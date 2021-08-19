Новой главой Харьковского облсовета стала Егорова-Луценко
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За ее назначение проголосовали 75 депутатов. Татьяна Егорова-Луценко - замглавы фракции "Слуга народа".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу облсовета.
Егорова-Луценко была единственной кандидатурой на должность руководителя совета.
При обсуждении кандидатуры в своем выступлении Татьяна Егорова-Луценко приоритетными направлениями работы назвала медицинскую отрасль и промышленность.
Среди отраслей Егорова-Луценко ставит в приоритет агросектор, IT и экологию.
Егорова-Луценко начала работу в Харьковской областной госадминистрации в августе 2020 года. Тогдашний председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер назначил ее своим первым заместителем. Позднее она была назначена руководителем фракции "Слуга народа" в Харьковском облсовете, но в апреле 2021 этого года новая глава Харьковской ОГА Айна Тимчук уволила Егорову-Луценко с должности первого заместителя. Политика также убрали с должности председателя фракции "Слуга народа", сделав ее первым заместителем председателя.
Как сообщает "Новое время", на должности вице-губернатора Татьяна Егорова-Луценко заработала 153 тыс. 218 грн, а ее муж Виталий Луценко получил 13 тыс. Грн в ООО Юридическая компания Астара. Чиновница хранила наличными 1,45 млн грн, а у ее мужа числилось 1,2 млн грн, $4 тыс. и 3 тыс. евро.
У семьи Егоровой-Луценко два авто. Ее муж пользуется Mercedes-Benz GLE 250 стоимостью 1,74 млн грн, а сама экс-чиновница бесплатно могла пользоваться Porsche Macan за 1,75 млн грн, принадлежащим Надежде Оберемок. Татьяна Егорова-Луценко внесла в декларацию две шубы из натурального меха и два набора ювелирных украшений: золотые кольца с серьгами.
Муж экс-чиновницы владеет 14-ю земельными участками в разных районах области. Семь из них он приобрел в то время, когда Татьяна Егорова-Луценко занимала пост первого заместителя председателя ХОГА. Также у супругов есть несколько квартир. Апартаменты в Харькове на 135 кв м стоимостью в 3,38 млн грн принадлежат Виталию Луценко, а квартиры площадью 73 кв м в Песочине и Харькове принадлежат Егоровой-Луценко.
Как сообщалось, 4 августа детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) уведомили главу Харьковского областного совета Артура Товмасяна о подозрении в получении 1 млн 50 тыс. грн неправомерной выгоды.
По версии следствия, в начале 2021 года он требовал и получил взятку в 1,05 млн грн за то, чтобы оставить на должности руководителя областного коммунального предприятия.
"Слуги народа" единогласно исключили Товмасяна из своих рядов. 19 августа Товмасяна уволили с должности главы Харьковского облсовета.
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и не говорите мне шо она назначена была по проффесиональным качествам(баба дааа)
м?
б*же, а ведб она ясно что православная как и назначуны и как тот что там подох вроде от боска пули в лоб или куда там
Т.е. там, где СН честно просрали выборы, они теперь шантажом, вымогательством и сфабрикованными делами наверстывают.
Вспоминается незабвенный Киля Азиров "майи друзи ******** обисцяння"
В 2003-2004 годах занимала должность старшего секретаря Дзержинского районного суда города Харьков, а затем до 2014 года работала секретарем-машинисткой ректората Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.
В 2014-2017 годах Татьяна Егорова-Луценко занимала различные должности в органах юстиции Харьковской области, затем стала директором Департамента по вопросам судебной работы и банкротства Министерства юстиции Украины. В декабре 2017 на два года возглавила Главное территориальное управление юстиции в Харьковской области.
В 2020 году Татьяну Егорова-Луценко избрали депутатом Харьковского облсовета. Она стала руководителем фракции "Слуга народа" в облсовете, но в июне 2021-го ее "подвинули" с должности. В августе 2020 года Егорова-Луценко стала первым заместителем председателя ХОГА Алексея Кучера, но в апреле 2021 ее уволила Айна Тимчук.
Замужем, есть двое сыновей.
Согласно декларации Татьяны Егоровой-Луценко за 2020 год, опубликованной в реестре Национальной службы по вопросам предотвращения коррупции, новоизбранная глава облсовета владеет квартирой площадью 73,4 кв. м в Песочине (стоимость - 407 000 гривен) и квартирой площадью 72,5 кв. м в Харькове (стоимость - 598 000 гривен).
Чиновница проживает с мужем и двумя сыновьями. У мужа есть квартира площадью 135,4 кв. м в Харькове (стоимость - 3,38 миллиона гривен), нежилые помещения подвала в Харькове площадью 119 кв.м (стоимость - 540 000 гривен), а также 14 земельных участков общей площадью 17,16 га в Харьковской области.
Татьяна Егорова-Луценко задекларировала два ювелирных набора (кольца и серьги из золота с драгоценными камнями) и две меховые шубы. Своего автомобиля у чиновницы нет, но она может бесплатно пользоваться автомобилем Porshe Macan 2019 года выпуска, который принадлежит Надежде Оберемок (стоимость - 1,75 миллиона гривен) и автомобилем Mercedes-Benz GLE 250 2018 года выпуска, взятым в лизинг (стоимость - 1,74 миллиона гривен).
У мужа Егоровой-Луценко есть корпоративные права в пяти предприятиях: фермерское хозяйство "Роял" (100%, ), ООО "Юридическая компания Астара" (100%, ), ФХ "Счастье - 2016" (100%, ), ООО "Энергосервисная компания Украины" (100%,), ЧП "Енерговервисна компания Украины (100%,). Также он является конечным бенефициаром ООО "Энергосервисная компания Украины".
За 2020 год чиновница получила 153 000 гривен зарплаты, а ее муж - 13 000 гривен зарплаты по основному месту работы в ООО "Юридическая компания Астара".
Татьяна Егорова-Луценко хранит наличными 1,45 миллиона гривен и держит в банке 27,7 тысяч гривен. У ее мужа - 2 000 евро, 2 000 долларов и 900 000 гривен наличными, а также 234 000 гривен в банке.
Да, для некоторых шуба из натурального меха и золото - это очень круто
Зиц-преседатель как и все до неё - делай шо скажут и неси куда пошлют...
"Бедняга, ест сыр с плесенью, вино пьет старое, и машина, наверно, без крыши..."
(великий В.А. ЗЕ)