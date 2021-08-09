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На "Великому будівництві" вартість доріг завищена від 10% до 40%, - ЗМІ

На

Дороги за програмою Володимира Зеленського "Велике будівництво" будують з переплатою від 10% до 40%.

Про це у статті "Хороші дороги, але є питання" пише видання НВ, інформує Цензор.НЕТ.

Видання, зокрема, посилається на аналіз сайту "Наші гроші".

"Висновок невтішний: переплата на тендерах Укравтодору становить від 10% до 40%. Причина — обмежене коло учасників торгів", - йдеться у статті.

Окрема проблема "Великого будівництва" — бізнес субпідрядів. Ліга антитрасту веде аналіз того, як великі учасники дорожніх тендерів виграють контракти, а потім дроблять їх і перепродують субпідрядникам, заробляючи на цьому маржу. Це призводить до подорожчання ремонту і будівництва 1 км доріг в Україні на 40%, підрахували в організації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Велике будівництво" Зеленського зробило його друзів у 2,3 раза багатшими і принесло їм 24 млрд, - Загребельська

Автомагістраль Південь Олександра Бойка тільки за рік отримала підрядів на більш ніж 30 млрд грн, підрахувала Агія Загребельська, засновниця Ліги антитрасту.

Журналісти програми "Схеми" зафіксували Бойка в одному ресторані з головою бюджетного комітету Верховної Ради Юрієм Арістовим із фракції "Слуга народу". Ця ж компанія, за повідомленням Укравтодору, профінансувала подарунок Зеленського одній багатодітній сім'ї — новий будинок. Понад 90% підрядів за минулий рік склав поточний середній ремонт із гарантією експлуатації дороги всього лише 1−5 років.

"Значить, вкладені в ці дороги мільярди скоро можуть цілком законно перетворитися на "гарбуз", — зазначає Агія Загребельська

. На її думку, такий гарантійний термін занадто малий для такої масштабної програми, як "Велике будівництво".

Внесла свою лепту у неприємну статистку "Великого будівництва" і монобільшість у Верховній Раді. 3 червня вона дозволила закупити послуги з будівництва Київської об'їзної дороги за 85 млрд грн поза системою електронних закупівель ProZorro.

Василь Задворний, гендиректор ProZorro, в коментарі НВ зазначив: на ці закупівлі не зможе прийти будь-який бізнес, тобто буде обмежена конкуренція, а держава втратить гроші. За його підрахунками, втрати становитимуть 5−8,5 млрд грн.

"Конкуренція — ефективне щеплення від корупції, — пояснює Загребельська. — Саме за рахунок конкуренції скорочується маржинальність, а значить, залишається менше грошей і можливостей для хабарників". На її думку, вирішити проблеми тендерів Великого будівництва може тільки Антимонопольний комітет.

Також читайте: "Велике будівництво" допомагає Зеленському не ввійти в історію, а вкрасти: тільки один підрядник витрачає бюджетні гроші зі швидкістю 4 млн грн на годину, - Загребельська

"Але він також не втручається, оскільки, як і інші державні органи, фактично є філією Банкової", — резюмує експерт.

Автор: 

дороги (3055) Загребельська (118) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+21
На "Большой стройке" стоимость дорог завышена от 10% до 40%, - СМИ - Цензор.НЕТ 2149
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09.08.2021 15:43
+17


На "Большой стройке" стоимость дорог завышена от 10% до 40%, - СМИ - Цензор.НЕТ 9722
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09.08.2021 15:57
+16
На "Большой стройке" стоимость дорог завышена от 10% до 40%, - СМИ - Цензор.НЕТ 746
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09.08.2021 15:38
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На "Большой стройке" стоимость дорог завышена от 10% до 40%, - СМИ - Цензор.НЕТ 746
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09.08.2021 15:38 Відповісти
Да какие 10 или 40%? При Зебиле километр дороги подорожал в 2,3 раза. Вот вам и 130% коррупции.
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09.08.2021 15:38 Відповісти
а минимальная зарплата в сколько раз подорожала?
-а щебёнка,а песок,а цемент...а про битум вообще отдельная тема
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09.08.2021 16:13 Відповісти
Битум подешевел
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09.08.2021 20:15 Відповісти
А тема реально отдельная. Это срез коррупции в чистом виде. И главное лицо там Беня
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09.08.2021 20:16 Відповісти
Переплата є тому, що ці проекти розпочались з часів Гройсмана. Їх жаба давить і взяли собі "отлуп"
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09.08.2021 15:41 Відповісти
да надоели про папередников, зе ж не такой, он же честный и друзья его честные, так пусть и строят честно , а то папередники папередники
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09.08.2021 16:02 Відповісти
Зільона Буратіна - «Піара с перерезанієм лєнточек не будет

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Просто на кожній поштукатуреній стіні з'явилися скляні таблички:

На "Великому будівництві" вартість доріг завищена від 10% до 40%, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9678
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09.08.2021 20:41 Відповісти
На "Большой стройке" стоимость дорог завышена от 10% до 40%, - СМИ - Цензор.НЕТ 2149
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09.08.2021 15:43 Відповісти


На "Большой стройке" стоимость дорог завышена от 10% до 40%, - СМИ - Цензор.НЕТ 9722
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09.08.2021 15:57 Відповісти
На "Великому будівництві" вартість доріг завищена від 10% до 40%, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5246
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09.08.2021 16:45 Відповісти
Ну у вас зебилов и рожи. Как вы так живете то?

На "Великому будівництві" вартість доріг завищена від 10% до 40%, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6096
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09.08.2021 16:54 Відповісти
всего то 40 % . что то слабоваты аппетиты для великого крадівництва
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09.08.2021 15:50 Відповісти
Это грабеж, за который вся зеленая банда ответит!
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09.08.2021 15:51 Відповісти
100%
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09.08.2021 16:00 Відповісти
Они станут первыми кто ответит...
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09.08.2021 16:15 Відповісти
Переплата = откаты!
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09.08.2021 15:52 Відповісти
Помимо "переплаты от 10 до 40%" есть еще три кричащих фактора:
1 Проекты новых дорог не соответствуют даже текущим реалиям автомобильного трафика. Двухполосные дороги делаются там, где даже текущий трафик подразумевает четыре полосы (не говоря уже о том что будет через 10-20 лет), обочин нет, развязки одноуровневые и т.п.

2 Качество строительства и материалов на Ж начинается, на А заканчивается. Знаменитая "бетонка" Днепр - Киев (район Решетиловки) бетон крошится руками. Какой там использовался цемент? В какой пропороции? Дорожная разметка вытирается через 2 года эксплуатации
3 Сроки строительства превышают все мыслимые и не мыслимые мировые стандарты, т.к. работают "три калеки" ибо так удобно подрядчику. А т.к. подрядчик платит откаты, то он и условия ставит удобные ему.
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09.08.2021 15:53 Відповісти
Таки да. Вот пример. Я бы их всех во главе с Зелей заставил там ездить по кругу и снимал бы этот треш на камеру в назидание потомкам. А по трассе пустил бы фуры. Вот это было бы шоу, покруче квартала.

На "Великому будівництві" вартість доріг завищена від 10% до 40%, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1050
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09.08.2021 15:59 Відповісти
Дурака учить все равно что мертвого лечить.
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09.08.2021 16:43 Відповісти
Вони косять під дебілів, але не дебіли - це точно.
Мабуть думають попилити бабло двічі (вже попилили), а то і тричі
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09.08.2021 22:08 Відповісти
На "Большой стройке" стоимость дорог завышена от 10% до 40%, - СМИ - Цензор.НЕТ 4834
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09.08.2021 15:56 Відповісти
Каких дорог?То,что строили уже разрушается.Это не дороги,а просто картинка для СМИ (как и все в нашей стране)
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09.08.2021 16:02 Відповісти
Чем больше уворуешь у страны - тем более крутой ты патриот.
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09.08.2021 16:27 Відповісти
Причина - обмежене коло учасників торгів", - йдеться у статті. Джерело: https://censor.net/ua/n3281667

причина - зеленська корупція.
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09.08.2021 16:29 Відповісти
ото якщо виграв тендр на мільярд...найняв субпідрядчиків на мілярд чотириста...=так тож не держава на 40% попала а підрядчик!
Якась "математика"заказушна..
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09.08.2021 16:49 Відповісти
зебіл, не прикидуйся. І не старайся відбілити "велике крадівництво"
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09.08.2021 17:51 Відповісти
Интересно чем Загребельская на пару с Амирханяном в АМКУ занималась?
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09.08.2021 17:23 Відповісти
Маю великі сумніви. За Ющенко відкати в дорожному будівництві виросли з 10 до 40% вартості будівництва і країна "зупинилась" в довгобудах. Всім стало все пох і прийшов яник... Кожний наступний презідєнт додавав 10-15%. Те що зараз "відкатують" жидобільшовики на догоду ***** під виглядом "великого будівництва" то "папєрєдніки" навіть мріяти про таке не могли...
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09.08.2021 20:07 Відповісти
чего так мало по неофициальным 50-70 %
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09.08.2021 20:14 Відповісти
Большому кораблю- большое плаванье! Воровать так миллионы !
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09.08.2021 21:13 Відповісти
Перевищення на 10-20% це взагалі нє о чьом. 40% - це вже вартує уваги.
Проте я особисто думаю там перевищення на 100-400%
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09.08.2021 22:03 Відповісти
не может быть! Зеленский не может столько красть!
Пацаны из его ОПГ перестанут его уважать! Он берёт минимум 400%, а не 40
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09.08.2021 23:14 Відповісти
 
 