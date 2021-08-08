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Литва заявила о выстрелах на приграничной территории Беларуси

Литва заявила о выстрелах на приграничной территории Беларуси

Литовские пограничники вернули в ночь субботы на воскресенье 80 нелегальных мигрантов. Кроме того, на белорусской территории были слышны одичночные выстрелы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает LRT со ссылкой Службу охраны госграницы Литвы в воскресенье, 8 августа.

Большинство мигрантов были возвращены в Беларусь на южной и юго-восточной границах страны. Уже в светлое время суток литовские пограничники услышали на белорусской границе несколько одиночных выстрелов, а в сумерках зафиксировали несколько сигнальных ракет.

Оружие литовским пограничникам применять не пришлось. На границе продолжают дежурить усиленные отряде пограничников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва будет платить 300 евро каждому нелегалу, который добровольно покинет страну

Из-за заметно возросшего потока мигрантов из Беларуси правительство Литвы 9 июля объявило экстремальную ситуацию государственного масштаба. Литва начала строить на границе с Беларусью забор из колючей проволоки. Общая протяженность границы двух стран составляет 678,8 км.

21 июля президент Литвы Гитанас Науседа подписал поправки, которые урезают права незаконных мигрантов, однако отметил, что права просящих убежище не должны ограничиваться более необходимого, призвал сейм в ближайшее время исправить проблемы закона.

Также читайте: Украина поможет Литве колючей проволокой, чтобы отгородиться от Беларуси

Автор: 

Беларусь (7886) Литва (2430) мигранты (979)


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Топ комментарии
+25
"Литовские пограничники вернули в ночь субботы на воскресенье 80 нелегальных мигрантов. Кроме того, на белорусской территории были слышны одиночные выстрелы."

Так это... мигранты не пригодились. А куда их девать?..

Литва заявила о выстрелах на приграничной территории Беларуси - Цензор.НЕТ 1091
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08.08.2021 18:42
+22
Та то одна контора
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08.08.2021 18:37
+19
Бульбостан идет по пятам парашии...
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08.08.2021 18:36
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Бульбостан идет по пятам парашии...
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08.08.2021 18:36 Ответить
Та то одна контора
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08.08.2021 18:37 Ответить
Не по п"ятах ,а за кремлівським сценарієм !!!)))
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08.08.2021 18:49 Ответить
Колгоспник дограється.
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08.08.2021 18:39 Ответить
Стріляти на ураження литовцям, інакше та сарана зжере все в Литві на своєму шляху!
І ніяких виплат на повернення, бо прийдуть мільйони по гроші!
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08.08.2021 18:41 Ответить
Так для этого и затеяна вся эта афера на крови! По заветам путленфюрера "мы будем стоять за спиной женщин и детей, не спереди, а сзади, и только попробуйте открыть огонь"
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08.08.2021 18:47 Ответить
"Литовские пограничники вернули в ночь субботы на воскресенье 80 нелегальных мигрантов. Кроме того, на белорусской территории были слышны одиночные выстрелы."

Так это... мигранты не пригодились. А куда их девать?..

Литва заявила о выстрелах на приграничной территории Беларуси - Цензор.НЕТ 1091
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08.08.2021 18:42 Ответить
Нет мигрантов - нет проблемы.
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08.08.2021 18:43 Ответить
Не ну мигрантов как раз и завозят, чтоб были проблемы, но не себе ж проблемы. Не кормить же их в самом деле на шару - для таракана это расходники.
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08.08.2021 18:45 Ответить
Такое в истории уже было. Военно начальник Олег (позывной "Вещий") 10 лет пансион коню из зарплаты выплачивал. Волхвы коня пасли. А раз в отпуск с побратимами приехал, и до коня. Ушел с волхвами за курган коня смотреть. Волхвы сами вертаются и шо то про змею подколодную рассказывают. Так и закрыли тему. Вы гадюку живую видели? А кирзовые сапоги носили?
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08.08.2021 19:20 Ответить
мигранты - это приток валюты в обедневшую Беларусь
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09.08.2021 05:24 Ответить
Интересно, кому краснопузые трупы подкинут?
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08.08.2021 18:44 Ответить
Без вариантов - будут в Литву их через забор перекидывать.
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08.08.2021 18:46 Ответить
Забор еще построить надо.
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08.08.2021 19:43 Ответить
Ну, теперь, когда Литовцы просто пинками гонят нелегалов обратно к бульбофюреру, он сам забор построит.
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08.08.2021 19:46 Ответить
Макс! Лариса з Білорусі писала що нібито з Іраку прибувають пусті "борти", щоб забирать назад "біженців" Якщо це правда, то це мабуть "ваші" іракцям "хвіст накрутили" А "відасик" з Литви написав що цих "біженців" литовці почали назад гнать "підсрачниками" Якщо все це правда, то "бульбофюрер" в черговий раз "обісрався"!
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08.08.2021 20:05 Ответить
Вряд ли это наши, они как раз присутствие в Ираке сводят теперь до минимума.
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08.08.2021 20:07 Ответить
Але ж ситуацією вони там поки "рулять"! І "рулить" можна - "від зворотнього" Адже Іраком продовжують керувать ті, хто був поставлений американцями А ті могли просто пригрозить, що перестануть їм надавать підтримку Щоб врятувать свою шкуру і їх не повісили їх противники, вони "з штанів вискочать", щоб догодить американцям!
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08.08.2021 20:17 Ответить
А это шо?

Литва заявила про постріли на прикордонній території Білорусі - Цензор.НЕТ 6530
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08.08.2021 19:46 Ответить
eto tolko teper naciali strojit
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08.08.2021 20:00 Ответить
Ну так через него и будут перекидывать
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08.08.2021 20:01 Ответить
в оон и обсе кудаж ещё
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08.08.2021 18:49 Ответить
на хрена их было вести с Ирака чтоб потом их расстреливать
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08.08.2021 18:45 Ответить
Так их же не себе везли, а для транзита в ЕС. А транзит быстро прикрыли. Не назад же их снова самолётами вывозить. Дешевле на месте всё порешать, благо, у них там всё на мази с расстрелами.
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08.08.2021 18:48 Ответить
Их не везут с Ирака. Они сами едут. Просто Лукашенко решил так избавиться от нелегалов, просто выкинуть их через границу с ЕС. Так сказать, убить двух зайцев сразу. И от нелегалов избавиться и ЕС подгадить.
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08.08.2021 18:58 Ответить
"саммми едут", ага и рейсы "Белавиа" из Ирака увеличили вдвое тоже "сами"
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08.08.2021 19:11 Ответить
Ну так спрос рождает предложение. Подозреваю, что большинство этих пассажиров не покажет ЕС на карте и, даже, не сможет указать, какая из предложенных бумажек карта
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08.08.2021 19:13 Ответить
Меня больше волнует наплыв непонятных чуркобесов из разных стран в Киев Просто уже по улице нельзя пройтись (и это не в центре), чтобы не наткнуться на индусов, пакистанцев, иранцев, кавказцев, турок, еще хер пойми кого
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08.08.2021 19:18 Ответить
..сирийцев пропустил
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08.08.2021 19:18 Ответить
не только Киев. в провинциях то же самое..гибель Цивилизации.
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08.08.2021 19:32 Ответить
Vcera zakryli Irak vse reisi s nimi,tolko pustije priletajet zabirat svojix liudej.Na skolko dolgo neobjavili
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08.08.2021 19:24 Ответить
Ну так за "товар" больше не платят, значит и нет "товара"
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08.08.2021 19:55 Ответить
Т.е. вариант "убить зайцев" принял более конкретные формы...
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08.08.2021 19:12 Ответить
Irakskije vlasti prijexali posmotret ix zasloni na ixnix liudej im nedajut ujexat domoj kogda.Oni mogut imet problem izza etogo s arabskim mirom i turkami v tom cysle.Erdogan mozet raserditsia takze
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08.08.2021 19:50 Ответить
Там уже прошли все оплаты. Если и будут проблемы, то с неоплаченной последней партией.
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08.08.2021 19:56 Ответить
В Белоруси убито много молодежи,а многие исчезли бесследно...после визита Патрушева в Минск в июне этого года...
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08.08.2021 18:48 Ответить
ну они же согласны на адиннарот и большогобрата
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08.08.2021 18:49 Ответить
Тем временем пожар из Якутии перебрался в Красноярский Край,Иркутскую область дым виден уже над Байкалом...Бог шельму метит...
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08.08.2021 18:51 Ответить
Зараз півднем Сибіру піде палати !!!)))
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08.08.2021 18:54 Ответить
«И дым отечества нам сладок и приятен»
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08.08.2021 18:59 Ответить
Китайцы удрали из РАБссии еще до пожара...причем все, как по команде...Совпадение? Не думаю...
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08.08.2021 18:55 Ответить
Заградотряди біженців назад не пускають
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08.08.2021 19:02 Ответить
08.‎08.‎2021
Со стороны Беларуси на участке литовско-беларусской границы в районе н.п. Tverečius (Литва) слышны выстрелы. Три часа назад туда возвращена группа нелегалов в количестве 80 человек. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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08.08.2021 19:12 Ответить
Раньше это называлось "заградотряды"...
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08.08.2021 19:15 Ответить
Щас эти мигранты к нам все попрут, как пить дать.
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08.08.2021 19:16 Ответить
Они и так прут, напрямую Нужно уже перенимать передовой опыт Белорусской ССР (одиночные выстрелы)
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08.08.2021 19:19 Ответить
Так таракан же кордон з Україною закрив
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08.08.2021 19:20 Ответить
Сьогодні вночі в районі Чернігівського прикордонного загону вже взяли групу
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08.08.2021 20:11 Ответить
Горилки?
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09.08.2021 12:29 Ответить
То мабуть, бульбаші їх заганяють знову в Литву
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08.08.2021 19:18 Ответить
a tut sobaki zlyje ix zdut.Uze 3 dnia ne odnogo nepustili
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08.08.2021 19:20 Ответить
..для совковых диктаторов и Зели Сралиной люди реально - расходный материал
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08.08.2021 19:25 Ответить
Белорашисты пристреливают тех кого литовцы вернули . Получается так .
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08.08.2021 19:29 Ответить
Литва заявила про постріли на прикордонній території Білорусі - Цензор.НЕТ 2236
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08.08.2021 19:49 Ответить
Опять лук-пук в дураках остался.Не мала баба клопоту-купила порося. Ну и что оно сейчас будет делать с завезенными в Беларусь эмигрантами? Корми-пои,дурак,и у пуцыка не забудь на это деньжат попросить.
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08.08.2021 19:51 Ответить
Подождите,скоро в Литву зайдут ихтамнеты для защиты руSSкоязычных иракцев.
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08.08.2021 19:59 Ответить
Литовское издание 15min.lt опубликовало видео с мигрантами на пограничной полосе между Беларусью и Литвой. Видео снято с литовской стороны. На нем видно, что мигрантов не пускают в Литву, а со стороны Беларуси - отгоняют какие-то силовики со щитами.
Кто-то из мигрантов обращается к людям со щитами. Но белорусский силовик указывает в сторону литовской границы: "Ну, чё стоим? Давай, вперед! Туда. Идем. Ну, конечно, туда идем. Чё стоим?"
Как пишет литовское издание, мигранты в таком окружении иногда стоят между пограничных столбов по несколько часов, а то и дольше суток.

https://www.youtube.com/watch?v=dE-N-_Eg6rk
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08.08.2021 23:10 Ответить
Это, что то новое. Много вопросов возникает. Почему раньше мигрантов не было? Откуда и почему они там вдруг появились? И почему Литва оказалась не способна свою границу защитить даже от гражданских безоружных эмигрантов?.
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09.08.2021 12:25 Ответить
 
 