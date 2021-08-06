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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав рассматривает частичное ослабление карантинных ограничений для вакцинированных граждан

Минздрав рассматривает частичное ослабление карантинных ограничений для вакцинированных граждан

Карантинные нормы в Украине будут пересматриваться в зависимости от эпидемической ситуации, пока Минздрав рассматривает возможность частичного ослабления ограничений для вакцинированного населения.

Об этом Укринформу сообщили в Министерстве здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.

"Карантинные нормы будут пересматриваться в зависимости от изменения эпидситуации. Сейчас наша главная цель - вакцинировать как можно большее количество населения. В случае возможной вспышки мы будем учитывать показатели охвата прививками и в соответствии с этим принимать те или иные решения. Сейчас рано говорить о конкретных условиях, но мы точно будем рассматривать возможность частичного ослабления ограничений для вакцинированного населения", - сообщили в Минздраве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве за COVID-вакцинацию в ТРЦ Blockbuster Mall дают билеты на матчи с ФК "Шахтер", - Минздрав

Относительно распространения штамма "дельта" в министерстве отметили, что одной из важнейших его особенностей является повышенная скорость распространения.

"Штамм "дельта" способен распространяться по меньшей мере вдвое быстрее, чем дикий штамм, то есть тот, с которого началась пандемия. Поэтому доля случаев, вызванных новым штаммом в Европе всего за месяц выросла с 15% до 85%, штамм начал доминировать во многих странах мира, а его распространение привело к многочисленным вспышкам заболеваемости. Имеются предварительные данные о том, что инфицирование штаммом "дельта" имеет тяжелое течение, и, соответственно, чаще приводит к госпитализации ", - отметили в министерстве.

Также смотрите: Ляшко объяснил, почему от COVID-19 не вакцинируют детей и подростков: "Приоритет - взрослое население". ВИДЕО

В то же время, последний отчет ВОЗ указывает: эффективность вакцин против развития симптомов заболевания, а также против тяжелого его течения, остается на высоком уровне.

Кроме этого, для обеспечения безопасности от заболевания следует соблюдать основные потиепидемические правила, они действенны против всех штаммов SARS-CoV-2.

"Мы обязательно должны соблюдать основные противоэпидемические мероприятия: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться антисептическими средствами, избегать скоплений людей, а главное - вакцинироваться от COVID-19, это самый эффективный способ обезопасить себя и людей вокруг от тяжелого течения болезни и это спасает жизни. Эти нормы действенны против всех штаммов коронавирусной болезни ", - отметили в министерстве.

Также читайте: Ляшко: Предлагаю не ждать локдауна, а пойти сделать прививку

вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Ще в початковій школі вчать
Минздрав рассматривает частичное ослабление карантинных ограничений для вакцинированных граждан - Цензор.НЕТ 4577
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06.08.2021 17:48
+5
Спочатку защемити, потім трохи відпустити, і людина вже думає, шо вона вільна. Старо, як світ.
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06.08.2021 17:40
+5
Ну відносно себе можливо. Але як це стосується ближніх та дальніх незрозуміло, якщо взяти до уваги те, що вакцінація аж ніяк не впливає на зараження та розповсюдження зарази. Вона тільки ніби то гарантує (і те ще не факт), що вакцінований легше перенесе захворювання.
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06.08.2021 18:08
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Хе-хе. зэбаранов и пiд-рашек окончательно загонят в стойло
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06.08.2021 17:29 Ответить
наши будущие "лишенцы".
приятно 😂
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06.08.2021 17:57 Ответить
Спочатку защемити, потім трохи відпустити, і людина вже думає, шо вона вільна. Старо, як світ.
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06.08.2021 17:40 Ответить
Краше акцію антивакцинатори зробити:
"Принеси двох антивакцинаторів і отримай кремацію третього в подарунок!"
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06.08.2021 17:45 Ответить
Ще в початковій школі вчать
Минздрав рассматривает частичное ослабление карантинных ограничений для вакцинированных граждан - Цензор.НЕТ 4577
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06.08.2021 17:48 Ответить
Золоті слова!
Зроби вакцинацію та не наражай на небезпеку себе, ближніх та дальніх
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06.08.2021 18:00 Ответить
Ну відносно себе можливо. Але як це стосується ближніх та дальніх незрозуміло, якщо взяти до уваги те, що вакцінація аж ніяк не впливає на зараження та розповсюдження зарази. Вона тільки ніби то гарантує (і те ще не факт), що вакцінований легше перенесе захворювання.
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06.08.2021 18:08 Ответить
А поготів - "Кожному своє", звиняйте за цинізм
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06.08.2021 18:17 Ответить
Та я і не суперечу. Навпаки згоден з Вами. Кожен сам обирає свій шлях.
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06.08.2021 18:22 Ответить
https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
99% умерших от КОВИДа не были вакцинированы, или были вакцинированы не полностью...
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06.08.2021 18:24 Ответить
Хе-хе. "бабы еще нарожают" Если успеют
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06.08.2021 18:27 Ответить
Та какая это проблема - 53 тысячи умерших от КОВИДа Украинцев за два года эпидемии... Сколько в АТО погибло?
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06.08.2021 18:32 Ответить
Т.е. хочешь сказать, что 53 тысячи не считается, потому, что 61 тысяча больше? Странно ты относишься к жизням Украинцев. Уж не кацап ли ты?
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06.08.2021 18:38 Ответить
53 тысячи Украинцев, умерших от КОВИДа - это не страшно? Откуда ты такой смелый? Из рязани?
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06.08.2021 18:42 Ответить
Так ты сначала осмысль смысл, а потом пиши.
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06.08.2021 18:44 Ответить
Шоб было понятно, диалог был со https://censor.net/ru/user/486477
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06.08.2021 18:43 Ответить
Я б сказала =обіцяє= замість гарантує.
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06.08.2021 20:30 Ответить
Це не зовсым так
https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2021/07/israeli-study-finds-26-covid-breakthrough-infection-rate The Alpha (B117) SARS-CoV-2 variant, which was dominant in Israel at the time, was identified in 85% of tested samples. Of all workers, 74% had a high viral load (cycle threshold [Ct] value less than 30) at some point during their illness, suggesting contagiousness. No secondary infections were identified, which the researchers said suggests that the infected workers were less contagious than their unvaccinated peers.
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06.08.2021 23:13 Ответить
Ну так.
Все вірно.
Якби я принципово не хотів іти на щеплення то мене треба б було спочатку десь полікувати від психічних розладів.
Та і шанс потрапити, без вакцинації, на такий атракціон в крематорій був би вище мінімум на 86%.
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06.08.2021 19:20 Ответить
Ну так не роби! Сам перехворієш, родина перехворіє та ще й на грубі гроші попадеш - на катафалк та на поминки 🤔

Тільки я не хочу через таких як ти наражатись на небезпеку - йди та живи собі у пустелі серед диких звірів, якщо досягнення цивілізації тобі судді та ще не доріс до них
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06.08.2021 18:13 Ответить
С такими мансами у зэбилов и ОПЗЖ совсем не останется лохтората...
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06.08.2021 18:25 Ответить
Спершу нехай спробують зробити ті обмеження обов'язковими для незащеплених...
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06.08.2021 18:17 Ответить
Это что, нас хотят "Посадить на илу"? Есть закон, в котором запрещено насильно заставить вакцинироваться и они придумали, что если ты отказался, ты изгой и не можешь даже пётднуть?
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06.08.2021 18:18 Ответить
А тебя насильно и не заставляют вакцинироваться. Ты совершенно свободно можешь НЕ вакцинироваться. А если ты зэбаран или пiд-рашка, то я даже призываю тебя НЕ вакцинироваться ни в коем случае!!!
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06.08.2021 18:40 Ответить
Ну не знаю, ЗЕ! вакцинировался. Даже на камеру снял
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06.08.2021 19:44 Ответить
потерпевший вiслюк - это следствие, а не причина.
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06.08.2021 19:49 Ответить
Ну да. А если посмотреть на начки на ампуле, витамин.
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06.08.2021 20:05 Ответить
А сам вацинировался?
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07.08.2021 11:59 Ответить
МОЗ розглядає часткове послаблення карантинних обмежень для вакцинованих громадян - Цензор.НЕТ 9808
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07.08.2021 12:09 Ответить
А ничего, что вакцинированные могут с таким же успехом быть разносчиками этой заразы.
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06.08.2021 20:54 Ответить
Уточни, пожалуйста, Сашок, свою глубокую мыслю. А то спецы в ах*уе
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07.08.2021 08:23 Ответить
Тамбовский волк тебе Сашок.
А твои знакомые спецы видно не в курсе, что вакцинированный человек может быть бессимптомным носителем ковида.
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07.08.2021 13:04 Ответить
 
 