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Red Bull извинился за дрифт на Софийской площади

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Red Bull извинился за дрифт на Софийской площади

Компания признала, что не выполнила всех необходимых процедур и пообещала сделать все возможное, чтобы "восстановить теплые отношения с городом".

Об этом говорится в заявлении Red Bull, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Red Bull Украины приносит извинения жителям Киева и городской власти за видеосъемку, которая сегодня утром происходила на Софийской площади. К сожалению, случилось так, что мы не выполнили всех необходимых процедур. Это было упущением с нашей стороны и мы глубоко об этом сожалеем. Мы изначально руководствовались правилом оставить место проведения мероприятия убранным и в том же состоянии, которое было до начала проведения", - говорится в заявлении.

Компания отметила, что сейчас по ее распоряжению продолжается уборка следов дрифта на мостовой.

"Мы сделаем все возможное, чтобы восстановить теплые отношения с городом, которые мы поддерживали на протяжении многих лет", - добавили в пресс-службе Red Bull UA.

Читайте: Дрифт на Софийской площади: размер причиненных убытков - 50 тыс. грн, прокуратура Киева изъяла автомобили (обновлено)

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, утром 10 августа на Софийской площади дрифтовали 2 автомобиля, в одном из них находилась рэп-исполнительница Алена Алена, все это снимали на видео. Дрифт вызвал скандал: машины оставили на площади следы, в КГГА заявили, что ранее отказали организаторам - компании Red Bull - в проведении съемки, но те проигнорировали отказ. Полиция начала уголовное дело, прокуратура подсчитала, что размер ущерба составил 50 тыс. грн и изъяла дрифтовавшие автомобили. 

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+41
У всьому цьому найважливішим є те, що це ганебна неповага місця де все відбулося.
Справа не в матеріальних збитках, а у нахабстві яким чином все це відбулося.
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10.08.2021 23:13
+20
да кому нужны извинения гнид, штрафы с каждого или пусть моют сами
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10.08.2021 23:10
+19
тут даже дело не в отмытии брущатки а в том что эти я даже затрудняюсь как их назвать - моральные уроды что ли практически провели акт вандализма на одной из центральной площади столицы , отмывать они будут - пусть языками вычищают
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10.08.2021 23:23
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И такие же подонки оправдывают их
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11.08.2021 09:23 Ответить
Полиция четко сказала что компания совершила хулиганство и вандализм. Это уголовное преступление и виновный должен понести уголовное наказание в виде лишения или ограничения свободы хотя бы на 1 год. И посмотрим еще или плитка отмоется. Какой подарок будет к 24 августа от компании мы уже поняли. Осквернить место национальной гордости.
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11.08.2021 08:45 Ответить
Компания сказала ой да мы не согласовали все с городом. Другими словами они сказали да нам по х...й на жителей города, на город, на памятник и на все остальное нам насрать. Эти хохлы тупые нам еще условия не диктовали что и где снимать. Компания Ред Бул насрала на украинские законы и украинские памятники. И эта Альоан Альона прекрасно знала что никаких документов. нет.
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11.08.2021 08:48 Ответить
Я думаю все набагато простіше взятки на дозвіл для проведення дрифту коштували би набагато більше чим штрафи і відмивання брущатки
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11.08.2021 09:05 Ответить
Статья 298. Уничтожение, разрушение или порча памятников истории или культуры:

1. Умышленное уничтожение, разрушение или порча памятников истории или культуры -
наказываются штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет.
2. Те же действия, совершенные в отношении объектов, являющихся особой исторической или культурной ценностью, -
наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
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11.08.2021 09:14 Ответить
Люди, окститесь, рубль за сто даю тут "Ред Бул" не при делах даже рядом!!!! Контора из Австрии. ЛЮДИ - ИЗ АВСТРИИ!!! Они боятся на на улице бумажку выкинуть мимо урны!! А то что наши ублюдки местные в тачках разрисованных под "бычар" могли такой фортель выкинуть поверю 100 в гору!!! И еще "звезда" наша альеня туда свои рога обмочила добавило ей авторитета!!!
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11.08.2021 10:17 Ответить
не, ну красиво! взять и просто в центре Украины показать недееспособность полиции - это еще нужно уметь!
Red Bull вибачився за дрифт на Софійській площі - Цензор.НЕТ 8342

Red Bull вибачився за дрифт на Софійській площі - Цензор.НЕТ 118
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11.08.2021 10:28 Ответить
ну отмывают, в принципипе неплохо получается
https://webcam.guru.ua/city/Kiev/609/
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11.08.2021 10:31 Ответить
Пока что ничего не получается. Следы сажи впрессованные в плитку не отмоешь. Только замена.
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11.08.2021 12:31 Ответить
Що таке Ред бул і хто така ця Альона альона? Те, що вони паскудники, це бачили всі. Але що таке Ред бул і хто така Альона альона. ІГНОРУВАТИ ЦИХ ПАСКУДНИКІВ.
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11.08.2021 13:40 Ответить
Що таке Ред бул і хто така ця Альона альона? Те, що вони паскудники, це бачили всі. Але що таке Ред бул і хто така Альона альона. ІГНОРУВАТИ ЦИХ ПАСКУДНИКІВ.
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11.08.2021 13:41 Ответить
Офигенную себе анти-рекламу сделали говно-бул. Это ж надо быть такими упоротыми чтобы вляпаться в такой скандал
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11.08.2021 16:48 Ответить
Насрати у центрі Києва
Щоб жодна хімія не змила
В змозі команда Red Bull
Бо "Red Bull надає крила" ! Red Bull вибачився за дрифт на Софійській площі - Цензор.НЕТ 421
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13.08.2021 10:21 Ответить
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