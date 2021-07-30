Телеканалам "Интер" и "Дом" устроят проверку, - Нацсовет телерадиовещания

"Интер" проверят из-за фильмов с участием лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, а "Дом" - из-за карты России с Крымом.

Об этом сообщает Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, информирует Цензор.НЕТ.

Проверка телеканала "ДОМ" назначена из-за показа в эфире карты России с временно оккупированной территорией Украины - Автономной Республикой Крым и г. Севастополь.

"Интеру" - из-за демонстрации фильмов с участием актеров, внесенных в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.

В Нацсовете рассказали, что о показе телеканалом "ДОМ" карты РФ с Крымом регулятор получил обращение от СБУ, народного депутата Ирины Геращенко (фракция "Европейская Солидарность") и других депутатов, пересланное председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

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Карту показали 5 июля в повторе передачи "Русский дневник".

Проведя 12-17 и 20-24 июля мониторинг телеканала "Интер", регулятор зафиксировал в его эфире пять фильмов, которые нельзя показывать на территории Украины. В частности, это ленты "Семнадцать мгновений весны", "Гостья из будущего", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается" и "Место встречи изменить нельзя".

"Их участниками являются лица, фамилии которых внесены в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Это признаки нарушения абз. 10 ч. 2 ст. 6 и п. а) ч. 1 ст. 59 Закона Украины "О телевидении и радиовещании". Согласно этим законодательным нормам, не допускается трансляция аудиовизуальных произведений с участием лиц, внесенных в перечень, также телерадиокомпания обязана соблюдать законодательство Украины и требований лицензии", - говорится в сообщении.

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Нацсовет отмечает, что внеплановые проверки телеканалов "Дом" и "Интер" будут проведены в период с 13 по 27 августа.