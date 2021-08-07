Представники Венеціанської комісії приїдуть в Україну для комунікації щодо законопроєкту про перехідний період, - радниця Резнікова Потьомкіна
Проєкт закону України "Про засади державної політики перехідного періоду" подали на розгляд Венеціанської комісії.
Про це в програмі "Україна насправді" телеканалу "Дім" заявила радниця віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Юна Потьомкіна, передає Цензор.НЕТ.
"Крім розгляду в парламенті, дуже важливий момент: ми подали цей законопроєкт на розгляд Венеціанської комісії. І це вкрай важливо. Тому що норми, які у нас прописані в законопроєкті, досить нові, нестандартні для українського правового поля. Тому мати подібну експертизу - теж посилення проєкту", - наголосила Потьомкіна.
Радниця міністра повідомила, що вже у вересні Україну відвідає делегація Венеціанської комісії, щоб обговорити документ.
"У вересні ми очікуємо першої комунікації з Венеціанською комісією, делегацією, яка приїде сюди для детальної комунікації за нашим законопроєктом. І з 1 до 10 жовтня буде засідання Венеціанської комісії, після якого ми очікуємо вже офіційного рішення за нашим законопроєктом", - уточнила Потьомкіна.
Експертка доповнила, що рамковий законопроєкт "задає певний тон, певні напрямки для подальшого пакету законодавчих актів про перехідний період". А над законами, які регулюють ступінь відповідальності за ті чи інші правопорушення, робота триватиме надалі.
"Що ж стосується законів про так звану відповідальність, до якої увійде й амністія, й потенційно люстрація, то про це набагато чіткіше ми зможемо говорити трохи пізніше, у момент, коли все-таки виробиться бачення, що увійде до процедур і що потребуватиме відображення у додаткових законодавчих актах", - резюмувала Потьомкіна.
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Намагаєтесь всунути в хитку державу сепарне кубло під командуванням кацапів ???
Тобто, усі ці перехідні періоди з штайнмайєрівськими формулами є прямим злиттям України путіну, а не просто інкорпорацією до нас лднр.
Але інші закони дозволяють, або не регламентують. І все, явище існує.
Наприклад, як подвійне, потрійне громадянство.
Арахамия уже сказала что КПК будущее Украины, совсем не просто так. Зелёнки быстро в красный цвет перекрасятся.
пункт о полном контроле Украины своих границ - просто выбрасываем...
а вот *************** о переходном периоде..уже созрел ...т.е впихнуть невпих*емое...
21 вік на дворі.