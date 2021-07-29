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МЗС поки не збирається евакуювати українських туристів з Туреччини

МЗС поки не збирається евакуювати українських туристів з Туреччини

Українці, які відпочивають в Туреччині, поки не зверталися до Міністерства закордонних справ з проханням про евакуацію.

Про це в коментарі "РБК-Україна" заявили в пресслужбі МЗС, інформує Цензор.НЕТ.

"Консул в Анталії сказав, що є поодинокі звернення щодо можливого відселення з готелів, але тільки тих, наприклад, де через пожежі відсутнє світло або водопостачання. Це не те, що горить готель. Але масових звернень поки немає. Поки що не йдеться про евакуацію українців", - зазначили в пресслужбі.

Повідомляється, що якщо будуть масові звернення, то дипломати продумають евакуацію. Станом на зараз постраждалих серед українських туристів немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лісові пожежі в Туреччині знову дійшли до курортного Мармарису, і туристів евакуюють з готелів.

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Автор: 

МЗС (4202) відпочинок (231) пожежа (4365) туризм (1567) Туреччина (3636) українці (2554) евакуація (2357)


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А потім ми будемо за гроші держави гнати літаки в Туреччину, ми ж багатії!
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29.07.2021 19:11 Відповісти
Ты нищеброд, хоть копейку налога уплати сначала, а потом рассуждай о деньгах из бюджета
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29.07.2021 19:53 Відповісти
Може ви оплатите евакуацію українських громадян з Туреччини, коли їх кинуть там всі туристичні оператори?
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29.07.2021 20:49 Відповісти
наш нарид заплатил деньгу немалую)))...и пока не закончиться срок - с места не сдвинется.. (главное чтоб пятки не припекало)
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29.07.2021 19:46 Відповісти
в море пересидят, если что
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29.07.2021 21:19 Відповісти
Вот вам и ответочка от пассажира которого не взяли на борт из Одессы в Турцию из за маски.
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29.07.2021 21:21 Відповісти
предполагаю что украинцы этому решению МИДа очень рады ибо понимают что подобная забота о своих гражданах за границей очень отличается от заботы Америки о своих за границей...
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30.07.2021 04:35 Відповісти
 
 