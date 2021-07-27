УКР
Столиця найкраща за темпами вакцинації проти COVID-19, - заступниця Кличка

Київ лідирує за кількістю щеплених і єдиний у країні виконує планові показники з вакцинації.

Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбуку депутатка Київради від "УДАРу Віталія Кличка", заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

"Київ – єдиний регіон, який виконує планові показники з вакцинації проти COVID-19 та має найкращі результати по Україні за кількістю щеплених. З початку 5-го етапу вакцинації, що стартував 23 липня, щепитися можуть усі охочі, обравши найближчий пункт щеплення чи центр масової вакцинації", - заявила Старостенко.

Депутатка від "УДАРу" зазначила, що за минулу добу столичні медики зробили 24 701 щеплення. За минулий тиждень у столиці вакциновано 122 613 осіб. Загалом з початку вакцинальної кампанії зроблено понад 745 тис. щеплень. Повністю імунізовано – більш як 245 тис. киян.

Старостенко закликала киян вакцинуватись і подякувала медикам за роботу.

"Вакцинація проти COVID-19 – єдиний спосіб захистити себе та своїх близьких від важкого перебігу хвороби. Адже сьогодні Європою та Україною шириться штам "Дельта", який має більш заразний та агресивний перебіг. Тож закликаємо киян не зволікати й вакцинуватися. А тим, хто вже вакцинувався - щиро дякуємо за відповідальне ставлення не лише до власного здоров'я, а й до здоров'я оточуючих. Окрема дяка нашим медикам, які з початку вакцинальної кампанії працюють майже без вихідних, аби вберегти киян та щепити якнайбільше охочих", - підсумувала заступниця голови КМДА.

Нагадаємо, раніше Віталій Кличко заявляв, що з 21 липня у столиці може зробити щеплення кожен охочий, вакцини є на вибір – CoronoVac/Sinovac Biotech або Spikevax Moderna.

Топ коментарі
+3
Делал в субботу вторую прививку, так выбор на первую был как гипермаркете: Pfizer, Moderna, Coronovak и желающих на время открытия было человек 150, народ что ли умнеть начал или справки для Европы надо, что поехать отдохнуть?
показати весь коментар
27.07.2021 12:12 Відповісти
+2
Справки надо. Вот и колются в порядке эксперимента.
показати весь коментар
27.07.2021 12:14 Відповісти
смешно..
показати весь коментар
27.07.2021 11:58 Відповісти
я привился. жена привилась. модерной и короноваком.
показати весь коментар
27.07.2021 13:08 Відповісти
Делал в субботу вторую прививку, так выбор на первую был как гипермаркете: Pfizer, Moderna, Coronovak и желающих на время открытия было человек 150, народ что ли умнеть начал или справки для Европы надо, что поехать отдохнуть?
показати весь коментар
27.07.2021 12:12 Відповісти
Справки надо. Вот и колются в порядке эксперимента.
показати весь коментар
27.07.2021 12:14 Відповісти
почему эксперимента? вы что, считаете что вакцины - это чипирование людей?

интересно, я уже могу принимать 5GX&
показати весь коментар
27.07.2021 13:08 Відповісти
Все у нас в столице замечательно, ага. А кто будет заниматься хутором Голожоповка Новгород-Сиверского р-на Черниговской области? Когда вот такие Голожоповки увидят прогресс в вопросах вакцинации? Да в любых, млять, вопросах? Кому нужны те люди, что не живут в Киеве?
показати весь коментар
27.07.2021 12:15 Відповісти
жители Голожоповок в вакцины не верют. И в ковид не верют. Спрашивал лично. Ссутся всего и никому не верют. Потому дохнут первыми.
показати весь коментар
27.07.2021 13:09 Відповісти
А у них и выбора та нет... некоторые не знают, что это за чудо такое - семейный врач
показати весь коментар
27.07.2021 13:15 Відповісти
Ёпта... мы так потеряем все голожоповки!
показати весь коментар
27.07.2021 13:19 Відповісти
Отримати першу дозу у Києві - так, без проблем. Але коли хочеш отримати свою законну другу дозу Файзер - то "Ніт!". Вже третій тиждень проходжу всі кола бюрократичного пекла: сімейний лікар, поліклініка, МОЗ, Департамент ОЗ Києва, всі можливі гарячі лінії, центр вакцинації у МВЦ. Таке враження. що простіше застрелітися або просто "забити на все", ніж знайти можливість отримати другу дозу Файзер. Першу отримувала на роботі, другу там не мала змоги отримати з поважних причин, але тоді мене запевнили, що друга доза за мною зарезервована. Ні усної, ні письмової відмови від другої дози не давала, натомість знайти десь "кінці" просто нереально. Знаю, що я не одна така, але нікому до наших проблем справи немає.
показати весь коментар
27.07.2021 12:28 Відповісти
вторая доза другой вакциной увеличивает иммунитет в разы. Лучше вторая доза Ковишилд. Увеличивает антитела в 6 раз - информация ВОЗ.
колбасить будет больше ну там температура и т.д. но результат будет эффективнее.
показати весь коментар
27.07.2021 13:10 Відповісти
 
 