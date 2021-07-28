УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8978 відвідувачів онлайн
Новини
1 973 23

Німеччина готова до консультацій щодо "Північного потоку-2", які ініціювала Україна, - уповноважений МЗС ФРН Люттенберг

Німеччина готова до консультацій щодо "Північного потоку-2", які ініціювала Україна, - уповноважений МЗС ФРН Люттенберг

Заступник глави Офісу Президент Ігор Жовква зустрівся з уповноваженим з питань Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії Міністерства закордонних справ ФРН Маттіасом Люттенбергом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Заступник керівника Офісу Президента поінформував Маттіаса Люттенберга про позицію України щодо реалізації проєкту "Північний потік-2", зазначивши пов'язані з ним гострі загрози безпеці як для нашої держави, так і для всієї Європи. Зі свого боку уповноважений МЗС ФРН повідомив про готовність німецької сторони до проведення консультацій щодо "Північного потоку-2", які ініціювала наша держава", - йдеться в повідомленні.

Обговорюючи питання окупації Криму Російською Федерацією, Люттенберг запевнив, що ФРН буде представлена ​​на інавгураційному саміті "Кримської платформи" на високому політичному рівні.

Крім того, Люттенберг наголосив на незмінності позиції ФРН щодо підтримки територіальної цілісності й суверенітету України. Він привітав зусилля, які докладає Україна для відновлення миру на Донбасі.

Також читайте: Допомога Україні в боротьбі з РФ є національним інтересом Польщі, - віцемаршалок Сейму Госевська

Автор: 

Німеччина (7743) Північний потік (2482) Жовква Ігор (170)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
как же зелебобики задолбали своей неизлечимой ненавистью к Порошенко...
даже там, где казалось бы, важны интересы всей Украины и ее имидж на международной арене...
показати весь коментар
28.07.2021 11:30 Відповісти
+2
Німеччина офіційно стала на бік росії, коли відмовилась продавати Україні зброю. А північний потік - це другий російсько-німецький фронт проти України. Посол німеччини виправдовуючись пояснила, що «для Німеччини історично Східна Європа - особлива частина світу, ми всі були виховані з ідеєю, що німецьких солдатів, німецької зброї тут ніколи не буде». Але посол відверто лукавить, бо до 2014 року німці активно продавали зброю на парашу, попри війну в Грузії, окупацію Абхазії та Придністров'я в Молдові. Зараз німеччина продає зброю Угорщині, яка належала до східного блоку пострадянських країн та за межі ЄС і НАТО режимам, які беруть участь у регіональних конфліктах і звинувачуються в порушенні прав людини: Алжир, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати, Катар та Індонезія.
показати весь коментар
28.07.2021 11:59 Відповісти
+1
Це провина Петра Лексійовича. Замість проводити міцну державну політику щодо збільшення видобутку своїх природних ресурсів газу наприклад, а він вже падав з 2017 року він вирішив погратися в міжнародну дипломатію порушивши одне із правил: " нема вічних друзів, а є партнери за спільними інтересами".
показати весь коментар
28.07.2021 11:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пізно пити боржомі
показати весь коментар
28.07.2021 11:02 Відповісти
"белым гаспадам" - бєлорусам?
показати весь коментар
28.07.2021 11:08 Відповісти
А кто такие"парашокоботва"? Ты делишь людей по какому- то признаку ? Ст 161 УК Украины знакома?
показати весь коментар
28.07.2021 11:13 Відповісти
"адекватные" в твоём случае , это кто , или какими признаками "адекватности"они обладают. ?
показати весь коментар
28.07.2021 12:10 Відповісти
Це провина Петра Лексійовича. Замість проводити міцну державну політику щодо збільшення видобутку своїх природних ресурсів газу наприклад, а він вже падав з 2017 року він вирішив погратися в міжнародну дипломатію порушивши одне із правил: " нема вічних друзів, а є партнери за спільними інтересами".
показати весь коментар
28.07.2021 11:16 Відповісти
вот вам косточка..сахарная...трошки обглоданная...но... Германия ваще-то готова к встрече...
Германия готова к консультациям по "Северному потоку - 2", которые инициировала Украина, - уполномоченный МИД ФРГ Люттенберг - Цензор.НЕТ 5990

.
показати весь коментар
28.07.2021 11:18 Відповісти
как же зелебобики задолбали своей неизлечимой ненавистью к Порошенко...
даже там, где казалось бы, важны интересы всей Украины и ее имидж на международной арене...
показати весь коментар
28.07.2021 11:30 Відповісти
Германія у 1918 році зрадила Україну, пошле на ху і тепер з такими зеленими!тоді Винниченко із Грушевським бачили мир в очах Льоніна, а тепер Зелебенське бачить мир в очах Путіна!
показати весь коментар
28.07.2021 11:37 Відповісти
скоро зустрічатимуться прибиральниці Рейхстагу і ОП
показати весь коментар
28.07.2021 11:34 Відповісти
Может это и действительно хорошо, что трубе труба. Вся ылита Украины только и ждала, как присосаться к трубе кремлядей и сосать из нее бабло. А теперь думать надо, как зарабатывать денгьи для бюджета без трубы. Экономику развивать надо, а не газ сосать. Тоже самое и по безопасности. Армию развивать надо, а не надеется на трубу. Но, это не про эту зеленую власть... Пока Украиной правят "какаяразницы" ничего хорошего не будет.
показати весь коментар
28.07.2021 11:36 Відповісти
Німеччина офіційно стала на бік росії, коли відмовилась продавати Україні зброю. А північний потік - це другий російсько-німецький фронт проти України. Посол німеччини виправдовуючись пояснила, що «для Німеччини історично Східна Європа - особлива частина світу, ми всі були виховані з ідеєю, що німецьких солдатів, німецької зброї тут ніколи не буде». Але посол відверто лукавить, бо до 2014 року німці активно продавали зброю на парашу, попри війну в Грузії, окупацію Абхазії та Придністров'я в Молдові. Зараз німеччина продає зброю Угорщині, яка належала до східного блоку пострадянських країн та за межі ЄС і НАТО режимам, які беруть участь у регіональних конфліктах і звинувачуються в порушенні прав людини: Алжир, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати, Катар та Індонезія.
показати весь коментар
28.07.2021 11:59 Відповісти
Ситуаці цілком прогнозуємаі 100% може мати хроше вирішення для України. Перше. Трбу добудують 100% як би хто не старався укусити себе за зад.. Це не гризня бабусь сусідок це междержавні угоди хоча і з запашком корупціїї і зрадливості. Друге. Україні буде запропоновано якісь приференсії або кошти або щось інше.. І от тут треба не програти і не прострати найкращій умови. Не треба робити вигляд ображеного не треба верешяти , соплі розпускать як хтось у 2005 році . Головне домовитись як на довші і як найбільші для України умови. Хоча звісно отрібні і ті які повинні кричати Зрада чисто для фону і напрвлення в нужному руслі.
І тепер для фанатиків П і виборців З .. в цій ситуації ніхто з них ініхто інший ні чого не зробив би ...лише можа домовитись і бажано на найкрашіх умовах.
показати весь коментар
28.07.2021 13:10 Відповісти
Германия готова...к чему готова?, облачить свое предательство в красивые слова и образы, подобранные лучшими в мире росс пропагандонами. Вот к чему готовп Германия. Штази политики предали и Уераину и весь цивилизованный мир и главное свой народ. Меркель из ща Севпотока 2 войдет в историю как меркантильный и глупый политик.
показати весь коментар
28.07.2021 14:30 Відповісти
Что дала цивилизации Германия и немцы:
1) уничтожили Римскую империю и погрузили Европу на тысячу лет в мрачное Средневековье
2) кровавую Реформацию в 15 веке
3) Бешенного карлика Маркса и его коммунизм с кровавыми последствиями
4) Человеконенавистническую философию Шопенгауера и Ницше
5) Первую мировую войну с ее газами
6) Май Кампф и Гитлера с его нацизмом, концлагерями и геноцидом народов
7) Пакт Молотова Рибентропа и раздел Европы
8) Германия инициировала Вторую Мировую войну
9) Германия построили СевПоток 2 и прставила мир на грань третьей мировой
Это нация людоедов, прикрывающяася чужим Моцартом и неоднозначным Фаустом
показати весь коментар
28.07.2021 14:39 Відповісти
А у нас хотят сближения и даже вступления в ЕС. Ну не клоуны? Единственное с кем надо сближаеться это США. Все остальные кинут при первой же возможности, либо поглотят как РФ с Китаем.
показати весь коментар
28.07.2021 17:21 Відповісти
Німеччина готова до консультацій щодо "Північного потоку-2", які ініціювала Україна, - уповноважений МЗС ФРН Люттенберг - Цензор.НЕТ 508
показати весь коментар
29.07.2021 02:00 Відповісти
 
 