Киянку Калініну вдруге помилково внесли до санкційного списку РНБО: "Це ж треба так лажати. Нікому не побажаю зіткнутися з подібним"

До санкційного списку Ради національної безпеки і оборони (РНБО) помилково внесли киянку Ольгу Калініну, яка є однофамільницею "секретарки територіальної виборчої комісії" Первомайського району в окупованому Криму. Вона не може отримувати зарплату і користуватися банківськими картками. Більше того, таке відбувається вже вдруге.

Як пише "Обозреватель", попри те, що жінка не має жодного стосунку до "виборів" на окупованому півострові, її ім'я та прізвище потрапили під санкції вже вдруге, передає Цензор.НЕТ.

У підсумку молодша наукова співробітниця Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка не може отримувати зарплату і користуватися банківськими картками у зв'язку з тим, що її рахунки повністю заблоковані.

Зазначається, що першого разу, в 2018 році, для того, щоб домогтися справедливості, Ользі знадобився майже рік.

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"У 2018 році життя молодої жінки круто змінилося. Щасливу дружину і маму маленької Агати поставили перед фактом: тепер вона "терористка". Причому довгий час Ользі не говорили навіть у банку, чому заблоковані її рахунки", - пише видання.

"Це коштувало нервів, часу, сил ... Нікому не побажаю зіткнутися з подібною ситуацією...", - розповіла вона.

За її словами, за той випадок перед нею ніхто навіть не вибачився, так ще й історія повторюється.

"Ніхто навіть не перепросив за те, що сталося в 2018 році! І якби не розголос, не допомога ЗМІ, прокуратури АРК, Держприкордонслужби України, які надали докази того, що я ніяка не терористка, то я би досі жила в пеклі. Це ж треба так лажати, щоб удруге помилково "відправити" людину під санкції! Але, знаєте, навіть не здивуюся, якщо через кілька років знову побачу себе в подібному списку", - додала Калініна.

Киянка готується до чергового витка боротьби за справедливість, їй знову доведеться доводити, що вона не терористка і не має жодного стосунку ні до проведення "референдуму" в Криму, ні до "роботи на Росію".

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"Крім фінансових обмежень, у травні 2018 р. РНБО своїм рішенням доручила Міністерству закордонних справ України поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, США та інших держав про запровадження санкцій і поставити перед ними питання про застосування аналогічних обмежувальних заходів. Перевіряти на собі їх Ольга Калініна, звичайно ж, не хотіла - сім'я вирішила навіть не намагатися виїхати у відпустку за кордон", - зазначає видання.