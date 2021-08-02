Китай посилює карантинні обмеження через поширення штаму "дельта"

Уряд Китаю посилює карантин у низці міст, зокрема в Пекіні, на тлі зростання випадків коронавірусу через штам "дельта".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За даними телеканалу France24, у понеділок Китай повідомив про 55 нових локальних випадках зараження COVID-19, оскільки спалах хвороби через штам "дельта" охопив понад 20 міст і понад десяток провінцій.

Органи місцевого самоврядування у великих містах, включаючи Пекін, протестували на COVID-19 мільйони жителів.

Згідно з офіційною заявою, керівництво центрального міста Чжучжоу в провінції Хунань у понеділок наказало понад 1,2 мільйона жителів залишатися вдома під суворим карантином протягом наступних трьох днів.

За даними Сіньхуа, з неділі в районі Юндін у Чжанцзяцзе, який є популярним туристичним напрямком, закриті всі житлові мікрорайони в міській частині, де проживає 1,5 млн осіб.

У зв'язку з останнім спалахом коронавірусу влада міста вимагає від усіх туристів скласти три тести на нуклеїнові кислоти коронавірусу нового типу перед тим, як покинути місто. В останні дні кілька китайських міст повідомили про різке зростання захворюваності COVID-19. Деякі з цих випадків були пов'язані з поїздками в Чжанцзяцзе.

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Тим часом Пекін заборонив туристам в'їзд до столиці. Тільки мандрівники при наявності негативного тесту ампліфікації нуклеїнових кислот можуть потрапити в місто.

У неділю влада міста закликала жителів не виїжджати з Пекіна без необхідності.

За даними Worldometer, в Китаї з початку пандемії коронавірусу зафіксували понад 93 тисячі випадків COVID-19, з них понад 4,6 тис. летальних, одужали 87,3 тис. хворих.

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