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Новини
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Понад 5000 військових візьмуть участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності

Понад 5000 військових візьмуть участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності

У святкуванні візьмуть участь понад 5 тисяч військовослужбовців, 100 літальних апаратів і 400 одиниць техніки та озброєння.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Парад військ планується провести на вулиці Хрещатик, який передбачає проходження урочистим маршем пішої колони, прольотом - повітряної колони і проїздом - механізованої колони", - повідомив представник центрального управління безпеки військової служби Збройних сил України Руслан Сергієнко.

Одночасно з проведенням параду заплановано також артилерійський салют на Трухановому острові в Києві, урочисте проходження бойових кораблів і проліт авіації та показ озброєння та військової техніки в Одесі.

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Крім цього, на Дніпрі передбачено урочисте проходження катерів і проліт авіації, показ озброєння та військової техніки.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що до Дня Незалежності в Україні 22-24 серпня проведуть понад 150 заходів.

Автор: 

День Незалежності (701) Міноборони (7307) парад (374)


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Топ коментарі
+7
Чому ніхто вже не піднімає питання,що до святкування за 5 мільярдів гривень?
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02.08.2021 23:03
+6
Вже бачили як ЗЕчмо відзначає це свято.Более 5000 военных примут участие в торжествах по случаю Дня Независимости - Цензор.НЕТ 2775
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02.08.2021 23:06
+4
І всі на лабутенах?
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02.08.2021 22:58
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І всі на лабутенах?
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02.08.2021 22:58 Відповісти
Из протокола собрания комитета по организации торжества:

―Отозвать всех уволенных в запас. Отменить отпуска. Гвардию построить на центральной площади. Форма одежды - летняя, парадная. Синие мундиры с золотой оторочкой. Рукав вшивной. Лацканы широкие. Талия на 10 см ниже, чем в мирное время.
―Ниже?
―То есть выше.
―А грудь?
―Что, грудь?
―Оставляем на месте?
―Нет, берем с собой.

Более 5000 военных примут участие в торжествах по случаю Дня Независимости - Цензор.НЕТ 1612
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02.08.2021 23:08 Відповісти
Чому ніхто вже не піднімає питання,що до святкування за 5 мільярдів гривень?
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02.08.2021 23:03 Відповісти
ти хотів нашару?
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02.08.2021 23:06 Відповісти
возможно Хищник хотел что бы Зеля был хоть немного последовательным . раньше зеленые говорили шо парад это страшно дорого . а сейчас говорят что денежки не большие можно и провести
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02.08.2021 23:31 Відповісти
Нелоху дуже хотілось відрізнятись від Пороха, в цьому й зариті всі собаки... позитивних різниць ніхто не відчув, тому приходиться повторювати, тим самим признавати, дії Пороха.
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02.08.2021 23:49 Відповісти
Вже бачили як ЗЕчмо відзначає це свято.Более 5000 военных примут участие в торжествах по случаю Дня Независимости - Цензор.НЕТ 2775
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02.08.2021 23:06 Відповісти
А что вы хотели от корпоративщика.... балаган)))
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03.08.2021 00:50 Відповісти
В стране засуха в следствие чего неурожай. До зимы олия с гречкой подорожают до 100, у многих фермеров были уничтожены урожаи с картоплей, томатами, морквой и эти фермеры сейчас на грани банкротства. Зато в Киеве парады и концерты. Бутусову надо идти в президенты иначе стране кранты
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02.08.2021 23:07 Відповісти
"фермер", який не бачив чорнозему робить вкиди про неврожай... хоч врожай в цьму році набагато більший як в прошлому...
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02.08.2021 23:11 Відповісти
Жертва зомбоящика
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02.08.2021 23:20 Відповісти
якщо не провокатор і підривний елемент... кліент баканова.
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02.08.2021 23:27 Відповісти
В каком месте и чего урожаю набогато? И отчего тогда гречка по 40, чеснок по 80? И это сейчас. К Новому году всё подорожает в три раза
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02.08.2021 23:28 Відповісти
ти по скільки хотів? часнику по ціні картошки, чи гречку по ціні перлової каші? піди вирости й продаси дешевше.
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02.08.2021 23:31 Відповісти
Почему у чеснока и гречки непрошлогодняя цена?
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02.08.2021 23:48 Відповісти
запитай у ринку. і більше не грузи своїми тупими запитаннями.
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02.08.2021 23:53 Відповісти
У нас на рынке говорят, что во всём виновата засуха, нету урожая. Но у тебя урожая богато. Вот я и выясняю, где и чего у тебя урожая богато. Выяснилось, что ты пустослов
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03.08.2021 00:00 Відповісти
тупість, вона не лікується... не плутай ринок з базаром, де торговки збрешуть і не моргнуть...
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03.08.2021 08:22 Відповісти
Так ты ещё и острый пустослов
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03.08.2021 11:18 Відповісти
сгинь, тупость!!!!
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03.08.2021 14:14 Відповісти
Ещё скажи, что электроэнергии в стране небогато и повышения цен на неё не будет после всех этих парадов в сентябре
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02.08.2021 23:33 Відповісти
Ось зелень у них ще і землю забере.
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02.08.2021 23:12 Відповісти
"Кроме этого, на Днепре предусмотрено торжественное прохождение катеров и пролет авиации, показ вооружения и военной техники." Источник: https://censor.net/ru/n3280497

А після цього грошей на університет найвеличнішого та мільярд дерев вистачить? Я вже не кажу про зарплатню вчителям по 4к долярів, виплати медичним працівникам, зо працюють з ковідними хворими, пдвищення пенсій, компенсації інфляції і т.п.
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02.08.2021 23:13 Відповісти
І з Майдана на передок !!!)))
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02.08.2021 23:17 Відповісти
как хорошо и богато мы стали жить за прошедшие два года . то что нам было в 2019-ом дорого и не подъемно . теперь в 2021-ом можем легко себе позволить . и это после всех локдаунов и тп.
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02.08.2021 23:25 Відповісти
Цікаво, зеленський і цей раз обсереться по повній?
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02.08.2021 23:42 Відповісти
хочеш насолодитьсь тим сморідом? заскучав?
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02.08.2021 23:51 Відповісти
згадався минулий День Незалежності
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03.08.2021 07:41 Відповісти
Журнашльондри мовчать.
Понад 5000 військових візьмуть участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 912
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02.08.2021 23:51 Відповісти
Уже было 15 мотоциклистов))))) бугагагага классика
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03.08.2021 00:52 Відповісти
....там у соседей вроде! есть музыкальная шобла Балаган Лимитед. срочно выкупайте право на патент названия а то вижу что застану название страны поминяют
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03.08.2021 00:20 Відповісти
...."Зеленский поддержал защиту кредиторов и вкладчиков банков".....-оці усі солоденькі новини від подолякоаферистовичів з декламацією вови виглядають як танєц малєнькіх лєб...дей на фоні танцю вмираючого лебедя (а якщо ще згадати Москву з цим славнозвісним балетом під час путчу....)
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03.08.2021 01:39 Відповісти
У мене думка промайнула: а, може ...?
Посвідчення ж блазня впало у військового.
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03.08.2021 08:57 Відповісти
 
 