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Новини Політика України
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СБУ (10002) Харків (3873) Національний корпус (386) Жорін Максим (31)

"Нацкорпус" заявив, що представив докази невинуватості затриманих СБУ ветеранів у Харкові

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У матеріалах справи, за якою Служба безпеки України 5 серпня арештувала сімох ветеранів полку "Азов", відсутні будь-які докази їх провини.

Про це заявив адвокат затриманих Євген Самойлов під час брифінгу у Києві, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Самойлова, уся вилучена під час обшуків зброя є офіційно зареєстрованою, а вилучені гроші не містять ознак незаконного походження, про що під час затримання заявляли сам співробітники СБУ. Також у справі відсутня експертиза голосів на аудіозаписах, що СБУ надала ЗМІ, таким чином неможливо стверджувати,хто саме розмовляє. А сама справа за своєю підслідністю належить до відання Нацполіції, а не СБУ.

На думку керівника штабу "Національного Корпусу" Максима Жоріна, обшуки та арешти є політичними переслідуваннями, які СБУ здійснює на замовлення Офісу президента Володимира Зеленського.

Читайте також: Нацкорпус готується до штурму, – заява партії

"Чому це відбувається – відповідь дуже проста: тому що Зеленський готує капітуляцію. Його новий політичний сезон почнеться з питань Донбасу, формули Штайнмаєра, випливаючих звідси питань федералізації України, виборів на непідконтрольних територіях", - сказав Жорін. На його думку, це лише початок переслідувань і надалі він торкнеться усієї проукраїнської спільноти.

"Нацкорпус" анонсує на 14 серпня акцію протесту біля Офісу президента, куди скликає усіх, хто має чітку проукраїнську позицію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозри активістам "Нацкорпусу". ДОКУМЕНТИ
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Топ коментарі
+19
Ну да, а Малюта\Боцман ни разу не является агентом рашенскиз спецслужб.
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10.08.2021 20:20
+13
щоб вас хтось підтримав, спочатку вибачіться перед Порошенком, за усю свою мишину возню проти нього.
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10.08.2021 20:21
+11
Так за то деньги заплочены, а тут нужно даром унижаться.
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10.08.2021 20:23
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Ну да, а Малюта\Боцман ни разу не является агентом рашенскиз спецслужб.
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10.08.2021 20:20 Відповісти
Как и Левкин, Макеев и иже с ними, кстати.
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10.08.2021 20:21 Відповісти
невинність ?

свинячі голови в студію ! "Нацкорпус" заявил, что представил доказательства невиновности задержанных СБУ ветеранов в Харькове - Цензор.НЕТ 9802
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10.08.2021 20:22 Відповісти







ШаЛєна Місія@dneprlena 22 ч

(с) Коротких, він же Боцман, він же Малюта, він же Коротиш, міняє себе як шкарпетки, але у нього є золотий принцип - ніколи не шкіндрючити без владної криші https://www.youtube.com/watch?v=udfRNZVOfWg&t=382s&ab_channel=CreditforMurder%F0%9F%92%80%F0%9F%92%80%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
[сорі, не знаю точного перекладу з фєні, припускаю що "шкіндрючити" - чинити злочини]
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10.08.2021 20:44 Відповісти
Есть такое. Погуглите и почитайте на "Новинах" кто создал Нацдружины, и кто создал их создателя. Там подробно о учредителе нацдружин ГО "Зирка" и о Сергее Коротких. Там все подробно и доходчиво описано с фотками. И при чем там Антон Геращенко и причем там Аваков. Для наивных хорошо прочищает мозги, учит различать патриотов и "патриотов", а для тех кто начал прозревать - расставляет все по своим местам. Как РУССКИЙ нацбол с сильным криминальным душком и агент рашенских спецслужб сначала стал начштаба в "Азове", а потом и основателем национальных дружин, одновременно являясь НАЧАЛЬНИКОМ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ В НАЦПОЛИЦИИ. И при этом из бедного эмигранта вдруг стал очень состоятельны человеком.
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10.08.2021 20:50 Відповісти
Їх повина в тому що вони не зебілоїди !!!)))
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10.08.2021 20:20 Відповісти
Согласен, они бандиты! ОПГ!
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10.08.2021 20:24 Відповісти
А Сн та ОПЗЖ це не ОЗУ ???)))
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10.08.2021 20:28 Відповісти
.... Вдова одного із засновників, начальника юридичної служби полку "Азов" Ярослава Бабича заявляє про встановлення вбивць чоловіка і просить Службу безпеки України відновити розслідування кримінального провадження. Поліція відкрила справу за ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу, але потім закрила її, заявивши що те, що трапилося є самогубством.
Двічі прокуратура зобов'язувала поліцію відновити розслідування справи...
Вдова повідомила, що разом з соратниками загиблого чоловіка провела паралельне розслідування і встановила вбивць і осіб, причетних до приховування матеріалів справи.
"Ми вийшли на те, що вбивцею мого чоловіка є Коротких Сергій Аркадійович, позивний "Боцман" ... Люди з "Азова" кажуть, що він навіть хизувався цим вбивством", - заявила вона. "Боцман" - один з керівників "Національного корпусу" і "Національних дружин". Бабич сказала, що розпорядження про знищення доказів і матеріалів справи віддавав чинний заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян....
.. "Вадим Анатолійович (Троян) зробив все, щоб справа не розслідувалась", - зазначила вона. Також перешкоджав розслідуванню екс-радник міністра внутрішніх справ, депутат Верховної Ради від "Народного фронту" Антон Геращенко. "Він сказав, що своїм розслідуванням справи я компрометую полк "Азов", - повідомила Бабич. Також, на її думку, причетні до приховування справи міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і лідер "Нацкорпуса", депутат Ради Андрій Білецький (позафракційний). Бабіч зазначила, що дані про причетність зазначених осіб готові підтвердити близько 30 свідків. При цьому, один зі свідків, екс-член "Азова" Олег Однороженко після погроз був змушений покинути Україну і зараз переховується за кордоном. Его брат - шахіст був жорстоко побитий в Сумах невідомими. Бабич просить змінити підслідність справи про вбивство її чоловіка, забрати його з поліції і передати для розслідування в Службу безпеки України....
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10.08.2021 20:42 Відповісти
Тобто від Азова шкоди Україні більше ніж кремлівських гнид ,які руйнують україну та грбують українців ???)))
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10.08.2021 20:46 Відповісти
Вибачте -Україну !!
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10.08.2021 20:47 Відповісти
Нельзя защищать Украину убивая других патриотов ради денег. Или делая гадости ради денег. Нельзя быть патриотом в одни дни и гнидой в остальные. И нельзя окружать себя агентами рашенских спецслужб.

"Нацкорпус" заявив, що представив докази невинуватості затриманих СБУ ветеранів у Харкові - Цензор.НЕТ 8339
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10.08.2021 20:54 Відповісти
Я не прихильник "Азова",швидше навпаки , але мене більше непокоїть вибірковість правосуддя України !!! Каратись мають всі злочинці ,без жодних винятків !!!)))
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10.08.2021 21:24 Відповісти
Тут скорее о отработанных резиноизделиях. Чем занимались -- так-же и получают.
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10.08.2021 21:35 Відповісти
А де реальні творці та хазяї "Азова" ???)))
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10.08.2021 21:43 Відповісти
Согласен с Вами. Но посмотрим результат этого действа. Я могу быть не прав на 200%, но почему эти патриоты не пошли в ряды ВСУ защищать наш суверенитет на востоке Украины? Меня лично такие "патриоты" не вызывают ни сочувствия, ни жалости... Как-то противно что-ли...
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10.08.2021 21:35 Відповісти
Коли крадуть в одного ,чи вбивають одного ,то це злочин ,а коли грабують мільйони та нищить мільйони ,то це статистіка !!!)))
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10.08.2021 20:49 Відповісти
Аваков з Антошкою створив ОЗУ. Їх потрібно судити.
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10.08.2021 22:40 Відповісти
Это в субботу митинг протестный, выходит. Много людей смогут успеть приехать... Точнее- до Киева доехать. А там- не знаю, не зря броня на въездах в Киев расставлена, похоже.
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10.08.2021 20:20 Відповісти
ЗЕбіл зачищає вишиватних противників Пороха.
"И это хорошо!
и это правильно !"
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10.08.2021 20:25 Відповісти
Я, позавчера, нарвался в ИНЕТе на цифру, что на содержание полка "Азов", в день, необходимо 1 миллион гривен. Как-то маловато, верно? Таки техники немало, да и бойцов тоже. Ну, хорошо, пусть миллион. Но... его тоже надо найти. Как-то странно, ведь полк приписан к МВД.
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10.08.2021 20:30 Відповісти
Пусть еще пойдут мишек и свинок плюшевых покидают. Им Беня за это отслюнявит.
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10.08.2021 20:35 Відповісти
доволі дивна, як на мене, позиція. тобто якщо були за Пороха то були б справжні патріоти, а так не шкода і навіть правильно "Нацкорпус" заявив, що представив докази невинуватості затриманих СБУ ветеранів у Харкові - Цензор.НЕТ 2637
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10.08.2021 20:34 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=XNfRCGxAx6o
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10.08.2021 20:44 Відповісти
Схоже на особисту позицію яка була схормована під впливом певних чинників. Ніхто не обожнює цих хлопців, вони звісно не ангели, але відверто радіти тому, що їх заморщять не бачу раціональних причин. Бо судді та можливі кати ще більші покидьки.
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11.08.2021 19:24 Відповісти
Это был замкомбата "Азова". Другой замкомбата Бабич убит Малютой. Вот и вся личная позиция
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11.08.2021 19:33 Відповісти
Можливо.
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11.08.2021 19:37 Відповісти
щоб вас хтось підтримав, спочатку вибачіться перед Порошенком, за усю свою мишину возню проти нього.
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10.08.2021 20:21 Відповісти
Так за то деньги заплочены, а тут нужно даром унижаться.
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10.08.2021 20:23 Відповісти







Кіт Вчений@TedTeddycat 19 ч

На головній прохідній АТЕКу треба встановити пам'ятник рожевому фалоімітатору на знак бойвих звитяг Корпусівців, що в минулі буремні часи відстояли свій форпост і на застереження ворогу, що намагатиметься повторити спробу відібрати дорогоцінну київську нерухомість у поцріотів.

"Нацкорпус" заявив, що представив докази невинуватості затриманих СБУ ветеранів у Харкові - Цензор.НЕТ 9329
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10.08.2021 20:46 Відповісти
А де Єгорка Соболєв і Мішіко Чіауреллі ? Де їх підтримкаі допомога? "Нацкорпус" заявив, що представив докази невинуватості затриманих СБУ ветеранів у Харкові - Цензор.НЕТ 9290
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10.08.2021 20:28 Відповісти
Это он кому говорит? Глухонемым? Кто не смог увидеть, и услышать аудио-видефиксации? Там, по-моему, кроме бандитизма, рэкита и вымогательства, ничего другого не было.
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10.08.2021 20:29 Відповісти
На том видео был переодетый Порошенко. Инфа 169%!
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10.08.2021 22:53 Відповісти
Шо то и я не увидел там никаких " доказательств" невиновности.
Просто юридические уловки.
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10.08.2021 20:36 Відповісти
Есть такое. Типа все, кто смотрел то видео -- они идиоты и не должны верить глазам и ушам своим.
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10.08.2021 20:38 Відповісти
Просто жалкое покрывательство уголовщины. Помню видео, где показывали возвращение атошников. Люди скандируют "Герои! Герои!". А один атошник, проходя мимо видеокамеры просто сказал: "Не все герои."
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10.08.2021 20:40 Відповісти
Нацкорпус так топил Пороха перед выборами вот бумеранг и возвращается !!!
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10.08.2021 20:40 Відповісти
А сьогодні річниця загибелі М.Березового !!!
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10.08.2021 20:43 Відповісти
Не переживайте за нацкорпус. Щас белецкий удобно устроится под новым хазяином и все там будет хорошо. Еще побегают с плюшевыми мишкаме за врагами народного презедента
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10.08.2021 20:45 Відповісти
это палытические преследования?
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10.08.2021 21:07 Відповісти
Білецький і Коротких - кремлівські кроти.
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10.08.2021 21:10 Відповісти
І за це мають бути покарані ,разом з кротами ,тобто гнидами, з Банкової та Грушевського!!!!)))
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10.08.2021 21:26 Відповісти
Они в в прошлом не вылазили из медведчуковских каналов ,когда те ещё были открыты ,а боцман там прям слово в слово цитировал медведчука о внешнем управлении нашей страной и проклятом Соросе
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11.08.2021 03:44 Відповісти
та не расстраивайтесь так, главное же абынепорошенко
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10.08.2021 21:20 Відповісти
за что боролись, на то и напоролись
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10.08.2021 21:21 Відповісти
а какие доказательства были против гладковского, кроме набросов бихусов. пленки им теперь не те...
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10.08.2021 21:25 Відповісти
Таки да. Жизнь -- они хитрая и иногда очень мстительная штука.
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10.08.2021 21:31 Відповісти
Всё очень просто- Аваков помимо своего хобби, министр МВД, управляет ещё и легализованным ОПГ "Нацкорпус" и невоюющей частью "Азова". Т.е. имеет реальный вес в Украине несмотря на отставку(до отставки был просто "теневой батя Украины"). Он так себя и чувствовал, поэтому и киданул Порошенко на выборах. И не позволил ему включить админ.ресурс с его каруселями.
Но что сделать чтоб его ослабить до "рыбьего пузыря"? Правильно- сначала уволить (официальные полномочия- "давай до свидания"). Затем, лишить его вертикали власти в неоф.структурах (посадить назначенных им, генералов). Затем, или расформировать, или поставить своих "гражданин-начальников", или "зачистить" под корень.
Вот, что делает Зе. Ему не нужны негосударственные силы(не в его полном подчинении), да ещё и влияющие на политику в стране. Поэтому их не будет. Он в недоговороспособный, как предыдущий.
А вы говорите- "клоун, клоун...".
Ну ну)))
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10.08.2021 21:52 Відповісти
"Нацкорпус" заявив, що представив докази невинуватості затриманих СБУ ветеранів у Харкові - Цензор.НЕТ 9811
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10.08.2021 22:43 Відповісти
Потрібно шукати вбивць Шеремета, в тусовці Нацкорпуса ..... багато хто звертав увагу, що, Коротких, громадянин Білорусії, ввечері, близько 12-ї ночі, спілкувався з Шереметом, а вранці його вбили .
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10.08.2021 23:05 Відповісти
За ці роки через ЗСУ пройшло до 250 000 людей які служили і воювали,і вмирали.Їх прізвищ ніхто не знає.Дурнуваті ЗМІ(не будемо вказувати пальцями) створили міфи і легенди про так звані "добробати".Перше - чисельність цих незрозумілих утворень під крилом Авакова не перевищувала 3500 аж на 50 "батальонів".Друге - тільки 28.02.2014 і тільки в моєму військоматі я нарахував до 200 чоловік,які прийшли туди без повісток(і налякали і так переляканих одного майор і двох прапорщиць),і цих людей чомусь ніхто добровольцями не називає.Третє - організовані злочинні угрупування накшталт отих нацжьон-азовів,чи муніципальних варт,які створили деякі охєрєвшиє міськи голови,щоб з їх допомогою кошмарити міста,треба знищувати як і будь-яких інших бандитів.
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10.08.2021 23:49 Відповісти
Та да. У нас пришли в военкомат, а все сотрудники военкомата во главе с военкомом сдрыстнули в неизвестном направлении. Пришлось через время искать ключи и выбирать военкома и помощников из своих.
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11.08.2021 00:13 Відповісти
що таке "Національний корпус"?
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11.08.2021 03:29 Відповісти
Боротьбою НацКорпуса з Порошенком у 2018-2019 роках керував агент Москви - Коротких ("Боцман")
Нацкорпус розвалюють. При цьому, основна задача стоїть не «пересадити» (це нереально за визначенням), а максимально їх дискредитувати.
Дивіться самі.
У Харкові заарештовано шестеро членів Нацкорпусу - буквально сьогодні всіх їх посадили на 60 діб. Звинувачення - рекет. Реакція не забарилася - в Нацкорпусі вже пообіцяли Зеленському жорстку відповідь.
Білецький заявляє - «буде гаряче». Не знаю, що це означає, але якщо раптом в Києві підскочать ціни на іграшкових свиней або клоунів - я не здивуюся.
Тим часом, в мережу злили відео допитів у російських спецслужбах відомого російського нациста Максима «Тесака» Марцинкевича і... Сергія Коротких. Так-так, того самого «Боцмана» - одного з наближених до Білецького осіб.
У записі, серед іншого, фігурує розписка Коротких від листопада 2007 р. де він зобов'язався співпрацювати зі спецслужбами РФ.
Сенсація - боротьбою НацКорпуса з Порошенко у 2018-2019 рр. керував агент Москви!!!
Звісно, зразу ж пішов поголос, що запис злила ФСБ, але я вважаю що злила його як раз СБУ Баканова.
Технічно - нічого складного, злити запис може кожен. Добути його СБУ могла по своїх оперативних каналах ще в часи Грицака - тоді прокручували справді карколомні операції. Або ще будь коли.
Логіка проста. Якщо Короткіх був на гачку у ФСБ, розкривати його Москві не вигідно.
А от СБУ, в порядку дискредитації Нацкорпусу - залюбки.
Удар по «Боцману» - це сильний удар по Нацкорпусу, після якого Білецькому стане не до сміху.
В Росії «Боцмана» звинувачували в етнічних убивствах.
В Україні Боцман був пов'язаний із загиблим журналістом Шереметом (за деякими даними був останнім з ким зустрічався Шеремет).
Боцман був зв'язаний з головою «Білоруського дому» Віталієм Шишовим.
А ще, саме «Боцмана» звинувачують у вбивстві Ярослава Бабича, одного з творців батальйону «Азов», ще до Білецького. До речі, справа Бабича була зам'ята як раз на рівні МВС.

Яку справу можуть розкрутити з цих фактів у МВС та СБУ - гадаю, пояснювати не треба.
Мета? Вона очевидна. Нацкорпус завжди категорично заперечував свій зв'язок з міністром МВС Арсеном Аваковим. Але в ОПУ так не вважають і б'ють по Нацкорпусу як раз з метою позбавити Авакова вуличної гвардії, а ще краще - підкорити її.
Але Нацкорпус відмовлятися від звичної вольниці, схоже, не хоче. Тож конфлікт - неминучий.
І шансів вистояти у Нацкорпусу - нуль. Чому?
Наразі діяльність Короткіх і Білецького СБУ офіційно не розслідує.
Але ж може почати. Матеріали почнуть потрапляти у ЗМІ.
І пересічні громадяни охреніють, коли від творців мемів «Порошенко вбив брата», почують те, що розкажуть про НацКорпус.
А там і до справи Бабича справа дійде. І не тільки до неї.
Більше скажу - наступний буде Внутрішній корпус батальйону «Азов». А там і до діяльності самого батальйону руки дійдуть.
В ЗМІ вже була інформація про те, що командуванню бату «Азов» виставили ультматум. Або «Азов» стане звичайним штатним підрозділом НГУ на кшталт бату Кульчицького, або діяльністю «Азова» займеться військова прокуратура.
Кримінальні справи будуть порушені десятками, а далі «Азов» зазнає долі бату «Шахтарськ» - його розформують.
Скажу більше - наступним буде Внутрішній корпус бату «Донбас». Благо - Семен уже сидить.
До речі, відіграти до «як було» уже не вийде. Жабу варять повільно - Білецькому дають зрозуміти, що подальших проблем можна уникнути. Але заарештованих уже - доведеться здати.
Вольниця завершена. Білецькому вказують на його місце. Або - або.
Така от гірка історія відбувається на наших очах.
Але я маю для Нацкорпусу дивовижну новину. Новину, яка точно зігріє їх у найскрутніших і найбільш ганебних для них ситуаціях: "Зате не Порошенко!".
Сподіваюся, воно того коштувало.
Дмитро "Калинчук" Вовнянко
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11.08.2021 04:56 Відповісти
Эрнст Рем тоже был не виноват.Он был отменный националист,за великую германию.Нацкорпус не читает книжек и получает свою ночь длинных ножей.
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11.08.2021 10:00 Відповісти
 
 