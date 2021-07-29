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Новости Революция в Беларуси
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Беларусь лишили права проводить чемпионат мира по спортивной ходьбе

Беларусь лишили права проводить чемпионат мира по спортивной ходьбе

Минск не сможет принять командный чемпионат мира по спортивной ходьбе в 2022 году, его перенесли в Оман.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Мы приняли решение перенести командный чемпионат мира 2022 года по спортивной ходьбе из Минска, где есть дипломатические сложности и существуют проблемы с путешествиями в эту страну, в Оман", - заявил руководитель Всемирной легкоатлетической ассоциации Себастьян Коу после заседания IAAF в Токио 28 июля.

Решение о переносе чемпионата было принято исходя из отчета Комитета по рискам, действующего при Международной федерации легкой атлетики.

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"Рад объявить, что совет выбрал Маскат (Оман) вместо Минска", – сообщил Коу.

Беларусь получила право провести данный чемпионат еще в 2017 году. Первоначально планировалось, что он пройдет в 2020 году, однако из-за пандемии командный чемпионат мира был перенесен на два года.

Кроме того, на заседании IAAF было принято решение о проведении чемпионата мира по легкоатлетическому кроссу-2023 в Риге (Латвии), а Всемирной легкоатлетической эстафеты 2023 года – в Гуанчжоу (Китай).

Напомним, на фоне массовых протестов Беларусь лишили права проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года.

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Автор: 

Беларусь (7937) легкая атлетика (112) спорт (2444) ЧМ (67)


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Топ комментарии
+10
Ябацьки-драныкоеды пожинают посеяное... Теперь имеют прямую дорогу тока на ягелеядию, на турнир по метанию коровьих кавеликiв.
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29.07.2021 02:32 Ответить
+5
двойные стандарты Крым нарушение прав аннексия война Навальный Мордор футбол принимал и в следующем году будет чемпионат по воейболу решили в этом году -
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD Чемпионат мира по волейболу среди мужчин 2022 года (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. 2022 FIVB Volleyball Men's World Championship) пройдет в России с 26 августа по 11 сентября. Он станет 20-м в истории https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0 Международной федерации волейбола . Матчи чемпионата мира пройдут в 10 российских городах: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москва , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Санкт-Петербург , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4 Калининград , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C Ярославль , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C Казань , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B0 Уфа , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Екатеринбург , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA Новосибирск , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE Кемерово и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA Красноярск .
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29.07.2021 07:56 Ответить
+3
лукешенке по фиг, революция под названием " подари полицаям цветочек" закончилась.
и нужно писать не Беларусь, а беларусский федеральный округ РФ.
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29.07.2021 03:25 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
можно было и не запрещать,а внести корректировку в название с обозначением пинкта направления-на ... ,либо же в .....
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29.07.2021 02:14 Ответить
Ябацьки-драныкоеды пожинают посеяное... Теперь имеют прямую дорогу тока на ягелеядию, на турнир по метанию коровьих кавеликiв.
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29.07.2021 02:32 Ответить
Ты из борделя не вылазишь уже больше двух лет.... ну зачем тебе гэта Беларусь и беларусы,елупень ты дурны.Сиди,клиентов сторожи и Рабиновичам ботинки чисти .....с лаптеногими гундяевцами крестики носи по Киеву.Такую толпу мышебратья усиковых у лаптей не видел даже.Такие вы дрЫщи потешные и печальные.Точно одиннарод как куйло говорит.Фу.(
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29.07.2021 07:37 Ответить
🤣🤭💩
Кави сьорбни, попустить)
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29.07.2021 07:44 Ответить
На правду обижаться ГЛУПО ....как детки .Сам дурак не катит....неужели ты думаешь в мире и сами Украинцы не понимают что вы выбрали предателя Родины...президентом становится тот,кто оскорбляет Украину последними словами перед врагами...а жена агитирует под танки ВСУ ложиться.А вы все про цветочки.....цветочки вы носите к рюзькому посольству через 7 лет войны и смертей Героев.Еще и дань платите лугандонам пособиями и персиями 2 млрд в год как последние прибитые лохи.Это просто СЮР.
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29.07.2021 08:21 Ответить
Россиянам рассказали, как не напиваться в отпуске Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://travel.rambler.ru/news/46910678/?utm_content=travel_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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29.07.2021 09:09 Ответить
майк и ник, к вам орки заходят эшелонами, А вы все про цветочки.....цветочки
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29.07.2021 09:10 Ответить
оно слово выучило СЮР .. я сижу в дерьме по уши.. за то вы не правильно масло на хлеб намазываете
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29.07.2021 09:14 Ответить
нонсенс .. тот кто лишен выбора у себя в стране рассуждает того или не того выбрали в соседней.. мы хоть поменять можем что ты можешь и те же лапотники путинские бараны стойлового содержания
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29.07.2021 09:11 Ответить
Выбор у тебя был ОДИН раз за всю историю .....это Порошенко.Вы и Его просрали и за сериал продали.А в остальном за гречку и сериал олигархи тебя покупали,выборщик ты помидор с грядки.-Точно скрепы 2......с голой Ж ....с пустой головой ...но все доценты.Шапкокрад Янукович точно имеет шансы вновь вернуться в большую политику у вас. Уже ни Крым не нужен ...ни земля Родная что враги лапти украли......а снова гречка закончилась.ДрЫщи вы позорные.
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29.07.2021 11:31 Ответить
выбор у тебя был флаг поставить украинский а не белорусский ... и не гундосить хер знает с какой колокольни и о ком.. пузыри пускаешь .. башку включи... так что ты куда больше подходишь в адепты писюньковому пианисту чем я... и кто из нас с пустой башкой ?
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29.07.2021 11:52 Ответить
Оказывается все что надо для победы это флажок .....и пионерский кружок.Не получится из тебя толкового дедушки.Это ты этим бредом так свою трусость оправдать пытаешься и выбор предателя ЗЕ....Детство Никиты
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29.07.2021 12:03 Ответить
не тупи идиот... это про таких как ты путло сказало дедушка с половыми признаками бабушки.. в жопу себе флажок воткни .. ты что там маку с утра нажралось .. выхухоль ты не много о себе возомнило что бы я перед тобой падаль оправдывался .. рыло умой кабысдох
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29.07.2021 12:21 Ответить
Як тебе "сябьор лахтинський" не любить! Не дивуйся - він з "наближених"! Бачиш - йому навіть "своїх" дозволено критикувать, "лаптєногих" Якби я йому не оголосив "остракізм", то вже, мабуть, скинув-би рецепт холодцю з ягелю (є у мене в книжці по виживанню - "ДСП") Постібався-б! Прикарманив", коли у Росії служив Був у комісії по знищенню документів з "секретки" Ще тоді я був "хахлятским шпионом"!!!)
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29.07.2021 08:50 Ответить
Белорусы этому должны только радоваться - будет сэкономлено куча денег. Украина за евро2012 расплачивалась почти 7 лет.
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29.07.2021 03:13 Ответить
лукешенке по фиг, революция под названием " подари полицаям цветочек" закончилась.
и нужно писать не Беларусь, а беларусский федеральный округ РФ.
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29.07.2021 03:25 Ответить
В концлагерь Мудашеску из РАБссии тайно ночью перебрасывают зеленых крокодилов Путлера,КАМАЗы Уралы идут груженные оружием и прочим дерьмом....
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29.07.2021 03:48 Ответить
Стесняюсь спросить... Ладно там, пыни уже несколько лет нет в живых, а у Рыгорача есть двойники?
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29.07.2021 04:41 Ответить
как видно, двинувшегося после ковида, которого в беларуси не было лукашеску не кем заменить....
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29.07.2021 07:55 Ответить
Беларусь лишили права проводить чемпионат мира по спортивной ходьбе - Цензор.НЕТ 8057
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29.07.2021 07:41 Ответить
двойные стандарты Крым нарушение прав аннексия война Навальный Мордор футбол принимал и в следующем году будет чемпионат по воейболу решили в этом году -
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD Чемпионат мира по волейболу среди мужчин 2022 года (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. 2022 FIVB Volleyball Men's World Championship) пройдет в России с 26 августа по 11 сентября. Он станет 20-м в истории https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0 Международной федерации волейбола . Матчи чемпионата мира пройдут в 10 российских городах: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москва , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Санкт-Петербург , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4 Калининград , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C Ярославль , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C Казань , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B0 Уфа , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Екатеринбург , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA Новосибирск , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE Кемерово и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA Красноярск .
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29.07.2021 07:56 Ответить
Я думаю сябрам пох, лишь бы бульба уродила
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29.07.2021 08:44 Ответить
тут не увязка белым бульба цветет .. а белый это как тряпка для лукаша
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29.07.2021 09:16 Ответить
Не хватало, чтобы спортсменов и тренеров позабирали в заложники.
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29.07.2021 09:50 Ответить
 
 