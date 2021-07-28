Німеччина готова до консультацій щодо "Північного потоку-2", які ініціювала Україна, - уповноважений МЗС ФРН Люттенберг

Заступник глави Офісу Президент Ігор Жовква зустрівся з уповноваженим з питань Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії Міністерства закордонних справ ФРН Маттіасом Люттенбергом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Заступник керівника Офісу Президента поінформував Маттіаса Люттенберга про позицію України щодо реалізації проєкту "Північний потік-2", зазначивши пов'язані з ним гострі загрози безпеці як для нашої держави, так і для всієї Європи. Зі свого боку уповноважений МЗС ФРН повідомив про готовність німецької сторони до проведення консультацій щодо "Північного потоку-2", які ініціювала наша держава", - йдеться в повідомленні.

Обговорюючи питання окупації Криму Російською Федерацією, Люттенберг запевнив, що ФРН буде представлена ​​на інавгураційному саміті "Кримської платформи" на високому політичному рівні.

Крім того, Люттенберг наголосив на незмінності позиції ФРН щодо підтримки територіальної цілісності й суверенітету України. Він привітав зусилля, які докладає Україна для відновлення миру на Донбасі.

