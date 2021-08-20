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Найімовірніше, буде зміна представника США на Кримській платформі, - Никифоров

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Найімовірніше, буде зміна представника США на Кримській платформі, - Никифоров

Сполучені Штати Америки можуть змінити свого представника на установчому саміті Кримської платформи.

Про це повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Найімовірніше, буде зміна представника США на Кримській платформі, але про це нехай Сполучені Штати повідомлять самі, щоб не було непорозумінь", - зазначив Никифоров.

Як повідомлялося раніше, 23 серпня відбудеться установчий саміт Кримської платформи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На відкриття "Кримської платформи" приїдуть 14 глав держав, загалом буде 44 іноземні делегації, - Кулеба

Кримська платформа - новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на тимчасову окупацію Криму, відповіді безпековим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні.

27 липня прессекретар Президента Володимира Зеленського поінформував, що США під час саміту Кримської платформи, найімовірніше, представлятиме міністр транспорту Пітер Буттіджедж.

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зачем эти заявы мендельмана?
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20.08.2021 18:59 Відповісти
министр транспорта США - на крымской платформе?
которая сама по себе вроде идея и не плохая,
но министр транспорта к етому имееет такое же отношение,
как министр сельского хозяйства к полетам в космос....
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20.08.2021 19:05 Відповісти
Ну да, могли хоча б Блінкена прислати, тим більше, що туди з десяток президентів приїжджає і кілька прем'єрів...
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20.08.2021 19:08 Відповісти
Блинкен - ето туз и уровень.
министр транспорта? - чистая наша отмазка.

убей не понимаю почему....
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20.08.2021 19:17 Відповісти
ОП-ы лепили мазу что министр транспорта едет по совместительству обсуждать транспортные проекты в портах Украины Скорее всего, будет смена представителя США на Крымской платформе, - Никифоров - Цензор.НЕТ 1273 Не доехал Скорее всего, будет смена представителя США на Крымской платформе, - Никифоров - Цензор.НЕТ 9810
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20.08.2021 19:13 Відповісти
та шо тут говорить свои косяки надо признавать, а шо бы больше их не было.
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20.08.2021 19:32 Відповісти
Пришлють свого завгосп з Білого дому? Воно правильно - із завгоспом повинен зустрічатися завгосп.
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20.08.2021 19:08 Відповісти
Это правильное решение , от США должен быть почтительный чиновник , чтобы не было повода шуткам в этом серьёзном деле .
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20.08.2021 19:09 Відповісти
Ну-ну, ким "козак байда" замінить цього міністра транпорту ?
Буде видно вектор.
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20.08.2021 20:27 Відповісти
Може, САМ приїде, чим зекономе нам пару мільярдів, які бубочка потратить на Голлівуд? Найімовірніше, буде зміна представника США на Кримській платформі, - Никифоров - Цензор.НЕТ 5864 Все одно зустрічатися потрібно бути. Какая разніца, гдє? Найімовірніше, буде зміна представника США на Кримській платформі, - Никифоров - Цензор.НЕТ 5864
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21.08.2021 08:12 Відповісти
 
 