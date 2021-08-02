Сотрудник УГО, избивший танцора певицы Дорофеевой, задержан, - ГБР
Избившему танцора шоу-балета DOROFEEVA сотруднику УГО готовится сообщение о подозрении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Установлено, что 1 августа работник УГО, проходя мимо дома танцора, сначала толкнул его, а после замечания жестоко избил. Нападающий сильно ударил юношу в лицо, причинив ему тяжелую закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, линейный перелом височной кости и другие травмы.
Сотрудник УГО задержан. Его подозревают в умышленном тяжком телесном повреждении (ч. 1 ст. 121 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.
В рамках досудебного расследования допрошены свидетели уголовного преступления, проведены опознания лиц, получены видеозаписи с камер видеонаблюдения и мобильных телефонов свидетелей и другие следственные действия. Расследование продолжается.
Напомним, ранее сообщалось, что танцора певицы Дорофеевой сильно избил действующий сотрудник УГО.
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ДСО раніше.
у барау клуба
Трусливая МРАЗЬ.
Вот поистине - таких среди людей быть не должно.
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"Мозги" Потапа. Якісь Валентин Дитюк, Людмила Монастирська.
Хто ЦЕ ?
Ватяні Могилевська та Білик, такий самий Винник.
але ж ними цю зграю розбавили для блєзіру
Скоро сам станет геем в тюрьме)))
Дивлячись на це фото - ВІРЮ! Ну просто ВІРЮ і все!
2. Інциндент виїденого яйця не вартує. Тимм більше, що Безпалий служить в УДО - повинен мати витримку. Крім того, Безпалий явно старший. Повинен бути мудріший і поблажливий.
Повинен, але не мав. Засуджувати його? Це справа суду.
При підозрі на черепно-мозкову тебе фєльдшера ***** відправлять з камерою, бо там є загроза життю, а тут ще й на позування час знайшовся
то воно вкрите на каталці лежить на спині, то вже на боці.
Якщо підозра на струс мозку, то чому його на спині транспортували?
Коли людині дають такої ***** що її вводять в штучну кому то це видно, у півня синячок, я б навіть сказав подряпина якщо порівнювати з "нападником", це раз.
Друге це те що такі випадки - ургентні, тобто невідкладні і всі процедури та зволікання там зводяться до мінімуму, ніхто б його в коридорі не перевертав для того щоб хтось пофоткав "побої", тому що якби він протягнув ноги то був би ризик поїхати на тюрьму і лікарю чи фельдшеру включно. Насправді "поломаних" людей адресують в реанімацію по травматології, і ніхто б туди не пустив його друга чи подругу, тобто скоріш за все це якийсь сраний травмпункт.
Я розумію коли захтіли б впаять ********* - врешті-решт орієнтація це не привід для приниженнь, але даруйте, шити нанесення тяжких травм чи замах на вбивство за ляща, бо інакше це ніяк не виглядає, це вже перебір.
Де набряки попід очима? Де кров з носу?
Це нормальна їхня робота - отримувати і ставити фінгали.
Гроші від продажу органа йдуть як компенсація жертві - це справедливо!
Хлопцю зробили трепанацію. Це що, жарти ?? Синець під оком ??
в ранге иффффрейтора..