Новости Коронавирус и карантин
1 103 11

Столица - лучшая по темпам вакцинации от COVID-19, - заместительница Кличко

Киев лидирует по количеству привитых и единственный в стране выполняет плановые показатели по вакцинации.

Об этом сообщила на своей страничке в фейсбук депутат Киевсовета от "УДАРа Виталия Кличко", заместительница главы КГГА Анна Старостенко.

"Киев - единственный регион, который выполняет плановые показатели по вакцинации против COVID-19 и показывает лучшие результаты по Украине по количеству привитых. С начала 5-го этапа вакцинации, стартовавшего 23 июля, прививаться могут все желающие, выбрав ближайший пункт или центр массовой вакцинации", - заявила Старостенко.

Депутат от "УДАРа" отметила, что за минувшие сутки столичные медики сделали 24 701 прививок. За минувшую неделю в столице вакцинировано 122 613 человек. Всего с начала прививочной кампании - сделано более 745 тыс прививок. Полностью иммунизированы - более 245 тыс киевлян.

Старостенко призвала киевлян прививаться и поблагодарила медиков за работу.

"Вакцинация против COVID-19 - единственный способ защитить себя и своих близких от тяжелого течения болезни. Ведь сегодня Европой и Украиной ширится штамм Дельта, который более заразен и агрессивен. Поэтому призываем киевлян не медлить и вакцинироваться. А тех, кто уже вакцинировался - искренне благодарим за ответственное отношение не только к собственному здоровью, но и к здоровью окружающих. Отдельная благодарность нашим медикам, которые с начала прививочной кампании работают почти без выходных, чтобы уберечь киевлян и прививать как можно больше желающих", - подытожила заместитель председателя КГГА.

Напомним, ранее Виталий Кличко заявлял, что с 21 июля в столице могут сделать прививки все желающие, вакцины на выбор - CoronoVac/Sinovac Biotech или Spikevax Moderna.

Топ комментарии
+3
Делал в субботу вторую прививку, так выбор на первую был как гипермаркете: Pfizer, Moderna, Coronovak и желающих на время открытия было человек 150, народ что ли умнеть начал или справки для Европы надо, что поехать отдохнуть?
показать весь комментарий
27.07.2021 12:12 Ответить
+2
Справки надо. Вот и колются в порядке эксперимента.
показать весь комментарий
27.07.2021 12:14 Ответить
смешно..
показать весь комментарий
27.07.2021 11:58 Ответить
я привился. жена привилась. модерной и короноваком.
показать весь комментарий
27.07.2021 13:08 Ответить
почему эксперимента? вы что, считаете что вакцины - это чипирование людей?

интересно, я уже могу принимать 5GX&
показать весь комментарий
27.07.2021 13:08 Ответить
Все у нас в столице замечательно, ага. А кто будет заниматься хутором Голожоповка Новгород-Сиверского р-на Черниговской области? Когда вот такие Голожоповки увидят прогресс в вопросах вакцинации? Да в любых, млять, вопросах? Кому нужны те люди, что не живут в Киеве?
показать весь комментарий
27.07.2021 12:15 Ответить
жители Голожоповок в вакцины не верют. И в ковид не верют. Спрашивал лично. Ссутся всего и никому не верют. Потому дохнут первыми.
показать весь комментарий
27.07.2021 13:09 Ответить
А у них и выбора та нет... некоторые не знают, что это за чудо такое - семейный врач
показать весь комментарий
27.07.2021 13:15 Ответить
Ёпта... мы так потеряем все голожоповки!
показать весь комментарий
27.07.2021 13:19 Ответить
Отримати першу дозу у Києві - так, без проблем. Але коли хочеш отримати свою законну другу дозу Файзер - то "Ніт!". Вже третій тиждень проходжу всі кола бюрократичного пекла: сімейний лікар, поліклініка, МОЗ, Департамент ОЗ Києва, всі можливі гарячі лінії, центр вакцинації у МВЦ. Таке враження. що простіше застрелітися або просто "забити на все", ніж знайти можливість отримати другу дозу Файзер. Першу отримувала на роботі, другу там не мала змоги отримати з поважних причин, але тоді мене запевнили, що друга доза за мною зарезервована. Ні усної, ні письмової відмови від другої дози не давала, натомість знайти десь "кінці" просто нереально. Знаю, що я не одна така, але нікому до наших проблем справи немає.
показать весь комментарий
27.07.2021 12:28 Ответить
вторая доза другой вакциной увеличивает иммунитет в разы. Лучше вторая доза Ковишилд. Увеличивает антитела в 6 раз - информация ВОЗ.
колбасить будет больше ну там температура и т.д. но результат будет эффективнее.
показать весь комментарий
27.07.2021 13:10 Ответить
 
 