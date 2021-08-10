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Red Bull вибачився за дрифт на Софійській площі

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Red Bull вибачився за дрифт на Софійській площі

Компанія визнала, що не виконала всіх необхідних процедур і пообіцяла зробити все можливе, щоб "відновити теплі стосунки з містом".

Про це говориться в заяві Red Bull, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Red Bull Україна просить вибачення у мешканців Києва та міської влади за відеозйомку, що сьогодні вранці відбувалася на Софійській площі. На жаль, сталося так, що ми не дотримались усіх необхідних процедур. Це було недоглядом з нашого боку і ми глибоко про це шкодуємо. Ми від початку керувалися правилом залишити місце проведення заходу прибраним і у тому ж стані, який був до початку проведення", – йдеться в заяві.

Компанія зазначила, що наразі за її розпорядженням триває прибирання слідів від дрифту на бруківці.

"Ми зробимо все можливе, щоб відновити теплі відносини з містом, які ми підтримували протягом багатьох років", – додали у пресслужбі Red Bull UA.

Читайте також: Дрифт на Софійській площі: розмір завданих збитків - 50 тис. грн, прокуратура Києва вилучила автомобілі (оновлено)

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 10 серпня на Софійській площі дрифтували 2 автомобілі, в одному з них перебувала реп-виконавиця Альона Альона, все це знімали на відео. Дрифт викликав скандал: машини залишили на площі сліди, в КМДА заявили, що раніше відмовила організаторам - компанії Red Bull - у проведенні зйомки, але ті проігнорували відмову. Поліція почала кримінальну справу, прокуратура підрахувала, що розмір збитків становить 50 тис. грн і вилучила автомобілі.
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Топ коментарі
+41
У всьому цьому найважливішим є те, що це ганебна неповага місця де все відбулося.
Справа не в матеріальних збитках, а у нахабстві яким чином все це відбулося.
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10.08.2021 23:13
+20
да кому нужны извинения гнид, штрафы с каждого или пусть моют сами
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10.08.2021 23:10
+19
тут даже дело не в отмытии брущатки а в том что эти я даже затрудняюсь как их назвать - моральные уроды что ли практически провели акт вандализма на одной из центральной площади столицы , отмывать они будут - пусть языками вычищают
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10.08.2021 23:23
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И такие же подонки оправдывают их
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11.08.2021 09:23 Відповісти
Полиция четко сказала что компания совершила хулиганство и вандализм. Это уголовное преступление и виновный должен понести уголовное наказание в виде лишения или ограничения свободы хотя бы на 1 год. И посмотрим еще или плитка отмоется. Какой подарок будет к 24 августа от компании мы уже поняли. Осквернить место национальной гордости.
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11.08.2021 08:45 Відповісти
Компания сказала ой да мы не согласовали все с городом. Другими словами они сказали да нам по х...й на жителей города, на город, на памятник и на все остальное нам насрать. Эти хохлы тупые нам еще условия не диктовали что и где снимать. Компания Ред Бул насрала на украинские законы и украинские памятники. И эта Альоан Альона прекрасно знала что никаких документов. нет.
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11.08.2021 08:48 Відповісти
Я думаю все набагато простіше взятки на дозвіл для проведення дрифту коштували би набагато більше чим штрафи і відмивання брущатки
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11.08.2021 09:05 Відповісти
Статья 298. Уничтожение, разрушение или порча памятников истории или культуры:

1. Умышленное уничтожение, разрушение или порча памятников истории или культуры -
наказываются штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет.
2. Те же действия, совершенные в отношении объектов, являющихся особой исторической или культурной ценностью, -
наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
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11.08.2021 09:14 Відповісти
Люди, окститесь, рубль за сто даю тут "Ред Бул" не при делах даже рядом!!!! Контора из Австрии. ЛЮДИ - ИЗ АВСТРИИ!!! Они боятся на на улице бумажку выкинуть мимо урны!! А то что наши ублюдки местные в тачках разрисованных под "бычар" могли такой фортель выкинуть поверю 100 в гору!!! И еще "звезда" наша альеня туда свои рога обмочила добавило ей авторитета!!!
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11.08.2021 10:17 Відповісти
не, ну красиво! взять и просто в центре Украины показать недееспособность полиции - это еще нужно уметь!
Red Bull вибачився за дрифт на Софійській площі - Цензор.НЕТ 8342

Red Bull вибачився за дрифт на Софійській площі - Цензор.НЕТ 118
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11.08.2021 10:28 Відповісти
ну отмывают, в принципипе неплохо получается
https://webcam.guru.ua/city/Kiev/609/
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11.08.2021 10:31 Відповісти
Пока что ничего не получается. Следы сажи впрессованные в плитку не отмоешь. Только замена.
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11.08.2021 12:31 Відповісти
Що таке Ред бул і хто така ця Альона альона? Те, що вони паскудники, це бачили всі. Але що таке Ред бул і хто така Альона альона. ІГНОРУВАТИ ЦИХ ПАСКУДНИКІВ.
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11.08.2021 13:40 Відповісти
Що таке Ред бул і хто така ця Альона альона? Те, що вони паскудники, це бачили всі. Але що таке Ред бул і хто така Альона альона. ІГНОРУВАТИ ЦИХ ПАСКУДНИКІВ.
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11.08.2021 13:41 Відповісти
Офигенную себе анти-рекламу сделали говно-бул. Это ж надо быть такими упоротыми чтобы вляпаться в такой скандал
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11.08.2021 16:48 Відповісти
Насрати у центрі Києва
Щоб жодна хімія не змила
В змозі команда Red Bull
Бо "Red Bull надає крила" ! Red Bull вибачився за дрифт на Софійській площі - Цензор.НЕТ 421
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13.08.2021 10:21 Відповісти
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