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Американские и европейские парламентарии выступили с заявлением против "Северного потока - 2"

Американские и европейские парламентарии выступили с заявлением против

Американский сенатор и 10 европейских парламентариев выступили с заявлением по поводу соглашения между Вашингтоном и Германией о завершении строительства газопровода "Северный поток - 2".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Заявление подписали председатель сенатского Комитета по международным отношениям Боб Менендес и его коллеги в Великобритании, Ирландии, Латвии, Литве, Польше, Украине, Чехии и Эстонии.

"Мы считаем "Северный поток - 2" геополитическим проектом, направленным на расширение влияния России в Европе за счет доминирования на энергетическом рынке", - говорится в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль шантажировал США вторжением в Украину, чтобы достроить "Северный поток - 2", - "слуга народа" Подгорная

Они также указали, что все будущие договоренности должны происходить на основе широких консультаций в трансатлантическом сообществе и с учетом того, что противостояние "злонамеренной российской агрессии является жизненно важным интересом безопасности всех членов НАТО, ЕС и наших партнеров в Центральной и Восточной Европе".

В своем заявлении парламентарии отметили, что завершение проекта не только угрожает суверенитету Украины, но и "предоставит России еще один инструмент для давления на Украину и ее шантажа".

Законодатели напомнили, что Украина "продолжает сталкиваться с грубой российской агрессией и военной оккупацией территорий, за ее европейский выбор. В результате погибли 14 000 украинцев и еженедельно украинские военные продолжают отдавать жизнь, чтобы защитить свою Родину и всю Европу".

Они призвали к усилению санкционного давления на Россию и увеличение помощи Украине.

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"Мы должны коллективно обязаться увеличить поддержку безопасности и обороноспособности Украины, чтобы предотвратить углубление текущего кризиса, который усугубляется из-за угроз, созданных "Северным потоком - 2", - добавили авторы обращения.

Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.

Автор: 

парламент (893) Северный поток (1449) Сенат США (498) Менендес Роберт (25)


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Топ комментарии
+22
Мда. А нам нужна активная внешняя политика, экономика, армия, свой газ и много много хорошего оружия.
НО, не с этим президентом.
"Спасибо" 73% что так подставили страну.
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02.08.2021 23:09
+13
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https://mobile.twitter.com/Helg40498291
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https://mobile.twitter.com/Helg40498291

https://mobile.twitter.com/Helg40498291 Oleg Helgiv @Helg40498291

https://mobile.twitter.com/Helg40498291 https://mobile.twitter.com/Helg40498291



Палата представників Конгресу США ще 28 липня прийняла цікавий законопроект. На який тільки тепер звернули увагу. Про фінансування Держдепу США. В якому є норма, яка прямо забороняє Байдену знімати санкції з Північного Потоку 2. Інакше грошей не буде. От так працює демократія.
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02.08.2021 23:03
+13
Какая может быть активная политика, если потерпевший вiслюк пассивный?
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02.08.2021 23:10
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Правила форума Совет форумчан
Прокинулись.
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02.08.2021 22:59 Ответить
Прям не полная цитата финальной фразы этого произведения Я б дополнил...

https://youtu.be/DmjKunCzCAE
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02.08.2021 23:02 Ответить
неполная
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03.08.2021 18:09 Ответить
Американські та європейські парламентарії виступили із заявою проти "Північного потоку - 2" - Цензор.НЕТ 8723
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03.08.2021 18:38 Ответить
Ну потрібно ж хоч якось перед Україною виправдовуватить. Типу, ну ми ж виступали, але не вийшло.
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03.08.2021 12:00 Ответить
https://mobile.twitter.com/Helg40498291
https://mobile.twitter.com/Helg40498291
https://mobile.twitter.com/Helg40498291


https://mobile.twitter.com/Helg40498291

https://mobile.twitter.com/Helg40498291 Oleg Helgiv @Helg40498291

https://mobile.twitter.com/Helg40498291 https://mobile.twitter.com/Helg40498291



Палата представників Конгресу США ще 28 липня прийняла цікавий законопроект. На який тільки тепер звернули увагу. Про фінансування Держдепу США. В якому є норма, яка прямо забороняє Байдену знімати санкції з Північного Потоку 2. Інакше грошей не буде. От так працює демократія.
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02.08.2021 23:03 Ответить
Я про це на форумі писала вже кілька разів.
Хто хотів - ознайомився.

Не здивуюся, якщо "демократичний козак" і кумир українців і на це наплює, як наплював вже.
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03.08.2021 00:20 Ответить
Мда. А нам нужна активная внешняя политика, экономика, армия, свой газ и много много хорошего оружия.
НО, не с этим президентом.
"Спасибо" 73% что так подставили страну.
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02.08.2021 23:09 Ответить
Какая может быть активная политика, если потерпевший вiслюк пассивный?
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02.08.2021 23:10 Ответить
"нам нужна активная внешняя политика, экономика, армия, свой газ и много много хорошего оружия" Неужели вы так поклоняетесь Зеленском что считаете что при его президентстве это нам не нужно, он и так сможет выполнять свои президентские обязанности?
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03.08.2021 10:10 Ответить
Иврапейци машинально взрастили ещё одного Гитлера. Привычка. Мне понятна твоя вековая печаль, европейские дрищи, европейские дрищи..
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02.08.2021 23:22 Ответить
Они призвали к усилению санкционного давления на Россию

Один из подписавших это заявление - глава комитете Сената США по международным делам Менендес. Он представляет демократическую партию. Интересно, кого он призвал усилить давление на Россию? Свою же правящую партию? Своего же демократического президента? Вместо того, чтоб самих себя призывать, приняли бы закон, который не позволит Байдену снимать санкции с СП. Короче, демократы - это балаболы не хуже наших слуг.
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02.08.2021 23:29 Ответить
Демократы как и республиканцы это патриоты своей страны и работающие на свою страну. А у вас очень примитивное понимание политики.
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03.08.2021 01:29 Ответить
Сенатор-демократ призывает к санкциям, президент-демократ их отменяет. Но оба патриоты свое страны и работают на свою страну. Объясните, раз у вас непримитивное понимание политики.
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03.08.2021 02:51 Ответить
ничегонепонимаю
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02.08.2021 23:48 Ответить
Політичні авантюри Кримського мосту і ПП2 спрямовані проти України і певних інших пострадянських республік треба розслідувати. В центрі скандалу знаходиться Меркель.
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03.08.2021 00:33 Ответить
А что толку поздно спохватились
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03.08.2021 01:38 Ответить
парламентариям безразличен этот "поток 2"
- порсто пиарятся .
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03.08.2021 03:35 Ответить
Пізно пити "Боржомі" коли вже нирки відвалились...
Раніше думати потрібно було.
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03.08.2021 05:34 Ответить
... хоррор пропел :" больно, мне, больно. Умирает любовь"
(бурные аплодисменты, переходящие в овацию)
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03.08.2021 05:44 Ответить
1 сенатор и 10 европейских парламентариев. Курам на смех. Представляю что было бы, если бы это произошло при Трампе. Импичмент, публичное признание в работе на Путина, казнь. А идти против Байдена боятся, понимают что это может плохо кончиться для них.
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03.08.2021 06:30 Ответить
Я что-то не помню, чтобы депутаты фракции прислуг выступали против строительства сп-2. Точно также я не помню, чтобы зе-лох публично выступал против сп-2. А все потому что вся эта зеленая плесень - это кремлевская агентура.
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03.08.2021 07:25 Ответить
Та вже ніхто точно сказати і не може. Але все йде до того, що працювати воно не буде. Металобрухт.
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03.08.2021 07:55 Ответить
Чуть чуть возмущаются кто зарабатывал на транзите
газа /польша чехия словакия украина/
Остальным глубоко по барабану
Германии нет она теперь будет зарабатывать на транзите
И будет '''очень очень '''озабочена
А нам обглоданную косточку бросят
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03.08.2021 09:40 Ответить
"Нет худа без добра" говорят на Росии.

Скільки там років відмірюють газу? Пишуть, Німеччина до 2030 позбудеться газу, перейшовши на інші технології. 9 років усього - пролетять, як один місяць. Україна буде засвоювати нові технології, а на Росії... МРАК!!!
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03.08.2021 10:04 Ответить
Думаю, нікуди вона не позбудеться. Навіщо б усього на 9 років такі капіталовкладення робити? От через 9 років почнуть свої сонячні панелі викидати - це так. Бо ефективність упаде.
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03.08.2021 12:04 Ответить
Та хто його знає які технології вже відпрацьовані. Теж ніхто не думав про лазерні диски.... оп, і не має вінілу.
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03.08.2021 14:34 Ответить
1.Вініл таки є.
2.Дуже дорого.
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03.08.2021 19:24 Ответить
Дорого не дорого, а якість CD краща.

Вініл - суто на "любітеля"
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04.08.2021 17:00 Ответить
а якість CD краща - питання риторичне. Для кого як. Кому й касета з 90-х років хайендом буде.
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05.08.2021 09:20 Ответить
Не може голка краще зняти інформацію ніж лазер. А тріскотня вінілу, я пам'ятаю, як нас це дратувало. Просто люди забули, що таке вініл.
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05.08.2021 09:42 Ответить
1. Ви просто не гурман.
2. У "цифри" свої приколи.
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05.08.2021 09:56 Ответить
Які, наприклад?
Думаю, ви не забули, як тіпало від тріскотні, наприклад, коли слухаєш "Shine on you Crazy Diamond"? Тихенький вступ органа и весь час клац-клац-клац. Я пам'ятаю, як нас тіпало тоді. І ось все, немає тріскотні. І що почули? Пральна! Вініл кращє Просто забули ті часи, коли тріскотня вінілу доводила до бєснованія.
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05.08.2021 10:04 Ответить
 
 