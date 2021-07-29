МИД пока не собирается эвакуировать украинских туристов из Турции

Отдыхающие в Турции украинцы пока не обращались в Министерство иностранных дел с просьбой об эвакуации.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" заявили в пресс-службе МИД, информирует Цензор.НЕТ.

"Консул в Анталии сказал, что есть единичные обращения относительно возможного отселения из отелей, но только тех, например, где из-за пожаров отсутствует свет или водоснабжение. Это не то, что горит гостиница. Но массовых обращений пока нет. Пока речь не идет об эвакуации украинцев", - отметили в пресс-службе.

Сообщается, что если будут массовые обращения, то дипломаты продумают эвакуацию. По состоянию на сейчас пострадавших среди украинских туристов нет.

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Напомним, ранее сообщалось, что лесные пожары в Турции снова дошли до курортного Мармариса, и туристов эвакуируют из отелей.