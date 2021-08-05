Материалы уголовного производства об Иловайской трагедии рассекретят, - Венедиктова
Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила о необходимости рассекречивания материалов уголовного производства в отношении организации и проведения боевых действий в районе города Иловайск в 2014 году.
Об этом генпрокурор сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Венедиктова провела первую встречу с родственниками военнослужащих, погибших, пленных и пропавших во время Иловайских событий.
"Расследование Иловайских событий продолжается по двум направлениям: организация вторжения со стороны РФ и вероломное убийство украинских военных, а также проверка обстоятельств возможного халатного отношения к военной службе военными служебными лицами из числа руководства антитеррористической операцией. Во время следствия допрошены более 900 потерпевших и свидетелей, изъяты, осмотрены и исследованы более 1600 боевых документов. Объем материалов уголовного производства составляет более 300 томов, из которых более 70 с грифом ограниченного доступа", - рассказала Венедиктова.
"Нами принято решение о необходимости рассекречивания материалов уголовного производства в отношении организации и проведения боевых действий в районе города Иловайск. Службой безопасности Украины уже направлены соответствующие ходатайства о рассекречивании документов в Генеральный штаб ВС Украины и другие органы для принятия соответствующих решений. Также сейчас мы работаем над усовершенствованием официального веб-сайта Офиса Генерального прокурора и намерены разместить на нем соответствующий раздел, посвященный "Иловайским событиям", где каждый сможет в любое время получить информацию о ходе и результатах следствия, а также ознакомиться с фотокопиями рассекреченных материалов. Общество должно знать правду", - добавила генпрокурор.
По словам Венедиктовой, в связи с необходимостью выяснения подробных вопросов о соответствии руководящим документам действий военных должностных лиц при планировании и непосредственном выходе из окружения подразделений сил АТО и добровольческих батальонов, а также других вопросов назначена дополнительная судебная военная экспертиза, которая сейчас выполняется.
Напомним, в ночь с 23 на 24 августа 2014 года произошло самое масштабное вторжение сил страны-агрессора на территорию Украины. 29 августа 2014 года по приказу командования Генштаба ВС РФ российские военнослужащие в упор расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военнослужащих.
В результате трагедии в Иловайске 366 украинских воинов погибли, 429 были ранены, 300 - попали в плен.
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не станет же БЕНЯдиктова оглашать материалы о коломойском, который послал добробаты на отжатие ЗуГРЭС у Ахметова....
А что было до этого и почему коломойский послал добробаты в котел - еще больше засекретят
Але постає питання, хто такою кількістю військових проводить операцію по оточенню.
Друге питання, чому не враховували, що паРаша може ввести свої війська
Тим паче не було ніякого сенсу наступати з півдня - коли ж/д на Іловайск було переркрито..
Более того, именно угроза окружения Донецка с юга - из Иловайска, и его последующего освобождения, при отсутствии резервов у боевиков (а им действительно не было чем закрыть прорыв под Иловайском) - спусковой крючок для расеи.
И сдержать наступление мы смогли с огромным трудом - десятки километров степей были просто открыты для наступления (видно кремль сдерживал и Запад, иначе бы Мариуполь мог быть захвачен - смотрите сколько сотен украинских бойцов(не тысяч!) его тогда прикрывало с востока.
И: Расследование Иловайской трагедии закончено, но дело не передано в суд, потому что полная правда о войне не интересна властям, - Матиос. 29.08.20
".... Отнять у Ахметова объект энергетики - вот истинная причина, по которой Корбан и Коломойский не остановились перед тем, чтобы измарать свои руки кровью тысяч патриотов, которые, идя в бой, искренне верили, что воюют за независимость своей страны...."
".... 5 августа замглавы Днепропетровской ОГА Геннадий Корбан собрал в кабинете командиров батальонов «Азов» (Билецкий), «Шахтерск» (Филоненко), «Днепр-1» (Береза), «Донбасс» (Семенченко). Так же на встрече участвовали генерал Хомчак и журналист Юрий Бутусов. По свидетельствам людей, бывших на встрече, Корбан информировал о том, что в Иловайске НВФ в размере 50-60 человек и отсутствуют укрепрайоны. Так же есть свидетельства, что Корбан мотивировал командиров батальонов довольно внушительной суммой за взятие Иловайска (называлась цифра в размере 300 тыс. долларов каждому командиру добровольческого батальона). Приехавший позже Хомчак подтвердил отсутствие укреплений и обсудил с присутствующими схему взаимодействия добробатов с ВСУ.
Как позже оправдывался Корбан, встреча имела "чисто консультативный характер."
Однако, кроме того, подобное отдельное совещание проводилось позже и в Курахово, где присутствовали должностные лица, которые не имели непосредственного отношения к проведению АТО
О том, что Иловайск зарождался в кабинете Корбана в стенах Днепропетровской ОГА, также говорят и командиры добровольческих батальонов. Например, командир «Шахтерска» Андрей Филоненко сообщил:
«5 августа 2014 года в здании Днепропетровской облгосадминистрации прошло совещание с Геннадием Корбаном. Мы зарегистрированы в Днепропетровской области, а там всем командовал Корбан. Опасно было возражать и говорить свои мысли вслух. На совещании присутствовали Семен Семенченко (батальон «Донбасс»), Андрей Билецкий («Азов»), журналист Юрий Бутусов. Корбан озвучил тему совещания - взятие Иловайска. Вводная была следующая: он берет в кольцо Донецк, а Иловайск - важное место с узловой ж/д станцией, но у него нет для этого времени и пехоты, поэтому «зайдите туда батальоны и зачистите, там максимум 50 террористов». Но как оказалось, там даже за 4 месяца до нашего прихода заливали бетон в укреппозиции. У нас снаряды от пушек «Рапира» отскакивали от их дотов. К тому же только на нашем участке было 15 снайперов из Тореза и около 500 боевиков».Информацию о том, что поход на Иловайск не был тщательно спланированной операцией Вооруженных сил Украины, подтвердил и командир батальона «Донбасс-Украина» Вячеслав Власенко с позывным «Филин». Во время Иловайских событий был начальником штаба батальона «Донбасс».
«Семенченко лично принимал решение и пытался сделать все, чтобы попасть в Иловайск. Он отправлял всех туда, заявляя, что там не более 200 боевиков, мы быстро зайдем, повесим украинский флаг и вернемся назад. Поэтому 19 августа 2014-го года мы ехали в Иловайск на одни сутки, даже не брали с собой боеприпасов и продовольствия на длительные сроки. Хотя у нас планы были совсем другие - разрабатывали операцию по освобождению Донецка. Зайти в Иловайск - это личное желание Семенченко. И он сделал все, чтобы «Донбасс» туда пошел. Заход туда нашего батальона вообще не рассматривался в Минобороны и Генштабе».
Об этом есть отдельный фильм-расследование от эстонских журналистов, которых никак не обвинишь в предвзятости и подыгрыванию кому-либо. Упоротым очень советую посмотреть, крепко прочищает мозги относительно Бени и его питбуля Корбана.
Что-то слабо верится.
Та нам важливо те, яка політика держави буде! А те, яка особа на Банковій (чи партія в парламенті) і з яким рейтингом буде проводити в життя політику реформ і шляху України в цивілізацію - питання другорядне!
Порох і ЄС - нехай! Інші , які на практиці довели, що будуть, а не обманюватимуть - давай їх! Але реальних, а не чортиків з табакерки з бірочками " мене зробив папа Карло, я чесний".
Хомчак лиш взяв на себе негатив,вигороджуючи ініціаторів ,за це й був винагороджений посадою і жирними схемами-відкатами за президентства Зєлі...
«Всі дії ми узгоджували з представниками МВС - головою Департаменту з керівництва і забезпечення підрозділів міліції особливого призначення Віктором Чалаваном і представником МВС у штабі АТО Володимиром Гриняком» - розповів в інтерв'ю екс-командир батальйону «Шахтарськ» Андрій Філоненко. А от що сказав колишній командир батальйону «Миротворець» Андрій Тетерук: «Надвечір 20 серпня мені зателефонував полковник МВС Володимир Павлович Гриняк, який був посередником між МВС та Збройними силами України в штабі АТО. Він наказав нам готуватися, щоб незабаром вирушити на зачистку Іловайська… Увечері 23 серпня в піонертаборі перебував генерал-лейтенант Сергій Анатолійович Яровий, заступник міністра внутрішніх справ України. Він наказав здійснити зачистку Іловайська слідом за Збройними силами України».
"Проміжний звіт комісії ВР відзначає, що 16 серпня у селищі Урзуф на базі батальйону «Азов» пройшла спільна нарада за участі генерала Хомчака, командирів добробатів, і - генерала Ярового. А от ще. «Ввечері 23-го ми були за 40 км від Іловайська, на проміжній базі. До нас приїхали двоє есбеушників і сказали, що прикордонники повідомляють про дві батальйонно-тактичні групи росіян, які мають перекрити напрямок Амвросіївка -Старобешеве. З нами тоді ще був Андрій Тетерук. Я у нього спитав, «Що робити?» А він пожартував: «Помирати героями». Згодом ввечері приїхав генерал Яровий і поставив завдання: на День Незалежності буде штурм Іловайська силами ЗСУ, потім піде Нацгвардія, а наше завдання - зачистка після штурму. Вся операція мала тривати до вечора, із собою сказали зайвого не брати» - розповів в інтерв'ю Всеволод Стеблюк, начальник медичної служби батальйону «Миротворець»."
https://newsua.one/news-opinion/do-vidstavki-arsena-avakova-pro-mvs-u-ilovais-51349.html До відставки Арсена Авакова: Про МВС у Іловайську
тот предложил по 150 тыс. зелёных четырём комбатам за операцию ,но не все
согласились. Фронт оголили и получили удар в спину. Это было всё известно еще
давно.
http://argumentua.com/stati/neudacha-pod-ilovaiskom-anatomiya-proryva-i-tochki-na-god-spustya
Це сталось через вторгнення російсько армії, яка рятувала безнадійне положення своїх найманців. Ніхто більше, окрім вищого керівництва Росії у цьому не винний.
А ,например, комбат Забродский вывел ВСЕХ своих подчиненных живыми!, пройдя ок. 400 км по тылам сепарни---этот проход вошел в учебники для военных на Западе.
Так что люди Бени могут этой сраной тамагоче и шею свернуть, как цыпленку, если что.
эти девушки тогда будут???
и довентилировалась до нуля.... темка - куда с ялынковичем исчезла казна первые цыфры на-
зывались чтото чуть больше 100лярдов зелени 110-120 дето так... потом в различных заявле-
ниях постмайдановской власти циферка таяла таяла и последнее что я запомнил огласил кро
лик- чтото ок. 75лярдов.... короче внешний долг страны.... куда и как выводились эти бабки до
сих пор табу можно погуглить есть только версии журналистов и экспертов но какуюто часть
семейка легитимного кинула камазом (или двумя) на родину "героя" чтото ок 30лярдов так что
не зугресом единым.... наша "патрыотычна верхивочка" чисто по дороге использую ВСУ и доб
ровольцев ещё и за баблишком гонялись.... и догонялись до первого котла.... так шо там с баб
лецом куда делось??? или всё давно перетёрли и по шумок событий на майдане "совместны-
ми усилиями" как говорится..... тю-тю..... а лохи и вспоминать уже забыли...
Наприклад такі. Я хочу прочитати стенограму наради у кабінеті заступника ДніпроОДА Геннадія Корбана від 5 серпня 2014 р. за участі самого Корбана, генерала Хомчака, командирів добробатів Семенченка, Білецького, Берези та Філоненка, та журналіста Бутусова. Бо саме там було прийняте рішення штурмувати Іловайськ - в кількох інтерв'ю про це розповів сам Корбан.
А ще, я хочу прочитати зміст наказів штабу АТО наступати на Іловайськ.
А ще мені буде до сказу цікаво дізнатися - як так сталося, що взводи бату «Азов» з Іловайська пішли, а їх за те навіть не пожурили?! Вони ж типу наказ порушили? Чи був наказ на виведення? Ой, а його можна буде прочитати? А може і наказу на наступ на Іловайськ не було? А чому?
Окремо мені буде неймовірно цікаво дізнатися про мету операції - наступу на Іловайськ. Ні, не оте загально відоме «звільнюючи українську землю», а приземлено. Отак як пишуть в наказах. «Силами кількох рот, з метою «теке-то-таке-то» такого числа опанувати місто, з метою…»
Я чорт забирай, хочу знати: хто замислив наступ на Іловайск, і навіщо? Я хочу прочитати ґрунтовне спростування тези про те, що на Іловайськ наступали, з метою опанувати Зугрес і захопити Зуєвську ТЕЦ. Опанування якої загонами наближеними до олігарха Коломойського робило його некоронованим королем Донбасу.
І особливо я хочу мати відповідь на питання - а хто власне командував атакою на Іловайськ? Хто конкретно давав накази? А то, от розумієте?.. Навіть з опублікованих інтерв'ю відомо, що накази віддавав НЕ командувач Сектору Б генерал Хомчак, а перший заступник міністра МВС генерал Яровий. Ага-ага, отой, якого щойно відправили у відставку, з відвальною у півмільйона гривень. Наразі опубліковано до біса свідчень про те, що батальйони МВС до Іловайська заводили керівники МВС - Чалован, Гриняк, Яровий, тощо. Буде про це в опублікованих документах?
Я сподіваюся, сильно сподіваюся що буде. Бо інакше - це буде черговий розвод лохів. А я чорт забирай, хочу правди про Іловайськ. І мені дивно, що тої самої правди все менше хочуть ті хто си-и-и-ильно її хотів у часи Порошенка.
https://spektrnews.in.ua/news/sekreti-pro-lovays-k---dmitro-kalinchuk-vovnyanko/119252 - Дмитро "Калинчук" Вовнянко
Не смішіть людей. Зеленим плювати на трагедію. Їм треба зняти пару відосиків та вилити відерце лайна на кого вони вкажуть. Ви хіба не розумієте для чого це? Завтра Зе буде казати от ви тут вважаєте Порошенка патріотом, що він там для армії щось зробив, а от вам експертиза, що він "на убій відправив" ваших синів, а ще й ворогу цукерки продавав.
Схаменіться, через два роки вони взагалі будуть вам казати, що це великий Зе збудував нашу армію, це ж очевидно.