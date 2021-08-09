Отмена заочного ареста Дубилета усложнит его экстрадицию, - Сытник

Решение Высшего антикоррупционного суда об отмене заочного ареста бывшего председателя правления "ПриватБанка" Александра Дубилета усложнит его эстрадицию.

Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник во время брифинга в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это в любом случае не остановит расследование, но вопрос экстрадиции это усложнит", - сказал он.

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По словам Сытника, пока ситуацию осложняет и то, что НАБУ и Офис генпрокурора по-разному толкуют нормы законодательства о процедурах, связанных с экстрадицией фигурантов уголовных производств. В частности, ОГП настаивает на направлении повесток о вызове подозреваемых в страну их пребывания и получения ответа на них.

"Сейчас, последние полгода, у нас продолжается дискуссия, которая сводится к тому, что сначала направляйте повестку ... Она может дойти, а человек переехал в пределах ЕС в другую страну, и так можно десятками лет ждать ответа на эти повестки", - говорит Сытник.

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Директор НАБУ отметил, что по этому поводу инициировал проведение совещания в ОГП.

"Я надеюсь, что мы с прокуратурой найдем общий язык. Возможно, это будет законопроект, который урегулирует вопрос, но вся практика, которая была перед этим, (относительно процедуры экстрадиции, - ред.) была совсем другой ", - сказал Сытник.

Напомним, 22 июля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила заочный арест бывшего главы правления "ПриватБанка" Александра Дубилета.

Напомним, 2 июня суд заочно арестовал Александра Дубилета. После этого его можно было объявить в международный розыск по линии Интерпола, а если он вернётся в Украину, то его задержать и доставить в суд для избрания меры пресечения. Дубилета подозревают в двух эпизодах растраты средств "Приватбанка" на общую сумму в более чем 8 млрд гривен.