Понад 5000 військових візьмуть участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності
У святкуванні візьмуть участь понад 5 тисяч військовослужбовців, 100 літальних апаратів і 400 одиниць техніки та озброєння.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.
"Парад військ планується провести на вулиці Хрещатик, який передбачає проходження урочистим маршем пішої колони, прольотом - повітряної колони і проїздом - механізованої колони", - повідомив представник центрального управління безпеки військової служби Збройних сил України Руслан Сергієнко.
Одночасно з проведенням параду заплановано також артилерійський салют на Трухановому острові в Києві, урочисте проходження бойових кораблів і проліт авіації та показ озброєння та військової техніки в Одесі.
Крім цього, на Дніпрі передбачено урочисте проходження катерів і проліт авіації, показ озброєння та військової техніки.
Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що до Дня Незалежності в Україні 22-24 серпня проведуть понад 150 заходів.
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―Отозвать всех уволенных в запас. Отменить отпуска. Гвардию построить на центральной площади. Форма одежды - летняя, парадная. Синие мундиры с золотой оторочкой. Рукав вшивной. Лацканы широкие. Талия на 10 см ниже, чем в мирное время.
―Ниже?
―То есть выше.
―А грудь?
―Что, грудь?
―Оставляем на месте?
―Нет, берем с собой.
А після цього грошей на університет найвеличнішого та мільярд дерев вистачить? Я вже не кажу про зарплатню вчителям по 4к долярів, виплати медичним працівникам, зо працюють з ковідними хворими, пдвищення пенсій, компенсації інфляції і т.п.
Посвідчення ж блазня впало у військового.