Новою главою Харківської облради стала Єгорова-Луценко
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За її призначення проголосували 75 депутатів. Тетяна Єгорова-Луценко - заступник голови фракції "Слуга народу".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу облради.
Єгорова-Луценко була єдиною кандидатурою на посаду керівника ради.
Під час обговорення кандидатури у своєму виступі Тетяна Єгорова-Луценко пріоритетними напрямами роботи назвала медичну галузь і промисловість.
Серед галузей Єгорова-Луценко ставить у пріоритет агросектор, IT і екологію.
Єгорова-Луценко розпочала роботу в Харківській обласній держадміністрації в серпні 2020 року. Тодішній голова Харківської ОДА Олексій Кучер призначив її своїм першим заступником. Пізніше вона була призначена керівником фракції "Слуга народу" в Харківській облраді, але в квітні 2021 цього року нова глава Харківської ОДА Айна Тимчук звільнила Єгорову-Луценко з посади першого заступника. Політика також прибрали з посади голови фракції "Слуга народу", зробивши її першим заступником голови.
Як повідомляє "НВ", на посаді віцегубернатора Тетяна Єгорова-Луценко заробила 153 тис. 218 грн, а її чоловік Віталій Луценко отримав 13 тис. грн в ТОВ Юридична компанія Астара. Чиновниця зберігала готівкою 1,45 млн грн, а у її чоловіка значилося 1,2 млн грн, $4 тис. і 3 тис. євро.
У родини Єгорової-Луценко два авто. Її чоловік користується Mercedes-Benz GLE 250 вартістю 1,74 млн грн, а сама ексчиновниця безплатно могла користуватися Porsche Macan за 1,75 млн грн, який належить Надії Оберемок. Тетяна Єгорова-Луценко внесла в декларацію дві шуби з натурального хутра і два набори ювелірних прикрас: золоті персні з сережками.
Чоловік ексчиновниці володіє 14-ма земельними ділянками в різних районах області. Сім з них він придбав в той час, коли Тетяна Єгорова-Луценко обіймала посаду першого заступника голови ХОДА. Також у подружжя є кілька квартир. Апартаменти в Харкові на 135 кв м вартістю в 3,38 млн грн належать Віталію Луценку, а квартири площею 73 кв м у Пісочині та Харкові належать Єгоровій-Луценко.
Як повідомлялося, 4 серпня детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили главу Харківської обласної ради Артура Товмасяна про підозру в отриманні 1 млн 50 тис. грн неправомірної вигоди.
За версією слідства, на початку 2021 року його вимагав та отримав хабар в 1,05 млн грн за те, щоб залишити на посаді керівника обласного комунального підприємства.
"Слуги народу" одноголосно виключили Товмасяна зі своїх лав. 19 серпня Товмасяна звільнили з посади голови Харківської облради.
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и не говорите мне шо она назначена была по проффесиональным качествам(баба дааа)
м?
б*же, а ведб она ясно что православная как и назначуны и как тот что там подох вроде от боска пули в лоб или куда там
Т.е. там, где СН честно просрали выборы, они теперь шантажом, вымогательством и сфабрикованными делами наверстывают.
Вспоминается незабвенный Киля Азиров "майи друзи ******** обисцяння"
В 2003-2004 годах занимала должность старшего секретаря Дзержинского районного суда города Харьков, а затем до 2014 года работала секретарем-машинисткой ректората Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.
В 2014-2017 годах Татьяна Егорова-Луценко занимала различные должности в органах юстиции Харьковской области, затем стала директором Департамента по вопросам судебной работы и банкротства Министерства юстиции Украины. В декабре 2017 на два года возглавила Главное территориальное управление юстиции в Харьковской области.
В 2020 году Татьяну Егорова-Луценко избрали депутатом Харьковского облсовета. Она стала руководителем фракции "Слуга народа" в облсовете, но в июне 2021-го ее "подвинули" с должности. В августе 2020 года Егорова-Луценко стала первым заместителем председателя ХОГА Алексея Кучера, но в апреле 2021 ее уволила Айна Тимчук.
Замужем, есть двое сыновей.
Согласно декларации Татьяны Егоровой-Луценко за 2020 год, опубликованной в реестре Национальной службы по вопросам предотвращения коррупции, новоизбранная глава облсовета владеет квартирой площадью 73,4 кв. м в Песочине (стоимость - 407 000 гривен) и квартирой площадью 72,5 кв. м в Харькове (стоимость - 598 000 гривен).
Чиновница проживает с мужем и двумя сыновьями. У мужа есть квартира площадью 135,4 кв. м в Харькове (стоимость - 3,38 миллиона гривен), нежилые помещения подвала в Харькове площадью 119 кв.м (стоимость - 540 000 гривен), а также 14 земельных участков общей площадью 17,16 га в Харьковской области.
Татьяна Егорова-Луценко задекларировала два ювелирных набора (кольца и серьги из золота с драгоценными камнями) и две меховые шубы. Своего автомобиля у чиновницы нет, но она может бесплатно пользоваться автомобилем Porshe Macan 2019 года выпуска, который принадлежит Надежде Оберемок (стоимость - 1,75 миллиона гривен) и автомобилем Mercedes-Benz GLE 250 2018 года выпуска, взятым в лизинг (стоимость - 1,74 миллиона гривен).
У мужа Егоровой-Луценко есть корпоративные права в пяти предприятиях: фермерское хозяйство "Роял" (100%, ), ООО "Юридическая компания Астара" (100%, ), ФХ "Счастье - 2016" (100%, ), ООО "Энергосервисная компания Украины" (100%,), ЧП "Енерговервисна компания Украины (100%,). Также он является конечным бенефициаром ООО "Энергосервисная компания Украины".
За 2020 год чиновница получила 153 000 гривен зарплаты, а ее муж - 13 000 гривен зарплаты по основному месту работы в ООО "Юридическая компания Астара".
Татьяна Егорова-Луценко хранит наличными 1,45 миллиона гривен и держит в банке 27,7 тысяч гривен. У ее мужа - 2 000 евро, 2 000 долларов и 900 000 гривен наличными, а также 234 000 гривен в банке.
Да, для некоторых шуба из натурального меха и золото - это очень круто
Зиц-преседатель как и все до неё - делай шо скажут и неси куда пошлют...
"Бедняга, ест сыр с плесенью, вино пьет старое, и машина, наверно, без крыши..."
(великий В.А. ЗЕ)