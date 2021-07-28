Врачи спасли жительницу Днепра, которую трижды переехал машиной сожитель
Травмы 44-летней Виктории были не совместимы с жизнью, но врачам удалось совершить невозможное.
Об этом рассказал в Фейсбуке главврач больницы Мечникова Сергей Рыженко, информирует Цензор.НЕТ.
"Виктория, ей 44, она из Днепра. Доставлена автомобилем скорой помощи в Мечникова после ДТП. Со слов очевидцев, автомобиль "Славута" переехал ее три раза. Водитель оказался ее сожитель", - написал врач.
По словам Рыженко, женщина поступила в коме, ее сразу перевели на ИВЛ, а пульс и давление приходилось поддерживать лекарствами.
"У нее открытая черепно-мозговая травма, ушиб, перелом 6-ти ребер, разрыв печени, перелом правой плечевой кости, пневмоторакс", - добавил главврач.
Операцию Виктории делали несколько бригад хирургов и анестезиологов.
"Сегодня на утро Виктория в ясном сознании, дышит самостоятельно. За ее тяжелой улыбкой тяжелая душевная травма. Врачи Мечникова еще раз из невозможного сотворили подвиг во имя жизни", - добавил Рыженко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Это что же нужно было сделать, чтобы появилось желание переехать машиной три раза?
- Вот вы прожили бок о бок 75 лет. Неужели за все это время не было желания развестись?
- Развестись нет, вот убить - да!
А ту мерзоту в тюрягу.
...может ревность ... - да это не повод убивать ... если не одно ... а даже не одно а ДВА НО!
- на пример ... женщина на алтаре клянётся быть верной ... но судя по моему личному опыту ... если девушка из другого города приесжает (замужняя имея детей) и предлагает мне интим .... как отреагирует узнав подробности её МУЖ ???
А розлучитися не можна ? Треба переїджати чи бити, чи різати ніжем, рубати сокирою ?
Чоловіки - святі ? І не зраджують своїх дружин ? Навіть в інше місто для цього не їдуть. На місці.
Скільки чіплялося, кажу: у мене є хлопець, а вони все одно: ми йому не скажемо. ?????
Чи до мене вагітної приставали. Обручку бачать. Ноль.
Так що не треба.
Я хотіла йому написати, що його відповідь і натяк на мою адресу - то зовсім не по-чоловічому, але ...
Это просто нне увсех так.
Замість сімейного тепла отримала каліцтво.
що тільки не привидеться після маршу московського сатанату
не жалійте хлорки на дезинфікацію Липків