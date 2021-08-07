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Представники Венеціанської комісії приїдуть в Україну для комунікації щодо законопроєкту про перехідний період, - радниця Резнікова Потьомкіна

Представники Венеціанської комісії приїдуть в Україну для комунікації щодо законопроєкту про перехідний період, - радниця Резнікова Потьомкіна

Проєкт закону України "Про засади державної політики перехідного періоду" подали на розгляд Венеціанської комісії.

Про це в програмі "Україна насправді" телеканалу "Дім" заявила радниця віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Юна Потьомкіна, передає Цензор.НЕТ.

"Крім розгляду в парламенті, дуже важливий момент: ми подали цей законопроєкт на розгляд Венеціанської комісії. І це вкрай важливо. Тому що норми, які у нас прописані в законопроєкті, досить нові, нестандартні для українського правового поля. Тому мати подібну експертизу - теж посилення проєкту", - наголосила Потьомкіна.

Радниця міністра повідомила, що вже у вересні Україну відвідає делегація Венеціанської комісії, щоб обговорити документ.

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"У вересні ми очікуємо першої комунікації з Венеціанською комісією, делегацією, яка приїде сюди для детальної комунікації за нашим законопроєктом. І з 1 до 10 жовтня буде засідання Венеціанської комісії, після якого ми очікуємо вже офіційного рішення за нашим законопроєктом", - уточнила Потьомкіна.

Експертка доповнила, що рамковий законопроєкт "задає певний тон, певні напрямки для подальшого пакету законодавчих актів про перехідний період". А над законами, які регулюють ступінь відповідальності за ті чи інші правопорушення, робота триватиме надалі.

"Що ж стосується законів про так звану відповідальність, до якої увійде й амністія, й потенційно люстрація, то про це набагато чіткіше ми зможемо говорити трохи пізніше, у момент, коли все-таки виробиться бачення, що увійде до процедур і що потребуватиме відображення у додаткових законодавчих актах", - резюмувала Потьомкіна.

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Автор: 

Венеціанська комісія (227) законопроєкт (3584) Донбас (22354) Міністерство реінтеграції (500)


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Топ коментарі
+17
Ви це серйозно ?
Намагаєтесь всунути в хитку державу сепарне кубло під командуванням кацапів ???
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07.08.2021 20:53
+6
приймайте хоч сотню законів ... тільки звільнить окуповані території український солдат !
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07.08.2021 20:55
+6
О чем ты пишешь? Шо значит принимайте любые законы? Закон о том, шо российский гражданин Бородай и прочая шушваль будут "губернаторами на Дамбасе"? Ты действительно этого хочешь?
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07.08.2021 21:10
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Ви це серйозно ?
Намагаєтесь всунути в хитку державу сепарне кубло під командуванням кацапів ???
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07.08.2021 20:53 Відповісти
Яке законодавство в країні з 100% корумпованою правоохоронною системою ???)))
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07.08.2021 21:19 Відповісти
Може не 100 % ...
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08.08.2021 09:14 Відповісти
Представники Венеціанської комісії приїдуть в Україну для комунікації щодо законопроєкту про перехідний період, - радниця Резнікова Потьомкіна - Цензор.НЕТ 628
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07.08.2021 21:49 Відповісти
Оскількі це кубло насправді є птнівськіми маріонетками на його безпосередньому і безальтернативному контролі, то це не їх до нас інтегрують, а зовсім навпаки, якщо порівнювати силові та фінансові ресурси і можливості рф та України.
Тобто, усі ці перехідні періоди з штайнмайєрівськими формулами є прямим злиттям України путіну, а не просто інкорпорацією до нас лднр.
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07.08.2021 23:06 Відповісти
приймайте хоч сотню законів ... тільки звільнить окуповані території український солдат !
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07.08.2021 20:55 Відповісти
О чем ты пишешь? Шо значит принимайте любые законы? Закон о том, шо российский гражданин Бородай и прочая шушваль будут "губернаторами на Дамбасе"? Ты действительно этого хочешь?
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07.08.2021 21:10 Відповісти
я пишу про звільнення ! не про призначення чергових маріонеток кремля . я хочу ,щоб після звільнення там 10 років керувала військова адміністрація без всяких виборів .
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07.08.2021 21:20 Відповісти
А то ты не понимаешь, шо военная операция по освобождению Донбасса,на сегодня не осуществима. А вот закон-РЕАЛЕН. и когда его примут все, что на Дамбассе будет ЛЕГИТИМИЗИРОВАНО!! И Бородай в том числе. И не только Бородай. И боевики, абсолютно на законных основаниях будут ездить по всей Украине.
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07.08.2021 21:39 Відповісти
закон ще треба прийняти ! закон повинен не суперечити іншим законам і любий закон можно скасувати . я хочу побачить ,як сепарня буде їздить по всій Україні!
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07.08.2021 22:18 Відповісти
Если примут, то шо хотят Зеленский и Ермак-можешь даже не сомневаться. Там ПОЛНАЯ легитимизация нынешней "народной милиции Дамбаса". А Зеленский этого хочет по одной причине 73 процента ватников, которые его избрали-оочень "устали от войны" и "мир-любой ценой"- идея фикс и у самого Зеленского и его выбарцев.
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07.08.2021 22:31 Відповісти
де ця "народна міліція" в Конституції України? уставшие от войни це фліпер , а фліпер на ситуацію в критичних умовах не впливає . зате спроба прийняти подібні закони розбудить 27%! бо мене за 2,5 роки це зе-лайно вже задовбало !
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07.08.2021 22:53 Відповісти
Так угроза этого только и останавливает Зеленского от реализации заветной мечты. А так он бы еще летом 2019-го принял Путинский план по пересадке раковой опухоли ОРДЛО в тело Украины.
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07.08.2021 23:24 Відповісти
У Конституції багато чого є. І багато чого нема.
Але інші закони дозволяють, або не регламентують. І все, явище існує.
Наприклад, як подвійне, потрійне громадянство.
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08.08.2021 09:19 Відповісти
Не буде ніякого іншого закону, окрім схваленого у кремлі. А скоріш за все, там і написаного.
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07.08.2021 23:11 Відповісти
приймати закон про те на що не вливаєш , це даремна трата часу .
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07.08.2021 23:22 Відповісти
Венецианцев выслушают, а сделают так как сказал Беня. Мы выполняем заветы бенины и ахметовы. Сами понимаете чьи слуги у власти.
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07.08.2021 21:01 Відповісти
Ранувато, нам ще років з 10-ть треба "ходити".
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07.08.2021 21:02 Відповісти
Министер абароны РАБссии Сергей ШойХу выступил со странным заявлением...о переносе сталы РАБссии в Сибирь...,наверно в Якутию..поближе к пожарам.. Скорее всего следущий фюрер РАБссии именно ШойХу...
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07.08.2021 21:09 Відповісти
А що за заява,де вона наведена?
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07.08.2021 22:06 Відповісти
А зачем нам нужно это принимать? Зеленский уже в глаза Путэну заглянул? Заглянул. И теперь венецианцы могут себе другое развлечение найти.
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07.08.2021 21:13 Відповісти
Предлагаю ШойХу переименовать РАБссию на Саха-Якутия,Мацковия хоть и древнее название с 13 века,но Якутия древнее...,хотя нет,самый древний город РАБссии находится в Дагестане...,город Дербент,год основания 484,тогда Дагестан подойдет...Лаптестан отменяецуца..
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07.08.2021 21:15 Відповісти
та у него поперек его калмыцкой хари написано - ***** 2.
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07.08.2021 21:18 Відповісти
Он кажись Тувинец,Тува тоже не Лаптестан...
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07.08.2021 21:19 Відповісти
Тува ,це теж залишки орди ,це реально браття московитам !!!)))
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07.08.2021 21:22 Відповісти
Ні братику...вони їх хазяї Хана Батия та його онуки Менгу-Тімура яки й заснував то гівно у 1272 році на Мокшанських болотах...
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07.08.2021 21:25 Відповісти
Дик,а хто холопам дітлахів настругає ,як не хазяї !!!Тому кровні родичі !!!)))
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07.08.2021 21:29 Відповісти
це точно...Узкій глаз, знач рюсскій
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07.08.2021 21:32 Відповісти
Рюсский,значит глаз Узкий калмыко-монгол бурятско-ненцкого Автономного округа из Башкиро-Удмуртии...
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07.08.2021 21:21 Відповісти
Потом подонки скажут сама Венецианская комиссия одобрила 30 мест для Единая Россия в ВР Украины.
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07.08.2021 21:25 Відповісти
Венецией рулит Пекин, не Кремль. Китайцы давно скупили весь город Венецию.
Арахамия уже сказала что КПК будущее Украины, совсем не просто так. Зелёнки быстро в красный цвет перекрасятся.
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08.08.2021 04:06 Відповісти
Фишка в том ,что обладатели РАБссиянских ксив с оккупированной части Донбасса не смогут голосовать по Украинскому законодательству,она автоматом стали ГУЛАГо-РАБссияцами..
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07.08.2021 21:30 Відповісти
Так они придут и признаются, что они обладатели российских ксив. Они просто проголосуют за своих террористов, и они будут депутатами ВР. И поверьте в худшую сторону от наших депутатов они отличаться не будут.
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07.08.2021 21:50 Відповісти
Хлопці і дівчата,заспокойтесь.Ніколи не дозволимо "протягти" ф-лу Штайнмайєра ніяким комісіям: ні венеціанським,ні обдристанським. Умова стояла і стоїть залізобетонно: московіти козломорді і іже із ними новороси-********- нахт московія,кордони із лаптестаном-на замок, військова адміністрація років на 5-10 і баста! І ніяких там "круть-верть" зі сторони Банкової.
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07.08.2021 22:15 Відповісти
Формула Штайнмайера уже с 2018 году в нашем законодательсве. Это и закон о самоуправлении ОРДЛО, и законы о территориальном управлении в и везде где надо и не надо.
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08.08.2021 07:18 Відповісти
т.е. первый пункт о полном и безоговорочном прекращении огня - пропускаем...
пункт о полном контроле Украины своих границ - просто выбрасываем...
а вот *************** о переходном периоде..уже созрел ...т.е впихнуть невпих*емое...
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07.08.2021 22:06 Відповісти
Ещё одни прихлебатели. Теперь из европейской синекуры.
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07.08.2021 22:14 Відповісти
Тихой сапой. Уже есть и законопроект о переходном периоде. А я и не знала. А оно вон как.
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08.08.2021 00:38 Відповісти
А їхати нащо ?? Через Зум не можна поспілкуватися ??
21 вік на дворі.
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08.08.2021 09:22 Відповісти
 
 