Украина поддерживает кубинский народ - присоединилась к заявлению других стран

Украина поддерживает кубинский народ - присоединилась к заявлению других стран

Украина вместе с двумя десятками демократических стран присоединились в совместном заявлении к инициативе США в поддержку народа Кубы, который страдает от притеснений режима из-за мирных демонстраций за реализацию общих прав и свобод.

Текст заявления опубликован на сайте Государственного департамента США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"11 июля десятки тысяч кубинских граждан приняли участие в мирных демонстрациях по всей стране, выйдя с протестами против ухудшения условий жизни и требованиями изменений", - отмечается в документе.

При этом подчеркивается, что кубинцы "реализовывали общие свободы слова и собраний". Эти права закреплены во Всеобщей декларации прав человека, Американской конвенции по правам человека, Межамериканской демократической хартии и Европейской конвенции по правам человека.

Смотрите: "Долой диктатуру", "Мы не боимся": На Кубе прошли массовые антиправительственные акции. ФОТОрепортаж

"Мы призываем правительство Кубы уважать гарантированные законом права и свободы кубинского народа без запугиваний относительно ареста и задержания. Мы призываем правительство Кубы освободить задержанных за реализацию их права на мирный протест", - отмечается в заявлении.

Демократические страны также выступили с призывом к свободе прессы и полному восстановлению доступа к Интернету.

"Международное сообщество является непреклонным в поддержке кубинского народа, а также тех, кто отстаивает основные свободы, которых заслуживают все люди", - подчеркивается в документе.

Также читайте: США ввели санкции против кубинских чиновников, подавлявших протесты

Совместное заявление подписали Австрия, Бразилия, Гватемала, Гондурас, Греция, Эквадор, Эстония, Израиль, Кипр, Колумбия, Косово, Латвия, Литва, Северная Македония, Польша, Республика Корея, США, Украина, Хорватия, Чехия, Черногория.

Напомним, на прошлой неделе США ввели санкции против представителей власти Республики Куба, причастных к подавлению мирных демонстраций, а также притеснению граждан этой страны. Начиная с 11 июля десятки тысяч кубинцев в десятках городов по всей стране вышли на улицы с мирными требованиями уважения основных свобод и лучшего будущего.

+9
і що, не відкличуть цю заяву? Як по уйгурам?
Давайте зачекаємо...
показать весь комментарий
26.07.2021 21:24 Ответить
+8
Їх права хай захищає багатомільйонна діаспора у Флориді.
Якісь десонанс-виступати проти кубинських комуністів і співати дифірамби КПК ( маоістам). Та по зрівнянню з ними режим братів Кастро - ліберальні гуманісти.
показать весь комментарий
26.07.2021 21:54 Ответить
+5
лучше поддержать Кубанский народ и выход его из состава недоимперии
показать весь комментарий
26.07.2021 21:44 Ответить
і що, не відкличуть цю заяву? Як по уйгурам?
Давайте зачекаємо...
показать весь комментарий
26.07.2021 21:24 Ответить
Завтра, это будет завтра... 😂
показать весь комментарий
27.07.2021 00:26 Ответить
Б-52 летят, а мы их сканируем!
показать весь комментарий
26.07.2021 21:25 Ответить
феде кастрюлькину в АД привет передавайте!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=vfurcOLzHa4&ab_channel=heavalik
показать весь комментарий
26.07.2021 22:18 Ответить
Хорошо все загуглили? Удалять это заявление ночью не будете?
показать весь комментарий
26.07.2021 21:28 Ответить
Украина поддерживает кубинский народ - присоединилась к заявлению других стран - Цензор.НЕТ 9825
показать весь комментарий
26.07.2021 21:33 Ответить
дда
показать весь комментарий
27.07.2021 02:41 Ответить
без фуйла не обойдётся -100 %...
надо токо "асвабадителей" найти
загарелых матарыл и гыв
для кубинской наротной
показать весь комментарий
26.07.2021 21:37 Ответить
нарешті свинособаку побачили і знищили... А вона цілу годину тут гадила. https://censor.net/ru/user/354814 ще в 20:38 звернула увагу на ворога.
показать весь комментарий
26.07.2021 21:39 Ответить
Ну хоч якісь добрі новини.

Украина поддерживает кубинский народ - присоединилась к заявлению других стран - Цензор.НЕТ 4611
показать весь комментарий
26.07.2021 21:42 Ответить
что доброго? мы следующие в очереди. путины приходят и уходят, а народ остаётся, и нашим детям жить рядом с их детьми.
показать весь комментарий
26.07.2021 22:00 Ответить
лучше поддержать Кубанский народ и выход его из состава недоимперии
показать весь комментарий
26.07.2021 21:44 Ответить
Дайош КНР.
показать весь комментарий
26.07.2021 21:46 Ответить
Сначала прочитал Кубанский народ))
показать весь комментарий
26.07.2021 21:51 Ответить
показать весь комментарий
26.07.2021 22:21 Ответить
да там разницы, почти нет......
показать весь комментарий
26.07.2021 22:22 Ответить
Їх права хай захищає багатомільйонна діаспора у Флориді.
Якісь десонанс-виступати проти кубинських комуністів і співати дифірамби КПК ( маоістам). Та по зрівнянню з ними режим братів Кастро - ліберальні гуманісти.
показать весь комментарий
26.07.2021 21:54 Ответить
это другое, ты не понимаеш
показать весь комментарий
26.07.2021 22:01 Ответить
Лучше бы поддержали Кубанцев а не кубинцев. Нам это выгоднее и ближе
показать весь комментарий
26.07.2021 22:10 Ответить
Так я и прочел- ,,народ Кубани вышел на протесты,, -ей богу ....- оглядка по Фрейду!
показать весь комментарий
26.07.2021 22:25 Ответить
Чого ми усюди ліземо у внутрішні конфлікти? Нам ще Куби не достає!
показать весь комментарий
26.07.2021 22:37 Ответить
ти може ще скажеш, що і в Україні внутрішній конфлікт?
показать весь комментарий
27.07.2021 00:13 Ответить
Господи, опять Кубу поддерживаем, только уже с другой стороны.
показать весь комментарий
26.07.2021 22:55 Ответить
Чего хотят кубинцы?
Платного образования, медицины, дорог ...?
показать весь комментарий
27.07.2021 08:36 Ответить
 
 