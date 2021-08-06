Минздрав рассматривает частичное ослабление карантинных ограничений для вакцинированных граждан

Карантинные нормы в Украине будут пересматриваться в зависимости от эпидемической ситуации, пока Минздрав рассматривает возможность частичного ослабления ограничений для вакцинированного населения.

Об этом Укринформу сообщили в Министерстве здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.

"Карантинные нормы будут пересматриваться в зависимости от изменения эпидситуации. Сейчас наша главная цель - вакцинировать как можно большее количество населения. В случае возможной вспышки мы будем учитывать показатели охвата прививками и в соответствии с этим принимать те или иные решения. Сейчас рано говорить о конкретных условиях, но мы точно будем рассматривать возможность частичного ослабления ограничений для вакцинированного населения", - сообщили в Минздраве.

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Относительно распространения штамма "дельта" в министерстве отметили, что одной из важнейших его особенностей является повышенная скорость распространения.

"Штамм "дельта" способен распространяться по меньшей мере вдвое быстрее, чем дикий штамм, то есть тот, с которого началась пандемия. Поэтому доля случаев, вызванных новым штаммом в Европе всего за месяц выросла с 15% до 85%, штамм начал доминировать во многих странах мира, а его распространение привело к многочисленным вспышкам заболеваемости. Имеются предварительные данные о том, что инфицирование штаммом "дельта" имеет тяжелое течение, и, соответственно, чаще приводит к госпитализации ", - отметили в министерстве.

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В то же время, последний отчет ВОЗ указывает: эффективность вакцин против развития симптомов заболевания, а также против тяжелого его течения, остается на высоком уровне.

Кроме этого, для обеспечения безопасности от заболевания следует соблюдать основные потиепидемические правила, они действенны против всех штаммов SARS-CoV-2.

"Мы обязательно должны соблюдать основные противоэпидемические мероприятия: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться антисептическими средствами, избегать скоплений людей, а главное - вакцинироваться от COVID-19, это самый эффективный способ обезопасить себя и людей вокруг от тяжелого течения болезни и это спасает жизни. Эти нормы действенны против всех штаммов коронавирусной болезни ", - отметили в министерстве.

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