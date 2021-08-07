Представники Венеціанської комісії приїдуть в Україну для комунікації щодо законопроєкту про перехідний період, - радниця Резнікова Потьомкіна

Проєкт закону України "Про засади державної політики перехідного періоду" подали на розгляд Венеціанської комісії.

Про це в програмі "Україна насправді" телеканалу "Дім" заявила радниця віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Юна Потьомкіна, передає Цензор.НЕТ.

"Крім розгляду в парламенті, дуже важливий момент: ми подали цей законопроєкт на розгляд Венеціанської комісії. І це вкрай важливо. Тому що норми, які у нас прописані в законопроєкті, досить нові, нестандартні для українського правового поля. Тому мати подібну експертизу - теж посилення проєкту", - наголосила Потьомкіна.

Радниця міністра повідомила, що вже у вересні Україну відвідає делегація Венеціанської комісії, щоб обговорити документ.

Читайте також: Законопроєкт про перехідний період на окупованих територіях Рада розгляне восени, - Резніков

"У вересні ми очікуємо першої комунікації з Венеціанською комісією, делегацією, яка приїде сюди для детальної комунікації за нашим законопроєктом. І з 1 до 10 жовтня буде засідання Венеціанської комісії, після якого ми очікуємо вже офіційного рішення за нашим законопроєктом", - уточнила Потьомкіна.

Експертка доповнила, що рамковий законопроєкт "задає певний тон, певні напрямки для подальшого пакету законодавчих актів про перехідний період". А над законами, які регулюють ступінь відповідальності за ті чи інші правопорушення, робота триватиме надалі.

"Що ж стосується законів про так звану відповідальність, до якої увійде й амністія, й потенційно люстрація, то про це набагато чіткіше ми зможемо говорити трохи пізніше, у момент, коли все-таки виробиться бачення, що увійде до процедур і що потребуватиме відображення у додаткових законодавчих актах", - резюмувала Потьомкіна.

Читайте також: Один воїн загинув, одного поранено. Ворог від початку доби тричі порушив перемир'я, застосувавши ПТРК, - пресцентр штабу ООС