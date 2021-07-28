УКР
Лікарі врятували мешканку Дніпра, яку тричі переїхав машиною співмешканець

Лікарі врятували мешканку Дніпра, яку тричі переїхав машиною співмешканець

Травми 44-річної Вікторії були не сумісні з життям, але лікарям вдалося зробити неможливе.

Про це розповів у фейсбуку головлікар лікарні Мечникова Сергій Риженко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вікторія, їй 44, вона з Дніпра. Доставлена ​​автомобілем швидкої допомоги в Мечникова після ДТП. За словами очевидців, автомобіль "Славута" переїхав її тричі. Водієм виявився її співмешканець", - написав лікар.

За словами Риженка, жінка біла в комі, її відразу перевели на ШВЛ, а пульс і тиск доводилося підтримувати ліками.

"У неї відкрита черепно-мозкова травма, забій, перелом 6-ти ребер, розрив печінки, перелом правої плечової кістки, пневмоторакс", - додав головний лікар.

Також читайте: Жінка, яку вбили разом з дочкою в Луцьку, раніше неодноразово скаржилася на колишнього чоловіка через домашнє насильство

Операцію Вікторії робили кілька бригад хірургів та анестезіологів.

"Сьогодні на ранок Вікторія в ясній свідомості, дихає самостійно. За її важкою посмішкою важка душевна травма. Лікарі Мечникова ще раз із неможливого створили подвиг в ім'я життя", - додав Риженко.

Також читайте: Денний центр для постраждалих від домашнього насильства створюють у Києві

+16
Лікарі топ.
28.07.2021 02:34 Відповісти
+15
Бідна жінка. Нехай одужує.
А ту мерзоту в тюрягу.
28.07.2021 02:35 Відповісти
+8
І Ви погодилися ?

А розлучитися не можна ? Треба переїджати чи бити, чи різати ніжем, рубати сокирою ?
Чоловіки - святі ? І не зраджують своїх дружин ? Навіть в інше місто для цього не їдуть. На місці.

Скільки чіплялося, кажу: у мене є хлопець, а вони все одно: ми йому не скажемо. ?????
Чи до мене вагітної приставали. Обручку бачать. Ноль.
Так що не треба.
28.07.2021 03:01 Відповісти
".....Развестись? Развестись нет, а вот убить-да"(с)
Это что же нужно было сделать, чтобы появилось желание переехать машиной три раза?
28.07.2021 02:15 Відповісти
Возможно не дала денег на бутылку водки.
28.07.2021 02:18 Відповісти
Нелогично) За Славуту можно было неделю бухать) Да тот же бензин с бака быстрей бы помог в решении такой проблемы)
28.07.2021 02:28 Відповісти
С кем развестись? Он ей просто сожитель.
показати весь коментар
Празднуют дед с бабкой 75 лет совместной жизни. Ну и по этому поводу приехал к ним корреспондент местной газеты и задает вопрос деду:
- Вот вы прожили бок о бок 75 лет. Неужели за все это время не было желания развестись?
- Развестись нет, вот убить - да!
28.07.2021 20:50 Відповісти
"Бідні" бувають "різні" ...
...может ревность ... - да это не повод убивать ... если не одно ... а даже не одно а ДВА НО!
- на пример ... женщина на алтаре клянётся быть верной ... но судя по моему личному опыту ... если девушка из другого города приесжает (замужняя имея детей) и предлагает мне интим .... как отреагирует узнав подробности её МУЖ ???
показати весь коментар
28.07.2021 02:46 Відповісти
кольцо - это не замок ... если женщина гуляет хрен знает где ...припустим в борделе ... то все те кто в борделе как бы не смотрят на кольцо )))
28.07.2021 03:19 Відповісти
Ну, якщо Ви в моєму коменті побачили лише бордель ...
28.07.2021 03:29 Відповісти
Парень (предположительно) из борделя, с Дамой так не разговаривают. ЗЫ... о да, парней(предположительно) низменных чувств - в спам и в игнор.
28.07.2021 03:48 Відповісти
Дякую.
Я хотіла йому написати, що його відповідь і натяк на мою адресу - то зовсім не по-чоловічому, але ...
28.07.2021 03:52 Відповісти
Не звертайте увагу... серед мужикiв бувають чорноротi бабцi, котрi приторговують на вулицi насiнням на склянку... У таких з нижньоi губы завше звисають лушпайки вiд насiння.
28.07.2021 04:15 Відповісти
просто такие безхребетные вроде тебя не любят правду.... возможно у тебя никогда тёлки и небыло )))
28.07.2021 16:05 Відповісти
а ты что чем-то лучше других женщин ? ... лол)
28.07.2021 16:06 Відповісти
такие у тебя женщины. И это не удивительно. Для тебя норма. Женщины из борделя и есть все твое.

Это просто нне увсех так.
28.07.2021 10:47 Відповісти
Він з нею жили певний час разом, потім посварились, вона поїхала від нього. Він її підстеріг біля нового місця проживання, на швидкості збив машиною, здав назад, ще раз її переїхав, пом'ятою від ударів в жінку машиною проїхав кілька вулиць, кинув машину і втік. Сусіди повідомили поліції, що він на вулиці відомий неадекват...
28.07.2021 04:29 Відповісти
Справжній мачо. Такі подобаються жінкам. Доки нема непорозумінь.
28.07.2021 04:41 Відповісти
Нещасна жінка. Не хотіла в 40 років самотнього життя,закохалася але не в того...
Замість сімейного тепла отримала каліцтво.
28.07.2021 12:06 Відповісти
я прочитав що він ії тричі ререхрестив машиною
що тільки не привидеться після маршу московського сатанату
не жалійте хлорки на дезинфікацію Липків
28.07.2021 05:02 Відповісти
Он нашел себе другого.
28.07.2021 05:47 Відповісти
Как говорил один мой друг - "хорошую женщину с первого раза ломом не убьешь".
28.07.2021 07:24 Відповісти
Рыженко умеет пиариться. Вот вроде классный врач, но его тяга к пиару настораживает, обычно это признак как раз плохенького врача. Хоть бы про одного чудо хирурга из Мечникова рассказали СМИ - один Рыженко 7 лет в эфире, а он по сути чиновник а не хирург, в политику собрался небось.
28.07.2021 07:25 Відповісти
Если я правильно помню то Рыженко вообще не практикующий врач, но менеджер он очень хороший( да в больнице нужны не только хирурги и медсестры а и менеджеры высшего эшелона, иначе весь персонал поубежит).
28.07.2021 07:44 Відповісти
Не спорю, но аддиктивная тяга к пиару это нездорово для врача хоть и менеджера и плохой прогностический показатель, чтоб там ваши медсестры не казалы)
28.07.2021 08:52 Відповісти
Всегда говорил, что Таврия - не машина. Ею даже задавить нельзя.
28.07.2021 08:24 Відповісти
Долго искала себе такого сожителя?
28.07.2021 08:47 Відповісти
Похожих случаев-тысячи. Как со стороны мужчин, часто и женщин.Кто машину, кто нож. Тетка отравила в РФ мужа-банкира, другой заплатил все деньги судье, шоб ее дело пересмотрели в суде, а она по выходе из тюрмы его кинула. Вот он и прихватил с собою топор, решив навестить изменщицу. А поскольку у нас народец и так быковатый, с тормозами в головах не сложилось-такие ситуации на постсоветском происходят чаще.
28.07.2021 09:13 Відповісти
Типку надо дать пожизненное.Не удивлюсь если он выйдет через три года и кого-то прирежет от ревности.
28.07.2021 09:27 Відповісти
Как говорится любовь зла...
28.07.2021 09:31 Відповісти
 
 