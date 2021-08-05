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Новини Агресія Росії проти України
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Матеріали кримінального провадження про Іловайську трагедію розсекретять, - Венедіктова

Матеріали кримінального провадження про Іловайську трагедію розсекретять, - Венедіктова

Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила про необхідність розсекречення матеріалів кримінального провадження щодо організації та проведення бойових дій в районі міста Іловайськ в 2014 році.

Про це генпрокурор повідомила в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Венедіктова провела першу зустріч з родичами військовослужбовців, загиблих, полонених і зниклих під час Іловайських подій.

"Розслідування Іловайських подій триває за двома напрямами: організація вторгнення з боку РФ та віроломне вбивство українських військових, а також перевірка обставин можливого недбалого ставлення до військової служби військовими службовими особами з числа керівництва антитерористичною операцією. Під час слідства допитано понад 900 потерпілих і свідків, вилучено, оглянуто та досліджено понад 1600 бойових документів. Обсяг матеріалів кримінального провадження складає понад 300 томів, з яких понад 70 із грифом обмеженого доступу", - розповіла Венедіктова.

Також читайте: "Іловайський котел": двох російських генералів підозрюють у вбивстві українських воїнів

"Нами прийнято рішення про необхідність розсекречення матеріалів кримінального провадження щодо організації та проведення бойових дій в районі міста Іловайська. Службою безпеки України вже скеровано відповідні клопотання про розсекречення документів до Генерального штабу ЗС України та інших органів для прийняття відповідних рішень. Також наразі ми працюємо над удосконаленням офіційного вебсайту Офісу Генерального прокурора та маємо намір розмістити на ньому відповідний розділ, присвячений "Іловайським подіям", де кожен зможе в будь-який час отримати інформацію про хід та результати слідства, а також ознайомитися із фотокопіями розсекречених матеріалів. Суспільство має знати правду", - додала генпрокурор.

За словами Венедіктової, зв’язку із необхідністю з’ясування детальних питань щодо відповідності керівним документам дій військових службових осіб під час планування і безпосереднього виходу з оточення підрозділів сил АТО і добровольчих батальйонів, а також інших питань призначено додаткову судову військову експертизу, яка наразі виконується.

Нагадаємо, в ніч з 23 на 24 серпня 2014 року відбулася наймасштабніше вторгнення сил країни-агресора на територію України. 29 серпня 2014 за наказом командування Генштабу ВС РФ російські військовослужбовці в упор розстріляли з важкого озброєння колони українських військовослужбовців.

В результаті трагедії в Іловайську 366 українських воїнів загинули, 429 були поранені, 300 - потрапили в полон.

Також читайте: Вандали в центрі Кривого Рогу пошкодили пам'ятники чорнобильцям і загиблим під Іловайськом воїнам. ФОТОрепортаж

Іловайськ (269) Венедіктова Ірина (829)


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Топ коментарі
+28
только рассекретят с момента начала выхода из котла..
не станет же БЕНЯдиктова оглашать материалы о коломойском, который послал добробаты на отжатие ЗуГРЭС у Ахметова....
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05.08.2021 17:28
+20
Давно пора. Давно пора всім знати остаточну мету руху малочисельних слабоозброєних українських загонів добровольців на Іловайськ і хто дав таку команду їм. А те, в що обернувся той штурм Іловайська - ми і так знаємо.
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05.08.2021 17:14
+17
смотря что и как.. начнут с момента "Порошенко позвонил путлеру..."..
А что было до этого и почему коломойский послал добробаты в котел - еще больше засекретят
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05.08.2021 17:29
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Давно пора. Давно пора всім знати остаточну мету руху малочисельних слабоозброєних українських загонів добровольців на Іловайськ і хто дав таку команду їм. А те, в що обернувся той штурм Іловайська - ми і так знаємо.
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05.08.2021 17:14 Відповісти
только рассекретят с момента начала выхода из котла..
не станет же БЕНЯдиктова оглашать материалы о коломойском, который послал добробаты на отжатие ЗуГРЭС у Ахметова....
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05.08.2021 17:28 Відповісти
підозрюю, що ти правий...
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05.08.2021 17:31 Відповісти
Тільки Зугрес - це місто, а не абривіатура. Так що шота твоя версія схожа на фуфло. Не маючи особливо теплих відчуттів ні до жаби, яка зараз в президентах, ні до її Карабаса-Коломойського. Маріуполь теж брали обмеженими силами, але та операція вдалася. Думаю, що малі сили, відсутність резервів і такі результати були тому, що банально не було військ після розвалу армії Януковичем. Всі інші речі ліпше почитати й справді в прокурорській справі. Я трохи сумніваюся, що ця байка про те, шо люди, які клали голови прям не розуміли, що якщо підрозділ складається з непідготованих добровольців і піти до чорта в зуби - то можна й не повернутися - йшли на змову з олігархами за якісь підприємства війну вести. Якщо врахувати втрати при спробі перекрити кордон і ті, що були до Іловайська, під час звільнення 2/3 окупованих територій - то раптом виявиться, що банально не було резервів і наступи захлинулися. Власне, Іловайськ - трагедія, але загинув чисельно десь батальйон - це не є військовою поразкою ні з якого боку. Але як виявиться, що підрозділами керували не з генштабу - то 100% всіх причетнех треба посадити, шоб такої муйні більш ніколи не було.
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05.08.2021 21:09 Відповісти
І місто, і абривіатура. Є ще ЗуГРЕС-2. Саме вона, напевно і була метою висування добробатів. Бо ЗуГРЕС малопотужна.
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05.08.2021 21:23 Відповісти
Угу...що захотіли....
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05.08.2021 23:00 Відповісти
..тех штурмов тупых было несколько..(((
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06.08.2021 02:13 Відповісти
дуже болюча тема
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05.08.2021 17:15 Відповісти
Если реально рассекретят, это ж что теперь пропагандонам врать?.. Все многолетние труды насмарку...
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05.08.2021 17:22 Відповісти
смотря что и как.. начнут с момента "Порошенко позвонил путлеру..."..
А что было до этого и почему коломойский послал добробаты в котел - еще больше засекретят
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05.08.2021 17:29 Відповісти
Взагалі планувалося оточення Донецька зі сходу.
Але постає питання, хто такою кількістю військових проводить операцію по оточенню.
Друге питання, чому не враховували, що паРаша може ввести свої війська
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05.08.2021 17:44 Відповісти
зі сходу, але с заходом с півночі.. а не с півдня.
Тим паче не було ніякого сенсу наступати з півдня - коли ж/д на Іловайск було переркрито..

Более того, именно угроза окружения Донецка с юга - из Иловайска, и его последующего освобождения, при отсутствии резервов у боевиков (а им действительно не было чем закрыть прорыв под Иловайском) - спусковой крючок для расеи.
И сдержать наступление мы смогли с огромным трудом - десятки километров степей были просто открыты для наступления (видно кремль сдерживал и Запад, иначе бы Мариуполь мог быть захвачен - смотрите сколько сотен украинских бойцов(не тысяч!) его тогда прикрывало с востока.
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05.08.2021 18:00 Відповісти
Бійців послали туди, не повідомивши ЗСУ, які володіли реальної інформацією про перебування військ противника.
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05.08.2021 18:02 Відповісти
Якби Бєня не фінансував добробати, а гудів як рижий ахмєт-сєпар то ордло було б і в Харківскькій обл. і у Дніпропетровській.....
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05.08.2021 21:25 Відповісти
не "фінансував", а "********* на фінансуванні", продаючі армії палива вдвічі дорожче від цін на АЗС
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06.08.2021 11:22 Відповісти
Як казав один порохнявий ікспєрт "вони були вимушені брати хабарі для протистояння російській агресії...."
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11.08.2021 19:04 Відповісти
продолжают сливать хомчака и насиння?
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05.08.2021 17:36 Відповісти
Специалисты , до исторической родины добежавшие и не добежавшие, убеждают : Иловайск организовали Путин и Порошенко . Вместе. Как , к примеру , этот специалист. https://censor.net/ru/comments/locate/3275005/01921441-d7f9-731e-ab79-1d83ae9f247ahttps://censor.net/ru/comments/locate/3275005/01921441-d7f9-731e-ab79-1d83ae9f247a
И: Расследование Иловайской трагедии закончено, но дело не передано в суд, потому что полная правда о войне не интересна властям, - Матиос. 29.08.20
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05.08.2021 17:39 Відповісти
тепловізор і хєріл справу.
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05.08.2021 17:47 Відповісти
бойцы и командиры добробатов, не забывая ошибок командования, в основном винят в Иловайске именно Корбана и Беню, которым очень хотелось рейдернуть еще одну ТЭС. Их цитаты из воспоминаний:
".... Отнять у Ахметова объект энергетики - вот истинная причина, по которой Корбан и Коломойский не остановились перед тем, чтобы измарать свои руки кровью тысяч патриотов, которые, идя в бой, искренне верили, что воюют за независимость своей страны...."
".... 5 августа замглавы Днепропетровской ОГА Геннадий Корбан собрал в кабинете командиров батальонов «Азов» (Билецкий), «Шахтерск» (Филоненко), «Днепр-1» (Береза), «Донбасс» (Семенченко). Так же на встрече участвовали генерал Хомчак и журналист Юрий Бутусов. По свидетельствам людей, бывших на встрече, Корбан информировал о том, что в Иловайске НВФ в размере 50-60 человек и отсутствуют укрепрайоны. Так же есть свидетельства, что Корбан мотивировал командиров батальонов довольно внушительной суммой за взятие Иловайска (называлась цифра в размере 300 тыс. долларов каждому командиру добровольческого батальона). Приехавший позже Хомчак подтвердил отсутствие укреплений и обсудил с присутствующими схему взаимодействия добробатов с ВСУ.
Как позже оправдывался Корбан, встреча имела "чисто консультативный характер."
Однако, кроме того, подобное отдельное совещание проводилось позже и в Курахово, где присутствовали должностные лица, которые не имели непосредственного отношения к проведению АТО
О том, что Иловайск зарождался в кабинете Корбана в стенах Днепропетровской ОГА, также говорят и командиры добровольческих батальонов. Например, командир «Шахтерска» Андрей Филоненко сообщил:
«5 августа 2014 года в здании Днепропетровской облгосадминистрации прошло совещание с Геннадием Корбаном. Мы зарегистрированы в Днепропетровской области, а там всем командовал Корбан. Опасно было возражать и говорить свои мысли вслух. На совещании присутствовали Семен Семенченко (батальон «Донбасс»), Андрей Билецкий («Азов»), журналист Юрий Бутусов. Корбан озвучил тему совещания - взятие Иловайска. Вводная была следующая: он берет в кольцо Донецк, а Иловайск - важное место с узловой ж/д станцией, но у него нет для этого времени и пехоты, поэтому «зайдите туда батальоны и зачистите, там максимум 50 террористов». Но как оказалось, там даже за 4 месяца до нашего прихода заливали бетон в укреппозиции. У нас снаряды от пушек «Рапира» отскакивали от их дотов. К тому же только на нашем участке было 15 снайперов из Тореза и около 500 боевиков».Информацию о том, что поход на Иловайск не был тщательно спланированной операцией Вооруженных сил Украины, подтвердил и командир батальона «Донбасс-Украина» Вячеслав Власенко с позывным «Филин». Во время Иловайских событий был начальником штаба батальона «Донбасс».
«Семенченко лично принимал решение и пытался сделать все, чтобы попасть в Иловайск. Он отправлял всех туда, заявляя, что там не более 200 боевиков, мы быстро зайдем, повесим украинский флаг и вернемся назад. Поэтому 19 августа 2014-го года мы ехали в Иловайск на одни сутки, даже не брали с собой боеприпасов и продовольствия на длительные сроки. Хотя у нас планы были совсем другие - разрабатывали операцию по освобождению Донецка. Зайти в Иловайск - это личное желание Семенченко. И он сделал все, чтобы «Донбасс» туда пошел. Заход туда нашего батальона вообще не рассматривался в Минобороны и Генштабе».
Об этом есть отдельный фильм-расследование от эстонских журналистов, которых никак не обвинишь в предвзятости и подыгрыванию кому-либо. Упоротым очень советую посмотреть, крепко прочищает мозги относительно Бени и его питбуля Корбана.
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05.08.2021 18:06 Відповісти
Луценко все підчистив
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05.08.2021 17:41 Відповісти
Мозг тебе подчистили, ЗЕдаун глупенький
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05.08.2021 17:52 Відповісти
то цифри в тебе, скільки раз тобі лоботомію робили?
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06.08.2021 14:17 Відповісти
Нихрена оно не рассекретит ,т к сразу выявляется коломойша...а начало лепить начало с конца -чтож,снова зекретины обосрутся по полной
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05.08.2021 17:48 Відповісти
Теперь понятно почему Аваков так быстро драпанул. Нужна очередная серия 95 квпртала чтоб заглушить будущий выход Белингкэт о деле Вагнеровцев
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05.08.2021 17:55 Відповісти
И что, Хомчака, который от Коломойского командовал этой операцией, а потом сбежал, оставив подчинённых, теперь посадят?
Что-то слабо верится.
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05.08.2021 17:58 Відповісти
Насправді будуть давати крихти інформації, перебріхувати факти, щоб псувати рейтинг Порошенкові. Ви ж знаєте який народ у нас - він швидше повірить у теорію змови, аніж своїм очам.
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05.08.2021 18:03 Відповісти
Не сам. Йому добряче допомогли медіа олігархів. Кожну дрібницю роздували у слона. Обсмоктували кісточки і маніпулювали. Дурні повірили. Тому в них тепер опалення буде не по Роттердаму +, а по формулі Беня +++ в енній степені.
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05.08.2021 18:19 Відповісти
вчепились ви, зебіли, в той рейтинг...
Та нам важливо те, яка політика держави буде! А те, яка особа на Банковій (чи партія в парламенті) і з яким рейтингом буде проводити в життя політику реформ і шляху України в цивілізацію - питання другорядне!
Порох і ЄС - нехай! Інші , які на практиці довели, що будуть, а не обманюватимуть - давай їх! Але реальних, а не чортиків з табакерки з бірочками " мене зробив папа Карло, я чесний".
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05.08.2021 18:31 Відповісти
О том же подумал
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05.08.2021 18:04 Відповісти
Там була фігура й більша.
Хомчак лиш взяв на себе негатив,вигороджуючи ініціаторів ,за це й був винагороджений посадою і жирними схемами-відкатами за президентства Зєлі...
«Всі дії ми узгоджували з представниками МВС - головою Департаменту з керівництва і забезпечення підрозділів міліції особливого призначення Віктором Чалаваном і представником МВС у штабі АТО Володимиром Гриняком» - розповів в інтерв'ю екс-командир батальйону «Шахтарськ» Андрій Філоненко. А от що сказав колишній командир батальйону «Миротворець» Андрій Тетерук: «Надвечір 20 серпня мені зателефонував полковник МВС Володимир Павлович Гриняк, який був посередником між МВС та Збройними силами України в штабі АТО. Він наказав нам готуватися, щоб незабаром вирушити на зачистку Іловайська… Увечері 23 серпня в піонертаборі перебував генерал-лейтенант Сергій Анатолійович Яровий, заступник міністра внутрішніх справ України. Він наказав здійснити зачистку Іловайська слідом за Збройними силами України».

"Проміжний звіт комісії ВР відзначає, що 16 серпня у селищі Урзуф на базі батальйону «Азов» пройшла спільна нарада за участі генерала Хомчака, командирів добробатів, і - генерала Ярового. А от ще. «Ввечері 23-го ми були за 40 км від Іловайська, на проміжній базі. До нас приїхали двоє есбеушників і сказали, що прикордонники повідомляють про дві батальйонно-тактичні групи росіян, які мають перекрити напрямок Амвросіївка -Старобешеве. З нами тоді ще був Андрій Тетерук. Я у нього спитав, «Що робити?» А він пожартував: «Помирати героями». Згодом ввечері приїхав генерал Яровий і поставив завдання: на День Незалежності буде штурм Іловайська силами ЗСУ, потім піде Нацгвардія, а наше завдання - зачистка після штурму. Вся операція мала тривати до вечора, із собою сказали зайвого не брати» - розповів в інтерв'ю Всеволод Стеблюк, начальник медичної служби батальйону «Миротворець»."

https://newsua.one/news-opinion/do-vidstavki-arsena-avakova-pro-mvs-u-ilovais-51349.html До відставки Арсена Авакова: Про МВС у Іловайську
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05.08.2021 18:30 Відповісти
Ничего секретного. Коломойский хотел хопануть ГРЭС, послал своего человека - Корбана,
тот предложил по 150 тыс. зелёных четырём комбатам за операцию ,но не все

согласились. Фронт оголили и получили удар в спину. Это было всё известно еще
давно.
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05.08.2021 18:07 Відповісти
А я і так знаю той секрет-95. Ва фсьом вінаватый Парашэнка ...
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05.08.2021 18:18 Відповісти
Порошенко в тюрьму?
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05.08.2021 18:30 Відповісти
каломойше уже сидит? А хомчак?
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05.08.2021 18:39 Відповісти
А что там рассекречивать, типа те кто там был ничего не помнят , и не рассказывали? Или то, что РФ ввела навстречу нашим свои превосходящие по численности войска, а потом расстреляли Украинцев в коридоре выхода?
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05.08.2021 19:15 Відповісти
Вот вам все "секретные" материалы...
http://argumentua.com/stati/neudacha-pod-ilovaiskom-anatomiya-proryva-i-tochki-na-god-spustya
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05.08.2021 19:29 Відповісти
Яка б не була мотивація наших добробатів в цій операції навіть якщо їх використали це другорядне у порівнянні з тим злочином який вчинила рфія яка вторглась в Україну й розстріляла наших воїнів
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05.08.2021 21:29 Відповісти
Петя лично сдал Иловайск по приказу путина.Сколько эта мрпзь устраивала перимирий ,когда приезжали русские курсанты пострелять по живым мишеням.Когда петя отправил корабли через керченский мост на верную гибель...Давно пора отдать порошенко под суд!Это преступник номер один в Украине!И всех его генералов,которые работали на врага за деньги.
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05.08.2021 22:32 Відповісти
Маячня .
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05.08.2021 23:13 Відповісти
Ну ти дурачок, це відразу помітно, але запам'ятай.
Це сталось через вторгнення російсько армії, яка рятувала безнадійне положення своїх найманців. Ніхто більше, окрім вищого керівництва Росії у цьому не винний.
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05.08.2021 23:33 Відповісти
Про російську армію та Путіна, які стали головними винуватцями, буде ні слова. будуть звинувачувати Порошенко )
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05.08.2021 23:32 Відповісти
В Илловайской трагедии виноваты жадность каломойши и халатность хомчака --не провел разведку, но доложил наверх, что в городе только сотня сепарни. А когда кацапье начало стрелять --хомчак спасал свою тушку, а не подчиненных.
А ,например, комбат Забродский вывел ВСЕХ своих подчиненных живыми!, пройдя ок. 400 км по тылам сепарни---этот проход вошел в учебники для военных на Западе.
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05.08.2021 23:35 Відповісти
Забродський тоді командував бригадою.
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06.08.2021 09:22 Відповісти
Клоун тоже о многом мечтал и обещал, а на самом деле, всё так и осталось. Точно так же будет и у этой клоунессы.
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05.08.2021 23:51 Відповісти
Только слегка подредактируют, чтобы интересы одной бородатой бабушки там не очень светились.
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06.08.2021 01:20 Відповісти
логично но не факт.... может зюзе за одно и беню слить время настало
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06.08.2021 09:01 Відповісти
Кишка тонка. Зюзю бенины охранники водят.
Так что люди Бени могут этой сраной тамагоче и шею свернуть, как цыпленку, если что.
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06.08.2021 09:59 Відповісти
они бенины родсвенники? а за столько и ещё сверху столько же??? как думаешь чьих
эти девушки тогда будут???
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06.08.2021 10:04 Відповісти
всё крнечно немного хуже - беня это хабад....
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06.08.2021 10:04 Відповісти
Рассекречивание совпадет с датой выхода фильма по "вагнеровцам", ведь зе-упырям очень нужно отвлечь внимание быдла от факта держьзрады зеЛоха
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06.08.2021 06:31 Відповісти
А чого ти так переживаєш? В тебе дві теми в одній голові не уживаються?
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06.08.2021 14:19 Відповісти
там кроме зугреса была ещё тема она на цензоре тоже вентелировалась до поры до времени
и довентилировалась до нуля.... темка - куда с ялынковичем исчезла казна первые цыфры на-
зывались чтото чуть больше 100лярдов зелени 110-120 дето так... потом в различных заявле-
ниях постмайдановской власти циферка таяла таяла и последнее что я запомнил огласил кро
лик- чтото ок. 75лярдов.... короче внешний долг страны.... куда и как выводились эти бабки до
сих пор табу можно погуглить есть только версии журналистов и экспертов но какуюто часть
семейка легитимного кинула камазом (или двумя) на родину "героя" чтото ок 30лярдов так что
не зугресом единым.... наша "патрыотычна верхивочка" чисто по дороге использую ВСУ и доб
ровольцев ещё и за баблишком гонялись.... и догонялись до первого котла.... так шо там с баб
лецом куда делось??? или всё давно перетёрли и по шумок событий на майдане "совместны-
ми усилиями" как говорится..... тю-тю..... а лохи и вспоминать уже забыли...
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06.08.2021 09:00 Відповісти
https://spektrnews.in.ua/news/sekreti-pro-lovays-k---dmitro-kalinchuk-vovnyanko/119252 Я вже мрію прочитати СЕКРЕТИ ПРО ІЛОВАЙСЬК! -

Наприклад такі. Я хочу прочитати стенограму наради у кабінеті заступника ДніпроОДА Геннадія Корбана від 5 серпня 2014 р. за участі самого Корбана, генерала Хомчака, командирів добробатів Семенченка, Білецького, Берези та Філоненка, та журналіста Бутусова. Бо саме там було прийняте рішення штурмувати Іловайськ - в кількох інтерв'ю про це розповів сам Корбан.
А ще, я хочу прочитати зміст наказів штабу АТО наступати на Іловайськ.
А ще мені буде до сказу цікаво дізнатися - як так сталося, що взводи бату «Азов» з Іловайська пішли, а їх за те навіть не пожурили?! Вони ж типу наказ порушили? Чи був наказ на виведення? Ой, а його можна буде прочитати? А може і наказу на наступ на Іловайськ не було? А чому?
Окремо мені буде неймовірно цікаво дізнатися про мету операції - наступу на Іловайськ. Ні, не оте загально відоме «звільнюючи українську землю», а приземлено. Отак як пишуть в наказах. «Силами кількох рот, з метою «теке-то-таке-то» такого числа опанувати місто, з метою…»
Я чорт забирай, хочу знати: хто замислив наступ на Іловайск, і навіщо? Я хочу прочитати ґрунтовне спростування тези про те, що на Іловайськ наступали, з метою опанувати Зугрес і захопити Зуєвську ТЕЦ. Опанування якої загонами наближеними до олігарха Коломойського робило його некоронованим королем Донбасу.
І особливо я хочу мати відповідь на питання - а хто власне командував атакою на Іловайськ? Хто конкретно давав накази? А то, от розумієте?.. Навіть з опублікованих інтерв'ю відомо, що накази віддавав НЕ командувач Сектору Б генерал Хомчак, а перший заступник міністра МВС генерал Яровий. Ага-ага, отой, якого щойно відправили у відставку, з відвальною у півмільйона гривень. Наразі опубліковано до біса свідчень про те, що батальйони МВС до Іловайська заводили керівники МВС - Чалован, Гриняк, Яровий, тощо. Буде про це в опублікованих документах?
Я сподіваюся, сильно сподіваюся що буде. Бо інакше - це буде черговий розвод лохів. А я чорт забирай, хочу правди про Іловайськ. І мені дивно, що тої самої правди все менше хочуть ті хто си-и-и-ильно її хотів у часи Порошенка.﻿

https://spektrnews.in.ua/news/sekreti-pro-lovays-k---dmitro-kalinchuk-vovnyanko/119252 - Дмитро "Калинчук" Вовнянко
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06.08.2021 09:28 Відповісти
Ви реально вірити що за цієї влади слідство буде перевіряти вказану версію?
Не смішіть людей. Зеленим плювати на трагедію. Їм треба зняти пару відосиків та вилити відерце лайна на кого вони вкажуть. Ви хіба не розумієте для чого це? Завтра Зе буде казати от ви тут вважаєте Порошенка патріотом, що він там для армії щось зробив, а от вам експертиза, що він "на убій відправив" ваших синів, а ще й ворогу цукерки продавав.
Схаменіться, через два роки вони взагалі будуть вам казати, що це великий Зе збудував нашу армію, це ж очевидно.
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31.08.2021 14:31 Відповісти
Значить це показуха і замовлення Зелених, а не експертиза.
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31.08.2021 14:27 Відповісти
 
 