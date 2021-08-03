Киянку Калініну вдруге помилково внесли до санкційного списку РНБО: "Це ж треба так лажати. Нікому не побажаю зіткнутися з подібним"
До санкційного списку Ради національної безпеки і оборони (РНБО) помилково внесли киянку Ольгу Калініну, яка є однофамільницею "секретарки територіальної виборчої комісії" Первомайського району в окупованому Криму. Вона не може отримувати зарплату і користуватися банківськими картками. Більше того, таке відбувається вже вдруге.
Як пише "Обозреватель", попри те, що жінка не має жодного стосунку до "виборів" на окупованому півострові, її ім'я та прізвище потрапили під санкції вже вдруге, передає Цензор.НЕТ.
У підсумку молодша наукова співробітниця Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка не може отримувати зарплату і користуватися банківськими картками у зв'язку з тим, що її рахунки повністю заблоковані.
Зазначається, що першого разу, в 2018 році, для того, щоб домогтися справедливості, Ользі знадобився майже рік.
"У 2018 році життя молодої жінки круто змінилося. Щасливу дружину і маму маленької Агати поставили перед фактом: тепер вона "терористка". Причому довгий час Ользі не говорили навіть у банку, чому заблоковані її рахунки", - пише видання.
"Це коштувало нервів, часу, сил ... Нікому не побажаю зіткнутися з подібною ситуацією...", - розповіла вона.
За її словами, за той випадок перед нею ніхто навіть не вибачився, так ще й історія повторюється.
"Ніхто навіть не перепросив за те, що сталося в 2018 році! І якби не розголос, не допомога ЗМІ, прокуратури АРК, Держприкордонслужби України, які надали докази того, що я ніяка не терористка, то я би досі жила в пеклі. Це ж треба так лажати, щоб удруге помилково "відправити" людину під санкції! Але, знаєте, навіть не здивуюся, якщо через кілька років знову побачу себе в подібному списку", - додала Калініна.
Киянка готується до чергового витка боротьби за справедливість, їй знову доведеться доводити, що вона не терористка і не має жодного стосунку ні до проведення "референдуму" в Криму, ні до "роботи на Росію".
"Крім фінансових обмежень, у травні 2018 р. РНБО своїм рішенням доручила Міністерству закордонних справ України поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, США та інших держав про запровадження санкцій і поставити перед ними питання про застосування аналогічних обмежувальних заходів. Перевіряти на собі їх Ольга Калініна, звичайно ж, не хотіла - сім'я вирішила навіть не намагатися виїхати у відпустку за кордон", - зазначає видання.
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"Но ведь Ольга Калинина никому не признается,что голосовала за зелень,не так ли?" - по вашему выходит, что она должна была проголосовать опять за "этих"?
Вішати неугодних - стара традиція кремлівських спецслужб ще з часів КГБ. Саме так убили талановитого українського композитора Івасюка. Тільки за те, що пропагував українську мову. Так вбили неугодного Хлу Березовського в Британії. Так тепер вбили Шишова в Києві.
Хто сказав жоден?
Чому сумніваєшся у їхній чесноті?
Після того як наші любі американські брати перемогли, принизили, та анально зґвалтували вас мокшан в Холодній Війні - російська мова нікому в світі не потрібна. Мова програвших.
Не розумію російської мови.
Дивись - в 1989 населення СРСР було 280 млн, ВВП 10% світового.
В 2019 населення московії 140 млн, ВВП 1.5% світового.
Ви втратили 5 млн км2 території - це приблизно половина території США чи Китаю.
Класно вас американці зробили, мокша га?
Потому, нефик!
Или ты против политики партии?
куйте потомушо потом ничего не докажите
ну как в статье можно такое написать - ей снова придется доказывать, что она террористка?
а где приставка НЕ? (НЕ ТЕРРОРИСТКА)
У нас одна фірма ще із 2016 року судиться щодо незаконного внесення її в санкційний список.
Суди футболять справу між собою, не розглядаючи по суті.
Но стая зебобиков плюет на все, им бы только баблом нажраться.
с отчетом:-вот пожалЮста-ввели санкции против Калининой!!
Боремся!!
А матеріалка - це пряма дійсна шкода. Теж не доведеш.