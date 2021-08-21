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Рівень вакцинації в Україні залишається найнижчим серед країн Європи. ІНФОГРАФІКА

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Рівень вакцинації в Україні залишається найнижчим серед країн Європи. ІНФОГРАФІКА

Охоплення населення України антикоронавірусними щепленнями досі тримається на рівні найменш розвинених країн Африки і Латинської Америки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать свіжі показники оксфордського проєкту Our World in Data, де в режимі реального часу збирається, аналізується і відображається в інфографіці вакцинальна статистика з усього світу.

Мінімум одну дозу вакцини встигли отримати:

- в Україні - 11,5% жителів,

- у Молдові - 14,1%,

- у Болгарії - 15,7%,

- у Боснії і Герцеговині - 17,3%,

- в Албанії - 26,6%.

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У Західній і Північній Європі таких уже 60-70% населення.

Західні сусіди України:

- Польща - 50,1%,

- Словаччина - 42,9%,

- Угорщина - 58,9%,

- Румунія - 26,8%.

Державна статистика Білорусі повідомляє про 28,41% щеплених по першому разу, але експерти сумніваються в достовірності цих даних.

У загальносвітовому вимірі одну дозу вакцини вже отримали 32,3% населення, а 24,3% повністю вакциновані.

Першість із вакцинації і надалі утримують багаті на вуглеводні арабські країни і передові держави Атлантики.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Рівень вакцинації в Україні залишається найнижчим серед країн Європи - Цензор.НЕТ 7767
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21.08.2021 15:38
+5
Хех. Ну поехали.
Португалия - население 10 163 000 человек

Всего зара­жений 1 014 632 человека или 10,0 %

Смер­тельные случаи 17 622 или 1,7 %

Выздоро­вевшие 952 094 или 93,9 %

Сейчас болеют 44 916 или 4,4 %

Тиназания - население 61 655 000 человек
Всего зара­жений 1367 или 0,0 %

Смер­тельные случаи 50 или 3,7 %

Выздоро­вевшие 183 или 13,3 %

Сейчас болеют 1134 83,0 %

Пытаемся включить моск и проанализировать. Имеем население Танзании в 8 раз больше чем в Португалии. Португаия впереди планеты всей по вакцинации. Танзания аутсайдер. Имеем заражено - в 750 раз меньше чем в Португалии, смертность в 352 раза меньше. В данный момент болеет почти в 40 раз меньше чем в Португалии.
Возникает естественный вопрос, а в чем гешефт от вакцинации?
И по результатам статистики таки получается что самые умные именно в конце таблицы. А долбодятлы впереди планеты всей летят уколоться. Вот как-то так цифры показали. В этом случае я бы предпочел быть среди ацтсайдеров.
Пы.Сы. Данный по статистике взяты отсюда Португалия, и отсюда Танзания.
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21.08.2021 20:08
+5
Я сам решу что мне делать, ладно? Собственно как и Вы для себя. И верю я не в заговоры, а в свой разум и анализ уже сложившихся официальном цифр, что кстати есть в общем доступе. И стараюсь сопоставлять информацию и прежний свой жизненный опыт. Вот простой пример - копеечная повязка платная, а вот вакцина бесплатная. Хотя она тоже не запредельно дорога. 20 баксов, что по курсу примерно 540 грн. Не Бог весть какие деньги. Грубо говоря всего 5 пачек сигарет или раз в магаз сходить слегонца. Мало того еще и всякими нищаками готовы одарить, чтобы ты укололся. На повязке жмотятся. За копейку удавятся, а 540 грн - пожалуйста. Вот еще один вопрос - почему?
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21.08.2021 20:53
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в гибралтаре 116 % ...Рівень вакцинації в Україні залишається найнижчим серед країн Європи - Цензор.НЕТ 8026Рівень вакцинації в Україні залишається найнижчим серед країн Європи - Цензор.НЕТ 8026Рівень вакцинації в Україні залишається найнижчим серед країн Європи - Цензор.НЕТ 8026
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21.08.2021 17:17 Відповісти
Наверное, тут вакцину кололи, не такую, как в США.
Иначе бы представитель CDC Р. Валенски не заявляла бы, что привитые распространяют вирус точно так же, как и не привитые.
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21.08.2021 18:02 Відповісти
Там того Гибралтара как у нас пол рай-центра. Гора с обезьянами наглыми и военный аэродром, истребители взлетают прямо на причалом где стоят и пас-лайнеры с народом---на форсаже взлёт кстати---ухи закладывает. Это старая военно-морская база Англии. В давние времена туда нравилось морякам загран-заплыва заходить--дешево там всё было с ширпотреба для народу совкового на продажу. Знакомая была года полтора назад там с частным визитом----пляжей много там стало и жильё в целом не дорогое, квартиры особенно. Там комфортно---нет жары и духоты особенно. Сквозняк---самое узкое место при выходе в Атлантику из Средиземного моря. Англичане не дураки. Две базы их держат контроль над всем Средиземным морем---Мальта ещё.
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21.08.2021 18:24 Відповісти
В Гибралтаре населения 33 701 человек. Никто не болеет. А в Украине к примеру болеет на сейчас 19 363 человека на 43 000 000 человек. Что называется прочувствуй разницу.
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21.08.2021 19:35 Відповісти
Как это ты еще не написал, что в Украине болеет на сейчас 19 363 человека на 52 000 000 человек... Рівень вакцинації в Україні залишається найнижчим серед країн Європи - Цензор.НЕТ 7633
Население Украины

1) Крупный охват. Учитывает население материковой Украины и Крымского полуострова. Около 43 миллионов человек

2) Средний охват. Учитывает только материковую Украину без учёта Крыма, который контролирует Россия с 2014 года. По данным Государственной службы статистики Украины, оценочная численность наличного населения Украины на 1 января 2021 года (без учёта Крыма и Севастополя) составила 41 588 354 человека[2], что на 314,1 тыс. человек меньше аналогичного показателя предыдущего года[3].

3) Узкий охват. Учитывает только территорию, контролируемую украинским правительством. Согласно отчёту «Оценка наличного населения Украины», обнародованному 23 января 2020 года в телеграм-канале министра Кабинета министров Украины Дмитрия Дубилета, реальная численность наличного населения, проживавшего на территории Украины на 1 декабря 2019 года без учёта Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, составила 37 млн 289 тыс. человек[4][5].

Чтоб не быть предвзятым, возьмем среднее от двух последних значений -39438677.
Так что в Украине к болеет на сейчас 19 363 человека на 39438677 человек. То есть на каждую 2037 человек у нас один болеет ковидом. При такой же заболеваемости как в Украине на Гибралтаре было бы 17 болеющих. А там из месных - ноль, а болеют только 3 приезжих.
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21.08.2021 20:56 Відповісти
Отвечу одно. На сейчас. На завтра может быть уже другая картина. Нет? Ведь как Вы там говорили - эмммммм, ах да. Пандемия то еще не закончилась. Кажется так? Рівень вакцинації в Україні залишається найнижчим серед країн Європи - Цензор.НЕТ 2110 Ну и потом я беру цифры из статистики. Могу конечно округлять, но округлять все там где точность без надобности и достаточно порядка цифр для анализа. Каюсь в данном случае и я схыбыв. Но Вы то буквоед. И если хотели меня упрекнуть и назвали точную цифру больных на сейчас 19 363 человека из официальной статистики, то будьте добры тогда там рядом из нее же взять цифру населения 41 383 тыс. Ибо Вы же не я, по Вашим словам антиваксер (оставлю на Вашей совести). Вы вон давеча меня упрекнули что я де некрасиво скопипастил выдержку из вики хотя она далеко не официальная статистика и пишется всеми понемногу. Как бы авторитет гораздо ниже официальных цифр.
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21.08.2021 21:13 Відповісти
Даже на сейчас в части Украины, с которой идет статистика по заболеванию ковидом, проживает никак не 43 000 000 млн человек, как писали Вы.
В любом случае, при высокой степени вакцинации в Гибралтаре, ситуация там намного лучше, чем в Украине.
Ну, а если я ошибся и Вы за борьбу с ковидом путем вакцинации - то приношу извинения.
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22.08.2021 13:45 Відповісти
А по поводу числа заболевших в Украине у меня к Вам претензий не было - я брал это значение из Вашего же поста, даже не проверяя, можете убедиться сами. Рівень вакцинації в Україні залишається найнижчим серед країн Європи - Цензор.НЕТ 8584
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22.08.2021 13:59 Відповісти
может потому что они "мясные"?
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22.08.2021 00:30 Відповісти
То что рай-поликлиники не справятся---ясно было сразу, а верней давно. Как их строили---с той поры. Участковые врачи с июня на ушах---капец---виснут компы, писанины от руки опять море. Прийти вообще на приём приболев---да дрова. И это надолго. Стоило сразу организовать в доступных местах общих где есть холодильники или место для них, и сразу брать 50гр за укол. И эти деньги тем кто колет и ведёт учёт---и по итогам дня выплата сразу. Летняя практика для выпускниц мед-училищ или мед-сестёр на пенсии и организатору на компе. Ну примерно так, вариантов много. В тех же рай-больницах давно уже есть свободные места в помещениях на 1 этаже. Ну и конечно в частных мед-центрах тоже. Или согласовано предварительно составив список желающих точно---делать выезды однодневно на предприятия---тут платить сестре и помощнику по 20гр за укол. За второй кстати укол через три недели можно брать половину. Сумма доступна всем. Завтра станет холодно---одеваться раздеваться---капец настанет!
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21.08.2021 18:13 Відповісти
любители поколоть шо попало в себя, вперед, третью пора
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21.08.2021 18:48 Відповісти
Зря ты так, я вон только первую вколол , а уже могу без телефона к интернету конектиться. После второй прививки сказали что мой чип будет способен майнить биткоины. Я доволен.
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21.08.2021 19:05 Відповісти
Ти впевнений що майніть будеш ти а не хакєр з Бабруйська? Рівень вакцинації в Україні залишається найнижчим серед країн Європи - Цензор.НЕТ 5677
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21.08.2021 22:16 Відповісти
Я не пойму - у нас что, соревнования кто больше уколится?
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21.08.2021 19:30 Відповісти
Сегодня возил соседку бабушку на вакцинацию в центр массовой вакцинации ( сам вакцинировался месяц назад, уже забыл), ей делали вторую дозу Файзера. Все организованно на высшем уровне, четко, спокойно, без очередей, люди подходят и по предварительной записи, можно прийти без записи, просто супер, даже не ожидал, медики молодцы!
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21.08.2021 20:48 Відповісти
куди колять Пфайзер?
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21.08.2021 22:17 Відповісти
Туди, куди і не Файзер, ліва рука, дельтоподібний м'яз😁
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22.08.2021 14:28 Відповісти
тобто у плече? Як самопочуття після уколу? Жодні побічки?
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25.08.2021 12:04 Відповісти
У соседки все норм, температура не повышалась, никаких проблем.я себе колол Coronavac два месяца назад, тоже ничего не было
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26.08.2021 22:12 Відповісти
це з другою дозою (повна вакцинація) чи ще ні?
Здавали аналізи на наявність антитіл?
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28.08.2021 07:13 Відповісти
Да, у все полностью провакцинированы двумя дозами. Анализы не вижу смысла делать. Об этом говорили некоторые врачи и я с этим согласен.
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28.08.2021 20:33 Відповісти
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