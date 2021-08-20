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Новини Політика України
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Зеленський: Звільнення Мамедова було особистим рішенням Венедіктової

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський: Звільнення Мамедова було особистим рішенням Венедіктової

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова була незадоволена відсутністю результатів роботи підлеглих Гюндуз Мамедова і тому вирішила його звільнити.

Про це президент Володимир Зеленський сказав журналістам в інтерв'ю, записаному 19 серпня на острові Зміїний, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Гордон".

Журналісти запитали, навіщо президент "дозволив генпрокурорці Ірині Венедіктовій блокувати" департамент нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту ("департамент війни"), від керівництва яким вона усунула Мамедова.

"Хм. По-перше, що значить дозволив Венедіктовій? Таке відчуття, що кожного дня о шостій ранку в мене у прийомній сидять генпрокурор, ДБР, НАБУ... НАБУ ще не сидить, стоїть, напевно? Ну, тобто це відчуття таке", – відповів Зеленський.

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За словами президента, він знає про ситуацію з Мамедовим.

"Але я не брав участі, тому що я вважаю, що відповідальність на цьому саме його керівництва. Це пані Венедіктова, це її рішення, її особисте. Подивимося. Вона незадоволена, наскільки мені відомо, незадоволена саме цим напрямком, немає ніяких потужних результатів у цьому напряму. Це мені відомо, ось і все", – сказав Зеленський.

Також читайте: Офіс генпрокурора: Мамедова не можуть звільнити за власним бажанням, тому що проти нього ведеться дисциплінарне провадження

Крім того, у коментарі Центру журналістських розслідувань Зеленський сказав, що, якщо на Мамедова здійснюється якийсь тиск, він може зателефонувати президенту особисто. "Хоча я не маю, чесно кажучи, як президент впливати на те, що відбувається в прокуратурі. Але він завжди це може зробити", - зазначив глава держави.

За словами Зеленського, він зустрічався з Мамедовим з питань, "не пов'язаних з правоохоронними органами", більше разів, ніж з генеральним прокурором.

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Топ коментарі
+10
Так она же на 100% твой генпрокурор. Тупая отмазка.
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20.08.2021 16:55
+10
Зеленський: Звільнення Мамедова було особистим рішенням Венедіктової - Цензор.НЕТ 6121
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20.08.2021 17:16
+9
Да, но как известно, она стопудово твоя. Так что не валяй клоунаду и не строй из себя идиота. В оригинале у тебя это лучше получается.
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20.08.2021 16:54
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Ой, не смешите мои тапочки!
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20.08.2021 16:52 Відповісти
Зеленський: Звільнення Мамедова було особистим рішенням Венедіктової - Цензор.НЕТ 6121
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20.08.2021 17:16 Відповісти
В точку сказано и запечетлено!Одно их объединяет - некомпетентность,алчность и обман!
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20.08.2021 17:57 Відповісти
А что, Генпрокуратура уже личная лавочка Венедиктовой?
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20.08.2021 16:53 Відповісти
Нет слов . Хреновый рояль , однозначно .
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20.08.2021 16:54 Відповісти
Да, но как известно, она стопудово твоя. Так что не валяй клоунаду и не строй из себя идиота. В оригинале у тебя это лучше получается.
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20.08.2021 16:54 Відповісти
Так она же на 100% твой генпрокурор. Тупая отмазка.
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20.08.2021 16:55 Відповісти
а я тут не причем, совсем не понимаю и не знаю, что по чем))
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20.08.2021 16:55 Відповісти
Зеленский: Увольнение Мамедова было личным решением Венедиктовой - Цензор.НЕТ 4540
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20.08.2021 16:59 Відповісти
зенаркотіки вбивають
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20.08.2021 16:59 Відповісти
Мамедов крутой! Его невозможно не уважать, на Русановке спас семью из упавшей машины, не помню когда, но было холодно уже. И не захотел это пираить комментировать и т д Поступок, кот.много говорит о человеке.
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20.08.2021 17:01 Відповісти
Начинается! Друг на друга валить вину за непопулярные решения! Пусть тогда Винидиктовна уходит в отставку, или её увольняет Зеля.
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20.08.2021 17:05 Відповісти
Всё что в стране происходит правильное и хорошее - это всё лично Гундосик, а все зашквары - это "чиновники принимают самостоятельные решения"...
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20.08.2021 17:06 Відповісти
Поделитесь секретом: Что в стране происходит правильное и хорошее ?
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20.08.2021 17:22 Відповісти
Вот нельзя так сразу в тупик загонять Зеленський: Звільнення Мамедова було особистим рішенням Венедіктової - Цензор.НЕТ 4260
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20.08.2021 17:49 Відповісти
коментар відмічено як спам
гюндуз-голова. як гарбуз
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20.08.2021 17:17 Відповісти
Родриго - голова как фига Зеленський: Звільнення Мамедова було особистим рішенням Венедіктової - Цензор.НЕТ 559
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20.08.2021 17:43 Відповісти
подох трофим, ну, и хрен с ним Зеленський: Звільнення Мамедова було особистим рішенням Венедіктової - Цензор.НЕТ 1125
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20.08.2021 17:47 Відповісти
Звідки він знає? Прокуратура ж незалежна від президента. Чи ні?
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20.08.2021 17:23 Відповісти
Видимо, Президент доволен работой Прокуратуры, которая не реагирует на сигналы СМИ о политической коррупции:
- откаты при строительстве дорог, базы - для создания ,,конвертов,, для депутатов
- передачи конвертов депутатам ,.за правильное голосование
- создание внесудебного органа .... СНБО
Прокуратура должна доказать, что это фейки СМИ, но это волнует не только население, но вызывает недоверие Запада к Президенту, что влечет к отказу принятия Украины в НАТО и продажа оружия ...
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20.08.2021 17:44 Відповісти
винятковий придурок і нуль.
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20.08.2021 17:52 Відповісти
Щось я не можу знайти тих,хто раніше голосував за цього шоумена!А навкруги - одне принизлеве з дурним смаком ШОУ !!!
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20.08.2021 18:05 Відповісти
Шибздік брехливий...
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20.08.2021 18:09 Відповісти
Думає, що спєтляв?
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20.08.2021 20:59 Відповісти
Венедиктовой приказал гауляйтер Украины от руSSкого мира ермак-Козырь, при чем здесь зе?
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21.08.2021 07:02 Відповісти
Лицемерие во всей красе
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23.08.2021 10:32 Відповісти
 
 