Столица - лучшая по темпам вакцинации от COVID-19, - заместительница Кличко

Киев лидирует по количеству привитых и единственный в стране выполняет плановые показатели по вакцинации.

Об этом сообщила на своей страничке в фейсбук депутат Киевсовета от "УДАРа Виталия Кличко", заместительница главы КГГА Анна Старостенко.

"Киев - единственный регион, который выполняет плановые показатели по вакцинации против COVID-19 и показывает лучшие результаты по Украине по количеству привитых. С начала 5-го этапа вакцинации, стартовавшего 23 июля, прививаться могут все желающие, выбрав ближайший пункт или центр массовой вакцинации", - заявила Старостенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голубовская об опасности "дельта"-штамма коронавируса: Может ускользать от иммунной системы

Депутат от "УДАРа" отметила, что за минувшие сутки столичные медики сделали 24 701 прививок. За минувшую неделю в столице вакцинировано 122 613 человек. Всего с начала прививочной кампании - сделано более 745 тыс прививок. Полностью иммунизированы - более 245 тыс киевлян.

Старостенко призвала киевлян прививаться и поблагодарила медиков за работу.

"Вакцинация против COVID-19 - единственный способ защитить себя и своих близких от тяжелого течения болезни. Ведь сегодня Европой и Украиной ширится штамм Дельта, который более заразен и агрессивен. Поэтому призываем киевлян не медлить и вакцинироваться. А тех, кто уже вакцинировался - искренне благодарим за ответственное отношение не только к собственному здоровью, но и к здоровью окружающих. Отдельная благодарность нашим медикам, которые с начала прививочной кампании работают почти без выходных, чтобы уберечь киевлян и прививать как можно больше желающих", - подытожила заместитель председателя КГГА.

Также читайте: Смешивание COVID-вакцин AstraZeneca и Pfizer повышает уровень антител против коронавируса в шесть раз, - исследование

Напомним, ранее Виталий Кличко заявлял, что с 21 июля в столице могут сделать прививки все желающие, вакцины на выбор - CoronoVac/Sinovac Biotech или Spikevax Moderna.