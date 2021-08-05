Матеріали кримінального провадження про Іловайську трагедію розсекретять, - Венедіктова

Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила про необхідність розсекречення матеріалів кримінального провадження щодо організації та проведення бойових дій в районі міста Іловайськ в 2014 році.

Про це генпрокурор повідомила в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Венедіктова провела першу зустріч з родичами військовослужбовців, загиблих, полонених і зниклих під час Іловайських подій.

"Розслідування Іловайських подій триває за двома напрямами: організація вторгнення з боку РФ та віроломне вбивство українських військових, а також перевірка обставин можливого недбалого ставлення до військової служби військовими службовими особами з числа керівництва антитерористичною операцією. Під час слідства допитано понад 900 потерпілих і свідків, вилучено, оглянуто та досліджено понад 1600 бойових документів. Обсяг матеріалів кримінального провадження складає понад 300 томів, з яких понад 70 із грифом обмеженого доступу", - розповіла Венедіктова.

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"Нами прийнято рішення про необхідність розсекречення матеріалів кримінального провадження щодо організації та проведення бойових дій в районі міста Іловайська. Службою безпеки України вже скеровано відповідні клопотання про розсекречення документів до Генерального штабу ЗС України та інших органів для прийняття відповідних рішень. Також наразі ми працюємо над удосконаленням офіційного вебсайту Офісу Генерального прокурора та маємо намір розмістити на ньому відповідний розділ, присвячений "Іловайським подіям", де кожен зможе в будь-який час отримати інформацію про хід та результати слідства, а також ознайомитися із фотокопіями розсекречених матеріалів. Суспільство має знати правду", - додала генпрокурор.

За словами Венедіктової, зв’язку із необхідністю з’ясування детальних питань щодо відповідності керівним документам дій військових службових осіб під час планування і безпосереднього виходу з оточення підрозділів сил АТО і добровольчих батальйонів, а також інших питань призначено додаткову судову військову експертизу, яка наразі виконується.

Нагадаємо, в ніч з 23 на 24 серпня 2014 року відбулася наймасштабніше вторгнення сил країни-агресора на територію України. 29 серпня 2014 за наказом командування Генштабу ВС РФ російські військовослужбовці в упор розстріляли з важкого озброєння колони українських військовослужбовців.

В результаті трагедії в Іловайську 366 українських воїнів загинули, 429 були поранені, 300 - потрапили в полон.

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