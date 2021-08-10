Red Bull вибачився за дрифт на Софійській площі

Компанія визнала, що не виконала всіх необхідних процедур і пообіцяла зробити все можливе, щоб "відновити теплі стосунки з містом".

Про це говориться в заяві Red Bull, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Red Bull Україна просить вибачення у мешканців Києва та міської влади за відеозйомку, що сьогодні вранці відбувалася на Софійській площі. На жаль, сталося так, що ми не дотримались усіх необхідних процедур. Це було недоглядом з нашого боку і ми глибоко про це шкодуємо. Ми від початку керувалися правилом залишити місце проведення заходу прибраним і у тому ж стані, який був до початку проведення", – йдеться в заяві.

Компанія зазначила, що наразі за її розпорядженням триває прибирання слідів від дрифту на бруківці.

"Ми зробимо все можливе, щоб відновити теплі відносини з містом, які ми підтримували протягом багатьох років", – додали у пресслужбі Red Bull UA.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 10 серпня на Софійській площі дрифтували 2 автомобілі, в одному з них перебувала реп-виконавиця Альона Альона, все це знімали на відео. Дрифт викликав скандал: машини залишили на площі сліди, в КМДА заявили, що раніше відмовила організаторам - компанії Red Bull - у проведенні зйомки, але ті проігнорували відмову. Поліція почала кримінальну справу, прокуратура підрахувала, що розмір збитків становить 50 тис. грн і вилучила автомобілі.