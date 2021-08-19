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Новини Політика України
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облрада (269) Харківщина (4289) Товмасян Артур (11) Єгорова-Луценко (3)

Новою главою Харківської облради стала Єгорова-Луценко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Новою главою Харківської облради стала Єгорова-Луценко

За її призначення проголосували 75 депутатів. Тетяна Єгорова-Луценко - заступник голови фракції "Слуга народу".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу облради.

Єгорова-Луценко була єдиною кандидатурою на посаду керівника ради.

Під час обговорення кандидатури у своєму виступі Тетяна Єгорова-Луценко пріоритетними напрямами роботи назвала медичну галузь і промисловість.

Серед галузей Єгорова-Луценко ставить у пріоритет агросектор, IT і екологію.

Також читайте: Підозрюваного у хабарництві Товмасяна звільнили з посади голови Харківської облради

Єгорова-Луценко розпочала роботу в Харківській обласній держадміністрації в серпні 2020 року. Тодішній голова Харківської ОДА Олексій Кучер призначив її своїм першим заступником. Пізніше вона була призначена керівником фракції "Слуга народу" в Харківській облраді, але в квітні 2021 цього року нова глава Харківської ОДА Айна Тимчук звільнила Єгорову-Луценко з посади першого заступника. Політика також прибрали з посади голови фракції "Слуга народу", зробивши її першим заступником голови.

Як повідомляє "НВ", на посаді віцегубернатора Тетяна Єгорова-Луценко заробила 153 тис. 218 грн, а її чоловік Віталій Луценко отримав 13 тис. грн в ТОВ Юридична компанія Астара. Чиновниця зберігала готівкою 1,45 млн грн, а у її чоловіка значилося 1,2 млн грн, $4 тис. і 3 тис. євро.

У родини Єгорової-Луценко два авто. Її чоловік користується Mercedes-Benz GLE 250 вартістю 1,74 млн грн, а сама ексчиновниця безплатно могла користуватися Porsche Macan за 1,75 млн грн, який належить Надії Оберемок. Тетяна Єгорова-Луценко внесла в декларацію дві шуби з натурального хутра і два набори ювелірних прикрас: золоті персні з сережками.

Чоловік ексчиновниці володіє 14-ма земельними ділянками в різних районах області. Сім з них він придбав в той час, коли Тетяна Єгорова-Луценко обіймала посаду першого заступника голови ХОДА. Також у подружжя є кілька квартир. Апартаменти в Харкові на 135 кв м вартістю в 3,38 млн грн належать Віталію Луценку, а квартири площею 73 кв м у Пісочині та Харкові належать Єгоровій-Луценко.

Як повідомлялося, 4 серпня детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили главу Харківської обласної ради Артура Товмасяна про підозру в отриманні 1 млн 50 тис. грн неправомірної вигоди.

Читайте: Підозрюваний у хабарництві голова Харківської облради Товмасян написав заяву про дострокове складання повноважень. ДОКУМЕНТ

За версією слідства, на початку 2021 року його вимагав та отримав хабар в 1,05 млн грн за те, щоб залишити на посаді керівника обласного комунального підприємства.

"Слуги народу" одноголосно виключили Товмасяна зі своїх лав. 19 серпня Товмасяна звільнили з посади голови Харківської облради.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+29
После этих сказочных деклараций, вопросов к назначенцам нет. Очередные зарабатыватели денежек
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19.08.2021 19:11
+19
продолжит скупать участки и квартиры.. Новой главой Харьковского облсовета стала Егорова-Луценко - Цензор.НЕТ 7275
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19.08.2021 19:08
+16
никак корабельная?..
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19.08.2021 19:10
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продолжит скупать участки и квартиры.. Новой главой Харьковского облсовета стала Егорова-Луценко - Цензор.НЕТ 7275
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19.08.2021 19:08 Відповісти
никак корабельная?..
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19.08.2021 19:10 Відповісти
После этих сказочных деклараций, вопросов к назначенцам нет. Очередные зарабатыватели денежек
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19.08.2021 19:11 Відповісти
четко сказал
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19.08.2021 19:30 Відповісти
100%
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19.08.2021 19:55 Відповісти
В зеленом стаде в какое рыло не плюнь в вора попадешь...
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19.08.2021 19:11 Відповісти
Егорова-Луценко начала работу в Харьковской областной госадминистрации в августе 2020 года. Тогдашний председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер назначил ее своим первым заместителем. П Источник: https://censor.net/ru/n3283687\\\\\\\\\\

и не говорите мне шо она назначена была по проффесиональным качествам(баба дааа)
м?
б*же, а ведб она ясно что православная как и назначуны и как тот что там подох вроде от боска пули в лоб или куда там Новой главой Харьковского облсовета стала Егорова-Луценко - Цензор.НЕТ 2412
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19.08.2021 19:12 Відповісти
Татьяна Егорова-Луценко - замглавы фракции "Слуга народа"

Т.е. там, где СН честно просрали выборы, они теперь шантажом, вымогательством и сфабрикованными делами наверстывают.
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19.08.2021 19:15 Відповісти
очередная сосна.....
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19.08.2021 19:15 Відповісти
Не сосна а СОСУля
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19.08.2021 22:14 Відповісти
"не "насосала", а - "подарили"
Вспоминается незабвенный Киля Азиров "майи друзи ******** обисцяння"
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20.08.2021 09:34 Відповісти
То вона егороВА, чи луценКО?
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19.08.2021 19:25 Відповісти
см. инсталляцию "Хохлы". Новою главою Харківської облради стала Єгорова-Луценко - Цензор.НЕТ 8098
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19.08.2021 19:28 Відповісти
дивлячись на те, куди вітер подує Новою главою Харківської облради стала Єгорова-Луценко - Цензор.НЕТ 8911
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20.08.2021 10:34 Відповісти
"В приоритетах ставит ..экологию.." Новою главою Харківської облради стала Єгорова-Луценко - Цензор.НЕТ 8077 - Додеребанить и скупить все леса возле Харькова "шоб быдло не засирало..."
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19.08.2021 19:27 Відповісти
"...и агросектор " Новою главою Харківської облради стала Єгорова-Луценко - Цензор.НЕТ 3842 - даже не сомневаюсь шо муж фермер.
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19.08.2021 19:40 Відповісти
Татьяне Егоровой-Луценко 37 лет. Она родилась 29 сентября 1983 года в Лозовой. В 2009 году окончила Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого по специальности "правоведение", в 2020 году - Харьковский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины по специальности "публичное управление и администрирование". Кандидат юридических наук с 2016 года.
В 2003-2004 годах занимала должность старшего секретаря Дзержинского районного суда города Харьков, а затем до 2014 года работала секретарем-машинисткой ректората Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.
В 2014-2017 годах Татьяна Егорова-Луценко занимала различные должности в органах юстиции Харьковской области, затем стала директором Департамента по вопросам судебной работы и банкротства Министерства юстиции Украины. В декабре 2017 на два года возглавила Главное территориальное управление юстиции в Харьковской области.
В 2020 году Татьяну Егорова-Луценко избрали депутатом Харьковского облсовета. Она стала руководителем фракции "Слуга народа" в облсовете, но в июне 2021-го ее "подвинули" с должности. В августе 2020 года Егорова-Луценко стала первым заместителем председателя ХОГА Алексея Кучера, но в апреле 2021 ее уволила Айна Тимчук.
Замужем, есть двое сыновей.
Согласно декларации Татьяны Егоровой-Луценко за 2020 год, опубликованной в реестре Национальной службы по вопросам предотвращения коррупции, новоизбранная глава облсовета владеет квартирой площадью 73,4 кв. м в Песочине (стоимость - 407 000 гривен) и квартирой площадью 72,5 кв. м в Харькове (стоимость - 598 000 гривен).
Чиновница проживает с мужем и двумя сыновьями. У мужа есть квартира площадью 135,4 кв. м в Харькове (стоимость - 3,38 миллиона гривен), нежилые помещения подвала в Харькове площадью 119 кв.м (стоимость - 540 000 гривен), а также 14 земельных участков общей площадью 17,16 га в Харьковской области.
Татьяна Егорова-Луценко задекларировала два ювелирных набора (кольца и серьги из золота с драгоценными камнями) и две меховые шубы. Своего автомобиля у чиновницы нет, но она может бесплатно пользоваться автомобилем Porshe Macan 2019 года выпуска, который принадлежит Надежде Оберемок (стоимость - 1,75 миллиона гривен) и автомобилем Mercedes-Benz GLE 250 2018 года выпуска, взятым в лизинг (стоимость - 1,74 миллиона гривен).
У мужа Егоровой-Луценко есть корпоративные права в пяти предприятиях: фермерское хозяйство "Роял" (100%, ), ООО "Юридическая компания Астара" (100%, ), ФХ "Счастье - 2016" (100%, ), ООО "Энергосервисная компания Украины" (100%,), ЧП "Енерговервисна компания Украины (100%,). Также он является конечным бенефициаром ООО "Энергосервисная компания Украины".
За 2020 год чиновница получила 153 000 гривен зарплаты, а ее муж - 13 000 гривен зарплаты по основному месту работы в ООО "Юридическая компания Астара".
Татьяна Егорова-Луценко хранит наличными 1,45 миллиона гривен и держит в банке 27,7 тысяч гривен. У ее мужа - 2 000 евро, 2 000 долларов и 900 000 гривен наличными, а также 234 000 гривен в банке.
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19.08.2021 19:42 Відповісти
Упустили один момент биографии -до слуг урода крутилась в партии Ляшка ..
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19.08.2021 20:39 Відповісти
10 лет секретарь-машинистка? Вот это карьера
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19.08.2021 21:27 Відповісти
После окончания юрфака провела 10 лет на третьеразрядных должностях в системе госслужбы с ничтожной зарплатой 8-12 тыс грн в месяц, а имущества нагребла на многие миллионы гривен. Вот это карьера...
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20.08.2021 02:29 Відповісти
Редкая сиротка! Холодна, боса и голодна. Но честнаяяяяяяя!!! Заплакал почему- то. Новою главою Харківської облради стала Єгорова-Луценко - Цензор.НЕТ 9448
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19.08.2021 23:09 Відповісти
супруг видимо землеробец. только успевает ездить и пахать по участкам в разных местах ... а еще продавать как-то на базаре и полтора ляма заработал. прям без продыха крутится бедолага ...
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19.08.2021 19:42 Відповісти
Татьяна Егорова-Луценко внесла в декларацию две шубы из натурального меха и два набора ювелирных украшений: золотые кольца с серьгами.Источник: https://censor.net/ru/n3283687

Да, для некоторых шуба из натурального меха и золото - это очень круто Новою главою Харківської облради стала Єгорова-Луценко - Цензор.НЕТ 2557

Новою главою Харківської облради стала Єгорова-Луценко - Цензор.НЕТ 7453
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19.08.2021 19:55 Відповісти
молодая нужны бабосы чё к корыту не приклеится? на трасу шоли итить?
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19.08.2021 19:58 Відповісти
Чергова пустишка! ".ми не сієєм і нє пашем, а валяєм дурака, с колокольні ...м машем р а з г о н я є м облака."
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19.08.2021 19:59 Відповісти
Ну всё, городу жоп...а. ЗЕлёная ж...па.
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19.08.2021 20:02 Відповісти
та для Харькова она нихто - в области "королевать" будет и то под присмотром Вадика... Новою главою Харківської облради стала Єгорова-Луценко - Цензор.НЕТ 6894
Зиц-преседатель Новою главою Харківської облради стала Єгорова-Луценко - Цензор.НЕТ 4415 как и все до неё - делай шо скажут и неси куда пошлют...
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19.08.2021 20:36 Відповісти
Вот я и говорю, - Харьков накрыла ЗЕлёная ж..па.
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19.08.2021 20:45 Відповісти
Харьков давно уже накрыла жопа. Много лет...
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19.08.2021 21:29 Відповісти
...бедняга, ест сыр с плесенью, вино пьет старое, и машина, наверно, без крыши... Новою главою Харківської облради стала Єгорова-Луценко - Цензор.НЕТ 7035
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19.08.2021 20:23 Відповісти
Респект Топ Гану за фактически гениальную по сарказму и остроумию фразу о бедной жизни новой Харьковской губернаторши: от этой фразы меня просто сбросило взрывом смеха с офисного стула. Шедевральная фраза.

"Бедняга, ест сыр с плесенью, вино пьет старое, и машина, наверно, без крыши..."
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20.08.2021 02:35 Відповісти
и домишко по самый гараж в землю врос
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20.08.2021 07:46 Відповісти
Тяжело смотреть на всё это.
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19.08.2021 20:28 Відповісти
Надо просто перестать смотреть.
(великий В.А. ЗЕ)
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19.08.2021 20:46 Відповісти
При любом раскладе это не самое худшее назначение. С мальчиками-армянчиками стоило давно покончить---тут их и давно очень слишком развелось. Во власти в смысле и в смысле первыми заместителями. Схемка ещё совковая.
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19.08.2021 20:57 Відповісти
Із чьїх буде? Та зрозуміло,власне, іх чьїх...
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19.08.2021 21:15 Відповісти
Ба-***-Да ?
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19.08.2021 21:36 Відповісти
все о народе беспокоится
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19.08.2021 21:46 Відповісти
Очередная "БабаДа"(с)???
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19.08.2021 22:01 Відповісти
зебилы, скажите, в каком цирке вы увидели "державников" в 2019-м году ???
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19.08.2021 22:34 Відповісти
Выбор наверное невелик либо ЗЕшваль либо ОПЗЖопа
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19.08.2021 22:37 Відповісти
творческих успехов желать не буду - бесполезно......
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20.08.2021 07:48 Відповісти
Биография - как диагноз. А лучше - приговор...
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20.08.2021 08:58 Відповісти
До 2014 года работала секретарем-машинисткой ректората Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, а в декабре 2017 возглавила Главное территориальное управление юстиции в Харьковской области. Вот это карьера.
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20.08.2021 09:26 Відповісти
 
 