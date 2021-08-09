На "Великому будівництві" вартість доріг завищена від 10% до 40%, - ЗМІ

Дороги за програмою Володимира Зеленського "Велике будівництво" будують з переплатою від 10% до 40%.

Про це у статті "Хороші дороги, але є питання" пише видання НВ, інформує Цензор.НЕТ.

Видання, зокрема, посилається на аналіз сайту "Наші гроші".

"Висновок невтішний: переплата на тендерах Укравтодору становить від 10% до 40%. Причина — обмежене коло учасників торгів", - йдеться у статті.

Окрема проблема "Великого будівництва" — бізнес субпідрядів. Ліга антитрасту веде аналіз того, як великі учасники дорожніх тендерів виграють контракти, а потім дроблять їх і перепродують субпідрядникам, заробляючи на цьому маржу. Це призводить до подорожчання ремонту і будівництва 1 км доріг в Україні на 40%, підрахували в організації.

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Автомагістраль Південь Олександра Бойка тільки за рік отримала підрядів на більш ніж 30 млрд грн, підрахувала Агія Загребельська, засновниця Ліги антитрасту.

Журналісти програми "Схеми" зафіксували Бойка в одному ресторані з головою бюджетного комітету Верховної Ради Юрієм Арістовим із фракції "Слуга народу". Ця ж компанія, за повідомленням Укравтодору, профінансувала подарунок Зеленського одній багатодітній сім'ї — новий будинок. Понад 90% підрядів за минулий рік склав поточний середній ремонт із гарантією експлуатації дороги всього лише 1−5 років.

"Значить, вкладені в ці дороги мільярди скоро можуть цілком законно перетворитися на "гарбуз", — зазначає Агія Загребельська

. На її думку, такий гарантійний термін занадто малий для такої масштабної програми, як "Велике будівництво".

Внесла свою лепту у неприємну статистку "Великого будівництва" і монобільшість у Верховній Раді. 3 червня вона дозволила закупити послуги з будівництва Київської об'їзної дороги за 85 млрд грн поза системою електронних закупівель ProZorro.

Василь Задворний, гендиректор ProZorro, в коментарі НВ зазначив: на ці закупівлі не зможе прийти будь-який бізнес, тобто буде обмежена конкуренція, а держава втратить гроші. За його підрахунками, втрати становитимуть 5−8,5 млрд грн.

"Конкуренція — ефективне щеплення від корупції, — пояснює Загребельська. — Саме за рахунок конкуренції скорочується маржинальність, а значить, залишається менше грошей і можливостей для хабарників". На її думку, вирішити проблеми тендерів Великого будівництва може тільки Антимонопольний комітет.

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"Але він також не втручається, оскільки, як і інші державні органи, фактично є філією Банкової", — резюмує експерт.