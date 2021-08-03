Американські та європейські парламентарії виступили із заявою проти "Північного потоку - 2"

Американський сенатор та 10 європейських парламентарів виступили з заявою з приводу угоди між Вашингтоном і Німеччиною про завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Заяву підписали голова комітету Сенату США з міжнародних відносин Боб Менендес та його колеги з Естонії, Чехії, Ірландії, Латвії, Польщі, України, Великої Британії та Литви.

"Ми вважаємо "Північний потік - 2" геополітичним проєктом, спрямованим на розширення впливу Росії в Європі за рахунок домінування на енергетичному ринку", - говориться в заяві.

Вони також вказали, що всі майбутні домовленості мають відбуватись на основі широких консультацій в трансатлантичній спільноті та з урахуванням того, що протистояння "зловмисній російській агресії є життєво важливим інтересом безпеки усіх членів НАТО, ЄС та наших партнерів у Центральній та Східній Європі".

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В своїй заяві парламентарі відзначили, що завершення проєкту не лише загрожує суверенітету України, але і "надасть Росії ще один інструмент для тиску на Україну та її шантажу".

Законодавці нагадали, що Україна "продовжує стикатись з брутальною російською агресією і військовою окупацією територій, через її європейський вибір. В результаті загинуло 14 000 українців і щотижня українські військові продовжують віддавати життя, щоб захистити свою Батьківщину і всю Європу"

Вони закликали до посилення санкційного тиску на Росію та збільшення допомоги Україні.

"Ми повинні колективно зобов‘язатись збільшити підтримку безпеки та обороноздатності України, щоб запобігти поглибленню поточної кризи, що погіршується через загрози створені "Північним Потоком-2", - додали автори звернення.

Нагадаємо, 21 липня МЗС Німеччини опублікував угоду США і ФРН по "Північному потоку-2". У документі, зокрема, йдеться про зобов'язання Берліна використовувати всі засоби впливу, щоб Україна продовжила угоду з РФ з транзиту газу після 2024 року.