Телеканалам "Интер" и "Дом" устроят проверку, - Нацсовет телерадиовещания
"Интер" проверят из-за фильмов с участием лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, а "Дом" - из-за карты России с Крымом.
Об этом сообщает Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, информирует Цензор.НЕТ.
Проверка телеканала "ДОМ" назначена из-за показа в эфире карты России с временно оккупированной территорией Украины - Автономной Республикой Крым и г. Севастополь.
"Интеру" - из-за демонстрации фильмов с участием актеров, внесенных в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.
В Нацсовете рассказали, что о показе телеканалом "ДОМ" карты РФ с Крымом регулятор получил обращение от СБУ, народного депутата Ирины Геращенко (фракция "Европейская Солидарность") и других депутатов, пересланное председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым.
Карту показали 5 июля в повторе передачи "Русский дневник".
Проведя 12-17 и 20-24 июля мониторинг телеканала "Интер", регулятор зафиксировал в его эфире пять фильмов, которые нельзя показывать на территории Украины. В частности, это ленты "Семнадцать мгновений весны", "Гостья из будущего", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается" и "Место встречи изменить нельзя".
"Их участниками являются лица, фамилии которых внесены в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Это признаки нарушения абз. 10 ч. 2 ст. 6 и п. а) ч. 1 ст. 59 Закона Украины "О телевидении и радиовещании". Согласно этим законодательным нормам, не допускается трансляция аудиовизуальных произведений с участием лиц, внесенных в перечень, также телерадиокомпания обязана соблюдать законодательство Украины и требований лицензии", - говорится в сообщении.
Нацсовет отмечает, что внеплановые проверки телеканалов "Дом" и "Интер" будут проведены в период с 13 по 27 августа.
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Дістали вже. Роблять з українців тупих малоросів.
«Свати" ігнорують закон. Шість телеканалів транслюють фільми російською. Хто їх штрафуватиме?
https://youtu.be/TyV5hFnUoHk
ТАК ЧТО ЖДЁМ ПЕРЕВОДА «ОПЕРАЦИИ Ы»
Їх треба гнати з України .
ПС. І яким чином вони вам заважають, танцюристи ви невдалі? Відеокамеру видерли з рук і розбили? Збери своїх однодумців-патріотів, створіть свою кінокомпанію і знімайте. А то тільки скиглити вмієте...
проживо й без них .
За чей счет этот цирк?т.е 95 квартал..
История и современность русского мира как она есть.