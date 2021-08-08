Литва заявила о выстрелах на приграничной территории Беларуси

Литовские пограничники вернули в ночь субботы на воскресенье 80 нелегальных мигрантов. Кроме того, на белорусской территории были слышны одичночные выстрелы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает LRT со ссылкой Службу охраны госграницы Литвы в воскресенье, 8 августа.

Большинство мигрантов были возвращены в Беларусь на южной и юго-восточной границах страны. Уже в светлое время суток литовские пограничники услышали на белорусской границе несколько одиночных выстрелов, а в сумерках зафиксировали несколько сигнальных ракет.

Оружие литовским пограничникам применять не пришлось. На границе продолжают дежурить усиленные отряде пограничников.

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Из-за заметно возросшего потока мигрантов из Беларуси правительство Литвы 9 июля объявило экстремальную ситуацию государственного масштаба. Литва начала строить на границе с Беларусью забор из колючей проволоки. Общая протяженность границы двух стран составляет 678,8 км.

21 июля президент Литвы Гитанас Науседа подписал поправки, которые урезают права незаконных мигрантов, однако отметил, что права просящих убежище не должны ограничиваться более необходимого, призвал сейм в ближайшее время исправить проблемы закона.

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