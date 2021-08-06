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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ розглядає часткове послаблення карантинних обмежень для вакцинованих громадян

МОЗ розглядає часткове послаблення карантинних обмежень для вакцинованих громадян

Карантинні норми в Україні переглядатимуться залежно від епідемічної ситуації, наразі МОЗ розглядає можливість часткового послаблення обмежень для вакцинованого населення.

Про це Укрінформу повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

"Карантинні норми будуть переглядатися, залежно від зміни епідситуації. Зараз наша головна мета - вакцинувати якомога більшу кількість населення. У разі можливого спалаху ми будемо враховувати показники охоплення щепленнями й відповідно до цього приймати ті чи інші рішення. Наразі рано говорити про конкретні умови, але ми точно розглядатимемо можливість часткового послаблення обмежень для вакцинованого населення", - повідомили в МОЗ.

Стосовно поширення штаму "Дельта" у міністерстві наголосили, що однією з найважливіших його особливостей є підвищена швидкість поширення.

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"Штам "Дельта" здатен поширюватися щонайменше вдвічі швидше, ніж дикий штам, тобто той, з якого почалась пандемія. Через це частка випадків, спричинених новим штамом в Європі всього за місяць зросла від 15% до 85%, штам почав домінувати в багатьох країнах світу, а його поширення спричинило численні спалахи захворюваності. Наявні попередні дані про те, що інфікування штамом "Дельта" має тяжчий перебіг, і, відповідно, частіше призводить до госпіталізації", - зазначили в міністерстві.

Водночас, тут зауважують, що останній звіт ВООЗ вказує: ефективність вакцин проти розвитку симптомів захворювання, а також проти тяжкого його перебігу, залишається на високому рівні.

Окрім цього, задля убезпечення від захворювання слід дотримуватися основних потиепідемічних правил, вони є дієвими проти всіх штамів SARS-CoV-2.

"Ми маємо обов’язково дотримуватися основних протиепідемічних заходів: носити маски, дотримуватися соціальної дистанції, користуватися антисептичними засобами, уникати скупчень людей, а найголовніше - вакцинуватися проти COVID-19, це найефективніший спосіб убезпечити себе та людей навколо від важкого перебігу хвороби й це рятує життя. Ці норми дієві проти всіх штамів коронавірусної хвороби", - наголосили у міністерстві.

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Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Ще в початковій школі вчать
Минздрав рассматривает частичное ослабление карантинных ограничений для вакцинированных граждан - Цензор.НЕТ 4577
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06.08.2021 17:48
+5
Спочатку защемити, потім трохи відпустити, і людина вже думає, шо вона вільна. Старо, як світ.
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06.08.2021 17:40
+5
Ну відносно себе можливо. Але як це стосується ближніх та дальніх незрозуміло, якщо взяти до уваги те, що вакцінація аж ніяк не впливає на зараження та розповсюдження зарази. Вона тільки ніби то гарантує (і те ще не факт), що вакцінований легше перенесе захворювання.
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06.08.2021 18:08
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Хе-хе. зэбаранов и пiд-рашек окончательно загонят в стойло
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06.08.2021 17:29 Відповісти
наши будущие "лишенцы".
приятно 😂
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06.08.2021 17:57 Відповісти
Спочатку защемити, потім трохи відпустити, і людина вже думає, шо вона вільна. Старо, як світ.
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06.08.2021 17:40 Відповісти
Краше акцію антивакцинатори зробити:
"Принеси двох антивакцинаторів і отримай кремацію третього в подарунок!"
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06.08.2021 17:45 Відповісти
Ще в початковій школі вчать
Минздрав рассматривает частичное ослабление карантинных ограничений для вакцинированных граждан - Цензор.НЕТ 4577
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06.08.2021 17:48 Відповісти
Золоті слова!
Зроби вакцинацію та не наражай на небезпеку себе, ближніх та дальніх
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06.08.2021 18:00 Відповісти
Ну відносно себе можливо. Але як це стосується ближніх та дальніх незрозуміло, якщо взяти до уваги те, що вакцінація аж ніяк не впливає на зараження та розповсюдження зарази. Вона тільки ніби то гарантує (і те ще не факт), що вакцінований легше перенесе захворювання.
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06.08.2021 18:08 Відповісти
А поготів - "Кожному своє", звиняйте за цинізм
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06.08.2021 18:17 Відповісти
Та я і не суперечу. Навпаки згоден з Вами. Кожен сам обирає свій шлях.
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06.08.2021 18:22 Відповісти
https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
99% умерших от КОВИДа не были вакцинированы, или были вакцинированы не полностью...
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06.08.2021 18:24 Відповісти
Хе-хе. "бабы еще нарожают" Если успеют
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06.08.2021 18:27 Відповісти
Та какая это проблема - 53 тысячи умерших от КОВИДа Украинцев за два года эпидемии... Сколько в АТО погибло?
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06.08.2021 18:32 Відповісти
Т.е. хочешь сказать, что 53 тысячи не считается, потому, что 61 тысяча больше? Странно ты относишься к жизням Украинцев. Уж не кацап ли ты?
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06.08.2021 18:38 Відповісти
53 тысячи Украинцев, умерших от КОВИДа - это не страшно? Откуда ты такой смелый? Из рязани?
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06.08.2021 18:42 Відповісти
Так ты сначала осмысль смысл, а потом пиши.
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06.08.2021 18:44 Відповісти
Шоб было понятно, диалог был со https://censor.net/ru/user/486477
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06.08.2021 18:43 Відповісти
Я б сказала =обіцяє= замість гарантує.
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06.08.2021 20:30 Відповісти
Це не зовсым так
https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2021/07/israeli-study-finds-26-covid-breakthrough-infection-rate The Alpha (B117) SARS-CoV-2 variant, which was dominant in Israel at the time, was identified in 85% of tested samples. Of all workers, 74% had a high viral load (cycle threshold [Ct] value less than 30) at some point during their illness, suggesting contagiousness. No secondary infections were identified, which the researchers said suggests that the infected workers were less contagious than their unvaccinated peers.
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06.08.2021 23:13 Відповісти
Ну так.
Все вірно.
Якби я принципово не хотів іти на щеплення то мене треба б було спочатку десь полікувати від психічних розладів.
Та і шанс потрапити, без вакцинації, на такий атракціон в крематорій був би вище мінімум на 86%.
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06.08.2021 19:20 Відповісти
Ну так не роби! Сам перехворієш, родина перехворіє та ще й на грубі гроші попадеш - на катафалк та на поминки 🤔

Тільки я не хочу через таких як ти наражатись на небезпеку - йди та живи собі у пустелі серед диких звірів, якщо досягнення цивілізації тобі судді та ще не доріс до них
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06.08.2021 18:13 Відповісти
С такими мансами у зэбилов и ОПЗЖ совсем не останется лохтората...
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06.08.2021 18:25 Відповісти
Спершу нехай спробують зробити ті обмеження обов'язковими для незащеплених...
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06.08.2021 18:17 Відповісти
Это что, нас хотят "Посадить на илу"? Есть закон, в котором запрещено насильно заставить вакцинироваться и они придумали, что если ты отказался, ты изгой и не можешь даже пётднуть?
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06.08.2021 18:18 Відповісти
А тебя насильно и не заставляют вакцинироваться. Ты совершенно свободно можешь НЕ вакцинироваться. А если ты зэбаран или пiд-рашка, то я даже призываю тебя НЕ вакцинироваться ни в коем случае!!!
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06.08.2021 18:40 Відповісти
Ну не знаю, ЗЕ! вакцинировался. Даже на камеру снял
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06.08.2021 19:44 Відповісти
потерпевший вiслюк - это следствие, а не причина.
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06.08.2021 19:49 Відповісти
Ну да. А если посмотреть на начки на ампуле, витамин.
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06.08.2021 20:05 Відповісти
А сам вацинировался?
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07.08.2021 11:59 Відповісти
МОЗ розглядає часткове послаблення карантинних обмежень для вакцинованих громадян - Цензор.НЕТ 9808
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07.08.2021 12:09 Відповісти
А ничего, что вакцинированные могут с таким же успехом быть разносчиками этой заразы.
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06.08.2021 20:54 Відповісти
Уточни, пожалуйста, Сашок, свою глубокую мыслю. А то спецы в ах*уе
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07.08.2021 08:23 Відповісти
Тамбовский волк тебе Сашок.
А твои знакомые спецы видно не в курсе, что вакцинированный человек может быть бессимптомным носителем ковида.
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07.08.2021 13:04 Відповісти
 
 