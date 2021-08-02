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Співробітника УДО, який побив танцюриста співачки Дорофеєвої, затримано, - ДБР

Співробітника УДО, який побив танцюриста співачки Дорофеєвої, затримано, - ДБР

Співробітнику УДО, який побив танцюриста шоу-балету DOROFEEVA, готують повідомлення про підозру.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Встановлено, що 1 серпня працівник УДО, проходячи повз будинок танцюриста, спочатку штовхнув його, а після зауваження жорстоко побив. Нападник сильно вдарив юнака в обличчя, заподіявши йому важку закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, лінійний перелом скроневої кістки та інші травми.

Співробітника УДО затримано. Його підозрюють в умисному тяжкому тілесному ушкодженні (ч. 1 ст. 121 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до 8 років.

Зараз у рамках досудового розслідування допитано свідків кримінального злочину, проведені упізнання осіб, отримані відеозаписи з камер відеоспостереження і мобільних телефонів свідків та інші слідчі дії. Розслідування триває.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що танцюриста співачки Дорофеєвої сильно побив чинний співробітник УДО.

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побиття (928) Київ (19410) УДО (108) ДБР (3473)


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Топ коментарі
+16
Между прочим, я традиционной ориентации, скудоумный дегенерат. А ты обыкновенный *******! Гей - это половая ориентация, а ******* - это жизненная позиция. Желаю, чтобы тебе тоже проломили череп "нормальные мужики" как ты их называешь
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02.08.2021 15:07
+15
Это потому что он несчастный, закомплексованный комплексом неполноценности. На бугая 140 кг 1.95м ростом зассал бы.
Трусливая МРАЗЬ.
Вот поистине - таких среди людей быть не должно.
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02.08.2021 16:04
+11
Богемна тусовка у всі віки була трохи цікава. І буде такою. Щоб не казали про здібності Дорофєєвой, її знає майже кожен і взагалі вона тут ні до чого. Якесь дурнувате хамло тяжко побило хлопця. Бісять ці так звані "патріоти" і справжні "мужьіки", які з кулаками лізуть відстоювати скрєпьі та одвічні цінності. У вас їх хтось відбирає? Не дивно, що цивілізований світ дивиться на нас як на дикунів, ментально близьких до московитів.
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02.08.2021 14:14
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ГБР нечем заниматься, как бытовыми драками?
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02.08.2021 13:53 Відповісти
УГО - шо це за маячня?)
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02.08.2021 13:54 Відповісти
Госохрана
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02.08.2021 14:11 Відповісти
'Поліція охорони' вже давно.
ДСО раніше.
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02.08.2021 14:19 Відповісти
УДО і ДСО це різні зовсім структути!
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02.08.2021 21:26 Відповісти
вже догнав
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02.08.2021 21:38 Відповісти
цей *** з иліти нах! аж цілого гоміка-дрища здолав!
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02.08.2021 21:42 Відповісти
Управление госохраны - охрана высших должностных лиц государства и иностранных государственных деятелей во время их визитов в Украину
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02.08.2021 14:25 Відповісти
Аа, ясно
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02.08.2021 14:54 Відповісти
УДО вероятно
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02.08.2021 17:35 Відповісти
Что-то не стыкуются версии: сначала было у бара, а тепеь уже у его дома....
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02.08.2021 13:55 Відповісти
у бара у клуба
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02.08.2021 13:56 Відповісти
Злий, агресивний, його зачепили і почав лупцювати як скажений, це жах
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02.08.2021 13:55 Відповісти
Это потому что он несчастный, закомплексованный комплексом неполноценности. На бугая 140 кг 1.95м ростом зассал бы.
Трусливая МРАЗЬ.
Вот поистине - таких среди людей быть не должно.
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02.08.2021 16:04 Відповісти
оте чудо його чипляло...??- не вирю...
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03.08.2021 03:20 Відповісти
П.І.Б: "Танцор Пєвіциртом Дорофєєвой"! (П-пц! )
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02.08.2021 13:55 Відповісти
Дорофеева-тупая кобыла.
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02.08.2021 13:57 Відповісти
Подруга зеленского,получит паря по полной.
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02.08.2021 14:05 Відповісти
Угу. Нікого так активно не рекламує Квартал-концерт, як цю дорофєєву.

https://www.facebook.com/kvartalconcert/
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02.08.2021 14:08 Відповісти
еге, ув спісках прібліжонних значіцца

Співробітника УДО, який побив танцюриста співачки Дорофеєвої, затримано, - ДБР - Цензор.НЕТ 8718
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02.08.2021 17:51 Відповісти
Жах. Зелені "Легенди України".

"Мозги" Потапа. Якісь Валентин Дитюк, Людмила Монастирська.
Хто ЦЕ ?
Ватяні Могилевська та Білик, такий самий Винник.
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02.08.2021 17:55 Відповісти
ну, так оперні співаки ж у нас не притча во язицех...
але ж ними цю зграю розбавили для блєзіру
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02.08.2021 18:02 Відповісти
Побил гея.
Скоро сам станет геем в тюрьме)))
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02.08.2021 13:58 Відповісти
Твоє обличчя коли в тебе закрита черепно-мозкова травма на зламана скроня
Сотруднику УГО, избившему танцора певицы Дорофеевой, сообщено о подозрении, - ГБР - Цензор.НЕТ 3288
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02.08.2021 14:04 Відповісти
Нападающий сильно ударил юношу в лицо...Источник: https://censor.net/ru/n3280378

Дивлячись на це фото - ВІРЮ! Ну просто ВІРЮ і все!
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02.08.2021 14:22 Відповісти
Треба ВІРИТИ, бо це ж свята ПРАВДА. От так у нас і шиють справи, от так і працює "да ти знаєшь чей я чєлавєк?".
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02.08.2021 14:36 Відповісти
https://news.obozrevatel.com/ukr/tv/video-bijki-bilya-gej-klubu.htm?_ga=2.197024748.1972471336.1626715342-1791564211.1587563397&_gl=1*p2pn09*_ga*MTc5MTU2NDIxMS4xNTg3NTYzMzk3*_ga_JBX3X27G7H*MTYyNzkwODE4Ny4xMDA5LjEuMTYyNzkwODM4Ni4w
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02.08.2021 15:46 Відповісти
Ну І?!!! От ідеш ти вулицею, на тебе налітає "тіло", з будь якої причини, ти, природньо, "тіло" *********** і йдеш далі, але інше тіло починає до тебе присікуватись, з не зрозумілих причин. Твої дії?
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02.08.2021 20:06 Відповісти
1. Нуу ... Тоість ти повториш "подвиг" Безпалого ?? Під камеру. І сядеш у камеру. Вибач, нічого особистого.
2. Інциндент виїденого яйця не вартує. Тимм більше, що Безпалий служить в УДО - повинен мати витримку. Крім того, Безпалий явно старший. Повинен бути мудріший і поблажливий.
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02.08.2021 22:47 Відповісти
Я?!!! Ну враховуючи що я, трішки більший за Безпалого, після зіткнення зі мною танцюрист вже був би на зелі. На цьому інцидент дійно було б вичерпано.
Повинен, але не мав. Засуджувати його? Це справа суду.
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03.08.2021 17:54 Відповісти
+5
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03.08.2021 18:45 Відповісти
Между прочим, я традиционной ориентации, скудоумный дегенерат. А ты обыкновенный *******! Гей - это половая ориентация, а ******* - это жизненная позиция. Желаю, чтобы тебе тоже проломили череп "нормальные мужики" как ты их называешь
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02.08.2021 15:07 Відповісти
Тосно и по сути: пи..дарас - это жизненная ориентация!
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02.08.2021 18:16 Відповісти
https://news.obozrevatel.com/ukr/tv/video-bijki-bilya-gej-klubu.htm?_ga=2.197024748.1972471336.1626715342-1791564211.1587563397&_gl=1*p2pn09*_ga*MTc5MTU2NDIxMS4xNTg3NTYzMzk3*_ga_JBX3X27G7H*MTYyNzkwODE4Ny4xMDA5LjEuMTYyNzkwODM4Ni4w
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02.08.2021 15:47 Відповісти
отсюда вывод: был бы в маске и ластах - никто бы не нашел. а так - чувак сам захотел стать мемом. и как вариант - певица ртом сама/продюсер ему забашляла для хайпа ) и клуб пропиарили. теперь придется по лестнице ходить... а там БДСМ ))
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02.08.2021 14:08 Відповісти
Богемна тусовка у всі віки була трохи цікава. І буде такою. Щоб не казали про здібності Дорофєєвой, її знає майже кожен і взагалі вона тут ні до чого. Якесь дурнувате хамло тяжко побило хлопця. Бісять ці так звані "патріоти" і справжні "мужьіки", які з кулаками лізуть відстоювати скрєпьі та одвічні цінності. У вас їх хтось відбирає? Не дивно, що цивілізований світ дивиться на нас як на дикунів, ментально близьких до московитів.
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02.08.2021 14:14 Відповісти
А тебе не бентежить , що обличчя "дурнуватого хамла" виглядає набагато гірше ніж у "побитого хлопця"?!!!
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02.08.2021 14:19 Відповісти
Послуги диванного судмедексперта: ставлю діагноз і оцінюю тяжкість тілесних за фото з першого ракурсу.
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02.08.2021 14:33 Відповісти
Ні дорогенький, я не судмедексперт, але в своєму житті "сильно отримував" в обличчя, та "сильно бив в обличчя" сам, так що з власного досвіду, навіть по фото, можу оцінити передумови.
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02.08.2021 14:38 Відповісти
Якщо б ти сильно отримував, то знав, що такі синці з'являються десь на третій день. Це хамло "ранєноє" на колчаковских фронтах під генделиком, десь тиждень тому. Можеш співчувати йому далі.
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02.08.2021 14:46 Відповісти
На який день, дурнику? Тоді під час якої оргії, і скільки днів тому, отримав синці "танцюрист" на нижньому фото?
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02.08.2021 15:12 Відповісти
Боюся, що вашого власного досвіду буде трохи замало для судмедекпертної оцінки даного випадку.
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02.08.2021 14:55 Відповісти
А ти не бійся. Скажи, що трапляється з губами та носом, у людей "ніжних" професій, після сильного удару кулаком в обличчя?
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02.08.2021 15:14 Відповісти
Ти взагалі бачив як людина справжньої ***** отримувала?
При підозрі на черепно-мозкову тебе фєльдшера ***** відправлять з камерою, бо там є загроза життю, а тут ще й на позування час знайшовся
Співробітникові УДО, який побив танцюриста співачки Дорофеєвої, повідомлено про підозру, - ДБР - Цензор.НЕТ 7373

то воно вкрите на каталці лежить на спині, то вже на боці.
Якщо підозра на струс мозку, то чому його на спині транспортували?
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02.08.2021 14:43 Відповісти
Позування? На ношах? З крововиливом у мізках? Перед трепанацією? Тут вже два ( консіліум) диванних судмедексперта.
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02.08.2021 14:48 Відповісти
Крововилив лікуєм трепанацією?!!! А мігрень - гільйотиною?
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02.08.2021 15:16 Відповісти
ви тролите тупістю, чи на справді трохи не тойво?

Коли людині дають такої ***** що її вводять в штучну кому то це видно, у півня синячок, я б навіть сказав подряпина якщо порівнювати з "нападником", це раз.
Друге це те що такі випадки - ургентні, тобто невідкладні і всі процедури та зволікання там зводяться до мінімуму, ніхто б його в коридорі не перевертав для того щоб хтось пофоткав "побої", тому що якби він протягнув ноги то був би ризик поїхати на тюрьму і лікарю чи фельдшеру включно. Насправді "поломаних" людей адресують в реанімацію по травматології, і ніхто б туди не пустив його друга чи подругу, тобто скоріш за все це якийсь сраний травмпункт.
Я розумію коли захтіли б впаять ********* - врешті-решт орієнтація це не привід для приниженнь, але даруйте, шити нанесення тяжких травм чи замах на вбивство за ляща, бо інакше це ніяк не виглядає, це вже перебір.
Де набряки попід очима? Де кров з носу?
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02.08.2021 15:38 Відповісти
https://news.obozrevatel.com/ukr/tv/video-bijki-bilya-gej-klubu.htm?_ga=2.197024748.1972471336.1626715342-1791564211.1587563397&_gl=1*p2pn09*_ga*MTc5MTU2NDIxMS4xNTg3NTYzMzk3*_ga_JBX3X27G7H*MTYyNzkwODE4Ny4xMDA5LjEuMTYyNzkwODM4Ni4w
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02.08.2021 15:49 Відповісти
І...?
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03.08.2021 11:53 Відповісти
І ..? Голова відлетіла, хлопець впав. І не встав. Він же не роль грав, не каскадер.
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03.08.2021 18:48 Відповісти
не ожу зрозуміти: це гейтанцюрист так йому підсадив фінгал?? Тоді замало для тістоміса дарафєєєєвай.
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02.08.2021 14:20 Відповісти
Думаю фінгал у УДОшника з тренувань, а не від цих танцюристів.
Це нормальна їхня робота - отримувати і ставити фінгали.
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02.08.2021 15:19 Відповісти
https://news.obozrevatel.com/ukr/tv/video-bijki-bilya-gej-klubu.htm?_ga=2.197024748.1972471336.1626715342-1791564211.1587563397&_gl=1*p2pn09*_ga*MTc5MTU2NDIxMS4xNTg3NTYzMzk3*_ga_JBX3X27G7H*MTYyNzkwODE4Ny4xMDA5LjEuMTYyNzkwODM4Ni4w
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02.08.2021 15:49 Відповісти
В год Быка Быки свирепеют..
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02.08.2021 14:25 Відповісти
75% коментаторов тупо уроды-дыбилы. тупые агресивные абезьяны фу *****
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02.08.2021 15:40 Відповісти
Чому Україна досі не в НАТО чи ЄС? Тому що у більшості в крові і генах ватно-рашистський людиноненависницький код! 41 % -згідні з Пуйлом що "хохли" і рюсскє адіннарот!!! От тобі і Європа!
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02.08.2021 15:54 Відповісти
Правильно "зуб за зуб": примусове донорство органів з невідворотністю покарання зупинить "биків" - понабирали м'язистих "пацанів", може вони були і є члени діючих чи припинених кримінальних угрупувань? Хто відповідає за "чистоту кадрів"?
Гроші від продажу органа йдуть як компенсація жертві - це справедливо!
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02.08.2021 15:57 Відповісти
Рюсський мир-ненависть-зневага- агресія- невігластво- нетерпимість -бидлячість -плазування перед сильними міра сего-не знаходите спільних рис ?
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02.08.2021 15:59 Відповісти
Это уродец из УГО должен получить максимум , может остальные гамадрилы из силовиков начнут шевелить прямыми извилинами.
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02.08.2021 16:33 Відповісти
А яка різниця, Дорофешка чи ні ??
Хлопцю зробили трепанацію. Це що, жарти ?? Синець під оком ??
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02.08.2021 22:51 Відповісти
Парня жаль. И УДО-шник неадкват. А упоминание в новостях какой-то фурсопертки Дорофеевой при чем?
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02.08.2021 23:00 Відповісти
Чому "какой-то" ?? Доволі відома співачка в Україні. Хлопець маловідомий. Але журналістам треба хайп. От мабуть тому.
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03.08.2021 00:27 Відповісти
Так об этом и речь. Неадекват УДО-шник сломал челюсть просто прохожему- 90 процентов- ни в какие газеты не попадет.Журналистам не в тему. А вот если танцору САМОЙ пивицы!!!!! Понеслась раскрутка Дорофеевой или Сердючки или вообще П..дючки.
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03.08.2021 01:12 Відповісти
Напевно, Ви праві. Навіть існують посередницькі компанії, які у подібних випадках висилають постраждалій стороні прайс із цінами на по каналам, щоб згадали. Ціни там немаленькі
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03.08.2021 08:33 Відповісти
зелох отмажет, это же 100% его люди
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02.08.2021 21:48 Відповісти
Не знаю, чи допоможе це фото для встановлення справедливості. Може дадуть гопнику, як мінімум років 5
Співробітника УДО, який побив танцюриста співачки Дорофеєвої, затримано, - ДБР - Цензор.НЕТ 3687
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02.08.2021 23:04 Відповісти
..ну хоть таке...)
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03.08.2021 03:21 Відповісти
хотя этот уго-вец просто никакой... чмо на уровне уборщика территории.
в ранге иффффрейтора..
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03.08.2021 03:23 Відповісти
отсидит свою пяташку и с пляжа нах долой... идиота
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03.08.2021 03:25 Відповісти
 
 