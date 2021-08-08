Литва заявила о выстрелах на приграничной территории Беларуси
Литовские пограничники вернули в ночь субботы на воскресенье 80 нелегальных мигрантов. Кроме того, на белорусской территории были слышны одичночные выстрелы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает LRT со ссылкой Службу охраны госграницы Литвы в воскресенье, 8 августа.
Большинство мигрантов были возвращены в Беларусь на южной и юго-восточной границах страны. Уже в светлое время суток литовские пограничники услышали на белорусской границе несколько одиночных выстрелов, а в сумерках зафиксировали несколько сигнальных ракет.
Оружие литовским пограничникам применять не пришлось. На границе продолжают дежурить усиленные отряде пограничников.
Из-за заметно возросшего потока мигрантов из Беларуси правительство Литвы 9 июля объявило экстремальную ситуацию государственного масштаба. Литва начала строить на границе с Беларусью забор из колючей проволоки. Общая протяженность границы двух стран составляет 678,8 км.
21 июля президент Литвы Гитанас Науседа подписал поправки, которые урезают права незаконных мигрантов, однако отметил, что права просящих убежище не должны ограничиваться более необходимого, призвал сейм в ближайшее время исправить проблемы закона.
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І ніяких виплат на повернення, бо прийдуть мільйони по гроші!
Так это... мигранты не пригодились. А куда их девать?..
Со стороны Беларуси на участке литовско-беларусской границы в районе н.п. Tverečius (Литва) слышны выстрелы. Три часа назад туда возвращена группа нелегалов в количестве 80 человек. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
Кто-то из мигрантов обращается к людям со щитами. Но белорусский силовик указывает в сторону литовской границы: "Ну, чё стоим? Давай, вперед! Туда. Идем. Ну, конечно, туда идем. Чё стоим?"
Как пишет литовское издание, мигранты в таком окружении иногда стоят между пограничных столбов по несколько часов, а то и дольше суток.
https://www.youtube.com/watch?v=dE-N-_Eg6rk