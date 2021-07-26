Україна підтримує кубинський народ - приєдналася до заяви інших країн

Україна разом з двома десятками демократичних країн приєдналися у спільній заяві до ініціативи США на підтримку народу Куби, який потерпає від утисків режиму через мирні демонстрації та реалізацію загальних прав і свобод.

Текст заяви оприлюднено на сайті Державного департаменту США, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"11 липня десятки тисяч кубинських громадян взяли участь у мирних демонстраціях по всій країні, вийшовши з протестами проти погіршення умов життя та вимогами до змін",- зазначається в документі.

При цьому підкреслюється, що кубинці "реалізовували загальні свободи слова та зібрань". Ці права закріплені в Загальній декларації прав людини, Американській конвенції з прав людини, Міжамериканській демократичній хартії та Європейській конвенції з прав людини.

"Ми закликаємо уряд Куби поважати гарантовані законом права й свободи кубинського народу без залякувань щодо арешту й затримання. Ми закликаємо уряд Куби звільнити затриманих за реалізацію їхнього права на мирний протест", - наголошується в заяві.

Дивіться також: "Геть диктатуру", "Ми не боїмося": На Кубі відбулися масові антиурядові акції. ФОТОрепортаж

Демократичні країни також виступили із закликом до свободи преси та повного відновлення доступу до Інтернету.

"Міжнародне співтовариство є непохитним у підтримці кубинського народу, а також тих, хто відстоює основні свободи, яких заслуговують усі люди", - підкреслюється в документі.

Спільну заяву підписали Австрія, Бразилія, Гватемала, Гондурас, Греція, Еквадор, Естонія, Ізраїль, Кіпр, Колумбія, Косово, Латвія, Литва, Північна Македонія, Польща, Республіка Корея, США, Україна, Хорватія, Чехія, Чорногорія.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Президент Куби Діас-Канель назвав брехнею повідомлення про протести на острові

Нагадаємо, минулого тижня США запровадили санкції проти представників влади Республіки Куба, причетних до придушення мирних демонстрацій, а також утисків громадян цієї країни. Починаючи з 11 липня десятки тисяч кубинців у десятках міст по всій країні вийшли на вулиці з мирними вимогами щодо поваги основних свобод і кращого майбутнього.