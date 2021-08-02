Співробітника УДО, який побив танцюриста співачки Дорофеєвої, затримано, - ДБР

Співробітнику УДО, який побив танцюриста шоу-балету DOROFEEVA, готують повідомлення про підозру.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Встановлено, що 1 серпня працівник УДО, проходячи повз будинок танцюриста, спочатку штовхнув його, а після зауваження жорстоко побив. Нападник сильно вдарив юнака в обличчя, заподіявши йому важку закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, лінійний перелом скроневої кістки та інші травми.

Співробітника УДО затримано. Його підозрюють в умисному тяжкому тілесному ушкодженні (ч. 1 ст. 121 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до 8 років.

Зараз у рамках досудового розслідування допитано свідків кримінального злочину, проведені упізнання осіб, отримані відеозаписи з камер відеоспостереження і мобільних телефонів свідків та інші слідчі дії. Розслідування триває.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що танцюриста співачки Дорофеєвої сильно побив чинний співробітник УДО.

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