Білорусь позбавили права проводити чемпіонат світу зі спортивної ходьби
Мінськ не зможе прийняти командний чемпіонат світу зі спортивної ходьби в 2022 році, його перенесли в Оман.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"Ми ухвалили рішення перенести командний чемпіонат світу 2022 року зі спортивної ходьби з Мінська, де є дипломатичні складності й існують проблеми з подорожами в цю країну, в Оман", - заявив керівник Всесвітньої легкоатлетичної асоціації Себастьян Коу після засідання IAAF у Токіо 28 липня.
Рішення про перенесення чемпіонату було ухвалено з огляду на звіт Комітету щодо ризиків, що діє при Міжнародній федерації легкої атлетики.
"Радий оголосити, що рада обрала Маскат (Оман) замість Мінська", - повідомив Коу.
Білорусь отримала право провести цей чемпіонат ще в 2017 році. Спочатку планувалося, що він відбудеться в 2020 році, проте через пандемію командний чемпіонат світу був перенесений на два роки.
Крім того, на засіданні IAAF було ухвалено рішення про проведення чемпіонату світу з легкоатлетичного кросу-2023 у Ризі (Латвії), а Всесвітньої легкоатлетичної естафети 2023 року - в Гуанчжоу (Китай).
Нагадаємо, на тлі масових протестів Білорусь позбавили права проведення чемпіонату світу з хокею 2021 року.
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и нужно писать не Беларусь, а беларусский федеральный округ РФ.
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