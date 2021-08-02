Співробітника УДО, який побив танцюриста співачки Дорофеєвої, затримано, - ДБР
Співробітнику УДО, який побив танцюриста шоу-балету DOROFEEVA, готують повідомлення про підозру.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Встановлено, що 1 серпня працівник УДО, проходячи повз будинок танцюриста, спочатку штовхнув його, а після зауваження жорстоко побив. Нападник сильно вдарив юнака в обличчя, заподіявши йому важку закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, лінійний перелом скроневої кістки та інші травми.
Співробітника УДО затримано. Його підозрюють в умисному тяжкому тілесному ушкодженні (ч. 1 ст. 121 КК України).
Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до 8 років.
Зараз у рамках досудового розслідування допитано свідків кримінального злочину, проведені упізнання осіб, отримані відеозаписи з камер відеоспостереження і мобільних телефонів свідків та інші слідчі дії. Розслідування триває.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що танцюриста співачки Дорофеєвої сильно побив чинний співробітник УДО.
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ДСО раніше.
у барау клуба
Трусливая МРАЗЬ.
Вот поистине - таких среди людей быть не должно.
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"Мозги" Потапа. Якісь Валентин Дитюк, Людмила Монастирська.
Хто ЦЕ ?
Ватяні Могилевська та Білик, такий самий Винник.
але ж ними цю зграю розбавили для блєзіру
Скоро сам станет геем в тюрьме)))
Дивлячись на це фото - ВІРЮ! Ну просто ВІРЮ і все!
2. Інциндент виїденого яйця не вартує. Тимм більше, що Безпалий служить в УДО - повинен мати витримку. Крім того, Безпалий явно старший. Повинен бути мудріший і поблажливий.
Повинен, але не мав. Засуджувати його? Це справа суду.
При підозрі на черепно-мозкову тебе фєльдшера ***** відправлять з камерою, бо там є загроза життю, а тут ще й на позування час знайшовся
то воно вкрите на каталці лежить на спині, то вже на боці.
Якщо підозра на струс мозку, то чому його на спині транспортували?
Коли людині дають такої ***** що її вводять в штучну кому то це видно, у півня синячок, я б навіть сказав подряпина якщо порівнювати з "нападником", це раз.
Друге це те що такі випадки - ургентні, тобто невідкладні і всі процедури та зволікання там зводяться до мінімуму, ніхто б його в коридорі не перевертав для того щоб хтось пофоткав "побої", тому що якби він протягнув ноги то був би ризик поїхати на тюрьму і лікарю чи фельдшеру включно. Насправді "поломаних" людей адресують в реанімацію по травматології, і ніхто б туди не пустив його друга чи подругу, тобто скоріш за все це якийсь сраний травмпункт.
Я розумію коли захтіли б впаять ********* - врешті-решт орієнтація це не привід для приниженнь, але даруйте, шити нанесення тяжких травм чи замах на вбивство за ляща, бо інакше це ніяк не виглядає, це вже перебір.
Де набряки попід очима? Де кров з носу?
Це нормальна їхня робота - отримувати і ставити фінгали.
Гроші від продажу органа йдуть як компенсація жертві - це справедливо!
Хлопцю зробили трепанацію. Це що, жарти ?? Синець під оком ??
в ранге иффффрейтора..