Беларусь лишили права проводить чемпионат мира по спортивной ходьбе

Минск не сможет принять командный чемпионат мира по спортивной ходьбе в 2022 году, его перенесли в Оман.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Мы приняли решение перенести командный чемпионат мира 2022 года по спортивной ходьбе из Минска, где есть дипломатические сложности и существуют проблемы с путешествиями в эту страну, в Оман", - заявил руководитель Всемирной легкоатлетической ассоциации Себастьян Коу после заседания IAAF в Токио 28 июля.

Решение о переносе чемпионата было принято исходя из отчета Комитета по рискам, действующего при Международной федерации легкой атлетики.

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"Рад объявить, что совет выбрал Маскат (Оман) вместо Минска", – сообщил Коу.

Беларусь получила право провести данный чемпионат еще в 2017 году. Первоначально планировалось, что он пройдет в 2020 году, однако из-за пандемии командный чемпионат мира был перенесен на два года.

Кроме того, на заседании IAAF было принято решение о проведении чемпионата мира по легкоатлетическому кроссу-2023 в Риге (Латвии), а Всемирной легкоатлетической эстафеты 2023 года – в Гуанчжоу (Китай).

Напомним, на фоне массовых протестов Беларусь лишили права проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года.

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