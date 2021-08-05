Материалы уголовного производства об Иловайской трагедии рассекретят, - Венедиктова

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила о необходимости рассекречивания материалов уголовного производства в отношении организации и проведения боевых действий в районе города Иловайск в 2014 году.

Об этом генпрокурор сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Венедиктова провела первую встречу с родственниками военнослужащих, погибших, пленных и пропавших во время Иловайских событий.

"Расследование Иловайских событий продолжается по двум направлениям: организация вторжения со стороны РФ и вероломное убийство украинских военных, а также проверка обстоятельств возможного халатного отношения к военной службе военными служебными лицами из числа руководства антитеррористической операцией. Во время следствия допрошены более 900 потерпевших и свидетелей, изъяты, осмотрены и исследованы более 1600 боевых документов. Объем материалов уголовного производства составляет более 300 томов, из которых более 70 с грифом ограниченного доступа", - рассказала Венедиктова.

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"Нами принято решение о необходимости рассекречивания материалов уголовного производства в отношении организации и проведения боевых действий в районе города Иловайск. Службой безопасности Украины уже направлены соответствующие ходатайства о рассекречивании документов в Генеральный штаб ВС Украины и другие органы для принятия соответствующих решений. Также сейчас мы работаем над усовершенствованием официального веб-сайта Офиса Генерального прокурора и намерены разместить на нем соответствующий раздел, посвященный "Иловайским событиям", где каждый сможет в любое время получить информацию о ходе и результатах следствия, а также ознакомиться с фотокопиями рассекреченных материалов. Общество должно знать правду", - добавила генпрокурор.

По словам Венедиктовой, в связи с необходимостью выяснения подробных вопросов о соответствии руководящим документам действий военных должностных лиц при планировании и непосредственном выходе из окружения подразделений сил АТО и добровольческих батальонов, а также других вопросов назначена дополнительная судебная военная экспертиза, которая сейчас выполняется.

Напомним, в ночь с 23 на 24 августа 2014 года произошло самое масштабное вторжение сил страны-агрессора на территорию Украины. 29 августа 2014 года по приказу командования Генштаба ВС РФ российские военнослужащие в упор расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военнослужащих.

В результате трагедии в Иловайске 366 украинских воинов погибли, 429 были ранены, 300 - попали в плен.

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