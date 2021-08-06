Минздрав рассматривает частичное ослабление карантинных ограничений для вакцинированных граждан
Карантинные нормы в Украине будут пересматриваться в зависимости от эпидемической ситуации, пока Минздрав рассматривает возможность частичного ослабления ограничений для вакцинированного населения.
Об этом Укринформу сообщили в Министерстве здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.
"Карантинные нормы будут пересматриваться в зависимости от изменения эпидситуации. Сейчас наша главная цель - вакцинировать как можно большее количество населения. В случае возможной вспышки мы будем учитывать показатели охвата прививками и в соответствии с этим принимать те или иные решения. Сейчас рано говорить о конкретных условиях, но мы точно будем рассматривать возможность частичного ослабления ограничений для вакцинированного населения", - сообщили в Минздраве.
Относительно распространения штамма "дельта" в министерстве отметили, что одной из важнейших его особенностей является повышенная скорость распространения.
"Штамм "дельта" способен распространяться по меньшей мере вдвое быстрее, чем дикий штамм, то есть тот, с которого началась пандемия. Поэтому доля случаев, вызванных новым штаммом в Европе всего за месяц выросла с 15% до 85%, штамм начал доминировать во многих странах мира, а его распространение привело к многочисленным вспышкам заболеваемости. Имеются предварительные данные о том, что инфицирование штаммом "дельта" имеет тяжелое течение, и, соответственно, чаще приводит к госпитализации ", - отметили в министерстве.
В то же время, последний отчет ВОЗ указывает: эффективность вакцин против развития симптомов заболевания, а также против тяжелого его течения, остается на высоком уровне.
Кроме этого, для обеспечения безопасности от заболевания следует соблюдать основные потиепидемические правила, они действенны против всех штаммов SARS-CoV-2.
"Мы обязательно должны соблюдать основные противоэпидемические мероприятия: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться антисептическими средствами, избегать скоплений людей, а главное - вакцинироваться от COVID-19, это самый эффективный способ обезопасить себя и людей вокруг от тяжелого течения болезни и это спасает жизни. Эти нормы действенны против всех штаммов коронавирусной болезни ", - отметили в министерстве.
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приятно 😂
"Принеси двох антивакцинаторів і отримай кремацію третього в подарунок!"
Зроби вакцинацію та не наражай на небезпеку себе, ближніх та дальніх
99% умерших от КОВИДа не были вакцинированы, или были вакцинированы не полностью...
https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2021/07/israeli-study-finds-26-covid-breakthrough-infection-rate The Alpha (B117) SARS-CoV-2 variant, which was dominant in Israel at the time, was identified in 85% of tested samples. Of all workers, 74% had a high viral load (cycle threshold [Ct] value less than 30) at some point during their illness, suggesting contagiousness. No secondary infections were identified, which the researchers said suggests that the infected workers were less contagious than their unvaccinated peers.
Все вірно.
Якби я принципово не хотів іти на щеплення то мене треба б було спочатку десь полікувати від психічних розладів.
Та і шанс потрапити, без вакцинації, на такий атракціон в крематорій був би вище мінімум на 86%.
Тільки я не хочу через таких як ти наражатись на небезпеку - йди та живи собі у пустелі серед диких звірів, якщо досягнення цивілізації тобі судді та ще не доріс до них
А твои знакомые спецы видно не в курсе, что вакцинированный человек может быть бессимптомным носителем ковида.