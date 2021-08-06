МОЗ розглядає часткове послаблення карантинних обмежень для вакцинованих громадян

Карантинні норми в Україні переглядатимуться залежно від епідемічної ситуації, наразі МОЗ розглядає можливість часткового послаблення обмежень для вакцинованого населення.

Про це Укрінформу повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

"Карантинні норми будуть переглядатися, залежно від зміни епідситуації. Зараз наша головна мета - вакцинувати якомога більшу кількість населення. У разі можливого спалаху ми будемо враховувати показники охоплення щепленнями й відповідно до цього приймати ті чи інші рішення. Наразі рано говорити про конкретні умови, але ми точно розглядатимемо можливість часткового послаблення обмежень для вакцинованого населення", - повідомили в МОЗ.

Стосовно поширення штаму "Дельта" у міністерстві наголосили, що однією з найважливіших його особливостей є підвищена швидкість поширення.

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"Штам "Дельта" здатен поширюватися щонайменше вдвічі швидше, ніж дикий штам, тобто той, з якого почалась пандемія. Через це частка випадків, спричинених новим штамом в Європі всього за місяць зросла від 15% до 85%, штам почав домінувати в багатьох країнах світу, а його поширення спричинило численні спалахи захворюваності. Наявні попередні дані про те, що інфікування штамом "Дельта" має тяжчий перебіг, і, відповідно, частіше призводить до госпіталізації", - зазначили в міністерстві.

Водночас, тут зауважують, що останній звіт ВООЗ вказує: ефективність вакцин проти розвитку симптомів захворювання, а також проти тяжкого його перебігу, залишається на високому рівні.

Окрім цього, задля убезпечення від захворювання слід дотримуватися основних потиепідемічних правил, вони є дієвими проти всіх штамів SARS-CoV-2.

"Ми маємо обов’язково дотримуватися основних протиепідемічних заходів: носити маски, дотримуватися соціальної дистанції, користуватися антисептичними засобами, уникати скупчень людей, а найголовніше - вакцинуватися проти COVID-19, це найефективніший спосіб убезпечити себе та людей навколо від важкого перебігу хвороби й це рятує життя. Ці норми дієві проти всіх штамів коронавірусної хвороби", - наголосили у міністерстві.

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