Скасування заочного арешту Дубілета ускладнить його екстрадицію, - Ситник

Рішення Вищого антикорупційного суду про скасування заочного арешту колишнього голови правління "ПриватБанку" Олександра Дубілета ускладнить його екстрадіцію.

Про це заявив директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник під час брифінгу в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це у будь-якому випадку не зупинить розслідування, але питання доставки, екстрадиції це укладнить", - сказав він.

За словами Ситника, наразі ситуацію ускладнює і те, що НАБУ і Офіс генпрокурора по-різному тлумачать норми законодавства щодо процедур, пов’язаних із екстрадицією фігурантів кримінальних справ. Зокрема, ОГП наполягає на направленні повісток про виклик підозрюваних у країну їх перебування і отримання відповіді на них.

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"Зараз, останні пів року, у нас триває дискусія, яка зводиться до того, що спочатку направляйте повістку... Вона може дійти, а людина переїхала у межах ЄС у іншу країну, і так можна десятками років чекати відповіді на ці повістки", - говорить Ситник.

Директор НАБУ зазначив, що з цього приводу ініціював проведення наради у ОГП.

"Я сподіваюся, що ми з прокуратурою знайдемо спільну мову. Можливо, це буде законопроєкт, який врегулює питання, але вся практика, яка була перед цим, (щодо процедури екстрадиції - ред.) була зовсім іншою", - сказав Ситник.

Нагадаємо, 22 липня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала заочний арешт колишнього глави правління "Приватбанку" Олександра Дубілета.

Нагадаємо, 2 червня суд заочно заарештував Олександра Дубілета. Після цього його можна було оголосити в міжнародний розшук за лінією Інтерполу, а якщо він повернеться в Україну, то його затримати і доставити до суду для обрання запобіжного заходу. Дубілета підозрюють у двох епізодах розтрати коштів "Приватбанку" на загальну суму в більш ніж 8 млрд гривень.