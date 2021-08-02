Американские и европейские парламентарии выступили с заявлением против "Северного потока - 2"
Американский сенатор и 10 европейских парламентариев выступили с заявлением по поводу соглашения между Вашингтоном и Германией о завершении строительства газопровода "Северный поток - 2".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Заявление подписали председатель сенатского Комитета по международным отношениям Боб Менендес и его коллеги в Великобритании, Ирландии, Латвии, Литве, Польше, Украине, Чехии и Эстонии.
"Мы считаем "Северный поток - 2" геополитическим проектом, направленным на расширение влияния России в Европе за счет доминирования на энергетическом рынке", - говорится в заявлении.
Они также указали, что все будущие договоренности должны происходить на основе широких консультаций в трансатлантическом сообществе и с учетом того, что противостояние "злонамеренной российской агрессии является жизненно важным интересом безопасности всех членов НАТО, ЕС и наших партнеров в Центральной и Восточной Европе".
В своем заявлении парламентарии отметили, что завершение проекта не только угрожает суверенитету Украины, но и "предоставит России еще один инструмент для давления на Украину и ее шантажа".
Законодатели напомнили, что Украина "продолжает сталкиваться с грубой российской агрессией и военной оккупацией территорий, за ее европейский выбор. В результате погибли 14 000 украинцев и еженедельно украинские военные продолжают отдавать жизнь, чтобы защитить свою Родину и всю Европу".
Они призвали к усилению санкционного давления на Россию и увеличение помощи Украине.
"Мы должны коллективно обязаться увеличить поддержку безопасности и обороноспособности Украины, чтобы предотвратить углубление текущего кризиса, который усугубляется из-за угроз, созданных "Северным потоком - 2", - добавили авторы обращения.
Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.
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Палата представників Конгресу США ще 28 липня прийняла цікавий законопроект. На який тільки тепер звернули увагу. Про фінансування Держдепу США. В якому є норма, яка прямо забороняє Байдену знімати санкції з Північного Потоку 2. Інакше грошей не буде. От так працює демократія.
Хто хотів - ознайомився.
Не здивуюся, якщо "демократичний козак" і кумир українців і на це наплює, як наплював вже.
НО, не с этим президентом.
"Спасибо" 73% что так подставили страну.
Один из подписавших это заявление - глава комитете Сената США по международным делам Менендес. Он представляет демократическую партию. Интересно, кого он призвал усилить давление на Россию? Свою же правящую партию? Своего же демократического президента? Вместо того, чтоб самих себя призывать, приняли бы закон, который не позволит Байдену снимать санкции с СП. Короче, демократы - это балаболы не хуже наших слуг.
- порсто пиарятся .
Раніше думати потрібно було.
(бурные аплодисменты, переходящие в овацию)
газа /польша чехия словакия украина/
Остальным глубоко по барабану
Германии нет она теперь будет зарабатывать на транзите
И будет '''очень очень '''озабочена
А нам обглоданную косточку бросят
Скільки там років відмірюють газу? Пишуть, Німеччина до 2030 позбудеться газу, перейшовши на інші технології. 9 років усього - пролетять, як один місяць. Україна буде засвоювати нові технології, а на Росії... МРАК!!!
2.Дуже дорого.
Вініл - суто на "любітеля"
2. У "цифри" свої приколи.
Думаю, ви не забули, як тіпало від тріскотні, наприклад, коли слухаєш "Shine on you Crazy Diamond"? Тихенький вступ органа и весь час клац-клац-клац. Я пам'ятаю, як нас тіпало тоді. І ось все, немає тріскотні. І що почули? Пральна! Вініл кращє Просто забули ті часи, коли тріскотня вінілу доводила до бєснованія.