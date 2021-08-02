Американские и европейские парламентарии выступили с заявлением против "Северного потока - 2"

Американский сенатор и 10 европейских парламентариев выступили с заявлением по поводу соглашения между Вашингтоном и Германией о завершении строительства газопровода "Северный поток - 2".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Заявление подписали председатель сенатского Комитета по международным отношениям Боб Менендес и его коллеги в Великобритании, Ирландии, Латвии, Литве, Польше, Украине, Чехии и Эстонии.

"Мы считаем "Северный поток - 2" геополитическим проектом, направленным на расширение влияния России в Европе за счет доминирования на энергетическом рынке", - говорится в заявлении.

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Они также указали, что все будущие договоренности должны происходить на основе широких консультаций в трансатлантическом сообществе и с учетом того, что противостояние "злонамеренной российской агрессии является жизненно важным интересом безопасности всех членов НАТО, ЕС и наших партнеров в Центральной и Восточной Европе".

В своем заявлении парламентарии отметили, что завершение проекта не только угрожает суверенитету Украины, но и "предоставит России еще один инструмент для давления на Украину и ее шантажа".

Законодатели напомнили, что Украина "продолжает сталкиваться с грубой российской агрессией и военной оккупацией территорий, за ее европейский выбор. В результате погибли 14 000 украинцев и еженедельно украинские военные продолжают отдавать жизнь, чтобы защитить свою Родину и всю Европу".

Они призвали к усилению санкционного давления на Россию и увеличение помощи Украине.

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"Мы должны коллективно обязаться увеличить поддержку безопасности и обороноспособности Украины, чтобы предотвратить углубление текущего кризиса, который усугубляется из-за угроз, созданных "Северным потоком - 2", - добавили авторы обращения.

Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.