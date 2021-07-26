УКР
Україна підтримує кубинський народ - приєдналася до заяви інших країн

Україна разом з двома десятками демократичних країн приєдналися у спільній заяві до ініціативи США на підтримку народу Куби, який потерпає від утисків режиму через мирні демонстрації та реалізацію загальних прав і свобод.

Текст заяви оприлюднено на сайті Державного департаменту США, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"11 липня десятки тисяч кубинських громадян взяли участь у мирних демонстраціях по всій країні, вийшовши з протестами проти погіршення умов життя та вимогами до змін",- зазначається в документі.

При цьому підкреслюється, що кубинці "реалізовували загальні свободи слова та зібрань". Ці права закріплені в Загальній декларації прав людини, Американській конвенції з прав людини, Міжамериканській демократичній хартії та Європейській конвенції з прав людини.

"Ми закликаємо уряд Куби поважати гарантовані законом права й свободи кубинського народу без залякувань щодо арешту й затримання. Ми закликаємо уряд Куби звільнити затриманих за реалізацію їхнього права на мирний протест", - наголошується в заяві.

Демократичні країни також виступили із закликом до свободи преси та повного відновлення доступу до Інтернету.

"Міжнародне співтовариство є непохитним у підтримці кубинського народу, а також тих, хто відстоює основні свободи, яких заслуговують усі люди", - підкреслюється в документі.

Спільну заяву підписали Австрія, Бразилія, Гватемала, Гондурас, Греція, Еквадор, Естонія, Ізраїль, Кіпр, Колумбія, Косово, Латвія, Литва, Північна Македонія, Польща, Республіка Корея, США, Україна, Хорватія, Чехія, Чорногорія.

Нагадаємо, минулого тижня США запровадили санкції проти представників влади Республіки Куба, причетних до придушення мирних демонстрацій, а також утисків громадян цієї країни. Починаючи з 11 липня десятки тисяч кубинців у десятках міст по всій країні вийшли на вулиці з мирними вимогами щодо поваги основних свобод і кращого майбутнього.

