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Американські та європейські парламентарії виступили із заявою проти "Північного потоку - 2"

Американські та європейські парламентарії виступили із заявою проти

Американський сенатор та 10 європейських парламентарів виступили з заявою з приводу угоди між Вашингтоном і Німеччиною про завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Заяву підписали голова комітету Сенату США з міжнародних відносин Боб Менендес та його колеги з Естонії, Чехії, Ірландії, Латвії, Польщі, України, Великої Британії та Литви.

"Ми вважаємо "Північний потік - 2" геополітичним проєктом, спрямованим на розширення впливу Росії в Європі за рахунок домінування на енергетичному ринку", - говориться в заяві.

Вони також вказали, що всі майбутні домовленості мають відбуватись на основі широких консультацій в трансатлантичній спільноті та з урахуванням того, що протистояння "зловмисній російській агресії є життєво важливим інтересом безпеки усіх членів НАТО, ЄС та наших партнерів у Центральній та Східній Європі".

Читайте також: Німеччина не перекриє "Північний потік - 2", навіть якщо він стане геополітичною зброєю Росії, - Bloomberg

В своїй заяві парламентарі відзначили, що завершення проєкту не лише загрожує суверенітету України, але і "надасть Росії ще один інструмент для тиску на Україну та її шантажу".

Законодавці нагадали, що Україна "продовжує стикатись з брутальною російською агресією і військовою окупацією територій, через її європейський вибір. В результаті загинуло 14 000 українців і щотижня українські військові продовжують віддавати життя, щоб захистити свою Батьківщину і всю Європу"

Вони закликали до посилення санкційного тиску на Росію та збільшення допомоги Україні.

"Ми повинні колективно зобов‘язатись збільшити підтримку безпеки та обороноздатності України, щоб запобігти поглибленню поточної кризи, що погіршується через загрози створені "Північним Потоком-2", - додали автори звернення.

Нагадаємо, 21 липня МЗС Німеччини опублікував угоду США і ФРН по "Північному потоку-2". У документі, зокрема, йдеться про зобов'язання Берліна використовувати всі засоби впливу, щоб Україна продовжила угоду з РФ з транзиту газу після 2024 року.

Автор: 

парламент (2364) Північний потік (2461) Сенат США (597) Менендес Роберт (24)


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Топ коментарі
+22
Мда. А нам нужна активная внешняя политика, экономика, армия, свой газ и много много хорошего оружия.
НО, не с этим президентом.
"Спасибо" 73% что так подставили страну.
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02.08.2021 23:09
+13
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https://mobile.twitter.com/Helg40498291


https://mobile.twitter.com/Helg40498291

https://mobile.twitter.com/Helg40498291 Oleg Helgiv @Helg40498291

https://mobile.twitter.com/Helg40498291 https://mobile.twitter.com/Helg40498291



Палата представників Конгресу США ще 28 липня прийняла цікавий законопроект. На який тільки тепер звернули увагу. Про фінансування Держдепу США. В якому є норма, яка прямо забороняє Байдену знімати санкції з Північного Потоку 2. Інакше грошей не буде. От так працює демократія.
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02.08.2021 23:03
+13
Какая может быть активная политика, если потерпевший вiслюк пассивный?
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02.08.2021 23:10
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Прокинулись.
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02.08.2021 22:59 Відповісти
Прям не полная цитата финальной фразы этого произведения Я б дополнил...

https://youtu.be/DmjKunCzCAE
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02.08.2021 23:02 Відповісти
неполная
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03.08.2021 18:09 Відповісти
Американські та європейські парламентарії виступили із заявою проти "Північного потоку - 2" - Цензор.НЕТ 8723
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03.08.2021 18:38 Відповісти
Ну потрібно ж хоч якось перед Україною виправдовуватить. Типу, ну ми ж виступали, але не вийшло.
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03.08.2021 12:00 Відповісти
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https://mobile.twitter.com/Helg40498291
https://mobile.twitter.com/Helg40498291


https://mobile.twitter.com/Helg40498291

https://mobile.twitter.com/Helg40498291 Oleg Helgiv @Helg40498291

https://mobile.twitter.com/Helg40498291 https://mobile.twitter.com/Helg40498291



Палата представників Конгресу США ще 28 липня прийняла цікавий законопроект. На який тільки тепер звернули увагу. Про фінансування Держдепу США. В якому є норма, яка прямо забороняє Байдену знімати санкції з Північного Потоку 2. Інакше грошей не буде. От так працює демократія.
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02.08.2021 23:03 Відповісти
Я про це на форумі писала вже кілька разів.
Хто хотів - ознайомився.

Не здивуюся, якщо "демократичний козак" і кумир українців і на це наплює, як наплював вже.
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03.08.2021 00:20 Відповісти
Мда. А нам нужна активная внешняя политика, экономика, армия, свой газ и много много хорошего оружия.
НО, не с этим президентом.
"Спасибо" 73% что так подставили страну.
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02.08.2021 23:09 Відповісти
Какая может быть активная политика, если потерпевший вiслюк пассивный?
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02.08.2021 23:10 Відповісти
"нам нужна активная внешняя политика, экономика, армия, свой газ и много много хорошего оружия" Неужели вы так поклоняетесь Зеленском что считаете что при его президентстве это нам не нужно, он и так сможет выполнять свои президентские обязанности?
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03.08.2021 10:10 Відповісти
Иврапейци машинально взрастили ещё одного Гитлера. Привычка. Мне понятна твоя вековая печаль, европейские дрищи, европейские дрищи..
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02.08.2021 23:22 Відповісти
Они призвали к усилению санкционного давления на Россию

Один из подписавших это заявление - глава комитете Сената США по международным делам Менендес. Он представляет демократическую партию. Интересно, кого он призвал усилить давление на Россию? Свою же правящую партию? Своего же демократического президента? Вместо того, чтоб самих себя призывать, приняли бы закон, который не позволит Байдену снимать санкции с СП. Короче, демократы - это балаболы не хуже наших слуг.
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02.08.2021 23:29 Відповісти
Демократы как и республиканцы это патриоты своей страны и работающие на свою страну. А у вас очень примитивное понимание политики.
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03.08.2021 01:29 Відповісти
Сенатор-демократ призывает к санкциям, президент-демократ их отменяет. Но оба патриоты свое страны и работают на свою страну. Объясните, раз у вас непримитивное понимание политики.
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03.08.2021 02:51 Відповісти
ничегонепонимаю
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02.08.2021 23:48 Відповісти
Політичні авантюри Кримського мосту і ПП2 спрямовані проти України і певних інших пострадянських республік треба розслідувати. В центрі скандалу знаходиться Меркель.
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03.08.2021 00:33 Відповісти
А что толку поздно спохватились
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03.08.2021 01:38 Відповісти
парламентариям безразличен этот "поток 2"
- порсто пиарятся .
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03.08.2021 03:35 Відповісти
Пізно пити "Боржомі" коли вже нирки відвалились...
Раніше думати потрібно було.
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03.08.2021 05:34 Відповісти
... хоррор пропел :" больно, мне, больно. Умирает любовь"
(бурные аплодисменты, переходящие в овацию)
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03.08.2021 05:44 Відповісти
1 сенатор и 10 европейских парламентариев. Курам на смех. Представляю что было бы, если бы это произошло при Трампе. Импичмент, публичное признание в работе на Путина, казнь. А идти против Байдена боятся, понимают что это может плохо кончиться для них.
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03.08.2021 06:30 Відповісти
Я что-то не помню, чтобы депутаты фракции прислуг выступали против строительства сп-2. Точно также я не помню, чтобы зе-лох публично выступал против сп-2. А все потому что вся эта зеленая плесень - это кремлевская агентура.
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03.08.2021 07:25 Відповісти
Та вже ніхто точно сказати і не може. Але все йде до того, що працювати воно не буде. Металобрухт.
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03.08.2021 07:55 Відповісти
Чуть чуть возмущаются кто зарабатывал на транзите
газа /польша чехия словакия украина/
Остальным глубоко по барабану
Германии нет она теперь будет зарабатывать на транзите
И будет '''очень очень '''озабочена
А нам обглоданную косточку бросят
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03.08.2021 09:40 Відповісти
"Нет худа без добра" говорят на Росии.

Скільки там років відмірюють газу? Пишуть, Німеччина до 2030 позбудеться газу, перейшовши на інші технології. 9 років усього - пролетять, як один місяць. Україна буде засвоювати нові технології, а на Росії... МРАК!!!
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03.08.2021 10:04 Відповісти
Думаю, нікуди вона не позбудеться. Навіщо б усього на 9 років такі капіталовкладення робити? От через 9 років почнуть свої сонячні панелі викидати - це так. Бо ефективність упаде.
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03.08.2021 12:04 Відповісти
Та хто його знає які технології вже відпрацьовані. Теж ніхто не думав про лазерні диски.... оп, і не має вінілу.
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03.08.2021 14:34 Відповісти
1.Вініл таки є.
2.Дуже дорого.
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03.08.2021 19:24 Відповісти
Дорого не дорого, а якість CD краща.

Вініл - суто на "любітеля"
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04.08.2021 17:00 Відповісти
а якість CD краща - питання риторичне. Для кого як. Кому й касета з 90-х років хайендом буде.
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05.08.2021 09:20 Відповісти
Не може голка краще зняти інформацію ніж лазер. А тріскотня вінілу, я пам'ятаю, як нас це дратувало. Просто люди забули, що таке вініл.
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05.08.2021 09:42 Відповісти
1. Ви просто не гурман.
2. У "цифри" свої приколи.
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05.08.2021 09:56 Відповісти
Які, наприклад?
Думаю, ви не забули, як тіпало від тріскотні, наприклад, коли слухаєш "Shine on you Crazy Diamond"? Тихенький вступ органа и весь час клац-клац-клац. Я пам'ятаю, як нас тіпало тоді. І ось все, немає тріскотні. І що почули? Пральна! Вініл кращє Просто забули ті часи, коли тріскотня вінілу доводила до бєснованія.
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05.08.2021 10:04 Відповісти
 
 