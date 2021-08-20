Найімовірніше, буде зміна представника США на Кримській платформі, - Никифоров
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Сполучені Штати Америки можуть змінити свого представника на установчому саміті Кримської платформи.
Про це повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Найімовірніше, буде зміна представника США на Кримській платформі, але про це нехай Сполучені Штати повідомлять самі, щоб не було непорозумінь", - зазначив Никифоров.
Як повідомлялося раніше, 23 серпня відбудеться установчий саміт Кримської платформи.
Кримська платформа - новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на тимчасову окупацію Криму, відповіді безпековим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні.
27 липня прессекретар Президента Володимира Зеленського поінформував, що США під час саміту Кримської платформи, найімовірніше, представлятиме міністр транспорту Пітер Буттіджедж.
Будь ласка, зачекайте...
которая сама по себе вроде идея и не плохая,
но министр транспорта к етому имееет такое же отношение,
как министр сельского хозяйства к полетам в космос....
министр транспорта? - чистая наша отмазка.
убей не понимаю почему....
Буде видно вектор.