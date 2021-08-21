Рівень вакцинації в Україні залишається найнижчим серед країн Європи. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я
Охоплення населення України антикоронавірусними щепленнями досі тримається на рівні найменш розвинених країн Африки і Латинської Америки.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать свіжі показники оксфордського проєкту Our World in Data, де в режимі реального часу збирається, аналізується і відображається в інфографіці вакцинальна статистика з усього світу.
Мінімум одну дозу вакцини встигли отримати:
- в Україні - 11,5% жителів,
- у Молдові - 14,1%,
- у Болгарії - 15,7%,
- у Боснії і Герцеговині - 17,3%,
- в Албанії - 26,6%.
У Західній і Північній Європі таких уже 60-70% населення.
Західні сусіди України:
- Польща - 50,1%,
- Словаччина - 42,9%,
- Угорщина - 58,9%,
- Румунія - 26,8%.
Державна статистика Білорусі повідомляє про 28,41% щеплених по першому разу, але експерти сумніваються в достовірності цих даних.
У загальносвітовому вимірі одну дозу вакцини вже отримали 32,3% населення, а 24,3% повністю вакциновані.
Першість із вакцинації і надалі утримують багаті на вуглеводні арабські країни і передові держави Атлантики.
Будь ласка, зачекайте...
Иначе бы представитель CDC Р. Валенски не заявляла бы, что привитые распространяют вирус точно так же, как и не привитые.
Население Украины
1) Крупный охват. Учитывает население материковой Украины и Крымского полуострова. Около 43 миллионов человек
2) Средний охват. Учитывает только материковую Украину без учёта Крыма, который контролирует Россия с 2014 года. По данным Государственной службы статистики Украины, оценочная численность наличного населения Украины на 1 января 2021 года (без учёта Крыма и Севастополя) составила 41 588 354 человека[2], что на 314,1 тыс. человек меньше аналогичного показателя предыдущего года[3].
3) Узкий охват. Учитывает только территорию, контролируемую украинским правительством. Согласно отчёту «Оценка наличного населения Украины», обнародованному 23 января 2020 года в телеграм-канале министра Кабинета министров Украины Дмитрия Дубилета, реальная численность наличного населения, проживавшего на территории Украины на 1 декабря 2019 года без учёта Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, составила 37 млн 289 тыс. человек[4][5].
Чтоб не быть предвзятым, возьмем среднее от двух последних значений -39438677.
Так что в Украине к болеет на сейчас 19 363 человека на 39438677 человек. То есть на каждую 2037 человек у нас один болеет ковидом. При такой же заболеваемости как в Украине на Гибралтаре было бы 17 болеющих. А там из месных - ноль, а болеют только 3 приезжих.
В любом случае, при высокой степени вакцинации в Гибралтаре, ситуация там намного лучше, чем в Украине.
Ну, а если я ошибся и Вы за борьбу с ковидом путем вакцинации - то приношу извинения.
Здавали аналізи на наявність антитіл?