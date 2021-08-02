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Новини Коронавірус і карантин
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Китай посилює карантинні обмеження через поширення штаму "дельта"

Китай посилює карантинні обмеження через поширення штаму

Уряд Китаю посилює карантин у низці міст, зокрема в Пекіні, на тлі зростання випадків коронавірусу через штам "дельта".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За даними телеканалу France24, у понеділок Китай повідомив про 55 нових локальних випадках зараження COVID-19, оскільки спалах хвороби через штам "дельта" охопив понад 20 міст і понад десяток провінцій.

Органи місцевого самоврядування у великих містах, включаючи Пекін, протестували на COVID-19 мільйони жителів.

Згідно з офіційною заявою, керівництво центрального міста Чжучжоу в провінції Хунань у понеділок наказало понад 1,2 мільйона жителів залишатися вдома під суворим карантином протягом наступних трьох днів.

За даними Сіньхуа, з неділі в районі Юндін у Чжанцзяцзе, який є популярним туристичним напрямком, закриті всі житлові мікрорайони в міській частині, де проживає 1,5 млн осіб.

У зв'язку з останнім спалахом коронавірусу влада міста вимагає від усіх туристів скласти три тести на нуклеїнові кислоти коронавірусу нового типу перед тим, як покинути місто. В останні дні кілька китайських міст повідомили про різке зростання захворюваності COVID-19. Деякі з цих випадків були пов'язані з поїздками в Чжанцзяцзе.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ВООЗ про відмову Китаю від другого етапу розслідування походження COVID-19: Виявлення причини пандемії - не політика і не пошук винних

Тим часом Пекін заборонив туристам в'їзд до столиці. Тільки мандрівники при наявності негативного тесту ампліфікації нуклеїнових кислот можуть потрапити в місто.

У неділю влада міста закликала жителів не виїжджати з Пекіна без необхідності.

За даними Worldometer, в Китаї з початку пандемії коронавірусу зафіксували понад 93 тисячі випадків COVID-19, з них понад 4,6 тис. летальних, одужали 87,3 тис. хворих.

Також читайте: Китай відхилив план ВООЗ щодо другого етапу розслідування походження COVID-19

карантин (18172) Китай (4503) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
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За последние год-полтора, судя по статисике сайта вордлометр, в многомиллиардном Китае от коронавируса не умерло не одного человека. Не одного, Карл. Совсем уже забрехались
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02.08.2021 11:16
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Всех инфицированных высылать на па-рашку до выздоровления - там это официально считается лёгкая простуда
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02.08.2021 10:53 Відповісти
В парашке принудительная вакцинация местным не имеющим оналогов ширяловом.
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02.08.2021 11:01 Відповісти
Т.е. на па-рашке нет вакцинации, т.к. то вещество не вакцина.
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02.08.2021 11:05 Відповісти
Ихние ковидобесы (да, там таких ещё больше, чем у нас) придерживаюцца противоположного мнения.
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02.08.2021 11:09 Відповісти
Они придерживаются очереди в крематорий, и пополняют её по 800 тушек в день.
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02.08.2021 11:13 Відповісти
Ясен перец, медицина разгромлена (как у нас), а ширялово ожидаемо не работает (как у всех).
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02.08.2021 11:20 Відповісти
Не у всех. В Италии, к примеру, статистика за полгода - 99% умерших от КОВИДа не были вакцинированы, или вакцинированы не полностью: https://www.pravda.com.ua/news/2021/07/28/7301968/
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02.08.2021 11:23 Відповісти
Да? А в Израиле https://www.jpost.com/health-science/coronavirus-in-israel-what-do-we-know-about-the-143-hospitalized-people-674508 75% вакцинированных полностью.
Ктот врёт, егеж?
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02.08.2021 11:26 Відповісти
JPOST - фейкомёт кацапской пропаганды! Tго неоднократно ловили на фейках и именно кацапских.

Пример: https://www.stopfake.org/ru/press-sekretar-odesskoj-evrejskoj-obshhiny-oproverg-informatsiyu-ob-evakuatsii-evreev-iz-goroda/

Еще пример: https://headtopics.com/ru/10501090108632177314-18672473

Китай посилює карантинні обмеження через поширення штаму "дельта" - Цензор.НЕТ 5686
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02.08.2021 11:29 Відповісти
Везде коцабе мерещатся? Нуну.
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02.08.2021 11:29 Відповісти
Я привел ДОКАЗАТЕЛЬСТВА! А ты - фейки
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02.08.2021 11:30 Відповісти
Какие у тебя там доказательства? Статейка на правде без сцылки?
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02.08.2021 11:32 Відповісти
Вот статейка на Рейтерс

https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/

Китай посилює карантинні обмеження через поширення штаму "дельта" - Цензор.НЕТ 1526
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02.08.2021 11:35 Відповісти
Ну молодец, ещё бы еслиб не рост количества заболевших - уже наверно побежал бы за вакциной, а так - не.
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02.08.2021 11:40 Відповісти
А лично тебе разрешено не вакцинироваться. Я каждый день призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться ни от чего и ни при каких условиях!!!
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02.08.2021 11:41 Відповісти
Где МП(мировое правительство) плотно и много засело(логово), там и ширялово будет посильнее.Берегись!
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02.08.2021 11:34 Відповісти
Хе-хе. А у кацапов всё заговоры плетутся марсиан против рептилоидов, на плоской земле
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02.08.2021 11:37 Відповісти
Хе-Хе кацапов?это комне? Так ведь флаг с гербом Бизантии(пол Одэрбэйджана) 2 квадрата рождают Луну -Вид сверху БахЭровского-Смотрящий муж(Покровского) собора в Москве.Также он был на макушках всех церквей империи.
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02.08.2021 11:50 Відповісти
Ты себе любую проксю приклей, пофиг - бить будут не по проксе
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02.08.2021 11:51 Відповісти
Учитесь с вирусцом бороцца - сидят дома все, и с вакциной, и без (если такое там вообще возможно)
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02.08.2021 11:00 Відповісти
За последние год-полтора, судя по статисике сайта вордлометр, в многомиллиардном Китае от коронавируса не умерло не одного человека. Не одного, Карл. Совсем уже забрехались
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02.08.2021 11:16 Відповісти
Так болеют жеж единицы Потомучто намордники на улеце носят!
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02.08.2021 11:22 Відповісти
Они там и до коронавируса в намордниках все ходил бо воздух там такой же кристально чистый как и в Кривом Рагу
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02.08.2021 11:27 Відповісти
Сами Изгадили всю планету, а теперь ограничения вводят? А отвечать когда будут?
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02.08.2021 11:29 Відповісти
 
 