Американські та європейські парламентарії виступили із заявою проти "Північного потоку - 2"
Американський сенатор та 10 європейських парламентарів виступили з заявою з приводу угоди між Вашингтоном і Німеччиною про завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Заяву підписали голова комітету Сенату США з міжнародних відносин Боб Менендес та його колеги з Естонії, Чехії, Ірландії, Латвії, Польщі, України, Великої Британії та Литви.
"Ми вважаємо "Північний потік - 2" геополітичним проєктом, спрямованим на розширення впливу Росії в Європі за рахунок домінування на енергетичному ринку", - говориться в заяві.
Вони також вказали, що всі майбутні домовленості мають відбуватись на основі широких консультацій в трансатлантичній спільноті та з урахуванням того, що протистояння "зловмисній російській агресії є життєво важливим інтересом безпеки усіх членів НАТО, ЄС та наших партнерів у Центральній та Східній Європі".
В своїй заяві парламентарі відзначили, що завершення проєкту не лише загрожує суверенітету України, але і "надасть Росії ще один інструмент для тиску на Україну та її шантажу".
Законодавці нагадали, що Україна "продовжує стикатись з брутальною російською агресією і військовою окупацією територій, через її європейський вибір. В результаті загинуло 14 000 українців і щотижня українські військові продовжують віддавати життя, щоб захистити свою Батьківщину і всю Європу"
Вони закликали до посилення санкційного тиску на Росію та збільшення допомоги Україні.
"Ми повинні колективно зобов‘язатись збільшити підтримку безпеки та обороноздатності України, щоб запобігти поглибленню поточної кризи, що погіршується через загрози створені "Північним Потоком-2", - додали автори звернення.
Нагадаємо, 21 липня МЗС Німеччини опублікував угоду США і ФРН по "Північному потоку-2". У документі, зокрема, йдеться про зобов'язання Берліна використовувати всі засоби впливу, щоб Україна продовжила угоду з РФ з транзиту газу після 2024 року.
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Палата представників Конгресу США ще 28 липня прийняла цікавий законопроект. На який тільки тепер звернули увагу. Про фінансування Держдепу США. В якому є норма, яка прямо забороняє Байдену знімати санкції з Північного Потоку 2. Інакше грошей не буде. От так працює демократія.
Хто хотів - ознайомився.
Не здивуюся, якщо "демократичний козак" і кумир українців і на це наплює, як наплював вже.
НО, не с этим президентом.
"Спасибо" 73% что так подставили страну.
Один из подписавших это заявление - глава комитете Сената США по международным делам Менендес. Он представляет демократическую партию. Интересно, кого он призвал усилить давление на Россию? Свою же правящую партию? Своего же демократического президента? Вместо того, чтоб самих себя призывать, приняли бы закон, который не позволит Байдену снимать санкции с СП. Короче, демократы - это балаболы не хуже наших слуг.
- порсто пиарятся .
Раніше думати потрібно було.
(бурные аплодисменты, переходящие в овацию)
газа /польша чехия словакия украина/
Остальным глубоко по барабану
Германии нет она теперь будет зарабатывать на транзите
И будет '''очень очень '''озабочена
А нам обглоданную косточку бросят
Скільки там років відмірюють газу? Пишуть, Німеччина до 2030 позбудеться газу, перейшовши на інші технології. 9 років усього - пролетять, як один місяць. Україна буде засвоювати нові технології, а на Росії... МРАК!!!
2.Дуже дорого.
Вініл - суто на "любітеля"
2. У "цифри" свої приколи.
Думаю, ви не забули, як тіпало від тріскотні, наприклад, коли слухаєш "Shine on you Crazy Diamond"? Тихенький вступ органа и весь час клац-клац-клац. Я пам'ятаю, як нас тіпало тоді. І ось все, немає тріскотні. І що почули? Пральна! Вініл кращє Просто забули ті часи, коли тріскотня вінілу доводила до бєснованія.