Литва платитиме 300 євро кожному нелегалу, який добровільно залишить країну

Влада Литви обіцяє заплатити по 300 євро нелегальним мігрантам, які погодяться добровільно покинути країну.

Про це заявила в ефірі радіо LRT глава департаменту міграції МВС Литви Евеліна Гудзінскайте, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Медузу.

Виплата, за її словами, буде проводитися готівкою під час посадки мігранта в літак, що вилітає з Литви.

300 євро, наголосила вона, нелегальні мігранти отримають лише один раз, якщо вони знову опиняться на території країни, то на компенсацію розраховувати не зможуть.

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Через помітний потік мігрантів з Білорусі, що зростає, уряд Литви 9 липня оголосив екстремальну ситуацію державного масштабу. Литва почала будувати на кордоні з Білоруссю паркан з колючого дроту. Загальна протяжність кордону двох країн становить 678,8 км.

21 липня президент Литви Гітанас Науседа підписав поправки, які урізають права незаконних мігрантів, однак зазначив, що їхні права не повинні обмежуватися більше необхідного, і закликав сейм найближчим часом виправити проблеми закону.

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