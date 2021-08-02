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Новости Коронавирус и карантин
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Китай усиливает карантинные ограничения из-за распространения штамма "дельта"

Китай усиливает карантинные ограничения из-за распространения штамма

Правительство Китая усиливает карантин в ряде городов, в частности в Пекине, на фоне роста случаев коронавируса из-за штамма "дельта".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По данным телеканала France24, в понедельник Китай сообщил о 55 новых локальных случаях заражения COVID-19, поскольку вспышка болезни из-за штамма "дельта" охватила свыше 20 городов и более десятка провинций.

Органы местного самоуправления в крупных городах, включая Пекин, протестировали на COVID-19 миллионы жителей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за новой вспышки коронавируса в Китае проверяют миллионы людей

Согласно официальному заявлению, руководство центрального города Чжучжоу в провинции Хунань в понедельник приказало более 1,2 миллиона жителей оставаться дома под строгим карантином в течение последующих трех дней.

По данным Синьхуа, с воскресенья в районе Юндин в Чжанцзяцзе, который является популярным туристическим направлением, закрыты все жилые микрорайоны в городской части, где проживает 1,5 млн человек.

В связи с последней вспышкой коронавируса власти города требуют от всех туристов сдать три теста на нуклеиновые кислоты коронавируса нового типа перед тем, как покинуть город. В последние дни несколько китайских городов сообщили о резком росте заболеваемости COVID-19. Некоторые из этих случаев были связаны с поездками в Чжанцзяцзе.

Также читайте: ВОЗ об отказе Китая от второго этапа расследования происхождения COVID-19: Выявление причины пандемии - не политика и не поиск виновных

Между тем Пекин запретил туристам въезд в столицу. Только путешественники при наличии отрицательного теста амплификации нуклеиновой кислоты могут попасть в город.

В воскресенье власти города призвали жителей не выезжать из Пекина без необходимости.

По данным Worldometer, в Китае с начала пандемии коронавируса зафиксировали более 93 тысяч случаев COVID-19, из них свыше 4,6 тыс. летальных, выздоровели 87,3 тыс. больных.

Также читайте: Китай отклонил план ВОЗ по второму этапу расследования происхождения COVID-19

карантин (16729) Китай (2910) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
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За последние год-полтора, судя по статисике сайта вордлометр, в многомиллиардном Китае от коронавируса не умерло не одного человека. Не одного, Карл. Совсем уже забрехались
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02.08.2021 11:16
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Всех инфицированных высылать на па-рашку до выздоровления - там это официально считается лёгкая простуда
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02.08.2021 10:53 Ответить
В парашке принудительная вакцинация местным не имеющим оналогов ширяловом.
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02.08.2021 11:01 Ответить
Т.е. на па-рашке нет вакцинации, т.к. то вещество не вакцина.
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02.08.2021 11:05 Ответить
Ихние ковидобесы (да, там таких ещё больше, чем у нас) придерживаюцца противоположного мнения.
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02.08.2021 11:09 Ответить
Они придерживаются очереди в крематорий, и пополняют её по 800 тушек в день.
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02.08.2021 11:13 Ответить
Ясен перец, медицина разгромлена (как у нас), а ширялово ожидаемо не работает (как у всех).
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02.08.2021 11:20 Ответить
Не у всех. В Италии, к примеру, статистика за полгода - 99% умерших от КОВИДа не были вакцинированы, или вакцинированы не полностью: https://www.pravda.com.ua/news/2021/07/28/7301968/
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02.08.2021 11:23 Ответить
Да? А в Израиле https://www.jpost.com/health-science/coronavirus-in-israel-what-do-we-know-about-the-143-hospitalized-people-674508 75% вакцинированных полностью.
Ктот врёт, егеж?
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02.08.2021 11:26 Ответить
JPOST - фейкомёт кацапской пропаганды! Tго неоднократно ловили на фейках и именно кацапских.

Пример: https://www.stopfake.org/ru/press-sekretar-odesskoj-evrejskoj-obshhiny-oproverg-informatsiyu-ob-evakuatsii-evreev-iz-goroda/

Еще пример: https://headtopics.com/ru/10501090108632177314-18672473

Китай посилює карантинні обмеження через поширення штаму "дельта" - Цензор.НЕТ 5686
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02.08.2021 11:29 Ответить
Везде коцабе мерещатся? Нуну.
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02.08.2021 11:29 Ответить
Я привел ДОКАЗАТЕЛЬСТВА! А ты - фейки
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02.08.2021 11:30 Ответить
Какие у тебя там доказательства? Статейка на правде без сцылки?
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02.08.2021 11:32 Ответить
Вот статейка на Рейтерс

https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/

Китай посилює карантинні обмеження через поширення штаму "дельта" - Цензор.НЕТ 1526
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02.08.2021 11:35 Ответить
Ну молодец, ещё бы еслиб не рост количества заболевших - уже наверно побежал бы за вакциной, а так - не.
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02.08.2021 11:40 Ответить
А лично тебе разрешено не вакцинироваться. Я каждый день призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться ни от чего и ни при каких условиях!!!
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02.08.2021 11:41 Ответить
Где МП(мировое правительство) плотно и много засело(логово), там и ширялово будет посильнее.Берегись!
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02.08.2021 11:34 Ответить
Хе-хе. А у кацапов всё заговоры плетутся марсиан против рептилоидов, на плоской земле
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02.08.2021 11:37 Ответить
Хе-Хе кацапов?это комне? Так ведь флаг с гербом Бизантии(пол Одэрбэйджана) 2 квадрата рождают Луну -Вид сверху БахЭровского-Смотрящий муж(Покровского) собора в Москве.Также он был на макушках всех церквей империи.
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02.08.2021 11:50 Ответить
Ты себе любую проксю приклей, пофиг - бить будут не по проксе
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02.08.2021 11:51 Ответить
Учитесь с вирусцом бороцца - сидят дома все, и с вакциной, и без (если такое там вообще возможно)
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02.08.2021 11:00 Ответить
За последние год-полтора, судя по статисике сайта вордлометр, в многомиллиардном Китае от коронавируса не умерло не одного человека. Не одного, Карл. Совсем уже забрехались
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02.08.2021 11:16 Ответить
Так болеют жеж единицы Потомучто намордники на улеце носят!
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02.08.2021 11:22 Ответить
Они там и до коронавируса в намордниках все ходил бо воздух там такой же кристально чистый как и в Кривом Рагу
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02.08.2021 11:27 Ответить
Сами Изгадили всю планету, а теперь ограничения вводят? А отвечать когда будут?
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02.08.2021 11:29 Ответить
 
 