Телеканалам "Інтер" і "Дом" влаштують перевірку, - Нацрада телерадіомовлення

"Інтер" перевірять через фільми за участю осіб, що загрожують національній безпеці України, а "Дом" - через карти Росії з Кримом.

Про це повідомляє Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, інформує Цензор.НЕТ.

Перевірка телеканалу "ДОМ" призначена через показ в ефірі карти Росії з тимчасово окупованою територією України - Автономною Республікою Крим та м.Севастополь.

"Інтеру" - через демонстрації фільмів за участю акторів, внесених до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці.

У Нацраді розповіли, що про показ телеканалом "ДОМ" карти РФ з Кримом регулятор отримав звернення від СБУ, народного депутата Ірини Геращенко (фракція "Європейська Солідарність") й інших депутатів, переслане головою Верховної Ради Дмитром Разумковим.

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Карту показали 5 липня в повторі передачі "Російський щоденник".

Провівши 12 – 17 і 20 – 24 липня моніторинг телеканалу "Інтер", регулятор зафіксував в його ефірі п’ять фільмів, які не можна показувати на території України. Зокрема, це кінострічки "Сімнадцять миттєвостей весни", "Гостя з майбутнього", "Пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона: Собака Баскервілів", "Пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона: Двадцяте століття починається" і "Місце зустрічі змінити не можна".

"Їх учасниками є особи, прізвища яких внесено до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Це є ознаками порушення абзацу десятого частини другої статті 6 і пункту а) частини першої статті 59 Закону України "Про телебачення і радіомовлення". Відповідно до цих законодавчих норм не допускається трансляція аудіовізуальних творів із участю осіб, внесених до Переліку, також телерадіокомпанія зобов’язана дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії", - говориться в повідомленні.

Нацрада зазначає, що позапланові перевірки телеканалів "Дом" і "Інтер" будуть проведені у період із 13 по 27 серпня.