"Нацкорпус" заявив, що представив докази невинуватості затриманих СБУ ветеранів у Харкові
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У матеріалах справи, за якою Служба безпеки України 5 серпня арештувала сімох ветеранів полку "Азов", відсутні будь-які докази їх провини.
Про це заявив адвокат затриманих Євген Самойлов під час брифінгу у Києві, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Самойлова, уся вилучена під час обшуків зброя є офіційно зареєстрованою, а вилучені гроші не містять ознак незаконного походження, про що під час затримання заявляли сам співробітники СБУ. Також у справі відсутня експертиза голосів на аудіозаписах, що СБУ надала ЗМІ, таким чином неможливо стверджувати,хто саме розмовляє. А сама справа за своєю підслідністю належить до відання Нацполіції, а не СБУ.
На думку керівника штабу "Національного Корпусу" Максима Жоріна, обшуки та арешти є політичними переслідуваннями, які СБУ здійснює на замовлення Офісу президента Володимира Зеленського.
"Чому це відбувається – відповідь дуже проста: тому що Зеленський готує капітуляцію. Його новий політичний сезон почнеться з питань Донбасу, формули Штайнмаєра, випливаючих звідси питань федералізації України, виборів на непідконтрольних територіях", - сказав Жорін. На його думку, це лише початок переслідувань і надалі він торкнеться усієї проукраїнської спільноти.
"Нацкорпус" анонсує на 14 серпня акцію протесту біля Офісу президента, куди скликає усіх, хто має чітку проукраїнську позицію.
Будь ласка, зачекайте...
свинячі голови в студію !
ШаЛєна Місія@dneprlena 22 ч
(с) Коротких, він же Боцман, він же Малюта, він же Коротиш, міняє себе як шкарпетки, але у нього є золотий принцип - ніколи не шкіндрючити без владної криші https://www.youtube.com/watch?v=udfRNZVOfWg&t=382s&ab_channel=CreditforMurder%F0%9F%92%80%F0%9F%92%80%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
[сорі, не знаю точного перекладу з фєні, припускаю що "шкіндрючити" - чинити злочини]
Двічі прокуратура зобов'язувала поліцію відновити розслідування справи...
Вдова повідомила, що разом з соратниками загиблого чоловіка провела паралельне розслідування і встановила вбивць і осіб, причетних до приховування матеріалів справи.
"Ми вийшли на те, що вбивцею мого чоловіка є Коротких Сергій Аркадійович, позивний "Боцман" ... Люди з "Азова" кажуть, що він навіть хизувався цим вбивством", - заявила вона. "Боцман" - один з керівників "Національного корпусу" і "Національних дружин". Бабич сказала, що розпорядження про знищення доказів і матеріалів справи віддавав чинний заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян....
.. "Вадим Анатолійович (Троян) зробив все, щоб справа не розслідувалась", - зазначила вона. Також перешкоджав розслідуванню екс-радник міністра внутрішніх справ, депутат Верховної Ради від "Народного фронту" Антон Геращенко. "Він сказав, що своїм розслідуванням справи я компрометую полк "Азов", - повідомила Бабич. Також, на її думку, причетні до приховування справи міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і лідер "Нацкорпуса", депутат Ради Андрій Білецький (позафракційний). Бабіч зазначила, що дані про причетність зазначених осіб готові підтвердити близько 30 свідків. При цьому, один зі свідків, екс-член "Азова" Олег Однороженко після погроз був змушений покинути Україну і зараз переховується за кордоном. Его брат - шахіст був жорстоко побитий в Сумах невідомими. Бабич просить змінити підслідність справи про вбивство її чоловіка, забрати його з поліції і передати для розслідування в Службу безпеки України....
"И это хорошо!
и это правильно !"
Кіт Вчений@TedTeddycat 19 ч
На головній прохідній АТЕКу треба встановити пам'ятник рожевому фалоімітатору на знак бойвих звитяг Корпусівців, що в минулі буремні часи відстояли свій форпост і на застереження ворогу, що намагатиметься повторити спробу відібрати дорогоцінну київську нерухомість у поцріотів.
Просто юридические уловки.
Но что сделать чтоб его ослабить до "рыбьего пузыря"? Правильно- сначала уволить (официальные полномочия- "давай до свидания"). Затем, лишить его вертикали власти в неоф.структурах (посадить назначенных им, генералов). Затем, или расформировать, или поставить своих "гражданин-начальников", или "зачистить" под корень.
Вот, что делает Зе. Ему не нужны негосударственные силы(не в его полном подчинении), да ещё и влияющие на политику в стране. Поэтому их не будет. Он в недоговороспособный, как предыдущий.
А вы говорите- "клоун, клоун...".
Ну ну)))
Нацкорпус розвалюють. При цьому, основна задача стоїть не «пересадити» (це нереально за визначенням), а максимально їх дискредитувати.
Дивіться самі.
У Харкові заарештовано шестеро членів Нацкорпусу - буквально сьогодні всіх їх посадили на 60 діб. Звинувачення - рекет. Реакція не забарилася - в Нацкорпусі вже пообіцяли Зеленському жорстку відповідь.
Білецький заявляє - «буде гаряче». Не знаю, що це означає, але якщо раптом в Києві підскочать ціни на іграшкових свиней або клоунів - я не здивуюся.
Тим часом, в мережу злили відео допитів у російських спецслужбах відомого російського нациста Максима «Тесака» Марцинкевича і... Сергія Коротких. Так-так, того самого «Боцмана» - одного з наближених до Білецького осіб.
У записі, серед іншого, фігурує розписка Коротких від листопада 2007 р. де він зобов'язався співпрацювати зі спецслужбами РФ.
Сенсація - боротьбою НацКорпуса з Порошенко у 2018-2019 рр. керував агент Москви!!!
Звісно, зразу ж пішов поголос, що запис злила ФСБ, але я вважаю що злила його як раз СБУ Баканова.
Технічно - нічого складного, злити запис може кожен. Добути його СБУ могла по своїх оперативних каналах ще в часи Грицака - тоді прокручували справді карколомні операції. Або ще будь коли.
Логіка проста. Якщо Короткіх був на гачку у ФСБ, розкривати його Москві не вигідно.
А от СБУ, в порядку дискредитації Нацкорпусу - залюбки.
Удар по «Боцману» - це сильний удар по Нацкорпусу, після якого Білецькому стане не до сміху.
В Росії «Боцмана» звинувачували в етнічних убивствах.
В Україні Боцман був пов'язаний із загиблим журналістом Шереметом (за деякими даними був останнім з ким зустрічався Шеремет).
Боцман був зв'язаний з головою «Білоруського дому» Віталієм Шишовим.
А ще, саме «Боцмана» звинувачують у вбивстві Ярослава Бабича, одного з творців батальйону «Азов», ще до Білецького. До речі, справа Бабича була зам'ята як раз на рівні МВС.
Яку справу можуть розкрутити з цих фактів у МВС та СБУ - гадаю, пояснювати не треба.
Мета? Вона очевидна. Нацкорпус завжди категорично заперечував свій зв'язок з міністром МВС Арсеном Аваковим. Але в ОПУ так не вважають і б'ють по Нацкорпусу як раз з метою позбавити Авакова вуличної гвардії, а ще краще - підкорити її.
Але Нацкорпус відмовлятися від звичної вольниці, схоже, не хоче. Тож конфлікт - неминучий.
І шансів вистояти у Нацкорпусу - нуль. Чому?
Наразі діяльність Короткіх і Білецького СБУ офіційно не розслідує.
Але ж може почати. Матеріали почнуть потрапляти у ЗМІ.
І пересічні громадяни охреніють, коли від творців мемів «Порошенко вбив брата», почують те, що розкажуть про НацКорпус.
А там і до справи Бабича справа дійде. І не тільки до неї.
Більше скажу - наступний буде Внутрішній корпус батальйону «Азов». А там і до діяльності самого батальйону руки дійдуть.
В ЗМІ вже була інформація про те, що командуванню бату «Азов» виставили ультматум. Або «Азов» стане звичайним штатним підрозділом НГУ на кшталт бату Кульчицького, або діяльністю «Азова» займеться військова прокуратура.
Кримінальні справи будуть порушені десятками, а далі «Азов» зазнає долі бату «Шахтарськ» - його розформують.
Скажу більше - наступним буде Внутрішній корпус бату «Донбас». Благо - Семен уже сидить.
До речі, відіграти до «як було» уже не вийде. Жабу варять повільно - Білецькому дають зрозуміти, що подальших проблем можна уникнути. Але заарештованих уже - доведеться здати.
Вольниця завершена. Білецькому вказують на його місце. Або - або.
Така от гірка історія відбувається на наших очах.
Але я маю для Нацкорпусу дивовижну новину. Новину, яка точно зігріє їх у найскрутніших і найбільш ганебних для них ситуаціях: "Зате не Порошенко!".
Сподіваюся, воно того коштувало.
Дмитро "Калинчук" Вовнянко