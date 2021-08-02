Понад 5000 військових візьмуть участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності

У святкуванні візьмуть участь понад 5 тисяч військовослужбовців, 100 літальних апаратів і 400 одиниць техніки та озброєння.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Парад військ планується провести на вулиці Хрещатик, який передбачає проходження урочистим маршем пішої колони, прольотом - повітряної колони і проїздом - механізованої колони", - повідомив представник центрального управління безпеки військової служби Збройних сил України Руслан Сергієнко.

Одночасно з проведенням параду заплановано також артилерійський салют на Трухановому острові в Києві, урочисте проходження бойових кораблів і проліт авіації та показ озброєння та військової техніки в Одесі.

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Крім цього, на Дніпрі передбачено урочисте проходження катерів і проліт авіації, показ озброєння та військової техніки.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що до Дня Незалежності в Україні 22-24 серпня проведуть понад 150 заходів.