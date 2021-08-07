УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7558 відвідувачів онлайн
Новини
3 880 44

Литва платитиме 300 євро кожному нелегалу, який добровільно залишить країну

Литва платитиме 300 євро кожному нелегалу, який добровільно залишить країну

Влада Литви обіцяє заплатити по 300 євро нелегальним мігрантам, які погодяться добровільно покинути країну.

Про це заявила в ефірі радіо LRT глава департаменту міграції МВС Литви Евеліна Гудзінскайте, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Медузу. 

Виплата, за її словами, буде проводитися готівкою під час посадки мігранта в літак, що вилітає з Литви.

300 євро, наголосила вона, нелегальні мігранти отримають лише один раз, якщо вони знову опиняться на території країни, то на компенсацію розраховувати не зможуть.

Також читайте: Литва за добу повернула в Білорусь майже 250 нелегальних мігрантів

Через помітний потік  мігрантів з Білорусі, що зростає,  уряд Литви 9 липня оголосив екстремальну ситуацію державного масштабу. Литва почала будувати на кордоні з Білоруссю паркан з колючого дроту. Загальна протяжність кордону двох країн становить 678,8 км.

21 липня президент Литви Гітанас Науседа підписав поправки, які урізають права незаконних мігрантів, однак зазначив, що їхні права не повинні обмежуватися більше необхідного, і закликав сейм найближчим часом виправити проблеми закону.

Також читайте: Очільники МВС країн Євросоюзу проведуть екстрене засідання щодо ситуації з мігрантами з Білорусі 18 серпня

Литва (2389) нелегали (383)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+15
Блин, граница евро союза охранялась походу только белорусскими погранцами до этого времени.
показати весь коментар
07.08.2021 16:08
+14
Зарлатите 3000€ в месяц 10ти хевдхантерам
Нелегалы пропадут навсегда
Лицензия на отстрел свиней диких - дороже
показати весь коментар
07.08.2021 16:06
+10
Сча муслимы устроят "карусели" на границе, как на избирательных участках. Будут накручивать по 300 евро каждый по пять раз в день
показати весь коментар
07.08.2021 16:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зарлатите 3000€ в месяц 10ти хевдхантерам
Нелегалы пропадут навсегда
Лицензия на отстрел свиней диких - дороже
показати весь коментар
07.08.2021 16:06 Відповісти
Литва будет платить 300 евро каждому нелегалу, который добровольно покинет страну - Цензор.НЕТ 99
показати весь коментар
07.08.2021 16:13 Відповісти
Там хватает правосеков )) Литовцы в 14м одни из первых поддержать приехали
показати весь коментар
07.08.2021 16:29 Відповісти
Пусть они еще на колени перед ними станут и ******.
показати весь коментар
07.08.2021 16:06 Відповісти
Блин, граница евро союза охранялась походу только белорусскими погранцами до этого времени.
показати весь коментар
07.08.2021 16:08 Відповісти
Эти белорусские погранцы - "охраники" Евро Союза раньше занимались только контрабандой сигарет в Литву, а сейчас по указанию таракана, и контрабандой людей. Но контрабанда нелегалов захлебнулась, когда Литва начала гнать их обратно в Беларусь. Пришлось отозвать все рейсы из Багдада в Минск.
показати весь коментар
07.08.2021 17:46 Відповісти
не плохо чуханцы смогут подзаработать, если будут туда сюда шпынятся ...
показати весь коментар
07.08.2021 16:11 Відповісти
Так чуханці чи чухонці?
показати весь коментар
07.08.2021 16:31 Відповісти
300 евро нелегальные мигранты получат лишь один раз, если они снова окажутся на территории страны, то на компенсацию рассчитывать не смогут.
показати весь коментар
07.08.2021 17:48 Відповісти
Сча муслимы устроят "карусели" на границе, как на избирательных участках. Будут накручивать по 300 евро каждый по пять раз в день
показати весь коментар
07.08.2021 16:16 Відповісти
Не всё там так просто. Назад в Беларусь их не пустят (их вообше никто не пустит). Не для того их в Литву запускали.
Обычно такую проблему решали (турки/греки) просто - пропустив их дальше на запад. Это стадо осядет там, где пособия больше и родня/земляки, которые помогут.
показати весь коментар
07.08.2021 16:22 Відповісти
Сейчас самое правильное, чтоб они осели в белоруссии.
показати весь коментар
07.08.2021 16:34 Відповісти
Литве некуда деваться : в Польшу мигрантов они не переправят (отношения с соседями портить не захотят), а в Калининградскую область сами мигранты не пойдут. А в Польше, кстати, своих мигрантов хватает, - также из Беларуси попёрли. Так что - только тотальное укрепление границы и большие выплаты за выезд уже проникнувших в страну.
показати весь коментар
07.08.2021 17:04 Відповісти
Вот вам европейская толерантность.
Путин всадил бы в каждого 300 пулек 5.45.
показати весь коментар
07.08.2021 16:18 Відповісти
Ті нелегали будуть забігати по кілька разів.
показати весь коментар
07.08.2021 16:18 Відповісти
а може ж все таки вони іх будуть якось...мітити ))) ну там тату на лоба )))) чи за вухом ))))
показати весь коментар
07.08.2021 16:55 Відповісти
Будуть, але це мало що дасть.
Люди будуть заробляти на європейських цінностях.
показати весь коментар
07.08.2021 18:23 Відповісти
Может и мне взять билет на поезд на питер, выскочить на границе белоруси...и каждый день бегать туда и назад в Литву?
Можно и не работать )))))
показати весь коментар
07.08.2021 16:24 Відповісти
Не забудь насладиться литовской кухней ))))) Алус (пиво), цепелинай )) А то сгоришь на работе ))
показати весь коментар
07.08.2021 16:28 Відповісти
Один раз прокатит только ))))
Отпечатки пальцев в базу вносят
показати весь коментар
07.08.2021 16:28 Відповісти
Пристрелят тебя белорусские пограцы при первой же попытке зайти в Беларусь. А виновными объявят литовских погранцов. Недавно они так уже делали.
Там же диктатура и никакой толерастии нет.
показати весь коментар
07.08.2021 16:28 Відповісти
Чехи по €500 платили. Мои знакомые заробитчане по несколько раз ездили
показати весь коментар
07.08.2021 16:26 Відповісти
Зря, кацапи бистро цей бізнес на поток поставлять...
показати весь коментар
07.08.2021 16:28 Відповісти
Так они по несколько тысяч уже заплатили за нелегальный переход - что им эти 300 евро?
показати весь коментар
07.08.2021 16:28 Відповісти
Ну да. Они пришли чтоб им ПМЖ в ЕС и пособия 1000+ евро в месяц.
А тут им предлагают 300 евро, чтоб они от этого отказались
показати весь коментар
07.08.2021 16:31 Відповісти
Drugoj variant tut sidet pol goda za resiotkoj mozno skazat,nekuda nevydit iz teritoriji.Teper idut peregovori mezdu ES i Irakom po povodu vozracenyja ix domoj,vot po samoliotam vsio dogovorilis zakryli vse samolioti Irak-MInsk ot segodnia.Gde garantiji sto i po vozraceniju nedogovoritsia ?
показати весь коментар
07.08.2021 16:51 Відповісти
Сжигать напалмом дешевле будет.
показати весь коментар
07.08.2021 16:30 Відповісти
600...з ватним жидоугробурятом у рюкзаці...
показати весь коментар
07.08.2021 16:32 Відповісти
Блин, подумал, что по ходу бизнес можно замутить, но потом вспомнил, что у нас "безвиз" и, прежде, чем стать нелегалом, придется там прожить 90 суток. 300 евро расходы не покроют.
показати весь коментар
07.08.2021 16:33 Відповісти
Они чтобы заехать в ЕС намного больше платят. Но сейчас ломанутся еще те кацапы кто хочет 300 евро срубить
показати весь коментар
07.08.2021 16:49 Відповісти
это уже похоже на отчаяние.
показати весь коментар
07.08.2021 16:50 Відповісти
Оце "ідіотизм"! Вони гроші візьмуть і повернуться через місяць знову! Саме тому від терористів розумні країни не відкупаються! Убивать не треба - вистачить заячого дробу в зад чи по ногах Повернеться назад і "бацька" його ще й лікувать буде
показати весь коментар
07.08.2021 17:10 Відповісти
Teper uze trudno budet vojti,poskolku dan ukaz ne propuskat,oni ubezyce takze nemozet prosit perejdia granicu.Poslednije dni malo zaslo prosto ix vynosit obratno,jesli nexocet etogo delat
показати весь коментар
07.08.2021 17:32 Відповісти
У нас боліт багато на кордоні з Білоруссю, Так контрабандисти-провідники почали робить так - беруть котушку ниток і тягнуть по кущах і деревах через кордон на наш бік, Приведуть уночі нелегалів до кордону, покажуть нитку і ті , тримаючись за неї рукою, навпомацки ідуть в Україну, Так прикордонники - коли знаходили такі нитки, або засаду робили, або просто нитку перенатягували вглиб болота А на ранок "збирали урожай" Кілька разів і "жмури" були
показати весь коментар
07.08.2021 17:49 Відповісти
zdes ne kontrabandisti,a ix pogranicniki soprovazdajet nelegalov i kgb takze ucastvujet dajiot istrukciji.Grupi tak 30-40 celoevk kak pravilo s detmi.Teper uze i s detmi nepuskajem.Ranse bylo tak pogranicniki ix tolko zabirali i otvozili v punkti.Teper dali prikaz nepuskat v liubom sluce.Odin takoj nelegal v den stojit nam 30 evro,v mesiac tak vyxodit okolo 900 evro,a takix uze zdes 4000.Vot vyxodit luce 300 dat cem 900 potom v mesiac budet stojit.No poka malo iz nix soglasilis na eto.Teper smotriu uze v Polsu i Latviju oni posli ,kak nasi nacyli ix nepropuskat,Oni i cerez Ukrainu budet idti,a potom dalse
показати весь коментар
07.08.2021 22:54 Відповісти
Тут тільки стрільба допоможе Будете платить - "сядуть на шию"!!!
показати весь коментар
08.08.2021 01:56 Відповісти
Teper pustili zapisi u granici gromkogovoritelej,na 6 jazykov sto nelzia perejti granicu sluce nepovinovenije mozet ispolzyvat silu.Na arabskom,angliskom,francuskom,ruskom i dva kurdskix jazyka kurmandzi i sorani.Tam jest takyje tolko sorani jazyk ponimajet.Bolsinstve tut kurdi .Tak za perevod odnogo celoveka ix pogranicniki berut 1000 evro,tam podelit mezdu saboj kak ponimaju
показати весь коментар
08.08.2021 00:44 Відповісти
Триста євро щоб покинули?Вони більше платять щоб попасти...
показати весь коментар
07.08.2021 18:12 Відповісти
Треба навпаки з них брать 300 евро.Як,що нема,будет должен.А должники не спешат в страну где должны
показати весь коментар
07.08.2021 19:53 Відповісти
Демократія, мля! Коли річ заходить про безпеку держави, потрібно стріляти!
показати весь коментар
07.08.2021 21:06 Відповісти
Одинhttps://stvol.ua/catalog/patrony_nareznye/411378/ Патрон нарезной ZVS FMJ кал.7.62x39 8,04гр (124gr) стоит 19 гривен.
показати весь коментар
08.08.2021 00:06 Відповісти
***, куда проще дня на три не дать воды, побегут назад так же массово как и прибежали.
показати весь коментар
08.08.2021 13:02 Відповісти
 
 