На "Великому будівництві" вартість доріг завищена від 10% до 40%, - ЗМІ
Дороги за програмою Володимира Зеленського "Велике будівництво" будують з переплатою від 10% до 40%.
Про це у статті "Хороші дороги, але є питання" пише видання НВ, інформує Цензор.НЕТ.
Видання, зокрема, посилається на аналіз сайту "Наші гроші".
"Висновок невтішний: переплата на тендерах Укравтодору становить від 10% до 40%. Причина — обмежене коло учасників торгів", - йдеться у статті.
Окрема проблема "Великого будівництва" — бізнес субпідрядів. Ліга антитрасту веде аналіз того, як великі учасники дорожніх тендерів виграють контракти, а потім дроблять їх і перепродують субпідрядникам, заробляючи на цьому маржу. Це призводить до подорожчання ремонту і будівництва 1 км доріг в Україні на 40%, підрахували в організації.
Автомагістраль Південь Олександра Бойка тільки за рік отримала підрядів на більш ніж 30 млрд грн, підрахувала Агія Загребельська, засновниця Ліги антитрасту.
Журналісти програми "Схеми" зафіксували Бойка в одному ресторані з головою бюджетного комітету Верховної Ради Юрієм Арістовим із фракції "Слуга народу". Ця ж компанія, за повідомленням Укравтодору, профінансувала подарунок Зеленського одній багатодітній сім'ї — новий будинок. Понад 90% підрядів за минулий рік склав поточний середній ремонт із гарантією експлуатації дороги всього лише 1−5 років.
"Значить, вкладені в ці дороги мільярди скоро можуть цілком законно перетворитися на "гарбуз", — зазначає Агія Загребельська
. На її думку, такий гарантійний термін занадто малий для такої масштабної програми, як "Велике будівництво".
Внесла свою лепту у неприємну статистку "Великого будівництва" і монобільшість у Верховній Раді. 3 червня вона дозволила закупити послуги з будівництва Київської об'їзної дороги за 85 млрд грн поза системою електронних закупівель ProZorro.
Василь Задворний, гендиректор ProZorro, в коментарі НВ зазначив: на ці закупівлі не зможе прийти будь-який бізнес, тобто буде обмежена конкуренція, а держава втратить гроші. За його підрахунками, втрати становитимуть 5−8,5 млрд грн.
"Конкуренція — ефективне щеплення від корупції, — пояснює Загребельська. — Саме за рахунок конкуренції скорочується маржинальність, а значить, залишається менше грошей і можливостей для хабарників". На її думку, вирішити проблеми тендерів Великого будівництва може тільки Антимонопольний комітет.
"Але він також не втручається, оскільки, як і інші державні органи, фактично є філією Банкової", — резюмує експерт.
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-а щебёнка,а песок,а цемент...а про битум вообще отдельная тема
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Просто на кожній поштукатуреній стіні з'явилися скляні таблички:
1 Проекты новых дорог не соответствуют даже текущим реалиям автомобильного трафика. Двухполосные дороги делаются там, где даже текущий трафик подразумевает четыре полосы (не говоря уже о том что будет через 10-20 лет), обочин нет, развязки одноуровневые и т.п.
2 Качество строительства и материалов на Ж начинается, на А заканчивается. Знаменитая "бетонка" Днепр - Киев (район Решетиловки) бетон крошится руками. Какой там использовался цемент? В какой пропороции? Дорожная разметка вытирается через 2 года эксплуатации
3 Сроки строительства превышают все мыслимые и не мыслимые мировые стандарты, т.к. работают "три калеки" ибо так удобно подрядчику. А т.к. подрядчик платит откаты, то он и условия ставит удобные ему.
Мабуть думають попилити бабло двічі (вже попилили), а то і тричі
причина - зеленська корупція.
Якась "математика"заказушна..
Проте я особисто думаю там перевищення на 100-400%
Пацаны из его ОПГ перестанут его уважать! Он берёт минимум 400%, а не 40