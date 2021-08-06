Швидкісні електропоїзди з Черкас до Києва почнуть курсувати цього року, - Шмигаль

Швидкісні електропоїзди з Черкас до Києва будуть запущені в 2021 році в зв'язку з електрифікацією залізниці до ст. Т. Шевченка у Смілі.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"У цьому році завдяки модернізації та електрифікації залізниці від м. Черкаси до ст. Т. Шевченка в м. Сміла загальною протяжністю 30 км, будуть запущені швидкісні електропоїзди від Черкас до столиці з часом в дорозі 2 год. 30 хв", - зазначив Шмигаль.

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Прем'єр підкреслив, що електрифікація цієї ділянки - історичний момент, адже тільки два міста - Черкаси і Житомир - досі були позбавлені залізничного сполучення з переважною більшістю регіонів України.

Також завдяки електрифікації залізниці від Черкас до ст. Т. Шевченка жителі області отримають якісно нове приміське сполучення з обласним центром.

За словами глави уряду, в планах на наступні роки передбачено продовження електрифікації від Черкас до станції Гребінка загальною протяжністю 90 км.

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Крім того, повідомляється, що від Черкас будуть запущені щоденні поїзди до сусіднього обласного центру - Кропивницький, а також можна буде запустити денний швидкісний потяг сполученням Харків - Черкаси - Львів, який проходитиме також через Полтаву, Білу Церкву, Вінницю, Хмельницький та Тернопіль.