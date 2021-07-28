Лікарі врятували мешканку Дніпра, яку тричі переїхав машиною співмешканець
Травми 44-річної Вікторії були не сумісні з життям, але лікарям вдалося зробити неможливе.
Про це розповів у фейсбуку головлікар лікарні Мечникова Сергій Риженко, інформує Цензор.НЕТ.
"Вікторія, їй 44, вона з Дніпра. Доставлена автомобілем швидкої допомоги в Мечникова після ДТП. За словами очевидців, автомобіль "Славута" переїхав її тричі. Водієм виявився її співмешканець", - написав лікар.
За словами Риженка, жінка біла в комі, її відразу перевели на ШВЛ, а пульс і тиск доводилося підтримувати ліками.
"У неї відкрита черепно-мозкова травма, забій, перелом 6-ти ребер, розрив печінки, перелом правої плечової кістки, пневмоторакс", - додав головний лікар.
Операцію Вікторії робили кілька бригад хірургів та анестезіологів.
"Сьогодні на ранок Вікторія в ясній свідомості, дихає самостійно. За її важкою посмішкою важка душевна травма. Лікарі Мечникова ще раз із неможливого створили подвиг в ім'я життя", - додав Риженко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Это что же нужно было сделать, чтобы появилось желание переехать машиной три раза?
- Вот вы прожили бок о бок 75 лет. Неужели за все это время не было желания развестись?
- Развестись нет, вот убить - да!
А ту мерзоту в тюрягу.
...может ревность ... - да это не повод убивать ... если не одно ... а даже не одно а ДВА НО!
- на пример ... женщина на алтаре клянётся быть верной ... но судя по моему личному опыту ... если девушка из другого города приесжает (замужняя имея детей) и предлагает мне интим .... как отреагирует узнав подробности её МУЖ ???
А розлучитися не можна ? Треба переїджати чи бити, чи різати ніжем, рубати сокирою ?
Чоловіки - святі ? І не зраджують своїх дружин ? Навіть в інше місто для цього не їдуть. На місці.
Скільки чіплялося, кажу: у мене є хлопець, а вони все одно: ми йому не скажемо. ?????
Чи до мене вагітної приставали. Обручку бачать. Ноль.
Так що не треба.
Я хотіла йому написати, що його відповідь і натяк на мою адресу - то зовсім не по-чоловічому, але ...
Это просто нне увсех так.
Замість сімейного тепла отримала каліцтво.
що тільки не привидеться після маршу московського сатанату
не жалійте хлорки на дезинфікацію Липків