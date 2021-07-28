Лікарі врятували мешканку Дніпра, яку тричі переїхав машиною співмешканець

Травми 44-річної Вікторії були не сумісні з життям, але лікарям вдалося зробити неможливе.

Про це розповів у фейсбуці головлікар лікарні Мечникова Сергій Риженко.

"Вікторія, їй 44, вона з Дніпра. Доставлена ​​автомобілем швидкої допомоги в Мечникова після ДТП. За словами очевидців, автомобіль "Славута" переїхав її тричі. Водієм виявився її співмешканець", - написав лікар.

За словами Риженка, жінка біла в комі, її відразу перевели на ШВЛ, а пульс і тиск доводилося підтримувати ліками.

"У неї відкрита черепно-мозкова травма, забій, перелом 6-ти ребер, розрив печінки, перелом правої плечової кістки, пневмоторакс", - додав головний лікар.

Операцію Вікторії робили кілька бригад хірургів та анестезіологів.

"Сьогодні на ранок Вікторія в ясній свідомості, дихає самостійно. За її важкою посмішкою важка душевна травма. Лікарі Мечникова ще раз із неможливого створили подвиг в ім'я життя", - додав Риженко.

