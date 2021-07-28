Врачи спасли жительницу Днепра, которую трижды переехал машиной сожитель

Травмы 44-летней Виктории были не совместимы с жизнью, но врачам удалось совершить невозможное.

Об этом рассказал в Фейсбуке главврач больницы Мечникова Сергей Рыженко, информирует Цензор.НЕТ.

"Виктория, ей 44, она из Днепра. Доставлена автомобилем скорой помощи в Мечникова после ДТП. Со слов очевидцев, автомобиль "Славута" переехал ее три раза. Водитель оказался ее сожитель", - написал врач.

По словам Рыженко, женщина поступила в коме, ее сразу перевели на ИВЛ, а пульс и давление приходилось поддерживать лекарствами.

"У нее открытая черепно-мозговая травма, ушиб, перелом 6-ти ребер, разрыв печени, перелом правой плечевой кости, пневмоторакс", - добавил главврач.

Читайте: Женщина, убитая вместе с дочерью в Луцке, ранее неоднократно жаловалась на бывшего мужа из-за домашнего насилия

Операцию Виктории делали несколько бригад хирургов и анестезиологов.

"Сегодня на утро Виктория в ясном сознании, дышит самостоятельно. За ее тяжелой улыбкой тяжелая душевная травма. Врачи Мечникова еще раз из невозможного сотворили подвиг во имя жизни", - добавил Рыженко.

Также читайте: Дневной центр для пострадавших от домашнего насилия создают в Киеве