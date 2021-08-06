УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8213 відвідувачів онлайн
Новини
2 546 6

Швидкісні електропоїзди з Черкас до Києва почнуть курсувати цього року, - Шмигаль

Швидкісні електропоїзди з Черкас до Києва почнуть курсувати цього року, - Шмигаль

Швидкісні електропоїзди з Черкас до Києва будуть запущені в 2021 році в зв'язку з електрифікацією залізниці до ст. Т. Шевченка у Смілі.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"У цьому році завдяки модернізації та електрифікації залізниці від м. Черкаси до ст. Т. Шевченка в м. Сміла загальною протяжністю 30 км, будуть запущені швидкісні електропоїзди від Черкас до столиці з часом в дорозі 2 год. 30 хв", - зазначив Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бізнес закликає Мінінфраструктури відмовитися від необґрунтованого підвищення тарифів на залізничні перевезення - заява АСС Ukraine

Прем'єр підкреслив, що електрифікація цієї ділянки - історичний момент, адже тільки два міста - Черкаси і Житомир - досі були позбавлені залізничного сполучення з переважною більшістю регіонів України.

Також завдяки електрифікації залізниці від Черкас до ст. Т. Шевченка жителі області отримають якісно нове приміське сполучення з обласним центром.

За словами глави уряду, в планах на наступні роки передбачено продовження електрифікації від Черкас до станції Гребінка загальною протяжністю 90 км.

Також читайте: "Укрзалізниця" призначила 4 додаткові поїзди в південному напрямку

Крім того, повідомляється, що від Черкас будуть запущені щоденні поїзди до сусіднього обласного центру - Кропивницький, а також можна буде запустити денний швидкісний потяг сполученням Харків - Черкаси - Львів, який  проходитиме також через Полтаву, Білу Церкву, Вінницю, Хмельницький та Тернопіль.

залізниця (1501) потяг (1966) Черкаси (547) Шмигаль Денис (4565)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
це він на фоні того швидкісного потягу сфоткавсь?
показати весь коментар
06.08.2021 13:08 Відповісти
как то настораживает
показати весь коментар
06.08.2021 14:04 Відповісти
Нічого страшного! Багато людей так подорожує!
https://youtu.be/1**********?list=PLqWdYjn21PdFoKJdCz3Lu16MF_tN_4UFI&t=1073 18 годин на грузовому потязі
показати весь коментар
06.08.2021 17:21 Відповісти
Зелёный вагончик,желтая агитка. Всё по фен шую.
показати весь коментар
06.08.2021 13:17 Відповісти
в той зоне надо запрещать продажу наушников...
показати весь коментар
08.08.2021 09:36 Відповісти
 
 