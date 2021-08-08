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Литва заявила про постріли на прикордонній території Білорусі

Литва заявила про постріли на прикордонній території Білорусі

Литовські прикордонники повернули в ніч проти неділі 80 нелегальних мігрантів. Крім того, на білоруській території були чутні поодинокі постріли.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє LRT з посиланням Службу охорони держкордону Литви в неділю, 8 серпня.

Більшість мігрантів були повернуті в Білорусь на південному та південно-східному кордонах країни. Уже в світлий час доби литовські прикордонники почули на білоруському кордоні кілька поодиноких острілів, а в сутінках зафіксували кілька сигнальних ракет.

Зброю литовським прикордонникам застосовувати не довелося. На кордоні продовжують чергувати посилені загоні прикордонників.

Також читайте: Литва за добу повернула в Білорусь майже 250 нелегальних мігрантів

Через помітний потік мігрантів з Білорусі, що зростає, уряд Литви 9 липня оголосив екстремальну ситуацію державного масштабу. Литва почала будувати на кордоні з Білоруссю паркан з колючого дроту. Загальна протяжність кордону двох країн становить 678,8 км.

21 липня президент Литви Гітанас Науседа підписав поправки, які урізають права незаконних мігрантів, однак зазначив, що їхні права не повинні обмежуватися більше необхідного, і закликав сейм найближчим часом виправити проблеми закону.

Також читайте: Режим Лукашенка використовує мігрантів як заручників, - Литва

Білорусь (7922) Литва (2369) мігранти (1105)


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Топ коментарі
+25
"Литовские пограничники вернули в ночь субботы на воскресенье 80 нелегальных мигрантов. Кроме того, на белорусской территории были слышны одиночные выстрелы."

Так это... мигранты не пригодились. А куда их девать?..

Литва заявила о выстрелах на приграничной территории Беларуси - Цензор.НЕТ 1091
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08.08.2021 18:42
+22
Та то одна контора
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08.08.2021 18:37
+19
Бульбостан идет по пятам парашии...
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08.08.2021 18:36
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Бульбостан идет по пятам парашии...
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08.08.2021 18:36 Відповісти
Та то одна контора
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08.08.2021 18:37 Відповісти
Не по п"ятах ,а за кремлівським сценарієм !!!)))
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08.08.2021 18:49 Відповісти
Колгоспник дограється.
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08.08.2021 18:39 Відповісти
Стріляти на ураження литовцям, інакше та сарана зжере все в Литві на своєму шляху!
І ніяких виплат на повернення, бо прийдуть мільйони по гроші!
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08.08.2021 18:41 Відповісти
Так для этого и затеяна вся эта афера на крови! По заветам путленфюрера "мы будем стоять за спиной женщин и детей, не спереди, а сзади, и только попробуйте открыть огонь"
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08.08.2021 18:47 Відповісти
"Литовские пограничники вернули в ночь субботы на воскресенье 80 нелегальных мигрантов. Кроме того, на белорусской территории были слышны одиночные выстрелы."

Так это... мигранты не пригодились. А куда их девать?..

Литва заявила о выстрелах на приграничной территории Беларуси - Цензор.НЕТ 1091
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08.08.2021 18:42 Відповісти
Нет мигрантов - нет проблемы.
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08.08.2021 18:43 Відповісти
Не ну мигрантов как раз и завозят, чтоб были проблемы, но не себе ж проблемы. Не кормить же их в самом деле на шару - для таракана это расходники.
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08.08.2021 18:45 Відповісти
Такое в истории уже было. Военно начальник Олег (позывной "Вещий") 10 лет пансион коню из зарплаты выплачивал. Волхвы коня пасли. А раз в отпуск с побратимами приехал, и до коня. Ушел с волхвами за курган коня смотреть. Волхвы сами вертаются и шо то про змею подколодную рассказывают. Так и закрыли тему. Вы гадюку живую видели? А кирзовые сапоги носили?
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08.08.2021 19:20 Відповісти
мигранты - это приток валюты в обедневшую Беларусь
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09.08.2021 05:24 Відповісти
Интересно, кому краснопузые трупы подкинут?
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08.08.2021 18:44 Відповісти
Без вариантов - будут в Литву их через забор перекидывать.
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08.08.2021 18:46 Відповісти
Забор еще построить надо.
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08.08.2021 19:43 Відповісти
Ну, теперь, когда Литовцы просто пинками гонят нелегалов обратно к бульбофюреру, он сам забор построит.
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08.08.2021 19:46 Відповісти
Макс! Лариса з Білорусі писала що нібито з Іраку прибувають пусті "борти", щоб забирать назад "біженців" Якщо це правда, то це мабуть "ваші" іракцям "хвіст накрутили" А "відасик" з Литви написав що цих "біженців" литовці почали назад гнать "підсрачниками" Якщо все це правда, то "бульбофюрер" в черговий раз "обісрався"!
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08.08.2021 20:05 Відповісти
Вряд ли это наши, они как раз присутствие в Ираке сводят теперь до минимума.
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08.08.2021 20:07 Відповісти
Але ж ситуацією вони там поки "рулять"! І "рулить" можна - "від зворотнього" Адже Іраком продовжують керувать ті, хто був поставлений американцями А ті могли просто пригрозить, що перестануть їм надавать підтримку Щоб врятувать свою шкуру і їх не повісили їх противники, вони "з штанів вискочать", щоб догодить американцям!
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08.08.2021 20:17 Відповісти
А это шо?

Литва заявила про постріли на прикордонній території Білорусі - Цензор.НЕТ 6530
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08.08.2021 19:46 Відповісти
eto tolko teper naciali strojit
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08.08.2021 20:00 Відповісти
Ну так через него и будут перекидывать
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08.08.2021 20:01 Відповісти
в оон и обсе кудаж ещё
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08.08.2021 18:49 Відповісти
на хрена их было вести с Ирака чтоб потом их расстреливать
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08.08.2021 18:45 Відповісти
Так их же не себе везли, а для транзита в ЕС. А транзит быстро прикрыли. Не назад же их снова самолётами вывозить. Дешевле на месте всё порешать, благо, у них там всё на мази с расстрелами.
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08.08.2021 18:48 Відповісти
Их не везут с Ирака. Они сами едут. Просто Лукашенко решил так избавиться от нелегалов, просто выкинуть их через границу с ЕС. Так сказать, убить двух зайцев сразу. И от нелегалов избавиться и ЕС подгадить.
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08.08.2021 18:58 Відповісти
"саммми едут", ага и рейсы "Белавиа" из Ирака увеличили вдвое тоже "сами"
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08.08.2021 19:11 Відповісти
Ну так спрос рождает предложение. Подозреваю, что большинство этих пассажиров не покажет ЕС на карте и, даже, не сможет указать, какая из предложенных бумажек карта
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08.08.2021 19:13 Відповісти
Меня больше волнует наплыв непонятных чуркобесов из разных стран в Киев Просто уже по улице нельзя пройтись (и это не в центре), чтобы не наткнуться на индусов, пакистанцев, иранцев, кавказцев, турок, еще хер пойми кого
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08.08.2021 19:18 Відповісти
..сирийцев пропустил
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08.08.2021 19:18 Відповісти
не только Киев. в провинциях то же самое..гибель Цивилизации.
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08.08.2021 19:32 Відповісти
Vcera zakryli Irak vse reisi s nimi,tolko pustije priletajet zabirat svojix liudej.Na skolko dolgo neobjavili
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08.08.2021 19:24 Відповісти
Ну так за "товар" больше не платят, значит и нет "товара"
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08.08.2021 19:55 Відповісти
Т.е. вариант "убить зайцев" принял более конкретные формы...
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08.08.2021 19:12 Відповісти
Irakskije vlasti prijexali posmotret ix zasloni na ixnix liudej im nedajut ujexat domoj kogda.Oni mogut imet problem izza etogo s arabskim mirom i turkami v tom cysle.Erdogan mozet raserditsia takze
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08.08.2021 19:50 Відповісти
Там уже прошли все оплаты. Если и будут проблемы, то с неоплаченной последней партией.
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08.08.2021 19:56 Відповісти
В Белоруси убито много молодежи,а многие исчезли бесследно...после визита Патрушева в Минск в июне этого года...
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08.08.2021 18:48 Відповісти
ну они же согласны на адиннарот и большогобрата
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08.08.2021 18:49 Відповісти
Тем временем пожар из Якутии перебрался в Красноярский Край,Иркутскую область дым виден уже над Байкалом...Бог шельму метит...
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08.08.2021 18:51 Відповісти
Зараз півднем Сибіру піде палати !!!)))
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08.08.2021 18:54 Відповісти
«И дым отечества нам сладок и приятен»
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08.08.2021 18:59 Відповісти
Китайцы удрали из РАБссии еще до пожара...причем все, как по команде...Совпадение? Не думаю...
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08.08.2021 18:55 Відповісти
Заградотряди біженців назад не пускають
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08.08.2021 19:02 Відповісти
08.‎08.‎2021
Со стороны Беларуси на участке литовско-беларусской границы в районе н.п. Tverečius (Литва) слышны выстрелы. Три часа назад туда возвращена группа нелегалов в количестве 80 человек. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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08.08.2021 19:12 Відповісти
Раньше это называлось "заградотряды"...
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08.08.2021 19:15 Відповісти
Щас эти мигранты к нам все попрут, как пить дать.
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08.08.2021 19:16 Відповісти
Они и так прут, напрямую Нужно уже перенимать передовой опыт Белорусской ССР (одиночные выстрелы)
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08.08.2021 19:19 Відповісти
Так таракан же кордон з Україною закрив
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08.08.2021 19:20 Відповісти
Сьогодні вночі в районі Чернігівського прикордонного загону вже взяли групу
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08.08.2021 20:11 Відповісти
Горилки?
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09.08.2021 12:29 Відповісти
То мабуть, бульбаші їх заганяють знову в Литву
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08.08.2021 19:18 Відповісти
a tut sobaki zlyje ix zdut.Uze 3 dnia ne odnogo nepustili
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08.08.2021 19:20 Відповісти
..для совковых диктаторов и Зели Сралиной люди реально - расходный материал
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08.08.2021 19:25 Відповісти
Белорашисты пристреливают тех кого литовцы вернули . Получается так .
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08.08.2021 19:29 Відповісти
Литва заявила про постріли на прикордонній території Білорусі - Цензор.НЕТ 2236
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08.08.2021 19:49 Відповісти
Опять лук-пук в дураках остался.Не мала баба клопоту-купила порося. Ну и что оно сейчас будет делать с завезенными в Беларусь эмигрантами? Корми-пои,дурак,и у пуцыка не забудь на это деньжат попросить.
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08.08.2021 19:51 Відповісти
Подождите,скоро в Литву зайдут ихтамнеты для защиты руSSкоязычных иракцев.
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08.08.2021 19:59 Відповісти
Литовское издание 15min.lt опубликовало видео с мигрантами на пограничной полосе между Беларусью и Литвой. Видео снято с литовской стороны. На нем видно, что мигрантов не пускают в Литву, а со стороны Беларуси - отгоняют какие-то силовики со щитами.
Кто-то из мигрантов обращается к людям со щитами. Но белорусский силовик указывает в сторону литовской границы: "Ну, чё стоим? Давай, вперед! Туда. Идем. Ну, конечно, туда идем. Чё стоим?"
Как пишет литовское издание, мигранты в таком окружении иногда стоят между пограничных столбов по несколько часов, а то и дольше суток.

https://www.youtube.com/watch?v=dE-N-_Eg6rk
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08.08.2021 23:10 Відповісти
Это, что то новое. Много вопросов возникает. Почему раньше мигрантов не было? Откуда и почему они там вдруг появились? И почему Литва оказалась не способна свою границу защитить даже от гражданских безоружных эмигрантов?.
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09.08.2021 12:25 Відповісти
 
 