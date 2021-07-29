РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9983 посетителя онлайн
Новости
7 760 7

МИД пока не собирается эвакуировать украинских туристов из Турции

МИД пока не собирается эвакуировать украинских туристов из Турции

Отдыхающие в Турции украинцы пока не обращались в Министерство иностранных дел с просьбой об эвакуации.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" заявили в пресс-службе МИД, информирует Цензор.НЕТ.

"Консул в Анталии сказал, что есть единичные обращения относительно возможного отселения из отелей, но только тех, например, где из-за пожаров отсутствует свет или водоснабжение. Это не то, что горит гостиница. Но массовых обращений пока нет. Пока речь не идет об эвакуации украинцев", - отметили в пресс-службе.

Сообщается, что если будут массовые обращения, то дипломаты продумают эвакуацию. По состоянию на сейчас пострадавших среди украинских туристов нет.

Смотрите: На западном и южном побережьях Турции продолжают бушевать пожары: сотни гектаров леса сгорели дотла. ФОТОрепортаж

Напомним, ранее сообщалось, что лесные пожары в Турции снова дошли до курортного Мармариса, и туристов эвакуируют из отелей.

Автор: 

МИД (7030) отдых (390) пожар (5983) туризм (1543) Турция (3507) украинцы (3879) эвакуация (2117)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А потім ми будемо за гроші держави гнати літаки в Туреччину, ми ж багатії!
показать весь комментарий
29.07.2021 19:11 Ответить
Ты нищеброд, хоть копейку налога уплати сначала, а потом рассуждай о деньгах из бюджета
показать весь комментарий
29.07.2021 19:53 Ответить
Може ви оплатите евакуацію українських громадян з Туреччини, коли їх кинуть там всі туристичні оператори?
показать весь комментарий
29.07.2021 20:49 Ответить
наш нарид заплатил деньгу немалую)))...и пока не закончиться срок - с места не сдвинется.. (главное чтоб пятки не припекало)
показать весь комментарий
29.07.2021 19:46 Ответить
в море пересидят, если что
показать весь комментарий
29.07.2021 21:19 Ответить
Вот вам и ответочка от пассажира которого не взяли на борт из Одессы в Турцию из за маски.
показать весь комментарий
29.07.2021 21:21 Ответить
предполагаю что украинцы этому решению МИДа очень рады ибо понимают что подобная забота о своих гражданах за границей очень отличается от заботы Америки о своих за границей...
показать весь комментарий
30.07.2021 04:35 Ответить
 
 