МОЗ розглядає часткове послаблення карантинних обмежень для вакцинованих громадян
Карантинні норми в Україні переглядатимуться залежно від епідемічної ситуації, наразі МОЗ розглядає можливість часткового послаблення обмежень для вакцинованого населення.
Про це Укрінформу повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.
"Карантинні норми будуть переглядатися, залежно від зміни епідситуації. Зараз наша головна мета - вакцинувати якомога більшу кількість населення. У разі можливого спалаху ми будемо враховувати показники охоплення щепленнями й відповідно до цього приймати ті чи інші рішення. Наразі рано говорити про конкретні умови, але ми точно розглядатимемо можливість часткового послаблення обмежень для вакцинованого населення", - повідомили в МОЗ.
Стосовно поширення штаму "Дельта" у міністерстві наголосили, що однією з найважливіших його особливостей є підвищена швидкість поширення.
"Штам "Дельта" здатен поширюватися щонайменше вдвічі швидше, ніж дикий штам, тобто той, з якого почалась пандемія. Через це частка випадків, спричинених новим штамом в Європі всього за місяць зросла від 15% до 85%, штам почав домінувати в багатьох країнах світу, а його поширення спричинило численні спалахи захворюваності. Наявні попередні дані про те, що інфікування штамом "Дельта" має тяжчий перебіг, і, відповідно, частіше призводить до госпіталізації", - зазначили в міністерстві.
Водночас, тут зауважують, що останній звіт ВООЗ вказує: ефективність вакцин проти розвитку симптомів захворювання, а також проти тяжкого його перебігу, залишається на високому рівні.
Окрім цього, задля убезпечення від захворювання слід дотримуватися основних потиепідемічних правил, вони є дієвими проти всіх штамів SARS-CoV-2.
"Ми маємо обов’язково дотримуватися основних протиепідемічних заходів: носити маски, дотримуватися соціальної дистанції, користуватися антисептичними засобами, уникати скупчень людей, а найголовніше - вакцинуватися проти COVID-19, це найефективніший спосіб убезпечити себе та людей навколо від важкого перебігу хвороби й це рятує життя. Ці норми дієві проти всіх штамів коронавірусної хвороби", - наголосили у міністерстві.
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приятно 😂
"Принеси двох антивакцинаторів і отримай кремацію третього в подарунок!"
Зроби вакцинацію та не наражай на небезпеку себе, ближніх та дальніх
99% умерших от КОВИДа не были вакцинированы, или были вакцинированы не полностью...
https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2021/07/israeli-study-finds-26-covid-breakthrough-infection-rate The Alpha (B117) SARS-CoV-2 variant, which was dominant in Israel at the time, was identified in 85% of tested samples. Of all workers, 74% had a high viral load (cycle threshold [Ct] value less than 30) at some point during their illness, suggesting contagiousness. No secondary infections were identified, which the researchers said suggests that the infected workers were less contagious than their unvaccinated peers.
Все вірно.
Якби я принципово не хотів іти на щеплення то мене треба б було спочатку десь полікувати від психічних розладів.
Та і шанс потрапити, без вакцинації, на такий атракціон в крематорій був би вище мінімум на 86%.
Тільки я не хочу через таких як ти наражатись на небезпеку - йди та живи собі у пустелі серед диких звірів, якщо досягнення цивілізації тобі судді та ще не доріс до них
А твои знакомые спецы видно не в курсе, что вакцинированный человек может быть бессимптомным носителем ковида.