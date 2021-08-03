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Новини
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Киянку Калініну вдруге помилково внесли до санкційного списку РНБО: "Це ж треба так лажати. Нікому не побажаю зіткнутися з подібним"

Киянку Калініну вдруге помилково внесли до санкційного списку РНБО:

До санкційного списку Ради національної безпеки і оборони (РНБО) помилково внесли киянку Ольгу Калініну, яка є однофамільницею "секретарки територіальної виборчої комісії" Первомайського району в окупованому Криму. Вона не може отримувати зарплату і користуватися банківськими картками. Більше того, таке відбувається вже вдруге.

Як пише "Обозреватель", попри те, що жінка не має жодного стосунку до "виборів" на окупованому півострові, її ім'я та прізвище потрапили під санкції вже вдруге, передає Цензор.НЕТ.

У підсумку молодша наукова співробітниця Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка не може отримувати зарплату і користуватися банківськими картками у зв'язку з тим, що її рахунки повністю заблоковані.

Зазначається, що першого разу, в 2018 році, для того, щоб домогтися справедливості, Ользі знадобився майже рік.

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Киянку Калініну вдруге помилково внесли до санкційного списку РНБО: Це ж треба так лажати. Нікому не побажаю зіткнутися з подібним 01

"У 2018 році життя молодої жінки круто змінилося. Щасливу дружину і маму маленької Агати поставили перед фактом: тепер вона "терористка". Причому довгий час Ользі не говорили навіть у банку, чому заблоковані її рахунки", - пише видання.

"Це коштувало нервів, часу, сил ... Нікому не побажаю зіткнутися з подібною ситуацією...", - розповіла вона.

За її словами, за той випадок перед нею ніхто навіть не вибачився, так ще й історія повторюється.

"Ніхто навіть не перепросив за те, що сталося в 2018 році! І якби не розголос, не допомога ЗМІ, прокуратури АРК, Держприкордонслужби України, які надали докази того, що я ніяка не терористка, то я би досі жила в пеклі. Це ж треба так лажати, щоб удруге помилково "відправити" людину під санкції! Але, знаєте, навіть не здивуюся, якщо через кілька років знову побачу себе в подібному списку", - додала Калініна.

Киянка готується до чергового витка боротьби за справедливість, їй знову доведеться доводити, що вона не терористка і не має жодного стосунку ні до проведення "референдуму" в Криму, ні до "роботи на Росію".

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"Крім фінансових обмежень, у травні 2018 р. РНБО своїм рішенням доручила Міністерству закордонних справ України поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, США та інших держав про запровадження санкцій і поставити перед ними питання про застосування аналогічних обмежувальних заходів. Перевіряти на собі їх Ольга Калініна, звичайно ж, не хотіла - сім'я вирішила навіть не намагатися виїхати у відпустку за кордон", - зазначає видання.

Автор: 

Зеленський Володимир (23691) помилки (36) санкції (11769) СБУ (12774) РНБО (2278)


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Топ коментарі
+10
Но ведь Ольга Калинина никому не признается,что голосовала за зелень,не так ли?
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03.08.2021 12:09
+6
Поки наші спецслужби б'ються одне з одним за Чауса - на території України білоруський режим знищує свого опозиціонера Шишова. А відкрито протистояти Лукашенку Зеленському, ну, дуже не хочеться. Адже той може розповісти неприємні для нього деталі вагнергейту.
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03.08.2021 12:10
+5
дурний комент, аби бзнути
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03.08.2021 12:46
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Но ведь Ольга Калинина никому не признается,что голосовала за зелень,не так ли?
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03.08.2021 12:09 Відповісти
дурний комент, аби бзнути
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03.08.2021 12:46 Відповісти
С вероятностью 73% он прав...
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03.08.2021 12:48 Відповісти
Оля,не нервуйся.)
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03.08.2021 13:15 Відповісти
Коли в голові не мозок а соя,і не таке напишеш!
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03.08.2021 17:06 Відповісти
"В 2018 году жизнь молодой женщины круто изменилось."

"Но ведь Ольга Калинина никому не признается,что голосовала за зелень,не так ли?" - по вашему выходит, что она должна была проголосовать опять за "этих"?
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03.08.2021 14:00 Відповісти
"Эти" её уже знали,а "те" за кого она проголосовала,её теперь опять поимели)
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03.08.2021 14:03 Відповісти
САНКЦІЙНЕ ЛАЖОЛОВО В ДІЇЇ!!!
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03.08.2021 12:09 Відповісти
Поки наші спецслужби б'ються одне з одним за Чауса - на території України білоруський режим знищує свого опозиціонера Шишова. А відкрито протистояти Лукашенку Зеленському, ну, дуже не хочеться. Адже той може розповісти неприємні для нього деталі вагнергейту.
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03.08.2021 12:10 Відповісти
ну и что? а когда Гриба хватали, где были все эти "опозиционеры"? молчали в тряпочку. тоже мне правительство в изгнании. кого там жалеть? ватников, забывших свою историю? сколько там за совок? пошли они в ж
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03.08.2021 12:12 Відповісти
Шишова вбив не Лукашенко.Шишова вбив препіЗЕдент Зеленський.

Вішати неугодних - стара традиція кремлівських спецслужб ще з часів КГБ. Саме так убили талановитого українського композитора Івасюка. Тільки за те, що пропагував українську мову. Так вбили неугодного Хлу Березовського в Британії. Так тепер вбили Шишова в Києві.
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03.08.2021 12:19 Відповісти
А Шеремета и Окуеву убил Порошенко по твоей логике? Лечиться тебе надо. Или пить бросать.
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03.08.2021 12:29 Відповісти
Це ж курва подоляцька-він тут на платні.
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03.08.2021 12:31 Відповісти
Білоруси мають розуміти, що сюди їм вже їхати небезпечно. Спецслужб в нас нема. Точніше є кгб і гру. І всього за 2 роки ми перетворились на щось середне між паханатом януковича 2013-го і "лднр". Тієї України вже немає
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03.08.2021 12:34 Відповісти
ЗЕбанат https://censor.net/ru/user/25310 відгадай, скільки із тих, що постійно бігали за Порошенком з плакатами "Хто вбив Катю Гандзюк?", чи вимагали знайти вбивць Шеремета, вийдуть під ОПУ з плакатами "Хто вбив Віталія Шишова?", або так само тепер бігатимуть за Зе?
Хто сказав жоден?
Чому сумніваєшся у їхній чесноті?
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03.08.2021 12:32 Відповісти
Не пей в жару. Козлёночком станешь. Хотя уже стал.
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03.08.2021 12:34 Відповісти
Що ЗЕбанат? Не розумію російської мови.
Після того як наші любі американські брати перемогли, принизили, та анально зґвалтували вас мокшан в Холодній Війні - російська мова нікому в світі не потрібна. Мова програвших.
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03.08.2021 12:36 Відповісти
Давай-давай, провокаторишка. Не останавливайся.
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03.08.2021 12:41 Відповісти
Що ЗЕбанат https://censor.net/ru/user/25310?
Не розумію російської мови.
Дивись - в 1989 населення СРСР було 280 млн, ВВП 10% світового.
В 2019 населення московії 140 млн, ВВП 1.5% світового.
Ви втратили 5 млн км2 території - це приблизно половина території США чи Китаю.
Класно вас американці зробили, мокша га?
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03.08.2021 12:44 Відповісти
Продолжай. Мне нравится твоя истерика.
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03.08.2021 12:48 Відповісти
Як же мені подобається тикати москворотих ЗЕбанатів в їх поразку! Як же це приємно! Є все ж таки в світі справедливість!!!
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03.08.2021 12:50 Відповісти
Ты шо, устал? Слабенький какой-то.
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03.08.2021 12:56 Відповісти
Нормально так тебя размотало. Сколько ты уже сегодня принял? Черти еще не мерещатся?
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03.08.2021 13:08 Відповісти
Кацап, а чего под прокси пишешь? Забанили? Много ротом срал?
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03.08.2021 13:48 Відповісти
Слабак.
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03.08.2021 14:37 Відповісти
Омєрзітєльний, він же ;Задумчивий;- стара рига, антимайданівець. Я його по форуму з 20014 знаю. Вони тоді з ;піранья; та Джамалом працювали.
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03.08.2021 12:43 Відповісти
Есть пруфы? Или ники созвучные увидел?
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03.08.2021 14:38 Відповісти
Его убил Аваков и его кгб-шный пес Боцман, как и Шеремета
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03.08.2021 12:38 Відповісти
Зато поржьом!
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03.08.2021 12:40 Відповісти
давайте потратим деньги налоплательщиков на защиту каких то белорусских оборванцев.
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03.08.2021 15:42 Відповісти
Ну и кто теперь восстановит материальный и моральный ущерб...И в суд не обратишься..суд против власти не пойдет...
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03.08.2021 12:12 Відповісти
чому не можна до суду ? спочатку, звісно, до районного, а потім до Європейського з прав людини
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03.08.2021 12:54 Відповісти
Киевлянку Калинину второй раз по ошибке внесли в санкционный список СНБО: "Это же надо так лажать. Никому не пожелаю столкнуться с подобным" - Цензор.НЕТ 3655
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03.08.2021 12:15 Відповісти
ВНЕСИТЕ В СПИСОК ЗЕЛЕНСКОГО В.А..... РАЗУМКОВА Д.А. ....ШМЫГАЙЛЬ Д.А...КОЛОМОЙСКОГО И.В. ...АХМЕТОВ Р.Л. И ВСЕ сразу перестануть ДЭБЭЛИТЬСЯ В РНБО....
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03.08.2021 12:27 Відповісти
С точки зрения диджитализации ты и есть сепаратюга.
Потому, нефик!
Или ты против политики партии?
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03.08.2021 12:18 Відповісти
хех программа видимо реагирует на "калинка-малинка".... эй кто там Малинины вы тоже цин-
куйте потомушо потом ничего не докажите
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03.08.2021 12:23 Відповісти
Журналисты хреновы! Сами смотрите, что пишете! немудрено, что девочке всё позаблокировали.
ну как в статье можно такое написать - ей снова придется доказывать, что она террористка?
а где приставка НЕ? (НЕ ТЕРРОРИСТКА)
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03.08.2021 12:30 Відповісти
ата барига вінават. ваву падставілі
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03.08.2021 12:35 Відповісти
В країнах з діючою судовою системою подають до суду на відшкодування матеріальних та моральних збитків.
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03.08.2021 12:38 Відповісти
У нас даже анастезиолога за смерть человека не судят, и лицензию не отбирают
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03.08.2021 12:41 Відповісти
Так то із судовою, та ще із діючою.
У нас одна фірма ще із 2016 року судиться щодо незаконного внесення її в санкційний список.
Суди футболять справу між собою, не розглядаючи по суті.
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03.08.2021 13:36 Відповісти
Сочувствую. Держитесь!

Но стая зебобиков плюет на все, им бы только баблом нажраться.
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03.08.2021 12:48 Відповісти
Какая разница?
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03.08.2021 12:53 Відповісти
поцЗедент может смело ехать к Байдену
с отчетом:-вот пожалЮста-ввели санкции против Калининой!!
Боремся!!
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03.08.2021 12:55 Відповісти
Олю,подайте позов у ЄСПЛ на отих придурків і зажадайте такої компенсації за моральні і матеріальні збитки,що би сам панунцьо голова РНБО без штанів залишився! Думаю,що ЄСПЛ ,"задля приколу", піде Вам на зустріч!
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03.08.2021 13:00 Відповісти
Років 5 тому судова практика змінилася так, що моралку хрін докажеш.
А матеріалка - це пряма дійсна шкода. Теж не доведеш.
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03.08.2021 13:37 Відповісти
Так це у нас,а в Європі моральні збитки суди оцінюють в ой-ой-ой! Так що у Олі є реальний шанс "роздіти" РНБО!
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03.08.2021 18:18 Відповісти
а какое-то кабинетное чмо за это ещё и премии получает, немаленькие премии
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03.08.2021 14:24 Відповісти
Это всё херня. У нас чуваку, у которого полностью ампутирована рука, десять лет подряд военкомат повестки приносил.
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03.08.2021 14:58 Відповісти
Це кандидату ЮРИДИЧНИХ наук потрібен був рік, щоб доказати, що вона є вона, а не вона.
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03.08.2021 15:39 Відповісти
 
 