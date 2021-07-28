РУС
Врачи спасли жительницу Днепра, которую трижды переехал машиной сожитель

Врачи спасли жительницу Днепра, которую трижды переехал машиной сожитель

Травмы 44-летней Виктории были не совместимы с жизнью, но врачам удалось совершить невозможное.

Об этом рассказал в Фейсбуке главврач больницы Мечникова Сергей Рыженко, информирует Цензор.НЕТ.

"Виктория, ей 44, она из Днепра. Доставлена автомобилем скорой помощи в Мечникова после ДТП. Со слов очевидцев, автомобиль "Славута" переехал ее три раза. Водитель оказался ее сожитель", - написал врач.

По словам Рыженко, женщина поступила в коме, ее сразу перевели на ИВЛ, а пульс и давление приходилось поддерживать лекарствами.

"У нее открытая черепно-мозговая травма, ушиб, перелом 6-ти ребер, разрыв печени, перелом правой плечевой кости, пневмоторакс", - добавил главврач.

Операцию Виктории делали несколько бригад хирургов и анестезиологов.

"Сегодня на утро Виктория в ясном сознании, дышит самостоятельно. За ее тяжелой улыбкой тяжелая душевная травма. Врачи Мечникова еще раз из невозможного сотворили подвиг во имя жизни", - добавил Рыженко.

+16
Лікарі топ.
28.07.2021 02:34 Ответить
+15
Бідна жінка. Нехай одужує.
А ту мерзоту в тюрягу.
28.07.2021 02:35 Ответить
+8
І Ви погодилися ?

А розлучитися не можна ? Треба переїджати чи бити, чи різати ніжем, рубати сокирою ?
Чоловіки - святі ? І не зраджують своїх дружин ? Навіть в інше місто для цього не їдуть. На місці.

Скільки чіплялося, кажу: у мене є хлопець, а вони все одно: ми йому не скажемо. ?????
Чи до мене вагітної приставали. Обручку бачать. Ноль.
Так що не треба.
28.07.2021 03:01 Ответить
".....Развестись? Развестись нет, а вот убить-да"(с)
Это что же нужно было сделать, чтобы появилось желание переехать машиной три раза?
28.07.2021 02:15 Ответить
Возможно не дала денег на бутылку водки.
28.07.2021 02:18 Ответить
Нелогично) За Славуту можно было неделю бухать) Да тот же бензин с бака быстрей бы помог в решении такой проблемы)
28.07.2021 02:28 Ответить
С кем развестись? Он ей просто сожитель.
28.07.2021 07:40 Ответить
Празднуют дед с бабкой 75 лет совместной жизни. Ну и по этому поводу приехал к ним корреспондент местной газеты и задает вопрос деду:
- Вот вы прожили бок о бок 75 лет. Неужели за все это время не было желания развестись?
- Развестись нет, вот убить - да!
28.07.2021 20:50 Ответить
Лікарі топ.
28.07.2021 02:34 Ответить
Бідна жінка. Нехай одужує.
А ту мерзоту в тюрягу.
28.07.2021 02:35 Ответить
"Бідні" бувають "різні" ...
...может ревность ... - да это не повод убивать ... если не одно ... а даже не одно а ДВА НО!
- на пример ... женщина на алтаре клянётся быть верной ... но судя по моему личному опыту ... если девушка из другого города приесжает (замужняя имея детей) и предлагает мне интим .... как отреагирует узнав подробности её МУЖ ???
28.07.2021 02:46 Ответить
І Ви погодилися ?

А розлучитися не можна ? Треба переїджати чи бити, чи різати ніжем, рубати сокирою ?
Чоловіки - святі ? І не зраджують своїх дружин ? Навіть в інше місто для цього не їдуть. На місці.

Скільки чіплялося, кажу: у мене є хлопець, а вони все одно: ми йому не скажемо. ?????
Чи до мене вагітної приставали. Обручку бачать. Ноль.
Так що не треба.
28.07.2021 03:01 Ответить
кольцо - это не замок ... если женщина гуляет хрен знает где ...припустим в борделе ... то все те кто в борделе как бы не смотрят на кольцо )))
28.07.2021 03:19 Ответить
Ну, якщо Ви в моєму коменті побачили лише бордель ...
28.07.2021 03:29 Ответить
Парень (предположительно) из борделя, с Дамой так не разговаривают. ЗЫ... о да, парней(предположительно) низменных чувств - в спам и в игнор.
28.07.2021 03:48 Ответить
Дякую.
Я хотіла йому написати, що його відповідь і натяк на мою адресу - то зовсім не по-чоловічому, але ...
28.07.2021 03:52 Ответить
Не звертайте увагу... серед мужикiв бувають чорноротi бабцi, котрi приторговують на вулицi насiнням на склянку... У таких з нижньоi губы завше звисають лушпайки вiд насiння.
28.07.2021 04:15 Ответить
просто такие безхребетные вроде тебя не любят правду.... возможно у тебя никогда тёлки и небыло )))
28.07.2021 16:05 Ответить
а ты что чем-то лучше других женщин ? ... лол)
28.07.2021 16:06 Ответить
такие у тебя женщины. И это не удивительно. Для тебя норма. Женщины из борделя и есть все твое.

Это просто нне увсех так.
28.07.2021 10:47 Ответить
Він з нею жили певний час разом, потім посварились, вона поїхала від нього. Він її підстеріг біля нового місця проживання, на швидкості збив машиною, здав назад, ще раз її переїхав, пом'ятою від ударів в жінку машиною проїхав кілька вулиць, кинув машину і втік. Сусіди повідомили поліції, що він на вулиці відомий неадекват...
28.07.2021 04:29 Ответить
Справжній мачо. Такі подобаються жінкам. Доки нема непорозумінь.
28.07.2021 04:41 Ответить
Нещасна жінка. Не хотіла в 40 років самотнього життя,закохалася але не в того...
Замість сімейного тепла отримала каліцтво.
28.07.2021 12:06 Ответить
я прочитав що він ії тричі ререхрестив машиною
що тільки не привидеться після маршу московського сатанату
не жалійте хлорки на дезинфікацію Липків
28.07.2021 05:02 Ответить
Он нашел себе другого.
28.07.2021 05:47 Ответить
Как говорил один мой друг - "хорошую женщину с первого раза ломом не убьешь".
28.07.2021 07:24 Ответить
Рыженко умеет пиариться. Вот вроде классный врач, но его тяга к пиару настораживает, обычно это признак как раз плохенького врача. Хоть бы про одного чудо хирурга из Мечникова рассказали СМИ - один Рыженко 7 лет в эфире, а он по сути чиновник а не хирург, в политику собрался небось.
28.07.2021 07:25 Ответить
Если я правильно помню то Рыженко вообще не практикующий врач, но менеджер он очень хороший( да в больнице нужны не только хирурги и медсестры а и менеджеры высшего эшелона, иначе весь персонал поубежит).
28.07.2021 07:44 Ответить
Не спорю, но аддиктивная тяга к пиару это нездорово для врача хоть и менеджера и плохой прогностический показатель, чтоб там ваши медсестры не казалы)
28.07.2021 08:52 Ответить
Всегда говорил, что Таврия - не машина. Ею даже задавить нельзя.
28.07.2021 08:24 Ответить
Долго искала себе такого сожителя?
28.07.2021 08:47 Ответить
Похожих случаев-тысячи. Как со стороны мужчин, часто и женщин.Кто машину, кто нож. Тетка отравила в РФ мужа-банкира, другой заплатил все деньги судье, шоб ее дело пересмотрели в суде, а она по выходе из тюрмы его кинула. Вот он и прихватил с собою топор, решив навестить изменщицу. А поскольку у нас народец и так быковатый, с тормозами в головах не сложилось-такие ситуации на постсоветском происходят чаще.
28.07.2021 09:13 Ответить
Типку надо дать пожизненное.Не удивлюсь если он выйдет через три года и кого-то прирежет от ревности.
28.07.2021 09:27 Ответить
Как говорится любовь зла...
28.07.2021 09:31 Ответить
 
 