Украина поддерживает кубинский народ - присоединилась к заявлению других стран

Украина вместе с двумя десятками демократических стран присоединились в совместном заявлении к инициативе США в поддержку народа Кубы, который страдает от притеснений режима из-за мирных демонстраций за реализацию общих прав и свобод.

Текст заявления опубликован на сайте Государственного департамента США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"11 июля десятки тысяч кубинских граждан приняли участие в мирных демонстрациях по всей стране, выйдя с протестами против ухудшения условий жизни и требованиями изменений", - отмечается в документе.

При этом подчеркивается, что кубинцы "реализовывали общие свободы слова и собраний". Эти права закреплены во Всеобщей декларации прав человека, Американской конвенции по правам человека, Межамериканской демократической хартии и Европейской конвенции по правам человека.

"Мы призываем правительство Кубы уважать гарантированные законом права и свободы кубинского народа без запугиваний относительно ареста и задержания. Мы призываем правительство Кубы освободить задержанных за реализацию их права на мирный протест", - отмечается в заявлении.

Демократические страны также выступили с призывом к свободе прессы и полному восстановлению доступа к Интернету.

"Международное сообщество является непреклонным в поддержке кубинского народа, а также тех, кто отстаивает основные свободы, которых заслуживают все люди", - подчеркивается в документе.

Совместное заявление подписали Австрия, Бразилия, Гватемала, Гондурас, Греция, Эквадор, Эстония, Израиль, Кипр, Колумбия, Косово, Латвия, Литва, Северная Македония, Польша, Республика Корея, США, Украина, Хорватия, Чехия, Черногория.

Напомним, на прошлой неделе США ввели санкции против представителей власти Республики Куба, причастных к подавлению мирных демонстраций, а также притеснению граждан этой страны. Начиная с 11 июля десятки тысяч кубинцев в десятках городов по всей стране вышли на улицы с мирными требованиями уважения основных свобод и лучшего будущего.