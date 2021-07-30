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Новини
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Телеканалам "Інтер" і "Дом" влаштують перевірку, - Нацрада телерадіомовлення

Телеканалам

"Інтер" перевірять через фільми за участю осіб, що загрожують національній безпеці України, а "Дом" - через карти Росії з Кримом.

Про це повідомляє Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, інформує Цензор.НЕТ.

Перевірка телеканалу "ДОМ" призначена через показ в ефірі карти Росії з тимчасово окупованою територією України - Автономною Республікою Крим та м.Севастополь.

"Інтеру" - через демонстрації фільмів за участю акторів, внесених до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці.

У Нацраді розповіли, що про показ телеканалом "ДОМ" карти РФ з Кримом регулятор отримав звернення від СБУ, народного депутата Ірини Геращенко (фракція "Європейська Солідарність") й інших депутатів, переслане головою Верховної Ради Дмитром Разумковим.

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Карту показали 5 липня в повторі передачі "Російський щоденник".

Провівши 12 – 17 і 20 – 24 липня моніторинг телеканалу "Інтер", регулятор зафіксував в його ефірі п’ять фільмів, які не можна показувати на території України. Зокрема, це кінострічки "Сімнадцять миттєвостей весни", "Гостя з майбутнього", "Пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона: Собака Баскервілів", "Пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона: Двадцяте століття починається" і "Місце зустрічі змінити не можна".

"Їх учасниками є особи, прізвища яких внесено до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Це є ознаками порушення абзацу десятого частини другої статті 6 і пункту а) частини першої статті 59 Закону України "Про телебачення і радіомовлення". Відповідно до цих законодавчих норм не допускається трансляція аудіовізуальних творів із участю осіб, внесених до Переліку, також телерадіокомпанія зобов’язана дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії", - говориться в повідомленні.

Нацрада зазначає, що позапланові перевірки телеканалів "Дом" і "Інтер" будуть проведені у період із 13 по 27 серпня.

Автор: 

Інтер (235) Нацрада ТРМ (459) перевірка (1245)


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Топ коментарі
+14
а Г+Г со "скотами" проверять не будут ?
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30.07.2021 17:57 Відповісти
+7
"Мы к вам, и вот по какому делу"

Телеканалам "Интер" и "Дом" устроят проверку, - Нацсовет телерадиовещания - Цензор.НЕТ 6105
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30.07.2021 17:57 Відповісти
+6
Всіх порушників треба закривати.
Дістали вже. Роблять з українців тупих малоросів.
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30.07.2021 18:01 Відповісти
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А как же "ихний"?
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30.07.2021 17:53 Відповісти
Плюсы при зеле всегда в плюсах.
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30.07.2021 17:55 Відповісти
Кстати, и этот тоже! Что за полумеры?
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30.07.2021 17:56 Відповісти
При полупокере всегда игра на выражение глаз и спокойствие поведения, но наш полшестой не знает такого правила. Он вообще мало что знает по жизни.
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30.07.2021 18:03 Відповісти
а Г+Г со "скотами" проверять не будут ?
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30.07.2021 17:57 Відповісти
На святое замахиваетесь?
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30.07.2021 19:38 Відповісти
"Мы к вам, и вот по какому делу"

Телеканалам "Интер" и "Дом" устроят проверку, - Нацсовет телерадиовещания - Цензор.НЕТ 6105
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30.07.2021 17:57 Відповісти
кто на ком стоял?...
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30.07.2021 20:20 Відповісти
Всіх порушників треба закривати.
Дістали вже. Роблять з українців тупих малоросів.
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30.07.2021 18:01 Відповісти
Ну спробуй.
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30.07.2021 20:36 Відповісти
Сами создали канал "Дом", сами и бомбят его, наложите не него санкции и на тех, кто его придумал)
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30.07.2021 18:03 Відповісти
Зато есть материал для киношек на 1+1
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30.07.2021 18:13 Відповісти
1+1 неприкасаем) он ведь прдарил булаву Голобородьку. Такие фейки перед выборами я видел только у кацапов, одна видать школа. В 2004 1+1 уже извинялись, чуть ли ни на коленях перед украинцами вставали за фейки про "Помаранчеву революцию", видать память короткая)
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30.07.2021 18:21 Відповісти
А телесеріали російським дуляжем можно !!!))))
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30.07.2021 18:03 Відповісти
Издавна так повелось, люди привыкли ))))
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30.07.2021 18:13 Відповісти
Звикнут і до українського дубляжа !!!)))
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30.07.2021 18:17 Відповісти
Шість телеканалів продовжують ігнорувати закон про мову і транслювати серіали російською. Йдеться про "Інтер", "Україна", "Мега", "НТН", "К1" та "1+1". Про це "5 каналу" повідомили в Офісі Уповноваженого з захисту державної мови. Кажуть, про порушення каналам заявили. Утім чекають на реакцію від регулятора: Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Саме вона може накласти санкції на порушників, вважають в офісі омбудсмена. У Нацраді натомість закон називають недосконалим.
«Свати" ігнорують закон. Шість телеканалів транслюють фільми російською. Хто їх штрафуватиме?

https://youtu.be/TyV5hFnUoHk
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30.07.2021 18:13 Відповісти
На жаль,в Україні нема української державної влади ,а зелена пліснява не бажає чи не спроможна дотримуватись чинного законодавства та виконувати власні Конституційні обов"язки !!!)))
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30.07.2021 18:20 Відповісти
ну давай тебя выберем, будешь страной руководить, ты же знаешь как... и сразу везде наведешь порядок...
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30.07.2021 20:15 Відповісти
В 1994 р. балотувався в нардепи,але українські націоналісти у "мудрого наріда " не в пошані ,лохторат вибирає досвідчених шахраїв та крадіїв !!!)))
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30.07.2021 20:24 Відповісти
... то есть если не переведут "бриллиантовую руку, "операцию "Ы", "свадьба в Малиновке", "кавказская пленница" ... ты смотреть не будешь!?
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30.07.2021 20:18 Відповісти
Мне очень нравятся украинские переводы
ТАК ЧТО ЖДЁМ ПЕРЕВОДА «ОПЕРАЦИИ Ы»
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30.07.2021 20:22 Відповісти
А зняти свої картини українською, що стали б такими ж улюбленими і популярними, що не дозволяє?
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31.07.2021 01:02 Відповісти
Можно и Клеопатру снять , чтобы не переводить с английского 😀😀😀
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31.07.2021 01:11 Відповісти
Можна і Клеопатру. Причому, навіть, кращу за американську. Але знову ж питання: що заважає? 30 років незалежності. Скільки знято українських фільмів українською ж мовою, які б заткнули за пояс всі оті радянські комедії і мимоволі змусили б забути про них назавжди? Які б навпаки, перекладали з української на різні мови світу?
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31.07.2021 01:50 Відповісти
Заважають колабаранти и агенти хремля
Їх треба гнати з України .
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31.07.2021 09:30 Відповісти
Так їх 73% населення. Не вломиться виганялка?
ПС. І яким чином вони вам заважають, танцюристи ви невдалі? Відеокамеру видерли з рук і розбили? Збери своїх однодумців-патріотів, створіть свою кінокомпанію і знімайте. А то тільки скиглити вмієте...
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31.07.2021 13:51 Відповісти
ну начни с себя, покажи пример...
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31.07.2021 21:40 Відповісти
Мене цілком влаштовують і радянські фільми в оригінальній озвучці.
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01.08.2021 01:36 Відповісти
я очень сильно сомневаюсь чтоб переплюнули Гайдая, такие люди рождаются раз в эпоху и то неверное не в каждую...
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31.07.2021 21:43 Відповісти
Кіля Азіров у тебя VPN безлимитный?
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31.07.2021 21:39 Відповісти
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01.08.2021 02:11 Відповісти
молодец, а почему на вражеском языке пишешь?
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31.07.2021 21:15 Відповісти
Шоб враг понимал как мы его ненавидим 😀
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31.07.2021 21:20 Відповісти
Можна ще й всратись від лютої ненависті. Ворог ще краще зрозуміє...
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01.08.2021 01:38 Відповісти
В часи СРСР були українські фільми ,але їх не було в прокаті ,чомусь??? )))
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30.07.2021 20:26 Відповісти
встречный вопрос: почему сейчас не крутят на украинском языке фильмы - "пропала грамота", "за двома зайцями"... вроде все патриотами стали, не могут найти? я почему то нашел и скачал...
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31.07.2021 21:13 Відповісти
Ти мене питаєш??? )))
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31.07.2021 21:16 Відповісти
плохо наблюдал, было много фильмов на украинском, снова вопрос - почему борцы за язык уничтожили Укртелефильм, Укрнаучфильм, киностудию им. Довженка, Одесскую киностудию....?
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31.07.2021 21:32 Відповісти
Коли і в якому кінопрокаті ???)))
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31.07.2021 21:37 Відповісти
Ти цього не можеш знати, бо в той час ти був кацапом і українська мова і фільми тебе не цікавили. Це зараз ти перевзувся на льоту. До слідуючої зміни тренду, зрозуміло. Комсомольський і партійний квитки ти теж, само собою, не викинув, сховав в надійному місці... Як і решта таких же затятих "патріотів".
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01.08.2021 02:02 Відповісти
Все поверили....
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30.07.2021 18:24 Відповісти
закрити ці прокацапськи гадюшники та забути, бо вони провокують та розколюють українське суспільство, а не консолідують, вони роблять це дуже майстерно та методично,
проживо й без них .
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30.07.2021 18:46 Відповісти
Так, це Інтер розділив українців на порохоботів і зелебобів, саме в передачах на Інтері вони ненавидять і цькують один одного...
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31.07.2021 01:05 Відповісти
не прикрывайся флагом, не все лохи...
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31.07.2021 21:33 Відповісти
Я живу в Києві, нелох ти 42-річний...
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01.08.2021 02:03 Відповісти
А куди ж тепер жидокацапка Мендель здиміє!
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30.07.2021 18:51 Відповісти
Та ті будівлі з їх каналами треба забетонувати разом з жлобами в них і зверху хреста встановити з надписом- « вони любили всьо рюзьге»
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30.07.2021 19:19 Відповісти
ты какого племени, Руля Кош ?
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31.07.2021 21:35 Відповісти
За результатами перевірки виплатять премії.
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30.07.2021 20:05 Відповісти
ну ладно 17 мгновений весны - пропаганда русской разведки, а она у нас запрещена, но при чем место встречи? это фильм о борьбе с бандитизмом... бандитам не приятно?
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30.07.2021 20:12 Відповісти
Навіть в страшному тоталітарному совку нікому не прийшло в голову заборонити книги Ремарка, палкого шанувальника Адольфа Гітлера...
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31.07.2021 00:59 Відповісти
Телеканалам "Интер" и "Дом" устроят проверку и конечно ничего не найдут- Нацсовет телерадиовещания

За чей счет этот цирк?т.е 95 квартал..
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31.07.2021 06:23 Відповісти
http://web.archive.org/web/20190123171633/http://botsman-katsman.com/katsapi-now/

История и современность русского мира как она есть.
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31.07.2021 16:56 Відповісти
 
 