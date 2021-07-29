МЗС поки не збирається евакуювати українських туристів з Туреччини
Українці, які відпочивають в Туреччині, поки не зверталися до Міністерства закордонних справ з проханням про евакуацію.
Про це в коментарі "РБК-Україна" заявили в пресслужбі МЗС, інформує Цензор.НЕТ.
"Консул в Анталії сказав, що є поодинокі звернення щодо можливого відселення з готелів, але тільки тих, наприклад, де через пожежі відсутнє світло або водопостачання. Це не те, що горить готель. Але масових звернень поки немає. Поки що не йдеться про евакуацію українців", - зазначили в пресслужбі.
Повідомляється, що якщо будуть масові звернення, то дипломати продумають евакуацію. Станом на зараз постраждалих серед українських туристів немає.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лісові пожежі в Туреччині знову дійшли до курортного Мармарису, і туристів евакуюють з готелів.
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