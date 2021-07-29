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Новини Революція в Білорусі
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Білорусь позбавили права проводити чемпіонат світу зі спортивної ходьби

Білорусь позбавили права проводити чемпіонат світу зі спортивної ходьби

Мінськ не зможе прийняти командний чемпіонат світу зі спортивної ходьби в 2022 році, його перенесли в Оман.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Ми ухвалили рішення перенести командний чемпіонат світу 2022 року зі спортивної ходьби з Мінська, де є дипломатичні складності й існують проблеми з подорожами в цю країну, в Оман", - заявив керівник Всесвітньої легкоатлетичної асоціації Себастьян Коу після засідання IAAF у Токіо 28 липня.

Рішення про перенесення чемпіонату було ухвалено з огляду на звіт Комітету щодо ризиків, що діє при Міжнародній федерації легкої атлетики.

"Радий оголосити, що рада обрала Маскат (Оман) замість Мінська", - повідомив Коу.

Білорусь отримала право провести цей чемпіонат ще в 2017 році. Спочатку планувалося, що він відбудеться в 2020 році, проте через пандемію командний чемпіонат світу був перенесений на два роки.

Крім того, на засіданні IAAF було ухвалено рішення про проведення чемпіонату світу з легкоатлетичного кросу-2023 у Ризі (Латвії), а Всесвітньої легкоатлетичної естафети 2023 року - в Гуанчжоу (Китай).

Нагадаємо, на тлі масових протестів Білорусь позбавили права проведення чемпіонату світу з хокею 2021 року.

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Автор: 

Білорусь (7987) легка атлетика (76) спорт (1637) ЧС (44)


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Топ коментарі
+10
Ябацьки-драныкоеды пожинают посеяное... Теперь имеют прямую дорогу тока на ягелеядию, на турнир по метанию коровьих кавеликiв.
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29.07.2021 02:32 Відповісти
+5
двойные стандарты Крым нарушение прав аннексия война Навальный Мордор футбол принимал и в следующем году будет чемпионат по воейболу решили в этом году -
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD Чемпионат мира по волейболу среди мужчин 2022 года (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. 2022 FIVB Volleyball Men's World Championship) пройдет в России с 26 августа по 11 сентября. Он станет 20-м в истории https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0 Международной федерации волейбола . Матчи чемпионата мира пройдут в 10 российских городах: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москва , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Санкт-Петербург , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4 Калининград , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C Ярославль , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C Казань , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B0 Уфа , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Екатеринбург , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA Новосибирск , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE Кемерово и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA Красноярск .
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29.07.2021 07:56 Відповісти
+3
лукешенке по фиг, революция под названием " подари полицаям цветочек" закончилась.
и нужно писать не Беларусь, а беларусский федеральный округ РФ.
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29.07.2021 03:25 Відповісти
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можно было и не запрещать,а внести корректировку в название с обозначением пинкта направления-на ... ,либо же в .....
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29.07.2021 02:14 Відповісти
Ябацьки-драныкоеды пожинают посеяное... Теперь имеют прямую дорогу тока на ягелеядию, на турнир по метанию коровьих кавеликiв.
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29.07.2021 02:32 Відповісти
Ты из борделя не вылазишь уже больше двух лет.... ну зачем тебе гэта Беларусь и беларусы,елупень ты дурны.Сиди,клиентов сторожи и Рабиновичам ботинки чисти .....с лаптеногими гундяевцами крестики носи по Киеву.Такую толпу мышебратья усиковых у лаптей не видел даже.Такие вы дрЫщи потешные и печальные.Точно одиннарод как куйло говорит.Фу.(
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29.07.2021 07:37 Відповісти
🤣🤭💩
Кави сьорбни, попустить)
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29.07.2021 07:44 Відповісти
На правду обижаться ГЛУПО ....как детки .Сам дурак не катит....неужели ты думаешь в мире и сами Украинцы не понимают что вы выбрали предателя Родины...президентом становится тот,кто оскорбляет Украину последними словами перед врагами...а жена агитирует под танки ВСУ ложиться.А вы все про цветочки.....цветочки вы носите к рюзькому посольству через 7 лет войны и смертей Героев.Еще и дань платите лугандонам пособиями и персиями 2 млрд в год как последние прибитые лохи.Это просто СЮР.
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29.07.2021 08:21 Відповісти
Россиянам рассказали, как не напиваться в отпуске Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://travel.rambler.ru/news/46910678/?utm_content=travel_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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29.07.2021 09:09 Відповісти
майк и ник, к вам орки заходят эшелонами, А вы все про цветочки.....цветочки
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29.07.2021 09:10 Відповісти
оно слово выучило СЮР .. я сижу в дерьме по уши.. за то вы не правильно масло на хлеб намазываете
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29.07.2021 09:14 Відповісти
нонсенс .. тот кто лишен выбора у себя в стране рассуждает того или не того выбрали в соседней.. мы хоть поменять можем что ты можешь и те же лапотники путинские бараны стойлового содержания
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29.07.2021 09:11 Відповісти
Выбор у тебя был ОДИН раз за всю историю .....это Порошенко.Вы и Его просрали и за сериал продали.А в остальном за гречку и сериал олигархи тебя покупали,выборщик ты помидор с грядки.-Точно скрепы 2......с голой Ж ....с пустой головой ...но все доценты.Шапкокрад Янукович точно имеет шансы вновь вернуться в большую политику у вас. Уже ни Крым не нужен ...ни земля Родная что враги лапти украли......а снова гречка закончилась.ДрЫщи вы позорные.
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29.07.2021 11:31 Відповісти
выбор у тебя был флаг поставить украинский а не белорусский ... и не гундосить хер знает с какой колокольни и о ком.. пузыри пускаешь .. башку включи... так что ты куда больше подходишь в адепты писюньковому пианисту чем я... и кто из нас с пустой башкой ?
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29.07.2021 11:52 Відповісти
Оказывается все что надо для победы это флажок .....и пионерский кружок.Не получится из тебя толкового дедушки.Это ты этим бредом так свою трусость оправдать пытаешься и выбор предателя ЗЕ....Детство Никиты
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29.07.2021 12:03 Відповісти
не тупи идиот... это про таких как ты путло сказало дедушка с половыми признаками бабушки.. в жопу себе флажок воткни .. ты что там маку с утра нажралось .. выхухоль ты не много о себе возомнило что бы я перед тобой падаль оправдывался .. рыло умой кабысдох
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29.07.2021 12:21 Відповісти
Як тебе "сябьор лахтинський" не любить! Не дивуйся - він з "наближених"! Бачиш - йому навіть "своїх" дозволено критикувать, "лаптєногих" Якби я йому не оголосив "остракізм", то вже, мабуть, скинув-би рецепт холодцю з ягелю (є у мене в книжці по виживанню - "ДСП") Постібався-б! Прикарманив", коли у Росії служив Був у комісії по знищенню документів з "секретки" Ще тоді я був "хахлятским шпионом"!!!)
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29.07.2021 08:50 Відповісти
Белорусы этому должны только радоваться - будет сэкономлено куча денег. Украина за евро2012 расплачивалась почти 7 лет.
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29.07.2021 03:13 Відповісти
лукешенке по фиг, революция под названием " подари полицаям цветочек" закончилась.
и нужно писать не Беларусь, а беларусский федеральный округ РФ.
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29.07.2021 03:25 Відповісти
В концлагерь Мудашеску из РАБссии тайно ночью перебрасывают зеленых крокодилов Путлера,КАМАЗы Уралы идут груженные оружием и прочим дерьмом....
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29.07.2021 03:48 Відповісти
Стесняюсь спросить... Ладно там, пыни уже несколько лет нет в живых, а у Рыгорача есть двойники?
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29.07.2021 04:41 Відповісти
как видно, двинувшегося после ковида, которого в беларуси не было лукашеску не кем заменить....
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29.07.2021 07:55 Відповісти
Беларусь лишили права проводить чемпионат мира по спортивной ходьбе - Цензор.НЕТ 8057
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29.07.2021 07:41 Відповісти
двойные стандарты Крым нарушение прав аннексия война Навальный Мордор футбол принимал и в следующем году будет чемпионат по воейболу решили в этом году -
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD Чемпионат мира по волейболу среди мужчин 2022 года (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. 2022 FIVB Volleyball Men's World Championship) пройдет в России с 26 августа по 11 сентября. Он станет 20-м в истории https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0 Международной федерации волейбола . Матчи чемпионата мира пройдут в 10 российских городах: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москва , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Санкт-Петербург , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4 Калининград , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C Ярославль , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C Казань , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B0 Уфа , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Екатеринбург , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA Новосибирск , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE Кемерово и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA Красноярск .
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29.07.2021 07:56 Відповісти
Я думаю сябрам пох, лишь бы бульба уродила
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29.07.2021 08:44 Відповісти
тут не увязка белым бульба цветет .. а белый это как тряпка для лукаша
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29.07.2021 09:16 Відповісти
Не хватало, чтобы спортсменов и тренеров позабирали в заложники.
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29.07.2021 09:50 Відповісти
 
 