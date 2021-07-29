Беларусь лишили права проводить чемпионат мира по спортивной ходьбе
Минск не сможет принять командный чемпионат мира по спортивной ходьбе в 2022 году, его перенесли в Оман.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Мы приняли решение перенести командный чемпионат мира 2022 года по спортивной ходьбе из Минска, где есть дипломатические сложности и существуют проблемы с путешествиями в эту страну, в Оман", - заявил руководитель Всемирной легкоатлетической ассоциации Себастьян Коу после заседания IAAF в Токио 28 июля.
Решение о переносе чемпионата было принято исходя из отчета Комитета по рискам, действующего при Международной федерации легкой атлетики.
"Рад объявить, что совет выбрал Маскат (Оман) вместо Минска", – сообщил Коу.
Беларусь получила право провести данный чемпионат еще в 2017 году. Первоначально планировалось, что он пройдет в 2020 году, однако из-за пандемии командный чемпионат мира был перенесен на два года.
Кроме того, на заседании IAAF было принято решение о проведении чемпионата мира по легкоатлетическому кроссу-2023 в Риге (Латвии), а Всемирной легкоатлетической эстафеты 2023 года – в Гуанчжоу (Китай).
Напомним, на фоне массовых протестов Беларусь лишили права проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года.
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и нужно писать не Беларусь, а беларусский федеральный округ РФ.
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