изменить ситуацию
26.07.2021 01:37 Відповісти
Лінч уже бував у Києві. Придивлявся, певно.
Але побачив, що тутешній піпл хаває, переважно, "Сватів", а не "Твін Пікс"...

Новий начальник управління Дежржпродспоживслужби Одещини Пудрик встановив "прайс" для аграріїв, - журналіст Плинський - Цензор.НЕТ 2426
26.07.2021 03:11 Відповісти
Не цей лінч, а справжній був тут в 14 році і побачив що піпл вибрав баригу.
26.07.2021 07:07 Відповісти
Не резонанс, уважаемый. Нужен арест, уголовное дело и срок с конфискацией. А по поводу срока можно уже и резонанс. Вот тогда у нас хоть какой-то шанс будет оторваться от дна.
26.07.2021 09:07 Відповісти
тихо ша. это инвесст няня в работе
26.07.2021 05:57 Відповісти
Киллера пусть наймут .дешевле будет..
26.07.2021 06:39 Відповісти
А "шимпанЗЕ" тут нідочого.Як казав Богдан::Он в доміке".
26.07.2021 08:08 Відповісти
Кодло Зели носится с эти Пудриком как курица с яйцом и не знают где его пристроить, чтобы самим не опозориться.
26.07.2021 19:07 Відповісти
 
 