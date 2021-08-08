Литва заявила про постріли на прикордонній території Білорусі

Литовські прикордонники повернули в ніч проти неділі 80 нелегальних мігрантів. Крім того, на білоруській території були чутні поодинокі постріли.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє LRT з посиланням Службу охорони держкордону Литви в неділю, 8 серпня.

Більшість мігрантів були повернуті в Білорусь на південному та південно-східному кордонах країни. Уже в світлий час доби литовські прикордонники почули на білоруському кордоні кілька поодиноких острілів, а в сутінках зафіксували кілька сигнальних ракет.

Зброю литовським прикордонникам застосовувати не довелося. На кордоні продовжують чергувати посилені загоні прикордонників.

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Через помітний потік мігрантів з Білорусі, що зростає, уряд Литви 9 липня оголосив екстремальну ситуацію державного масштабу. Литва почала будувати на кордоні з Білоруссю паркан з колючого дроту. Загальна протяжність кордону двох країн становить 678,8 км.

21 липня президент Литви Гітанас Науседа підписав поправки, які урізають права незаконних мігрантів, однак зазначив, що їхні права не повинні обмежуватися більше необхідного, і закликав сейм найближчим часом виправити проблеми закону.

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