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Новости Политика Украины
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Зеленский: Увольнение Мамедова было личным решением Венедиктовой

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский: Увольнение Мамедова было личным решением Венедиктовой

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова была недовольна отсутствием результатов работы подчиненных Гюндуза Мамедова и потому решила его уволить.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в журналистам в интервью, записанном 19 августа на острове Змеиный, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".

Журналисты спросили, зачем президент "позволил генпрокурору Ирине Венедиктовой блокировать" департамент надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта ("департамент войны"), от руководства которым она отстранила Мамедова.

"Хм. Во-первых, что значит позволил Венедиктовой? Такое ощущение, что каждый день в шесть утра у меня в приемной сидят генпрокурор, ГБР, НАБУ… НАБУ еще не сидит, стоит, наверное? Ну, то есть это ощущение такое", – ответил Зеленский.

Читайте: Мамедов написал заявление об отставке из Офиса Генпрокурора. ДОКУМЕНТ

По словам президента, он знает о ситуации с Мамедовым.

"Но я не участвовал, потому что я считаю, что ответственность на этом именно его руководства. Это госпожа Венедиктова, это ее решение, ее личное. Посмотрим. Она недовольна, насколько мне известно, недовольна именно этим направлением, нет никаких серьезных результатов в этом направлении. Это мне известно, вот и все", – сказал Зеленский.

Также читайте: Офис генпрокурора: Мамедова не могут уволить по собственному желанию, потому что против него ведется дисциплинарное производство

Кроме того, в комментарии Центру журналистских расследований Зеленский сказал, что, если на Мамедова осуществляется какое-то давление, он может позвонить президенту лично. "Хотя я не должен, честно говоря, как президент влиять на происходящее в прокуратуре. Но он всегда это может сделать", – отметил глава государства.

По словам Зеленского, он встречался с Мамедовым по вопросам, "не связанным с правоохранительными органами", больше раз, чем с генеральным прокурором.

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Топ комментарии
+10
Так она же на 100% твой генпрокурор. Тупая отмазка.
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20.08.2021 16:55
+10
Зеленський: Звільнення Мамедова було особистим рішенням Венедіктової - Цензор.НЕТ 6121
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20.08.2021 17:16
+9
Да, но как известно, она стопудово твоя. Так что не валяй клоунаду и не строй из себя идиота. В оригинале у тебя это лучше получается.
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20.08.2021 16:54
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Правила форума Совет форумчан
Ой, не смешите мои тапочки!
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20.08.2021 16:52 Ответить
Зеленський: Звільнення Мамедова було особистим рішенням Венедіктової - Цензор.НЕТ 6121
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20.08.2021 17:16 Ответить
В точку сказано и запечетлено!Одно их объединяет - некомпетентность,алчность и обман!
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20.08.2021 17:57 Ответить
А что, Генпрокуратура уже личная лавочка Венедиктовой?
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20.08.2021 16:53 Ответить
Нет слов . Хреновый рояль , однозначно .
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20.08.2021 16:54 Ответить
Да, но как известно, она стопудово твоя. Так что не валяй клоунаду и не строй из себя идиота. В оригинале у тебя это лучше получается.
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20.08.2021 16:54 Ответить
Так она же на 100% твой генпрокурор. Тупая отмазка.
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20.08.2021 16:55 Ответить
а я тут не причем, совсем не понимаю и не знаю, что по чем))
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20.08.2021 16:55 Ответить
Зеленский: Увольнение Мамедова было личным решением Венедиктовой - Цензор.НЕТ 4540
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20.08.2021 16:59 Ответить
зенаркотіки вбивають
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20.08.2021 16:59 Ответить
Мамедов крутой! Его невозможно не уважать, на Русановке спас семью из упавшей машины, не помню когда, но было холодно уже. И не захотел это пираить комментировать и т д Поступок, кот.много говорит о человеке.
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20.08.2021 17:01 Ответить
Начинается! Друг на друга валить вину за непопулярные решения! Пусть тогда Винидиктовна уходит в отставку, или её увольняет Зеля.
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20.08.2021 17:05 Ответить
Всё что в стране происходит правильное и хорошее - это всё лично Гундосик, а все зашквары - это "чиновники принимают самостоятельные решения"...
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20.08.2021 17:06 Ответить
Поделитесь секретом: Что в стране происходит правильное и хорошее ?
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20.08.2021 17:22 Ответить
Вот нельзя так сразу в тупик загонять Зеленський: Звільнення Мамедова було особистим рішенням Венедіктової - Цензор.НЕТ 4260
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20.08.2021 17:49 Ответить
комментарий отмечен как спам
гюндуз-голова. як гарбуз
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20.08.2021 17:17 Ответить
Родриго - голова как фига Зеленський: Звільнення Мамедова було особистим рішенням Венедіктової - Цензор.НЕТ 559
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20.08.2021 17:43 Ответить
подох трофим, ну, и хрен с ним Зеленський: Звільнення Мамедова було особистим рішенням Венедіктової - Цензор.НЕТ 1125
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20.08.2021 17:47 Ответить
Звідки він знає? Прокуратура ж незалежна від президента. Чи ні?
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20.08.2021 17:23 Ответить
Видимо, Президент доволен работой Прокуратуры, которая не реагирует на сигналы СМИ о политической коррупции:
- откаты при строительстве дорог, базы - для создания ,,конвертов,, для депутатов
- передачи конвертов депутатам ,.за правильное голосование
- создание внесудебного органа .... СНБО
Прокуратура должна доказать, что это фейки СМИ, но это волнует не только население, но вызывает недоверие Запада к Президенту, что влечет к отказу принятия Украины в НАТО и продажа оружия ...
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20.08.2021 17:44 Ответить
винятковий придурок і нуль.
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20.08.2021 17:52 Ответить
Щось я не можу знайти тих,хто раніше голосував за цього шоумена!А навкруги - одне принизлеве з дурним смаком ШОУ !!!
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20.08.2021 18:05 Ответить
Шибздік брехливий...
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20.08.2021 18:09 Ответить
Думає, що спєтляв?
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20.08.2021 20:59 Ответить
Венедиктовой приказал гауляйтер Украины от руSSкого мира ермак-Козырь, при чем здесь зе?
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21.08.2021 07:02 Ответить
Лицемерие во всей красе
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23.08.2021 10:32 Ответить
 
 